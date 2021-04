Με κωδικό «6» για φαγητό και καφέ από Δευτέρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ανακοινώσεις για τις αλλαγές στα μέτρα του lockdown έκαναν ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς . Μαζί στην ενημέρωση ήταν και η καθηγήτρια παιδιατρικής,, αλλά και οΟ υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεωντόνισε ότιεπιτρέπεται ένα άτομο ανά 25 τ,μ. Υποχρεωτική είναι επίσης ηαπό το ναό, καθώς και ταστους ιερείς.Για τηνεπιτρέπονται οι συγκεντρώσειςκαι μέχρι 9 άτομα σε κλειστό χώρο και 12 σε εξωτερικό χώρο. Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναιέως τις 5 το πρωί. Για τις μετακινήσεις γίνεται χρήση τουμε κωδικό 6 ενώ συστήνεται η χρήση αυτοδαγνωστικού τεστ.Από τη Δευτέρα 3 Μαΐου οι πολίτες θα μπορούν να μεταβαίνουν σε καταστήματα εστίασης και καφέ με τον, ενώ από αύριοεντός της περιφέρειας.Για την εβδομάδα που ξεκινά τη Δευτέρα του Πάσχα η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά στις 23.00.Αύριο θα εκδοθούν διευκρινιστικές ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία για τους ΚΑΔ που θα ανοίξουν.Ειδικά για τα καταστήματα εστίασης και καφέ που ανοίγουν από τις 3 Μαΐου, αυτό θα γίνει με χρήση υπαίθριων χωρών, υπό τους όρους που έχουν τεθεί, και μόνο για καθήμενους. Δεν επιτρέπεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και λειτουργίας τους, η μουσική στα καταστήματα αυτά. Τα καταστήματα εστίασης και τα καφέ θα κλείνουν το αργότερο στις 10.45 μμ. «Σε κάθε περίπτωση, όλοι θα πρέπει να βρισκόμαστε στα σπίτια μας στις 11», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.Εξάλλου, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου () εντάσσονται ο, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.Παράλληλα, στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου () από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) κατεβαίνουν ηΗ ενημέρωση ξεκίνησε με τον υπουργό Υγείαςνα κάνει εκτενή αναφορά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι σήμερα φτάνουμε ταΑπό τη Μεγάλη Δευτέρα «σπάμε» καθημερινά το ρεκόρ ημερήσιων εμβολιασμών:Πάνω από 106.000 πολίτες ηλικίας 30-39 ετών έχουν κλείσει από χθες ραντεβού και εμβολιάστηκαν ήδη 9.000 πολίτες.Από την Τετάρτη του Πάσχα 5 Μαΐου, θα λειτουργούν σε όλη τη χώρα, αυξάνοντας τη δυνατότητα εμβολιασμών κοντά στουςΟ κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ότι ανοίγεινωρίτερα, δηλαδή, η πλατφόρμα για να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους με AstraZeneca οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40 - 44 ετών. Τοθα ανοίξουν τα ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 45- 49 ετών.Οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40- 44 ετών θα αρχίσουν να λαμβάνουν απόψε μηνύματα για τα ραντεβού τους μέσω τις άυλης συνταγογράφησης και θα μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους.Ο κ. Κικίλιας, απαντώντας εμμέσως πλην σαφώς στιςτόνισε ότι δεν υπάρχουν πολίτες β' κατηγορίας για να αντιμετωπίζονται με αυτό τον τρόπο.«Η ανάγκη για αντιπολίτευση πρέπει να έχει και κάποια όρια. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει επιδείξει υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο, επαγγελματισμό και σοβαρότητα και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην προτεραιοποίηση του εμβολιασμού των συμπολιτών μας στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Ελευθερία». Τους ευχαριστώ δημοσίως για την προσφορά τους.Δεν διόρισα εγώ αυτή την Επιτροπή. Αυτή την επιτροπή τη διόρισε η κυβέρνηση Τσίπρα στις 17 Αυγούστου 2017. Πράγματι, είναι εξαιρετικοί επιστήμονες κι εγώ ανανέωσα τη θητεία τους στις 17 Αυγούστου 2020. Θεωρώ, λοιπόν, επειδή αυτοί έκαναν την προτεραιοποίηση για τον εμβολιασμό και έχουν προσφέρει σε καίριες και δύσκολες στιγμές εξαιρετικές υπηρεσίες ότι δεν πρέπει να τους απαξιώνουμε ελαφρά την καρδία, πρέπει να τους στηρίζουμε όλοι μας και είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν συμπολίτες μας δεύτερης κατηγορίας για τους οποίους «ξεστοκάρουμε τα εμβόλια». Αντιθέτως δίνουμε πρόσβαση στα εμβόλια σε όσους περισσότερους συμπολίτες μας μπορούμε» τόνισε ο υπουργός Υγείας.