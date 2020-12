Click away: Πώς θα ψωνίζουμε φέτος τα Χριστούγεννα - «Άνοιγμα λιανεμπορίου με click away», ανακοίνωσε ο Γεωργιάδης

Η δημοφιλής σειρά Rick and Morty μεταφέρθηκε με επιτυχία στο on line καζίνο χαρίζοντας ένα ξεχωριστό παιχνίδι!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα από τα μέτρα που θα εφαρμοστούν τα Χριστούγεννα θα είναι τα ψώνια με τον τρόπο του, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωποςΚατά τη διάρκεια της ζωνταντής ενημέρωσης για τον κορωνοϊό και τα μέτρα που θα ληφθούν για την περίοδο των Χριστουγέννων, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεωνέκανε λόγο για αυστηρή τήρηση κανόνων.Διεμήνυσε ότι ο πελάτης θα πρέπει να φέρει ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής κατά τη μεταφορά του στο, ενώ θα επιτρέπεται μόνο ένα άτομο για την παραλαβή.για κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία ή Click Away με τον κωδικό 2.Το click away ξεκινά από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020.Με τη μέθοδο του click away θα γίνεται παραγγελία από τον καταναλωτή στο κατάστημα, η παραγγελία θα ετοιμάζεται, ο πολίτης θα κλείνει ραντεβού με τον καταστηματάρχη και στη συνέχεια θα πηγαίνει στο κατάστημα για να παραλάβει την παραγγελία του. Με αυτό τον τρόπο θα μειώνεται στο ελάχιστο η ανθρωπινή επαφή ενώ θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και ο συνωστισμός μέσα στα καταστήματα.-Γίνεται ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία του προϊόντος.-Ο καταναλωτής προπληρώνει το προϊόν.-Τέλος, με το αποδεικτικό παραγγελίας - πληρωμής παραλαμβάνει το προϊόν από ειδικά διαμορφωμένο, εξωτερικό χώρο του καταστήματος.«Η μέθοδος του «click away» θα αποτελέσει τον μόνο τρόπο για τα, να πωλούν τη περίοδο της εορταστικής αγοράς των Χριστουγέννων» αναφέρει το ΕΒΕΠ.Ένα e-shop ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι "ο τόπος" όπου μια εταιρεία μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της χρησιμοποιώντας ψηφιακά δίκτυα.Είναι ένα διαδικτυακό κατάστημα όπου οι πελάτες μπορούν να "επισκέπτονται" από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο internet από το κινητό ή τον φορητό υπολογιστή τους.Το ηλεκτρονικό εμπόριο (E-commerce), το οποίο επίσης αναφέρεται ως διαδικτυακό εμπόριο (Internet commerce), αποτελεί την μεταφορά χρημάτων και δεδομένων για την εκτέλεση συναλλαγών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (ή eshop). Είναι ο συνδυασμός καινοτόμων πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών , που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), για την υποστήριξη και την ολοκλήρωση διαδικαστικών και στρατηγικών καθηκόντων για τις πωλήσεις τους, χωρίς τη χρήση φυσικών αντιγράφων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο για πολλούς είναι η πώληση φυσικών προϊόντων στο διαδίκτυο, αλλά μπορεί επίσης να περιγράψει κάθε είδους εμπορική συναλλαγή μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων.