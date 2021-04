Lockdown: Πώς θα γίνονται τα ψώνια, τι αλλάζει για άσκηση και μετακινήσεις - Τα SMS και οι προϋποθέσεις

Για επίσκεψη σε ιατρό ή φαρμακείο στέλνοντας τον κωδικό 1 με SMS στο 13033.

τίθεται σε ισχύ από το Σάββατο μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις που έφεραν μερική «χαλάρωση» του. Μετά από μία μαραθώνια συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων αποφασίστηκε μερική απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων και επαναλειτουργία του λιανεμπορίου με αυστηρούς περιορισμούς.Αρχής γενομένηςπροκειμένου να ασκηθούν. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά και μόνο τα Σαββατοκύριακα καθώς, όπως προειδοποίησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την χθεσινή ενημέρωση, εάν παρατηρηθούν εικόνες που μπορεί να διακινδυνεύσουν την πορεία της πανδημίας θα αρθεί.. Ωστόσο λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας θα εφαρμοστεί ένα μείγμα click away και click in shop παράλληλα με την χρήση του νέου αριθμούπου θα χρησιμεύει μόνο για το λιανεμπόριο.Από Δευτέρα έως Παρασκευή και έως τις 21:00 οι πολίτες μπορούν να ασκηθούν στέλνοντας SMS με τον κωδικό 6 στοχωρίς να υπόκεινται σε χιλιομετρικό περιορισμό βάσει του τόπου κατοικίας τους,, παρά μόνο πεζή ή με ποδήλατο., στέλνοντας SMS και τον κωδικό 6 στο 13033 δεν υφίσταται περιορισμός για τον τρόπο μετακίνησης εντός νομού. Έτσι για παράδειγμα, κάτοικος Γαλατσίου μπορεί να βρεθεί στον Φλοίσβο για περίπατο έχοντας χρησιμοποιήσει το όχημά του και φορώντας μάσκα. Σε αυτές τις μετακινήσεις επιτρέπονται να βρίσκονται μαζί έως 3 άτομα ή μία οικογένεια.Από Δευτέρα σηκώνει ρολά και το. Οι πολίτες για να ψωνίσουν θα πρέπει να στείλουν SMS με το ονοματεπώνυμό τους στο 13032 προκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν οπουδήποτε απαιτείται εντός νομού.Το SMS θα έχει διάρκεια τριών ωρών και μπορεί να αποσταλεί μόνο μία φορά ημερησίως.Επίσης παράλληλα με το 13032 ισχύουν και το click away και το click in shop, κάτι που σημαίνει πως οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αποδεικτικό του ραντεβού τους,Αντίστοιχα οι καταστηματάρχες θα πρέπει να υποδέχονται εντός, μόνο έναν πελάτη ανά 25 τ.μ. του καταστήματός τους, ενώ οι αγορές, εάν δεν έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να γίνονται μόνο με κάρτα. Η παραλαβή του προϊόντος μπορεί να γίνει και εκτός του καταστήματος.Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει πλέον μία πληθώρα επιλογών για τους πολίτες προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό.: Η μετακίνηση με αυτοκίνητο ή μηχανή για άσκηση δεν ισχύει από Δευτέρα έως Παρασκευή.