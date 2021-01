Αννα Βίσση - Δέσποινα Βανδή: Ο πόλεμος της ντίβας κράτησε 25 χρόνια και έληξε με ένα φιλί

Το φιλί στο στόμα με το οποίο Αννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή σφράγισαν την παρθενική τους συνάντηση

Η κορύφωσης της κόντρας ήρθε αρχές του 1999, όταν η Βανδή παραχώρησε συνέντευξη στο «Down Town» και σε ερώτηση για τη μεταξύ τους σύγκριση απάντησε: «Η Αννα Βίσση είναι 30 χρόνια στη δισκογραφία, ενώ εγώ δεν είμαι ακόμη ούτε 30 χρονών»

Οταν η Αννα ετοιμάστηκε να φωτογραφηθεί για την πρωτοχρονιάτικη «vogue» του 2001 με μια κατακόκκινη δημιουργία του οίκου Lacroix, η πληροφορία που έφτασε στα αυτιά της Δέσποινας, την έκανε να εμφανιστεί με ένα σχεδόν πανομοιότυπο φόρεμα στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καίγοντας την ιδέα του περιοδικού για το εξώφυλλο της Βίσση

Η ρήση «» ίσως ηχεί κάπως παράταιρη για την κόντρα που έγραψε ιστορία στην ελληνική σόουμπιζ επί χρόνια, με πρωταγωνίστριες τηνκαι τη. Μια κόντρα, διαμάχη -πείτε την όπως θέλετε- που γεννήθηκε εν πολλοίς από τα ΜΜΕ και συνεχίστηκε από τις «αυλές» των δύο σταρ γιατί πολύ απλά πουλούσε τρελά. Κάπως έτσι, από το «Εύχομαι η Δέσποινα να βρει τον δρόμο της» και το «Η Αννα τραγουδάει 30 χρόνια, ενώ εγώ δεν είμαι ούτε 30 χρονών» μέχρι το σμίξιμο χρειάστηκε τελικά να περάσουν 25 ολόκληρα χρόνια. Και σε αυτό το διάστημα παίχτηκαν ουκ ολίγα επεισόδια της κόντρας, παρότι ουσιαστικά οι δυο τους δεν είχαν τίποτα να χωρίσουν, πιθανόν επειδή αυτή η τεχνητή ουσιαστικά αντιπαλότητα που δημιουργήθηκε λατρεύτηκε τρελά από τα ΜΜΕ.Τα lifestyle έντυπα και οι μεσημεριανές εκπομπές έστηναν πάρτυ ακόμη και για το αν θα πήγαινε η Αννα να φάει σε ένα εστιατόριο όπου ήταν ή είχε πάει η Δέσποινα. Και για κάτι τέτοια έστηναν επίσης πολύωρες αναλύσεις σε πάνελ. Οπως έλεγε γνωστό στέλεχος δισκογραφικής,Ο αστικός μύθος θέλει μάλιστα ένα στέλεχος να εξασκείται στη... ζωγραφική, βάζοντας μουστάκια και άλλα... σε αφίσες της, ενώ εξετάζεται σοβαρά το αν κάποιοι έπαιζαν βελάκια με πόστερ της Βανδή, η οποία, χωρίς να το επιδιώξει, θεωρήθηκε λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας η διάδοχος της Βίσση. Μιας Βίσση που κυριαρχούσε τότε στην εγχώρια μουσική σκηνή και σίγουρα δεν ένιωθε να απειλείται από μια νέα ερμηνεύτρια που μέτραγε μόλις λίγα χρόνια στον χώρο, αλλά ανέβαινε γρήγορα προς την κορυφή της εμπορικότητας. Οι ψίθυροι είχαν αρχίσει, όμως, και η φωτιά δεν άργησε τελικά να ανάψει με αφορμή τα πρώτα δημοσιεύματα σε περιοδικά της Imako που πρόβαλαν τηως διάδοχο της Βίσση....Οπως λένε άνθρωποι που έζησαν καταστάσεις και γεγονότα από τα «παρασκήνια», η κόντρα ανάμεσα στις δύο κυρίες V (σ.