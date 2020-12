Γιώργος Φουστάνος: Η πορεία της ναυτιλίας των Ελλήνων τα τελευταία 150 χρόνια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το σπουδαιότερο επίτευγμα των Ελλήνων στη σύγχρονη εποχή είναι αδιαμφισβήτητα η πρωτοκαθεδρία στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές και κατ’ επέκταση η σημαντική συμβολή τους στην παγκόσμια οικονομία.Με αυτό ως δεδομένο, οι επιδόσεις των ανθρώπων της ναυτιλίας στον διεθνή στίβο αποτελούν ανεκτίμητο κεφάλαιο για την Ελλάδα, ειδικά στη σημερινή συγκυρία που η ενδυνάμωση των σχέσεων της χώρας μας με όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη του κόσμου αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.Με γνώμονα τις παραπάνω σκέψεις ο Γιώργος Μ.Φουστάνος, με σημαντικότατη συμβολή στα ναυτιλιακή δρώμενα ελληνικά και διεθνή, ιδρυτής του πρώτου διαδικτυακού Μουσείου για την Ναυτιλία- Greek Shipping Miracle εξέδωσε με την ευκαιρία και της επερχόμενης επετείου των 200 ετών από την Εθνεγερσία, το λεύκωμα Seaborne Trade Leaders – The Making of the Greek Shipping Miracle, στο οποίο καταγράφεται η πορεία της ναυτιλίας των Ελλήνων τα τελευταία 150 χρόνια.