Κορωνοϊός: Η πιο μεγάλη μάχη στα νοσοκομεία - Τι προβλέπει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Στην τελευταία -όπως ελπίζουν πλέον όλοι-της χώρας μας, σε μια άνευ προηγούμενουστη γραμμή άμυνας πουΤογια τη διαχείριση των ασθενώνπου επιβάλλει η πορεία της επιδημίας. Είναι ενδεικτικά ταΌπως ανακοίνωσαν χθες κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας, ο υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ., υλοποιείται η επόμενη φάση του σχεδίου, σύμφωνα με την οποία παραχωρούνται τα επόμενα 24ωρα ακόμη δύο νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά το, για την αποκλειστική νοσηλεία ασθενών με κορωνοιό, ο" και τοΠαράλληλα, το ΕΣΥ ενισχύεται μεαπό τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών, καθώς και με άλλες 100 κλίνες για περιστατικά covid από ιδιωτικές κλινικές.Η ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής, όμως, απαιτεί και ιδιώτες γιατρούς να ριχτούν στη μάχη - μάλιστα κατά την προηγούμενη εβδομαδιαία ενημέρωση τουείχε απευθύνει έκκληση προς τους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν το ΕΣΥΗ δραματική πρόσκληση δεν φαίνεται να είχε μεγάλη ανταπόκριση, καθώς περίπου 45 ιδιώτες γιατροί δήλωσαν ότι θα συνδράμουν τους συναδέλφους τους στα δημόσια νοσοκομεία.Χθες σε δραματικό τόνο, ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε πωςπαθολόγοι και γενικοί γιατροί- το υπουργείο Υγείας"Πλέον όλη η χώρα μετατρέπεται σε μία υγειονομική περιφέρεια. Θα πραγματοποιούνταιπρος οπουδήποτε αλλού κριθεί" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιαςκαι ξεδιπλώνοντας τι δρομολογείται για τις επόμενες ημέρες.Σύμφωνα με το Σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον υπουργό Υγείας, παραχωρούνταιμε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους, εκ των οποίων:- Ο. Σημειώνεται ότι οι κλίνες αυτές διατίθενται στα νοσοκομεία του Ομίλου Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα και, ενώ έχει προηγηθεί η εξ ολοκλήρου διάθεση του Λητώ. Η κάλυψη των κλινών θα γίνει σε συνεργασία και με συντονισμό από το ΕΚΑΒ, ενώ η διακομιδή θα διενεργείται στις περισσότερες περιπτώσεις από το στόλο ασθενοφόρων του Ομίλου HHG.- Οι 100 από το- Οι 50 από τον ΌΣε ό,τι αφορά τις, και αυτές προσφέρονται με όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τους, από τον Όμιλο(60) και από τον Όμιλο Βιοιατρική (40).Επιπλέον, στην(ΜΕΘ) από τον ιδιωτικό τομέα, φτάνοντας στις 140, ενώ ενισχύεται και το Σισμανόγλειο μεΌσον αφορά στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα,μετατρέπεται πλέον σε νοσοκομείο all Covid-19. Η εκκένωση του Ερυθρού Σταυρού για τη μετατροπή σε νοσοκομείο περίθαλψης αποκλειστικά COVID-19 ασθενών ξεκινησε χθες και στόχος είναι να τεθεί το ταχύτερο δυνατόν στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία που περιλαμβάνει τη διακομιδή ασθενών στα νοσοκομεία της Αττικής με άψογο συντονισμό και ύψιστη ασφάλεια.Στο, που διαθέτει 220 κρεβάτια για non Covid-19 περιστατικά και τμήμα επειγόντων περιστατικών και μπαίνει στις εφημερίες του ΕΣΥ εντός των επόμενων ημερών.Τέλος, το υπουργείοσυσκευές υψηλής ροής οξυγόνου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των νοσηλευομένων στα νοσοκομεία. Η διαθεσιμότητα των πολύ σημαντικών αυτών συσκευών ήταν μέχρι σήμερα περιορισμένη, επομένως ευνοείται πλέον η καλύτερη περίθαλψη των ασθενών.Τα αρνητικά ρεκόρ στους σκληρούς δείκτες που χαρακτήρισαν τη χθεσινή ημέρα - 3.465 κρούσματα, 560 εισαγωγές στα νοσοκομεία, 630 διασωληνωμένοι- αποτυπώθηκαν στα λόγια του υπουργού Υγείας, κ.κατά την τακτική ενημέρωση για την επιδημία στο υπουργείο Υγείας, ο οποίος τόνισε πως "βρισκόμαστε στη δυσκολότερη καμπή από την αρχή της επιδημίας στη χώρα".