Τι θα κρίνει το «Πάσχα στο χωριό» - Οι περιοχές που μπαίνουν από σήμερα σε «βαθύ κόκκινο»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Άλλο ένα -μικρό- βήμα ανακοινώθηκε χθες και αφορά στην περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων του lockdown σε μία προσπάθεια να αποκατασταθεί η «κανονικότητα» σε τρεις περιοχές που ήταν επιβαρυμένες και δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν στην άρση των μέτρων των προηγούμενων ημερών.Μετά τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, το λιανεμπόριο και τα σχολεία που επαναλειτουργούν την Δευτέρα 12 Απριλίου σειρά παίρνουν τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα (για την Κοζάνη δεν δόθηκε πράσινο φως προς το παρόν) καθώς και τα καταστήματα ΟΠΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί πως στο μείγμα μέτρων που ισχύει πλέον συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση του αριθμού των πελατών εντός των καταστημάτων.Το λιανεμπόριο στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει με τη μέθοδο του click away, ενώ στην Αχαΐα με το click inside και το click away, όπως δηλαδή συμβαίνει στην Αττική.Επιπροσθέτως, από Δευτέρα 12 Απριλίου επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση το ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη.Το λιανεμπόριο συνεχίζει τη λειτουργία του, ωστόσο αλλάζει το όριο ατόμων στα καταστήματα, καθώς αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία έχει ως εξής: Για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τετραγωνικά, 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά. Για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πελάτης.Παράλληλα υπενθυμίζεται πως από σήμερα, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο, απελευθερώνονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις αναφορικά με τον κωδικό 6 στα SMS στο 13033 έως και τις 21:00.Αυτό, πρακτικά σημαίνει πως οι πολίτες μπορούν να μετακινηθούν εντός του νομού τους με το αυτοκίνητο ή την μηχανή τους προκειμένου να μεταβούν σε προορισμό της αρεσκείας τους, όπως πάρκα και παραλιακά μέτωπα, για να κάνουν τον περίπατό τους ή την άσκησή τους.Παράλληλα και με δεδομένο πως το επόμενο διάστημα είναι αναγνωριστικό, το βάρος πέφτει στο κατά πόσο θα μπορέσουμε να κάνουμε Πάσχα στο χωριό, καθώς και στο ενδεχόμενο να απελευθερωθούν πλήρως οι διαδημοτικές μετακινήσεις.Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα. Τα δεδομένα προς το παρόν δεν αφήνουν περιθώρια για προβλέψεις και όπως έχουν πολλάκις πει τα κυβερνητικά στελέχη, δεν είναι της παρούσης να γίνει μία τέτοια συζήτηση. Τον δρόμο πάντως τον έδειξε ο πρωθυπουργός ο οποίος στην πρόσφατη συνέντευξή του στο STAR ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να προκαταβάλει τις αποφάσεις των επιστημόνων και όλα θα κριθούν βάσει των διαθέσιμων επιδημιολογικών εβδομάδων το επόμενο διάστημα.Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως οι πολίτες αντιλαμβάνονται τα self test σαν μια αναγκαία συνθήκη προς την ελευθερία από τους πολύ σφιχτούς περιορισμούς που έχει επιβάλλει η πανδημία. Έτσι, εάν λειτουργήσει καλά και οι πολίτες αποδεχθούν τη διαδικασία των self test, θα είναι κάτι που θα βοηθήσει να λυθεί και το θέμα των μετακινήσεων την περίοδο του Πάσχα.Σύμφωνα με τα στοιχεία, χθες διατέθηκαν 126.000 self test από τα φαρμακεία, ενώ σήμερα και αύριο θα πρέπει να διατεθούν τα υπόλοιπα.Τούτων δοθέντων τα βλέμματα επικεντρώνονται στο Πάσχα καθώς εκείνη την περίοδο θα ξεκινήσει η επόμενη φάση χαλάρωσης των Μέτρων η οποία περιλαμβάνει εκτός των προαναφερθέντων, την εστίαση, άλλους κλάδους της οικονομίας καθώς και τον Τουρισμό.Επίσης, στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, «βαθύ κόκκινο», εντάσσονται από σήμερα η περιφερειακή Ενότητα της Κω καθώς και ο δήμος Ήλιδας της Π.Ε Ηλείας, λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία του κορωνοϊού.Ακόμη, στο «βαθύ κόκκινο» παραμένουν: η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας (πλην των Δήμων Μαντουδίου- Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού) και Ευρυτανίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Κορινθίας , οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Πέλλας, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου, οι δήμοι Καλυμνίων και Λέρου, ο δήμος Ρόδου, ο δήμος Χίου, ο δήμος Ανωγείων και ο δήμος Χανίων, οι δήμοι Ιωαννιτών και Κόνιτσας, ο δήμος Αμφίπολης, ο δήμος Βέροιας και ο δήμος Σερρών, ο δήμος Καρδίτσας, οι δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος, ο δήμος Γρεβενών, η δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι δήμοι Λαμιέων και Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.