Lockdown: Οι «κανόνες» για το πασχαλινό τραπέζι - Όλα όσα ισχύουν σήμερα

Με τον παραδοσιακό, οικογενειακό τρόπο, αλλά με περιορισμένο αριθμό συνδαιτυμόνων, αναμένεται να εορτάσουν οι Έλληνες απ’ άκρη σ’ άκρη στην χώρα την Κυριακή του Πάσχα. Ωστόσο, όπως έχει γίνει γνωστό, το πασχαλινό τραπέζι καθορίζεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετάδοσης του κορωνοϊού.Συγκεκριμένα, τηνυπάρχει δυνατότητα συγκέντρωσηςέως 9 άτομα σε εσωτερικό χώρο και έως 12 άτομα αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο.Η μετακίνηση θα γίνεται με την υποχρεωτική αποστολή SMS με τον κωδικό 6, ενώ συστήνεται η διενέργεια προηγούμενου self test σε όσους μετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Οι ειδικοί έχουν ήδη δώσει το «πράσινο φως» για τις διαδημοτικές μετακινήσεις, όμως παραμένει η απαγόρευση για μετάβαση σε άλλη περιφέρεια. Σε ισχύ παραμένει και το μέτρο απαγόρευσης κυκλοφορίας. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή του Πάσχα η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά από τις 10 το βράδυ και θα «κλείνει» στις 5 το πρωί.Από την επομένη του Πάσχα ωστόσο μπαίνει σε εφαρμογή τομε ορίζοντα την 15η Μαρτίου όποτε καιΣτο πλαίσιο αυτό, αύριο σηκώνουν τα καταστήματα εστίασης (καφέ και εστιατόρια) μετά από μήνες.παραμένει στην ζωή μας έως τις 15 Μαΐου όποτε και ανοίγει ο τουρισμός, με τους πολίτες να είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν 6 στο 13033 για να βρεθούν για καφέ ή για φαγητό. Επιτρέπεται για όλα τα καταστήματα εστίασης και καφέ η χρήση υπαίθριων χωρών, υπό τους όρους που έχουν τεθεί, και μόνο για καθήμενους. Δεν επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και λειτουργίας τους η μουσική στα καταστήματα αυτά.Από τη Δευτέρα του Πάσχα επίσης το διάστημα που θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας περιορίζεται. Συγκεκριμένα, από τις 3 Μαΐου οι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνταιΣυγκεκριμένα, για την εστίαση π.χ. εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering [πλην φοιτητικών εστιατορίων] θα λειτουργήσουν μόνο οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα όποια παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α) αποκλειστικά σε ανοικτό υπαίθριο χώρο,β) φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών,γ) μη αναπαραγωγή μουσικής και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:- Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια- Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι- Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής- Μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι- Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής- Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό- Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 22:45- Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ' οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.- Λειτουργία καταστημάτων με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών, εμπορικών κέντρων, υπεραστικών σταθμών και αεροδρομίων μόνο με τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και διανομής προϊόντων (delivery).Για τα καταστήματα τροφίμων και το λιανεμπόριο υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.Για τα κομμωτήρια και υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωση, μανικιούρ, πεντικιούρ κλπ) υπάρχει δυνατότητα προαιρετικού (διευρυμένου) ωραρίου λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00, και επιπλέον δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή, 9 Μαΐου 2021.