Ανακοινώνοντας τα χθεσινά νούμερα καιστο κέντρο της Αθήνας, 318 στον Πειραιά - ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι “ο αριθμός αυτός είναι από μόνος του αρκετός για να πιστοποιήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ό, τι αφορά στα νοσοκομεία”, ποσοστό 10-15% των κρουσμάτων εκδηλώνουν σοβαρή νόσο COvid-19 και χρειάζεται να εισαχθούν σε νοσοκομείο.Είναι χαρακτηριστικό ότι οι– γεμίζουν με αμείωτη ροή. Οι διασωληνωμένοι χθες ανέρχονταν σε 374 στα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου. Συνολικά στην Αττική οι νοσηλευόμενοι ήταν 2.316, με τους 1.968 να βρίσκονται σε απλές κλίνες - ωστόσο εκτιμάται ότι το 5-7% αυτών θα χρειαστεί νοσηλεία σε ΜΕΘ.Χθες καταρρίφθηκε και το αρνητικό ρεκόρ των. Καταγράφηκαν 630 ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, με αύξηση 46% μέσα σε δύο εβδομάδες. Οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι δυσοίωνες, αναμένουν πως οι διασωληνωμένοι θα υπερβούν τους 700. Παράλληλα, αναμένεται τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες αύξηση και του αριθμού των θανάτων – χθες καταγράφηκαν επιπλέον 56 θάνατοι, ενώ μέσα στονΗ ένταση του επιδημικού κύματος φαίνεται και από τους νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Χθες ανέρχονταν συνολικά σε 4.641, και ήταν 1.000 περισσότεροι συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα, όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας.Με αυξανόμενο ρυθμό κινούνται οι νοσηλευόμενοι στη Μακεδονία και τη Θράκη (στα νοσηλευτικά ιδρύματα βρίσκονται 827 ασθενείς, με τους περισσότερους στη Θεσσαλονίκη),(οι ασθενεις που νοσηλεύονται έχουν ξεπεράσει τους 850) και την Κρήτη οπου οι νοσηλευόμενοιΤη μάχη που διεξάγεται σε επίπεδο προνοσοκομειακό, με τα πληρώματα και τα οχήματα του ΕΚΑΒ να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επιδημίας περιέγραψε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Παπαευσταθίου, παραθέτοντας ενδεικτικά τους αριθμούς των επιχειρήσεων του Κέντρου.Μόνο τις τελευταίεςαπό τις οποίες οι 3.700 στην Αττική.Από την αρχή της πανδημίας στην Ελλάδα, καιΕξ αυτών οι 100 είναι αεροδιακομιδές. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι κάθε μέρα διακομίζονται με ασθενοφόρα με Covid-19 σε Νοσοκομεία της Αττικής, ενώ περί τις 500-600 διακομιδές γίνονται για non Covid ασθενείς.Σε ερώτηση του protothema.gr και του ygeiamou.gr σχετικά με τις λίστες αναμονής για κλίνη ΜΕΘ που παρατηρούνταιο υπουργός Υγείας απάντησε ότι πρόκειται για μια δυναμική κατάσταση που εξελίσσεται κάθε μέρα και ότι τα περιστατικά COVID-19 που χρήζουν κλίνης ΜΕΘ εξυπηρετούνται εντός 24 ωρών.Συμπληρωματικά, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Παπαευσταθίου ξεκαθάρισε αφενός ότι η διακομιδή ασθενών σε κλίνες ΜΕΘ είναι ιατρική πράξη και επομένωςκαι αφετέρου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των όποιων καθυστερήσεων οφείλονται στις δυνατότητες ή μη των ΜΕΘ να αντιμετωπίσουν ή μη τοιυς ασθενείς ανάλογα με τις παθήσεις τους.Όπως εξήγησε ο κ. Παπαευσταθίου, όσοι χρήζουν ΜΕΘ, τόςο ασθενείς με Covid-19 όσο και λοιποί ασθενείς, δηλώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει ο ΕΟΠΥΥ και παρακολουθείται στο συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ 24 ώρες το 24ωρο. Στην ίδια πλατφόρμα ακριβώς, δηλώνονται σε πραγματικό χρόνο. "Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ανθρωπίνως, έτσι ώστε όταν θα ελευθερωθεί κάποιο κρεβάτι Εντατικής, η μονάδα που διαθέτει το κρεβάτι να επιλέξει ποιο είναι το περιστατικό από τη λίστα αναμονής, το οποίο μπορεί να διαχειριστεί, έτσι ώστε να το διακομίσουμε με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με ταχύτητα και με ασφάλεια στον υγειονομικό σχηματισμό που έχει το κενό κρεβάτι" είπε ο κ. Παπαευσταθίου.Τέλος, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒτονίζοντας παράλληλα ότι έχει η ενισχυθεί η προσπάθεια για την εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων ταυτόχρονα.