Σταμπουλίδης: Χωρίς SMS η διαδημοτική μετακίνηση από 3 Μαΐου για εστίαση

Δεν θα χρειαστεί, ο πολίτης, να στέλνει sms γιααπό τιςγια την επίσκεψη σε, ξεκαθάρισε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας ΚαταναλωτήΜιλώντας στον ΑΝΤ1 σημείωσε πως «οι καταναλωτές ήταν προσεκτικοί τις προηγούμενες ημέρες και χθες Κυριακή των Βαΐων, διότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο και η αγορά πρέπει να μείνει ανοιχτή».Ο ίδιος είπε ότι «τα self test είναι στην διάθεση επιχειρήσεων και εργαζόμενων, ενώ παράλληλα ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των ατόμων που ανήκουν στις πιο παραγωγικές ηλικίες».Σε ότι αφορά τηντων επιχειρηματιών όχι μόνο για τα δικά τους self test αλλά και για ένα από τα δύο self test την εβδομάδα που υποχρεούνται να κάνουν οι υπάλληλοι τους, ο γενικός γραμματέας είπε ότι «το άνοιγμα της επιχείρησης παράγει υπεραξία και επομένως θα πρέπει και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να αναλάβουν ένα κόστος της υποχρέωσης που έχουν και απέναντι στους πελάτες τους και απέναντι στο προσωπικό για ασφαλή λειτουργία των επιχειρήσεων».Σε ότι αφορά την εστίαση, ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι από τιςθα επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση και ότι δεν θα χρειαστεί να στέλνει ο πολίτης sms για την επίσκεψη σε κατάστημα εστίασης, τα οποία για τους καθήμενους πελάτες θα κλείνουν στις, αλλά θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για υπηρεσίες delivery και take away. «…Ο γενικός κανόνας, πρόσθεσε, είναι ότι στις 23:00 θα ξεκινά η απαγόρευση και θα πρέπει όλοι να φροντίσουν να είναι στα σπίτια τους».Ο γενικός γραμματέας σημείωσε ότι «θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα μέσα της εβδομάδας την έκδοση της ΚΥΑ που θα έχει προβλέψεις για όλα τα ζητήματα».Σε ότι αφορά τουςκαι τις, ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι μετά τιςθα υπάρξει ξεκάθαρο πλαίσιο για όσα θα ισχύουν, σημειώνοντας ότι «δεν πρέπει να δώσουμε λάθος μήνυμα ότι τελειώσαμε με τον».Για τηνσυγκεκριμένα ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι υπάρχει το πρόγραμμα για την επανεκκίνησή της, με την χορήγηση κεφαλαίων κίνησης, η πλατφόρμα για το οποίο θα ανοίξει έως τις 10 Μαΐου και η εκταμίευση θα είναι άμεση, ενώ παράλληλα συνεχίζονται τα μέτρα με την αναστολή συμβάσεων και την έκπτωση ενοικίων.