σ.: τα αρχικά των επιθέτων τους στην αγγλική), τα τελευταία 25 χρόνια, βόλεψε πολύ κόσμο σε περιοδικά, εφημερίδες και τηλεόραση, αλλά και στις ίδιες τους τις «αυλές»Οταν πρωτοεμφανίστηκε η Δέσποινα, κάποιοι ψίθυροι για «μια κοπέλα που μπορεί να γίνει η νέα Βίσση» με το που ακούγονταν έσβηναν. Κυκλοφόρησε το «Σπάνια» με την υπογραφή του, το οποίο δεν ήταν απλώς ο προπομπός του νέου της CD, αλλά και το κομμάτι που σάρωσε το 1998, σε μια περίοδο δηλαδή που η Βίσση μεσουρανούσε. Σε ένα ταξίδι της Αννας στην Κύπρο, ένας νεαρός δημοσιογράφος τόλμησε να τη ρωτήσει: «Τι έχεις να πεις για τη Βανδή που σε αντιγράφει;». Εκείνη, χαμογελώντας, απάντησε λακωνικά: «Εύχομαι κάποτε η Δέσποινα να βρει την ταυτότητά της». Το πάρτυ είχε μόλις ξεκινήσει, πόσο μάλλον που τα περιοδικά -κυρίως αυτά του- πρόβαλλαν διαρκώς τη Βανδή ως διάδοχο της Βίσση.Το σκηνικό έγινε ακόμη καλύτερο όταν τον χειμώνα του 1998 η Βίσση επέλεξε να μην εμφανιστεί σε κάποια νυχτερινή σκηνή φεύγοντας για το Λονδίνο και ο Ηλίας Μαροσούλης, με τον οποίο συνεργαζόταν, έκλεισε τη Δέσποινα για το «Γκάζι». Το σόου έστησαν οκαι ο Μανώλης Παντελιδάκης, αμφότεροι στενοί συνεργάτες της Αννας μέχρι τότε, δίνοντας αφορμή για νέα σχόλια περί διαμάχης.: «Η Αννα Βίσση είναι 30 χρόνια στη δισκογραφία, ενώ εγώ δεν είμαι ακόμη ούτε 30 χρονών (σ.σ.: ατάκα που έγινε και τίτλος του εξωφύλλου). Θεωρώ ότι ησε αυτό που κάνει στον χώρο μας, στο εμπορικό τραγούδι, δίνει πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ καλή. Εχει σκηνική παρουσία, έχει καταπληκτική φωνή, είναι ωραία γυναίκα, ένας εκρηκτικός συνδυασμός». Ακούστηκε ότι μετά τη δημοσίευση έγινε ένας μικρός χαμός για τον συγκεκριμένο τίτλο μεταξύ δισκογραφικής εταιρείας Δέσποινας και στελεχών της Imako.Προφανώς επειδή αυτή η πρώτη πρόταση, που ήταν κάτι του στυλ «να σε κάψω Γιάννη να σ’ αλείψω λάδι», ήταν αρκετή για τηλεοπτικές εκπομπές και gossip περιοδικά ώστε να στήσουν πάρτυ με πρωταγωνίστριες τις δύο καλλιτέχνιδες, μιλώντας σχεδόν πάντοτε με την «αυλή» τους. Οπου «αυλή», βλέπε κομμωτές, μακιγιέρ, στυλίστες, βοηθούς και όποιον, τέλος πάντων, βρισκόταν λίγο ή πολύ δίπλα τους κάποιες ώρες και έβγαζε προς τα έξω πράγματα που ενίοτε δεν ίσχυαν. Φυσικά όλοι μιλούσαν off the record. Αυτό όμως ήταν το λιγότερο που απασχολούσε τα media που εντρυφούσαν στη σόουμπιζ και τις μεσημεριανές gossip εκπομπές, όπου ακόμα και οι πανελίστες χωρίζονταν ενίοτε σε Βισσικούς και Βανδικούς!Το καλοκαίρι του 2000 η Βίσση επιστρέφοντας από το Λονδίνο έκλεισε εμφανίσεις στα «Αστέρια» του Αργύρη Παπαργυρόπουλου, ενώ η Βανδή, αφού ξεκουράστηκε, έδωσε μια sold out συναυλία στον Λυκαβηττό.