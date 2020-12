Νέα ανάρτηση Μπαμπινιώτη για click away και drive through: Αυτή είναι γλώσσα! Τί φωνάζει εκείνος ο δάσκαλος

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Μπαμπινιώτης χαιρετίζει όπως λέει

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook,

Με ειρωνική διάθεση ο καθηγητής,, σχολιάζει την χρήση των όρων drive through και click away. Ο κ. Μπαμπινιώτης που τις τελευταίες ημέρες έχει παρακινήσει στην χρήση ελληνικών λέξεων για την απόδοση των όρων αυτών, με ανάρτησή του στο Facebook,Παράλληλα μεμε τη δεύτερη να χρησιμοποιεί κατά κόρον τις νέες ορολογίες που ακούει.drive through: νέα ευκαιρία γλωσσικού εμπλουτισμού τής Ελληνικήςdrive through = παραγγέλλω διαδικτυακά ή τηλεφωνικά, προπληρώνω διαδικτυακά, μού ορίζεται ώρα παραλαβής στον χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) που διαθέτει το κατάστημα [μέχρι εδώ κάνω “click away” που λέμε Ελληνικά], μεταβαίνω στον χώρο στάθμευσης τού καταστήματος και παραλαμβάνω εκεί ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΟΣ το παραγγελθέν [ολοκληρώθηκε το “drive through”].Κι όλα αυτά λέγονται, ρε παιδί μου, μόνο με δύο μονοσύλλαβες λέξεις: ντράιβ θρου, που τις καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτή είναι γλώσσα! Τί φωνάζει εκείνος ο δάσκαλος !…Υπενθυμίζεται πως Γιώργος Μπαμπινιώτης και Ένωση Φιλολόγων «ένωσαν τις δυνάμεις τους» στη «μάχη» κατά του «καταιγισμού ξένων λέξεων».«την πρωτοβουλία τής(ΠΕΦ) να παρέμβει δημόσια και να εκφράσει την γνώμη της για τον καταιγισμό ξένων λέξεων που πλήττει τελευταία την γλώσσα μας κατά προκλητικό τρόπο., το click away, τα delivery με courier, το lockdown, τα rapid test (tests, συγγνώμη) και η επερχόμενη χριστουγεννιάτικη ευχή που θα μάς απευθυνθεί από πολλά καταστήματα, το Merry Christmas (έχετε δίκιο να φοβάστε, αγαπητέ μου αξεπέραστε δάσκαλε τής γελοιογραφίας,συγκεκριμένης ευχής [)».«η φωνή έγκριτων φιλολόγων τής ΠΕΦ που ανήκουν στην μαχομένη εκπαίδευση βαρύνει πολύ περισσότερο από την δική μου φωνή, πολλώ μάλλον που ακούγεται δημόσια, όχι τώρα μόνο αλλά όταν ανακύπτουν σοβαρά θέματα (όπωςκ.ά.) και χρειάζονται έγκυρη και γενναία παρέμβαση.τους Έλληνες που αγαπούν και σέβονται την γλώσσα μας, αυτό το μεγάλο κεφάλαιο και προνόμιο τού πολιτισμού μας».