Παίρνοντας το λόγο ακολούθως η καθηγήτρια παιδιατρικής- λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων, σημείωσε ότι διαπιστώνεταιτης πανδημίας. Επισήμανε ότι είναι σημαντικό να τηρηθούν αποστάσεις και να χρησιμοποιείται διπλή μάσκα κατά τον εκκλησιασμό, εντός κι εκτός ναών, ενώ όσοι μπορούν να κάνουν self test. Οπως είπε είναι επιθυμητό να φοράμε τη μάσκα πριν και μετά το γεύμα, εφόσον, δηλαδή, δεν τρώμε.παρουσίασε μείωση 4,5% αγγίζοντας το 1,75%, ενώ. Εντούτοις, ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων παραμένει υψηλός, οι νοσηλευόμενοι φτάνουν τους 5.300 και υπάρχει υψηλό ποσοστό κάλυψης στις ΜΕΘ, περίπου 90%.Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται η σταδιακή μείωση που τόσο περιμέναμε, αν ξεχαστούμε, το επιδημιολογικό φορτίο θα ανέβει και πάλι, τόνισε η καθηγήτρια.Όσον αφορά τη χαλάρωση των μέτρων προστασίας για τους εμβολιασμένους είναι προφανές, όπως είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, ότι τους επόμενους μήνεςεντός και εκτός Ελλάδας. Η επιτροπή επεξεργάζεται τις οδηγίες που θα εκδοθούν, όμως «δεν είναι η ώρα να παρερμηνεύσουμε τις οδηγίες», καθώς δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που είναι λ.χ. το Ισραήλ ή το Ηνωμένο Βασίλειο.Με τη σειρά του ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήναςαναφέρθηκε στα δεδομένα της πανδημίας στον κόσμο, σημειώνοντας ότι οι δείκτες έχουν δυσμενή πορεία κυρίως λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στην Ινδία, που φθάνει το 40%. Για την Ελλάδα, όπως, είπε, οι δείκτες δείχνουν σημαντικά στοιχεία βελτίωσης. 4.092 κρούσματα, και μάλιστα ασυμπτωματικά στην πλειονότητά τους, επιβεβαιώθηκαν αφού προηγήθηκε self test. Τόνισε δε, ότι η ανοσία της αγέλης στη Μ. Βρετανία οφείλονται κατά κύριο λόγο στο εμβόλιο της AstraZeneca το οποίο έλαβαν 22 εκατ. άνθρωποι.Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας μειώθηκε περίπου σε ποσοστό 4%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών παραμένει πάνω από 400 ανά ημέρα, αλλά με χαμηλότερο από τον αριθμό των εξιτηρίων. Για τρίτη εβδομάδα συρρικνώνεται η πανδημία στην Αττική σε ποσοστό 11%, έχοντας περίπου 1.500 λιγότερα ενεργά κρούσματα, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται συρρίκνωση για δεύτερη εβδομάδα σε ποσοστό μέχρι και 14%.Ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε επίσης στα self tests, λέγοντας ότι περισσότερα από 3,5 εκατ. συσκευές έχουν διατεθεί σε περισσότερους από 1,4 εκατ. πολίτες. Περισσότερα από 1,7 εκατ. αποτελέσματα έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα . Το σύνολο των θετικών αποτελεσμάτων που έχουν επιβεβαιωθεί από τον επανέλεγχο είναι 4.392. Τόνισε ότι στην συντριπτική πλειοψηφία τους πρόκειται για διαγνώσεις που δεν είχαν υποψία ότι είναι θετικοί στην covid-19.«Έχουν αποτραπεί πολλαπλάσιες μεταδόσεις ως αποτέλεσμα της παρέμβασης με τα self tests», τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εμβολιασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου περίπου το 50% του πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση από οποιοδήποτε εμβόλιο. Η επιδημία συνεχίζει να παρουσιάζει σημεία βελτίωσης. «Για να καταλάβουμε γιατί επιτυχία μιλάμε, στη χώρα πλέον καταγράφηκε αριθμός διαγνώσεων που στην Ελλάδα θα αντιστοιχούσε σε 300 διαγνώσεις και περίπου 3 θανάτους ανά ημέρα», είπε ο κ. Μαγιορκίνης. Η εμβολιαστική αυτή επιτυχία, συνέχισε γίνεται κατά 68% στο εμβόλιο της AstraZeneca, καθότι περισσότερα από 22 εκατ. κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν λάβει τη μία δόση του συγκεκριμένου εμβολίου."Είναι ακόμα μία απόδειξη ότι κάθε εμβολιασμός με τα εμβόλια που έχουμε διαθέσιμα.