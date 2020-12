Ένα app που ελέγχει τα συμπτώματα και φροντίζει την υγεία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή στην οποία οι περισσότεροι από εμάς, με την εμφάνιση ενός συμπτώματος, ενός εξανθήματος, ενός πόνου, κάποιας ενόχλησης, αναζητούμε στο διαδίκτυο τις πιθανές αιτίες. Το internet αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή ενημέρωσης για τους ασθενείς που προτού επισκεφθούν τον γιατρό τους θέλουν να διαμορφώσουν μια πρώτη εικόνα του θέματος που τους απασχολεί, αλλά δεν είναι όλες οι πληροφορίες έγκυρες ούτε μπορούμε να υποκαταστήσουμε τους ειδικούς.Σύμφωνα με έρευνα της Google, το 7% των παγκόσμιων καθημερινών αναζητήσεων σχετίζονται με την υγεία. Αυτό ισοδυναμεί με 70.000 αναζητήσεις κάθε λεπτό. Ο μέσος χρήστης του διαδικτύου παγκοσμίως ξοδεύει περίπου έξι ώρες κάθε μέρα χρησιμοποιώντας συσκευές και υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το Διαδίκτυο. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανία, οι αναζητήσεις υγείας διπλασιάζονται, μία εβδομάδα πριν την είσοδο ασθενούς σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το 2019 το 65,9 των Ελλήνων χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών υγείας.Αυτός ο εν εξελίξει ψηφιακός μετασχηματισμός ανοίγει τον δρόμο σε νέες υπηρεσίες και νέα δεδομένα και στον τομέα της Τηλεϊατρικής, διευκολύνοντας τη ζωή όλων των πολιτών. Σε αυτή τη νέα εμπειρία στην υγεία προστίθεται ένα επιπλέον βήμα, πριν τη διάγνωση. Ο έλεγχος συμπτωμάτων.Ας υποθέσουμε ότι έχουμε κάποιο σύμπτωμα που μας απασχολεί, έναν πονοκέφαλο, ένα πόνο στο λαιμό, ή ένα δερματικό. Κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο που θα κάνουμε πριν την επίσκεψη στο γιατρό είναι να αναζητήσουμε διαδικτυακά μια πιθανή ερμηνεία. Γινόμαστε έτσι e-patient, ηλεκτρονικοί ασθενείς.Για όλους εμάς λοιπόν, δημιουργούνται οι εφαρμογές ελέγχου συμπτωμάτων που βρίσκονται ένα βήμα πριν από την διάγνωση και είναι ένα εργαλείο πολύ πιο εξελιγμένο από την απλή αναζήτηση στο internet. Αυτό που κάνουν είναι να αξιολογούν τα συμπτώματα των ασθενών, με βάση τα ιατρικά πρωτόκολλα, και μια σειρά από παραμέτρους όπως το φύλο, η ηλικία, το ιστορικό αλλεργιών, το ιατρικό ιστορικό των ασθενειών ή η φαρμακευτική του αγωγή, και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης να παρουσιάζουν μια πρώτη εικόνα για τις πιθανές αιτίες των προβλημάτων.Σκοπός αυτών των εργαλείων είναι να βοηθήσουν τους ασθενείς να περιορίσουν την χαοτική αναζήτηση σε πληροφορίες οι οποίες ελέγχονται για την εγκυρότητά τους και δεν αποτελούν αυτοτελή διαγνωστικά εργαλεία.Προσφέρουν έτσι μια αξιολόγηση συμπτωμάτων, ευθυγραμμισμένη με τα ιατρικά πρωτόκολλα και προτείνουν στον ασθενή, είτε την αναγκαιότητα της επίσκεψης σε γιατρό, είτε τη δυνατότητα επικοινωνίας με έναν γιατρό για να λάβει τις κατάλληλες ιατρικές συμβουλές και κατευθύνσεις. Interamerican , η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία είναι πάροχος υπηρεσιών υγείας αφού και η ίδια διαθέτει τα πολυϊατρεία Medifirst, την Αθηναϊκή Mediclinic και τις υποδομές Άμεσης Βοήθειας, εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της με μία νέα καινοτομική εφαρμογή ελέγχου συμπτωμάτων. Η εφαρμογή Medi ON είναι η πρώτη εφαρμογή ελέγχου συμπτωμάτων που επικυρώθηκε επιστημονικά. Σε κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2017 στο Νοσοκομείο της Βαρκελώνης, σε 1015 ασθενείς η εφαρμογή παρουσίασε 91.3% ακρίβεια στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων.Η μελέτη σύγκρινε τα αποτελέσματα της εφαρμογής με τη διάγνωση των γιατρών. (Clinical trial with Hospital Clinic Barcelona Results Published at Emergencias - Volume 29 - Number 6 - December 2017). Νοσοκομεία και ινστιτούτα σε Ευρώπη και Αμερική συνεχίζουν σταθερά τις κλινικές μελέτες για την ακρίβεια των αξιολογήσεων, με πιο πρόσφατη σχετική συνεργασία αυτή με το Yale New Haven Health System και την Ιατρική Σχολή του Yale.Η εφαρμογή έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από 2.000.000 χρήστες διεθνώς και έχει πραγματοποιήσει 4.000.000 αξιολογήσεις συμπτωμάτων, οι οποίες μέσω της μηχανικής μάθησης (machine learning) εξελίσσουν τον αλγόριθμο και βελτιώνουν διαρκώς την ακρίβεια της. Στην Ελλάδα διατίθεται σε δυο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά για πλατφόρμες Android και IOsΓια την Interamerican , το Medi ON δεν είναι μία μεμονωμένη εφαρμογή, αλλά αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου εξ αποστάσεως συστήματος υγείας (Virtual Health Services). Καθώς η διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο από γιατρό, ο ασθενής παραπέμπεται εάν απαιτείται από την εφαρμογή στον γιατρό της Γραμμής Υγείας 1010 από την Interamerican, με τον οποίο μπορεί να μιλήσει και σε chat εφ’οσον τα συμπτώματα αξιολογηθούν ως σοβαρά. Επιπλέον, ο κάθε χρήστης με δικό του λογαριασμό στο Medi ON μπορεί να δημιουργήσει το δικό του ιατρικό ιστορικό. Το ιατρικό ιστορικό είναι διαθέσιμο μόνο στον ίδιο και στο γιατρό που εκείνος θα επιλέξει να το επικοινωνήσει.Το Medi ON είναι πιστοποιημένη εφαρμογή που πληροί τις βασικές απαιτήσεις όλων των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών Ιατρικών Συσκευών (CE Marked Class I Medical Device), είναι επίσης πιστοποιημένη από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επίσης είναι συμβατή με τον νόμο περί φορητότητας και λογοδοσίας για την ασφάλιση υγείας των ΗΠΑ (HIPAA) και με τον νόμο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (GDPR).Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως έχει κερδίσει πλήθος βραβείων και διαγωνισμών από καταξιωμένους θεσμούς, από τους οποίους ξεχωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, το 2018 βραβεύθηκε για την επιστημονική της ακρίβεια στο ετήσιο συνέδριο Ψηφιακής Υγείας του Δικτύου Ψηφιακών Στοιχείων Υγείας (NODE. Health) που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.Σήμερα, παρέχεται δωρεάν σε όλους τους ασφαλισμένους υγείας της Interamerican, οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή με τη χρήση. Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο ασθενής στην εφαρμογή είναι απόρρητα και η INTERAMERICAN δεν έχει πρόσβαση σε αυτά. Μεταφέρονται μόνο στον γιατρό του, αν επιλέξει να μιλήσει μαζί του και προκειμένου να μπορέσει να τον βοηθήσει.Η χρήση της εφαρμογής δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την σχέση του ασθενούς με την INTERAMERICAN, είτε με ασφαλιστήρια που ο ασθενής ήδη διατηρεί με την εταιρία, είτε με ασφαλιστήρια συμβόλαια που πιθανόν αποκτήσει στο μέλλον.