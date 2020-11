ΕΟΔΥ: Σχεδόν το 12% από τα 1250 rapid test που έγιναν εχθές σε διάφορες περιοχές βγήκαν θετικά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε σύνολοπου διηνήργησαν χθες κλιμάκια του ΕΟΔΥ βρέθηκαν 148 θετικά κρούσματαΣε σύνολο 1.250 rapid test που διηνήργησαν χθες κλιμάκια του ΕΟΔΥ βρέθηκανcovid-19. Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 85 άνδρες και 63 γυναίκες.Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που αφορούν τις περιοχές ελέγχου είναι τα εξής:: Πραγματοποιήθηκαν 201 έλεγχοι και βρέθηκαν 89 θετικά (44,2%). Πρόκειται για 50 άνδρες και 39 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.- Δήμος Τεμπών: Διενεργήθηκαν 100 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid Ag test) και βρέθηκαν 4 κρούσματα (4%). Πρόκειται για 3 άνδρες και μία γυναίκα με μέση ηλικία τα 40 έτη.- Δήμος Κιλελέρ: Στην drive through δειγματοληψία έγιναν 186 rapid test και βρέθηκαν 4 θετικά (2,15%). Πρόκειται για 3 άνδρες και μία γυναίκα με μέση ηλικία τα 50 έτη.Διενεργήθηκαν 232 rapid test και βρέθηκαν 7 κρούσματα. Πρόκειται για 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.Κατά το χθεσινό drive through έλεγχο προέκυψαν 44 θετικά στα συνολικά 368 rapid test (11,99%). Πρόκειται για 24 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.: Σε drive through δειγματοληψία διενεργήθηκαν 163 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν αρνητικά.Σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της χώρας:- Σύρος: Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 21 στην Ερμούπολη, 9:00-14:00.- Ζάκυνθος: Επαρχιακή οδός Γαϊτανίου, 10:00-14:00.- Ξάνθη: Απέναντι από το Γήπεδο του ΑΟΞ, πλησίον της Γέφυρας του Κοσύνθου, 10:00-14:00.- Δράμα: Στην Περιοχή Ν. Αμίσσου, έξω από το στάδιο, 9:00-13:30.- Λάρισα: Δήμος Αγιάς, 10:00-16:00.- Λαμία: Οδός Φιλίας 10, 9:00-14:00.