Η Αννα έκλεισε στο ολοκαίνουριο και τεράστιο «Fever» έχοντας μαζί της την, ενώ ο Μαροσούλης έδωσε στη Δέσποινα το ιστορικό «Rex» της οδού Πανεπιστημίου. To σόου της ήταν ασύλληπτο, αφού κάποια στιγμή με τη βοήθεια των ανθρώπων που είχαν αναλάβει τη σκηνική της παρουσία βρέθηκε να αιωρείται πάνω από τους θαμώνες, με τη Βίσση από την άλλη να παραμένει σαφώς πιο γήινη στην πίστα. Αυτή τη φορά ήταν η παρτενέρ της που έριξε λάδι στη φωτιά, δηλώνοντας στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι με την Αννα ούτε θα πετάνε, ούτε θα κολυμπάνε, αλλά απλώς θα τραγουδούν!. H μούσα του Καρβέλα φορούσε μια εντυπωσιακή κατακόκκινη δημιουργία του Christian Lacroix, αλλά λίγο πριν κυκλοφορήσει το τεύχος ήρθαν τα πάνω-κάτω. Στη χριστουγεννιάτικη συναυλία του Δήμου, η Δέσποινα εμφανίστηκε με ένα σχεδόν πανομοιότυπο φόρεμα, το οποίο είχε ράψει άγνωστο πού, «καίγοντας» στην ουσία το εξώφυλλο της Αννας. Εγινε ο κακός χαμός από δημοσιεύματα σχετικά με το ποια αντέγραψε ποια και οι αντιδράσεις, ειδικά από το επιτελείο της «Vogue», ήταν τόσο έντονες που κυκλοφόρησε η φήμη ότι το περιοδικό θα κινούσε νομικές διαδικασίες κατά της Βανδή.. Ο εκδότης της Imako διοργάνωσε ένα πάρτυ για το λανσάρισμα του περιοδικού «InStyle» με καλεσμένη κυριολεκτικά όλη την επώνυμη Αθήνα σε κλαμπ του Βασίλη Τσιλιχρήστου στο Μοναστηράκι. Παραβρέθηκαν σχεδόν όλοι εκτός από τρεις, τον, την Αννα Βίσση και τη, οι οποίοι άργησαν χαρακτηριστικά αναγκάζοντας τον Κωστόπουλο να αρχίσει τα τηλέφωνα. Οπως αποδείχτηκε, καθένας από την τριάδα ήθελε να εισέλθει τελευταίος για να κλέψει τις εντυπώσεις, όμως το καλύτερο έγινε μετά τις αφίξεις. Η Βανδή με τον Ρουβά και τον τότε μάνατζέρ του Ηλία Ψηνάκη κάθισαν στον εξώστη του κλαμπ, η Βίσση στο ισόγειο και οι ψίθυροι για το αν θα συναντιόνταν έστω και τυχαία για να πουν ένα «γεια» μονοπώλησαν την κουβέντα στα διάφορα πηγαδάκια. Ο Κωστόπουλος, που ήθελε να λήξει αυτή η άτυπη κόντρα, μιλώντας με τη Βίσση τη ρώτησε κάποια στιγμή αν θα είχε πρόβλημα να γνωριστεί και να μιλήσει με τη Δέσποινα. Η Αννα τού είπε ότι δεν είχε κανένα θέμα, ο εκδότης σηκώθηκε και της είπε «πάω να τη φέρω» και μετά από λίγα λεπτά έφτασε στον εξώστη όπου και έπιασε κουβέντα με τη Βανδή. Οταν της είπε ότι μίλησε με την Αννα και δεν είχε κανένα πρόβλημα να γνωριστούν και να τα πουν για λίγο, η Δέσποινα το κουβέντιασε για λίγο μαζί του και αποφάσισε να πάει τελικά γι’ αυτό που θα χαρακτηριζόταν «». Σχεδόν είχε ξεκινήσει όταν οπου άκουσε την κουβέντα πετάχτηκε από τον καναπέ και την απέτρεψε, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος κίνηση και ότι δεν έπρεπε επ’ ουδενί να την κάνει. Μάταια ο Κωστόπουλος προσπάθησε να την πείσει ότι είναι κάτι που θα της κάνει καλό, αφού ο Ψηνάκης είχε κάνει ήδη τη δουλειά του ως δαιμόνιος μάνατζερ.