Lockdown: Πώς αλλάζει η ζωή μας από το Σάββατο - Από τις διαδημοτικές μετακινήσεις στο λιανεμπόριο

Πώς θα ψωνίζουμε



Από Δευτέρα σηκώνει ρολά και το λιανεμπόριο. Οι πολίτες για να ψωνίσουν θα πρέπει να στείλουν SMS με το ονοματεπώνυμό τους στο 13032 προκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν οπουδήποτε απαιτείται εντός νομού.Το SMS θα έχει διάρκεια τριών ωρών και μπορεί να αποσταλεί μόνο μία φορά ημερησίως.



Επίσης παράλληλα με το 13032 ισχύουν και το click away και το click in shop, κάτι που σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αποδεικτικό του ραντεβού τους, όπως για παράδειγμα SMS ή e-mail online παραγγελίας ή πληρωμής.



Αντίστοιχα οι καταστηματάρχες θα πρέπει να υποδέχονται εντός, μόνο έναν πελάτη ανά 25 τ.μ. του καταστήματός τους με μέγιστο όριο 20 πελάτες κατά περίπτωση, ενώ οι αγορές, εάν δεν έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να γίνονται μόνο με κάρτα. Η παραλαβή του προϊόντος μπορεί να γίνει και εκτός του καταστήματος.



Τι ισχύει για τις διαδημοτικές μετακινήσεις



Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει πλέον μία πληθώρα επιλογών για τους πολίτες προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό.



Οι περιπτώσεις αυτές είναι:





Για επίσκεψη σε ιατρό ή φαρμακείο στέλνοντας τον κωδικό 1 με SMS στο 13033.

Για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο στέλνοντας τον κωδικό 4 με SMS στο 13033.

Για άσκηση με ποδήλατο ή με τα πόδια από Δευτέρα έως Παρασκευή έως τις 21:00 στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033.

Για άσκηση/περίπατο οπουδήποτε εντός νομού, ασχέτως τρόπου μετακίνησης, μόνο τα Σαββατοκύριακα στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033. (Προϋπόθεση να βρίσκονται μαζί έως 3 άτομα ή μία οικογένεια).

Για επίσκεψη σε κομμωτήριο ή κέντρο αισθητικής οπουδήποτε εντός νομού για περιποίηση άκρων, στέλνοντας τον κωδικό 6 με SMS στο 13033.

Για επίσκεψη σε κατάστημα λιανικής στέλνοντας με SMS με το ονοματεπώνυμο στο 13032.

τασυνοικιακά καταστήματα

τα μεγάλα καταστήματα-αλυσίδες, που δεν βρίσκονται όμως σε εμπορικό κέντρο

οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών, ηλεκτρικών ειδών και άλλων

τα πολυκαταστήματα που στο εσωτερικό τους δεν έχουν άλλα καταστήματα, δηλαδή δεν λειτουργούν σαν εμπορικά κέντρα



shops in shops (κατάστημα εντός καταστήματος)

outlets

εμπορικά κέντρα

εκπτωτικά χωριά





Σε ένα νέο πλαίσιο απαγορεύσεων, πιο χαλαρό, θα βρίσκονται από αύριο οι πολίτες καθώς τίθενται σε ισχύ τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί σχετικά με την μερική άρση μέτρων του lockdown.Συγκεκριμένα, από αύριο αλλάζουν όσα ισχύουν για τις μετακινήσεις των πολιτών αφού θα επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις για άσκηση, ενώ από τη Δευτέρα σηκώνει ρολά το λιανεμπόριο.Τα καταστήματα που ανοίγουν την προσεχή Δευτέρα είναι τα εξής:Για τα συγκεκριμένα καταστήματα θα γίνει επανεξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων την επόμενη εβδομάδα και θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις.Όσον αφορά τις αγορές σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τροφίμων παραμένει ο περιορισμός των μετακινήσεων έως 2 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι ή εντός του Δήμου, με αποστολή SMS και κωδικό 2 στο 13033.Την ίδια ώρα, πιο κοντά βρισκόμαστε στο να έρθουν τα self tests στην χώρα μας, τα οποία θα επιτρέψουν να χτυπήσει ξανά το κουδούνι στις σχολικές τάξεις και να ανοίξει το σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς αναμένεται να είναι διαθέσιμα από τη Δευτέρα.Σήμερα στην καθιερωμένη ενημέρωση των 18:00, ο υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, θα παρουσιάσει το συνολικό σχέδιο που αφορά στο πλαίσιο για το πώς θα διανεμηθούν στην Επικράτεια, πως θα χρησιμοποιούνται αλλά και το πως θα επιβεβαιώνεται η χρήση του. Θα φέρουν τη σφραγίδα της Ελβετικής Roche και μίας Κινέζικης εταιρείας, και ο σχεδιασμός είναι μέσα σε 48 ώρες να φτάσουν σε όλα τα φαρμακεία της χώρας, μέσω του συστήματος διανομής των φαρμακοαποθηκών.Τα self tests θα είναι υποχρεωτικά για τους μαθητές, των οποίων τις συσκευασίες θα παραλαμβάνουν οι γονείς από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΦΜ τους. Θα τα πραγματοποιούν στο σπίτι και μετά οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολείο με μια έγγραφη βεβαίωση των γονιών τους ότι το τεστ έγινε και είναι αρνητικό. Παρόμοια η διαδικασία και για τους εκπαιδευτικούς. Και οι δύο κατηγορίες, θα έχουν την υποχρέωση να κάνουν το self test κάθε Δευτέρα.Ο βασικός σχεδιασμός είναι τα self tests να είναι στην χώρα μας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και μετά την διανομή τους στην επικράτεια να είναι όλα έτοιμα έτσι ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να επιστρέψουν στις αίθουσές τους στις 12 Απριλίου. Το θέμα του ανοίγματος των σχολείων θα εξεταστεί στη συνεδρίαση των Επιστημόνων την επόμενη Παρασκευή.Στην συνέχεια ακολουθεί το λιανεμπόριο, στο οποίο υποχρέωση για self test θα έχουν οι καταστηματάρχες και οι εργαζόμενοι. Ειδικότερα για τους εργαζόμενους, εφόσον το self test βγει θετικό, θα πρέπει να προσκομίσουν στον εργοδότη τους και αποδεικτικό μοριακού τεστ που να επιβεβαιώνει ότι έχει μολυνθεί από τον covid-19.Με το άνοιγμα περαιτέρω δραστηριοτήτων, το self test θα είναι ένα βασικό συμπληρωματικό εργαλείο και για την, τον τουρισμό, τη μεταποίηση, τις μεταφορές (χερσαίες, ακτοπλοϊκές και αερομεταφορές) αλλά και στο χώρο της Δικαιοσύνης (δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι).