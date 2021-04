Επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές Λυκείου - Η διαδικασία των self test και τα μέτρα προστασίας

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο self test και στο rapid test - Τα self test δεν θα καταχωρούνται στην ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΥ, παρά μόνο τα επιβεβαιωτικά

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cahmf0hkl3u9-se)

Self rapid tests Επειδή είδα πολλά δημοσιεύματα ανοησίες από το πρωί ότι στην Ελλάδα έγινε διανομή των ίδιων rapid test... Posted by Manolis Dermitzakis on Wednesday, April 7, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με διπλά self test και αυστηρά μέτρα προστασίας επιστρέφουν οι μαθητές του Λυκείου στα θρανία, προκειμένου -κυρίως- οι τελειόφοιτοι της Γ' Λυκείου, να προετοιμαστούν ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου., ανακοίνωσε λεπτομερώς το σχέδιο της κυβέρνησης για την επάνοδο των μαθητών στις αίθουσες, καθιστώντας, ωστόσο, σαφές, ότι οι αποφάσεις αφορούν αποκλειστικά τα Λύκεια, καθώς για τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά δεν έχει γίνει συζήτηση.Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στα σχολικά συγκροτήματα με αρνητικό self test, το οποίο θα αποδεικνύεται μέσω ειδικής φόρμας, που θα συμπληρώνεται στο self-testing.gov.gr, το οποίο «άνοιξε» από την Τετάρτη, ενώ θα είναι λειτουργικά διαθέσιμο από την Κυριακή. Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα μπορούν να προμηθεύονται τα δύο self test την εβδομάδα δωρεάν από τα φαρμακεία Η διάθεση των self test θα ξεκινήσει από αύριο Πέμπτη από τα φαρμακεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και από την Παρασκευή απο τα φαρμακεία στην υπόλοιπη επικράτεια.Οι μαθητές θα παρουσιάζουν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη αρνητικό αποτέλεσμα self test προκειμένου να εισέλθουν στις αίθουσές τους και θα ελέγχονται από τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση θετικού τεστ, ο μαθητής ή ο εκπαιδευτικός δεν θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες. Θα υποβάλλονται σε δωρεάν μοριακό τεστ μέσω των δημοσίων μονάδων και αναλόγως του αποτελέσματος, θα πράττουν.Τα μέτρα προστασίας σε αυτές καθ' αυτές τις σχολικές μονάδες θα είναι αυστηρά και θα εφαρμόζονται δίχως την παραμικρή παρέκκλιση. Τα μέτρα επανέλαβε η κυρία Κεραμέως, ζητώντας από όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία, να εφαρμόσουν κατά γράμμα τα πρωτόκολλα.Κυρίες και κύριοι,Ανακοινώνουμε σήμερα τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου.Τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα στην τάξη, τηρουμένων όλων των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει, όπως:ΕΠΙΠΛΕΟΝ προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο: η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού δύο φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα τεστ θα είναι απαραίτητα για την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Βάσει του ΑΜΚΑ τους, μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο.Η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού προβλέπεται τόσο για τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, μία διαδικασία που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων.1. Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλάβουν μαθητές και εκπαιδευτικοί Λυκείου από αύριο σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα. Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ.2. Οι μαθητές/οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί.3. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.1. Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους όλη την εβδομάδα και θα την επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.2. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr.3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/ τη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.1. Θα εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test σε δημόσια δομή.Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr2. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.Ήδη έχει αποσταλεί στα φαρμακεία και δοθεί στη δημοσιότητα επεξηγηματικό υλικό καθώς και σχετικό βίντεο για κατατοπιστική ενημέρωση όλων.