Τα επόμενα 24ωρα gossip έντυπα και εφημερίδες έγραψαν και ανέλυσαν τα της συνάντησης που δεν έγινε ποτέ, το τελευταίο ουσιαστικά μεγάλο επεισόδιο στην κόντρα τους. Δύο χρόνια μετά, οστα εγκαίνια του «Pomodoro» -επαγγελματικό εγχείρημα της Βίσση μαζί με τον Χρύσανθο Πανά- απασφάλισε όταν τον ρώτησαν για τη Βανδή: «Η Δέσποινα αντιγράφει χρόνια την Αννα. Είναι η καλύτερη μίμος της και της δίνω συγχαρητήρια».Ο διαπραγματευτής για το τέλος στην κόντρα των δύο σταρ ήταν ο, ο οποίος κανόνισε την περιβόητη πρώτη συνάντηση των δύο γυναικών στο σπίτι του την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου. Υπάρχει μάλιστα και βίντεο που τράβηξε εκείνο το βράδυ από εκείνη την... ιστορική βραδιά, το οποίο κρατάει στο αρχείο του: «Χαίρομαι που έγινα η αιτία ώστε αυτό που περίμεναν εδώ και χρόνια οι φαν των δύο τραγουδιστριών να το πετύχω εγώ. Φυσικά και δεν ήταν κάτι εύκολο για κανέναν μας. Ως Βισσικός όλα αυτά τα χρόνια και φίλος της Αννας η αλήθεια είναι ότι δεν την είχα ρωτήσει το παραμικρό για τη δήθεν, όπως παραδέχτηκαν και οι δύο, κόντρα τους. Από την άλλη, το ίδιο έχει συμβεί και με τη Δέσποινα, αφού με τη στενή μας συνεργασία ήθελα να κρατήσω κι εκεί τις ισορροπίες».Οπως εξηγεί ο τηλεοπτικός παραγωγός,. «Από τη στιγμή που η Αννα Βίσση είπε το ναι αναζητούσα τον τρόπο ώστε να φέρω τις δύο γυναίκες κοντά προκειμένου να δεχτούν να παρουσιάσουν κάτι από κοινού στη σκηνή.Ετσι μετά από συνεννόηση μαζί τους έκλεισα και στις δύο ραντεβού στο σπίτι μου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου. Πρώτα ήρθε η Δέσποινα γιατί η Αννα ήταν σε πρόβες. Δεν πέρασε όμως πολλή ώρα από τη στιγμή που αφίχθη και μόλις μπήκε μέσα στο σπίτι και μας είδε, άρχισε να τραγουδά το “Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη”. Εκεί γνωρίστηκαν, αγκαλιάστηκαν αμέσως και όλα καλά. Ηταν καθισμένες στους καναπέδες, γελούσαν και τραγουδούσαν, ενώ εγώ είχα μείνει στήλη άλατος».Μετά την περιβόητη πρώτη συνάντηση οι δύο σταρ επικοινώνησαν μεταξύ τους και αποφάσισαν να κάνουν μία έκπληξη στον Νίκο Κοκλώνη επί σκηνής.«Αυτό που είδαμε στη σκηνή ήταν έκπληξη και για μένα, γιατί δεν ήξερα τίποτα για την εμφάνισή τους. Το μόνο που γνώριζα ήταν πως έκαναν πρόβαγια ένα τραγούδι, τίποτε άλλο, αλλά εκείνες άλλα είχαν ετοιμάσει. Το πρόγραμμα τηςείχαμε υπολογίσει πως θα τελειώσει νωρίτερα, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Κατάφεραν με τη συνύπαρξή τους να μας συμπαρασύρουν όλους σε μια μεγάλη στιγμή που δεν θέλαμε με τίποτα να τελειώσει». Μετά την τηλεοπτική κάλυψη κατέληξαν όλοι μαζί στο καμαρίνι του παρουσιαστή για τα μεθεόρτια. «Πραγματικά ήμασταν μια μεγάλη και χαρούμενη παρέα, ενώ μιλήσαμε στο τηλέφωνο με τον Νίκο Καρβέλα και τη Σοφία στην Αμερική».