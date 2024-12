Βίντεο: Ανοικτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα - Κοσμοπλημμύρα στο κέντρο της Αθήνας

Το σημερινό ωράριο των σούπερ μάρκετ



Το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων

Ευκαιρία για μια εορταστική βόλτα βρήκε ο κόσμος στην Αθήνα σήμερακαθώς τα καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 11:00 το πρωί ως το απόγευμα στις 18:00.Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί κοσμοπλημμύρα με την Ερμού, αλλά και άλλους εμπορικούς δρόμους να είναι γεμάτοι από κόσμο που κάνουν βόλτα και ψωνίζουν για τα Χριστούγεννα. Αντίστοιχα, αρκετό κόσμο έχουν σήμερα και αρκετές τοπικές αγορές.Τα περισσότερα καταστήματα θα κατεβάσουν ρολά στις 18:00, ωστόσο τα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, όπως το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens, Attica και άλλα, θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00 το βράδυ.Παρόλο που πολλά σούπερ μάρκετ επιλέγουν να μην λειτουργήσουν σήμερα, ορισμένα καταστήματα του Lidl, καθώς και τα AB Shop & Go και OK Markets, θα είναι ανοιχτά. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με το κατάστημα της περιοχής σας για να επιβεβαιώσετε το ωράριο, καθώς δεν υπάρχει κάποιος «κανόνας».Ο Σκλαβενίτης έχει ανακοινώσει πως θα παραμείνειι κλειστός την Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, πλην του καταστήματος στο Επιχειρηματικό Πάρκο Smart Park (Σπάτα) το οποίο θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00.Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 11:00-18:00Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 09:00-21:00Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 09:00-21:00Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 09:00-21:00