Προτεραιοποιήσαμε τογια δύο βασικούς λόγους:Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς μας σχετικά με την κάλυψη της ύλης δεδομένης της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας. Τον περασμένο μήνα εκδόθηκαν οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και εντός της εβδομάδας εκδίδονται και νέες οδηγίες για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Παράλληλα, το ΙΕΠ παρακολουθεί και ζητήματα ψυχοσυναισθηματικής φύσεως που συνδέονται με την πανδημία και την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας.Συζητάμε συστηματικά με την Επιτροπή των Ειδικών και για τις λοιπές δομές εκπαίδευσης, και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε σε θέση να επαναλειτουργήσει η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και για αυτές.Κυρίες και κύριοι,Αγαπητοί μας μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς,Μοιραζόμαστε απολύτως μαζί σας την ανάγκη να βρεθούν τα παιδιά μας ξανά στις τάξεις, κατανοούμε την κόπωση από την πανδημία, και τα όρια της τηλεκπαίδευσης, η οποία – όσο χρήσιμη είναι – δεν μπορεί όμως παρά να είναι μία λύση ανάγκης.Ανοίγουμε σταδιακά και με ασφάλεια τα σχολεία. Ευχαριστούμε θερμά τους ειδικούς μας για τις άοκνες προσπάθειες, την επιστημονική συμβουλή, τη διαρκή τους στήριξη. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υγειονομικούς μας που δίνουν μέρα νύχτα αγώνα για όλους μας. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ και τους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, τους γονείς τους και βεβαίως τους εκπαιδευτικούς μας, για την τεράστια προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλο αυτό το διάστημα, που ξεπέρασαν δυσκολίες και συνέβαλαν καθοριστικά προκειμένου να συνεχιστεί όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία.Το διάστημα αυτό, χάρη στις καταλυτικές προσπάθειες όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, συντελέστηκε ένα άλμα στον ψηφιακό κόσμο της εκπαίδευσης. Ερχόμαστε να χτίσουμε πάνω σε αυτό το άλμα ψηφιοποίησης, με 112 εκ. ευρώ, από τα πρώτα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα αξιοποιηθούν για να μπορέσουν 560.000 νέες και νέοι να ενισχύσουν τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό, να χτίσουμε όλοι μαζί πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες που αποκτήθηκαν το διάστημά αυτό και να μπορέσουν όλοι να συμμετάσχουν στον εμπλουτισμό της δια ζώσης εκπαίδευσης με ψηφιακά εργαλεία που λαμβάνει χώρα τώρα. Στην πλατφόρμα digital-access.gov.gr θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την επιδότηση 200 ευρώ που δίνεται στις νέες και τους νέους μας για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Σε μόλις 2 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν εγκριθεί πάνω από 85.000 αιτήσεις.Κλείνω με την εξής σκέψη: παρά την κούραση, παρά την κόπωση που είναι απολύτως κατανοητή και τη βιώνουμε όλοι μας, όσο πιο πιστά τηρήσουμε για λίγο ακόμη τα μέτρα, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στην κανονικότητα, στο να ξεπεράσουμε πιο γρήγορα την πανδημία. Σας ευχαριστώ».Τις διαφορές αΌπως εξήγησε ο κ. Κοντοζαμάνης«Το self test είναι ρινικό τεστ ταχείας ανίχνευσης. Ανήκει δηλαδή στην κατηγορία των rapid test, και έχει κατεπείγουσα έγκριση διάθεσης και χρήσης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές ως αυτοδιαγνωστικό.Διαφέρει, επομένως, ως προς τα υπόλοιπα ταχέα τεστ επειδή η λήψη είναι πιο απλή ως διαδικασία (καταρχάς είναι) και δεν απαιτεί την επίβλεψη επαγγελματία υγείας.Η διαδικασία έγκρισης, διάθεσης και χρήσης του ρινικού τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού ως αυτοδιαγνωστικό έχει υιοθετηθεί από πολλούς ευρωπαϊκούς ρυθμιστικούς οργανισμούς.Τα rapid test που κυκλοφορούν στην αγορά μέχρι σήμερα προορίζονται για τον εντοπισμό του κορωνοϊού σε ρινοφαρυγγικά δείγματα, ή σε συνδυασμό ρινοφαρυγγικών και στοματοφαρυγγικών δειγμάτων» εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας.Στη βασική διαφορά του ρινικού από ρινοφαρυγγικό δείγμα αναφέρθηκε σε ανάρτησή του και ο καθηγητής Μανώλης Δερμιτζάκης.«Επειδή είδα πολλά δημοσιεύματα ανοησίες από το πρωί ότι στην Ελλάδα έγινε διανομή των ίδιων rapid test που κάνουν στο νοσοκομείο να σας πω ότι αυτό είναι λάθος.Τα δυο κουτιά έχουν και λίγο. Για του λόγου το αληθές σας παραθέτω φωτογραφία με τα κουτιά από τις δυο συσκευασίες. Η πάνω είναι τα rapid tests που κάνουν οι γιατροί. Η κάτω είναι αυτό που πήραμε σήμερα από το φαρμακείο στην Ελβετία να κάνουμε στο σπίτι.Λίγη σοβαρότητα δε βλάπτει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές» τονίζει.