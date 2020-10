Όλα τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό - «Βράζει» η χώρα - Έφτασαν τα 2.056 τα νέα κρούσματα

Δραστικά περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα, τα οποία θα θυμίζουν το λεγόμενο "lockdown" της περασμένης άνοιξης, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.Ωστόσο ο αριθμός των νέων μολύνσεων μέσα στις προηγούμενες 24 ώρες που ανήλθε σε 2.056 προκαλούν σοκ καθώς είναι πλέον σαφές ότι αν τα μέτρα δεν αποδώσουν τότε ο δρόμος προς ένα δεύτερο καθολικό lockdown θα είναι ορθάνοικτους.Όπως σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης έτσι και στην Ελλάδα, η διασπορά του ιού στο β' κύμα της πανδημίας είναι μεγάλη. Η Θεσσαλονίκη βράζει κυριολεκτικά καθώς κατέγραψε 839 κρούσματα ενώ και η Αττική έφτασε 464 μολύνσεις σε ένα 24ωρο. Με αυτά τα νούμερα η πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας αυξάνεται σημαντικά καθώς κάθε ημέρα παρατηρείται μεγάλη αύξηση στους διασωληνωμένους ασθενείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη Κυριακή οι ασθενείς ήταν 84 και μέσα σε μια εβδομάδα έφτασε τους 135!!Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση χρησιμοποίησε δραματικούς τόνους σε ότι αφορά την ανάγκη τήρησης των μέτρων με τον υπουργό προστασίας του πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη να προειδοποιεί με σαρωτικούς ελέγχους από την ΕΛΑΣ για την τήρηση των μέτρων και να σημειώνει ότι όποιος δεν τα τηρεί ουσιαστικά σκάβει λάκκους!«Οποιος δεν τηρεί τα μέτρα σκάβει τάφους», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, στις δηλώσεις του σχετικά με τις δράσεις της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο των νέων περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού. «Όποιος διασκεδάζει πίνει και τρώει, χωρίς να τηρεί τα μέτρα, σκάβει τάφους. Όποιος μαγαζάτορας σκέφτεται την είσπραξη της τελευταίας ημέρας και παρανομεί σκάβει τάφους. Είμαστε υποχρεωμένοι και ταυτόχρονα αποφασισμένοι να μην αφήσουμε εκδήλωση τέτοιων περιστατικών και τέτοιων συμπεριφορών», είπε ο κ.Χρυσοχοϊδης.Αναφερόμενος στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, χθες, Παρασκευή, επισήμανε: «Η Αστυνομία έκανε 48.000 ελέγχους για μάσκα και αποστάσεις, ενώ κατέγραψε περίπου 1.900 παραβάσεις. Επίσης, έκανε ελέγχους σε 3.600 μαγαζιά με 254 παραβάσεις. Οι έλεγχοι του Σαββατοκύριακου θα είναι περαιτέρω σαρωτικοί και εντατικοί».Αμέσως μετά, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε, ότι όλη η Αστυνομία είναι και θα είναι στον δρόμο, από τον αρχηγό της μέχρι τον τελευταίο απλό αστυφύλακα, ενώ έκανε έκκληση να μην πάρουν οι πολίτες με ελαφριά συνείδηση την κατάσταση. «Δηλαδή να βγούμε μια τελευταία φορά πριν μας κλείσουν», διευκρίνισε.«Θα είμαστε παντού από τη Δευτέρα και μέχρι τη Δευτέρα που πρόκειται να ισχύσουν τα παλιά μέτρα και από την Τρίτη που θα εφαρμοστούν τα καινούργια μέτρα», είπε και πρόσθεσε: «Συμπεριφορές να φεύγουμε από νομό σε νομό και να πηγαίνουμες σε κάποιον άλλο που δεν είναι σε συναγερμό, όπου τα μαγταζιά είναι ανοιχτά, δεν θα γίνουν ανεκτές, για τον απλούστατο λόγο ότι οι έλεγχοι και σε αυτές τις περιοχές θα είναι σαρωτικοί. Γιατί, διαφορετικά, η Ελλάδα θα κλείσει ολόκληρη. Περιμένουμε από τους πολίτες ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Το κοινό συμφέρον είναι η συμμόρφωση. Η ανυπακοή είναι σε αυτή την περίπτωση ανεύθυνη και παράνομη πράξη».Αναφερόμενος στην έννοια της αλληλεγγύης σήμερα, ο κ.Χρυσοχοϊδης τόνισε: «Η λυδία λίθος της αλληλεγγύης σήμερα είναι να φοράς μάσκα. Είναι να τηρείς τα μέτρα. Γιατί αυτός είναι ο κοινός αγώνας της επιβίωσης. Ανθρωπιά σήμερα είναι το τηλέφωνο του πρωθυπουργού στον Τούρκο πρόεδρο χθες. Η ανθρώπινη ζωή είναι το ύψιστο αγαθό και η συμπόνοια ξεπερνά τα σύνορα».Και κατέληξε ο κ.Χρυσοχοίδης: «Τον κορονοϊό, όπως προηγουμένως είπε ο κ.Χαρδαλιάς, θα τον νικήσουμε με το εμβόλιο. Μέχρι τότε θα τον δαμάσουμε με την συμπεριφορά που θα οδηγείται από αυτή τη συναίσθηση της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».«Το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν μπορούμε να μένουμε στατικοί όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια επιθετική έξαρση της κοινωνίας» ανέφερε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας,, εξειδικεύοντας τα «δυναμικά μέτρα» που εξήγγειλε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός,Οριζόντια μέτραΕιδικότερα, ο κ. Χαρδαλιάς ξεκίνησε από τα «μέτρα που θα έχουν ισχύ σε όλη την επικράτεια, δηλαδή Οριζόντια μέτρα»:σε όλη την επικράτεια, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο.σε όλη τη χώρα. Του μέτρου εξαιρούνται μετακινήσεις για λόγους εργασίας και υγείαςσε ιδιωτικό και δημόσιο τομέαπλην κλινικών και εργαστηρίων σε όλη τη χώραπρόνοιαςσε όλη τη χώρα

«Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να αποφύγουμε ένα συνολικό πάγωμα της καθημερινότητάς μας» σχολίασε ο Υφυπουργός.



Παράλληλα, διευκρίνισε πως «σε αυτήν την συγκυρία και σε αυτό το πακέτο μέτρων δεν απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός νομού».



Δύο ζώνες σε όλη τη χώρα



Παράλληλα, περιέγραψε πως από την Τρίτη τα 4 επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας διαχωρίζονται σε 2 και για 14 ημέρες. Συγκεκριμένα:



Στο Επίπεδο α (πρώην πράσινο και κίτρινο)



Στο επίπεδο β (πρώην πορτοκαλί και κόκκινο)



Στο Επίπεδο Α εντάσσονται 47 περιοχές, ανάμεσα στις οποίες:



Αιτωλοακαρνανίας, Άνδρου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Γρεβενών, Εύβοιας, Ευρυτανίας,



Ηράκλειου θάσου Θεσπρωτίας Ιθάκης Ικαρίας Κέας Κύθνου Κορινθίας Κω Λασιθίου Λέσβου Λευκάδας Λήμνου Μεσσηνίας Νήσων Αττικής Πάρου Πρέβεζας Ρέθυμνου Ρόδου Σάμου Σποράδων Φθιώτιδας Φλώρινας Φωκίδας Χίου



Στο επίπεδο Β εντάσσονται 27 περιοχές, ανάμεσα στις οποίες:



Αττική, Περαιάς , Βοιωτία, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Δράμα, Σέρρες, Ημαθία. Πέλλα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καστοριά, Κυκλάδες, Λάρισα, Ξάνθη, Ροδόπη, Τρίκαλα, Πιερία, Χαλκιδική

Για το επίπεδο ΑΠροπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές - μείωση 75% των αθλουμενωνΥγειονομικά πρωτοκόλλαΕπίπεδο ΒΑναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότηταςΑτομική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους χωρίς προπονητήΕπιτρέπεται Αντισφαίριση σκοποβολή ιστιοπλοΐαΔιεξαγωγή αγώνων μόνο α εθνικής ποδοσφαίρου και μπάσκετ και ευρωπαϊκών αγώνων σύμφωνα με ειδικά πρωτόκολλάΑπόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων παντούΕπίπεδο α2 μέτρα απόσταση ένα άτομο, ομαδικές ξεναγήσειςΕπίπεδο βαναστολή λειτουργίαςΕπίπεδο αΧρήση μάσκας σε προσωπικόΜε εξαίρεση ατομική άσκησηΝα τηρείται η αναλογία ένα άτομο ανά 10 τμΣτο επίπεδο β αναστέλλεται η λειτουργίαΣτο επίπεδο αΜέχρι 30 άτομα στην αίθουσα δικαστηρίουΣτο επίπεδο βειδικά΄ πρωτόκολλα για διεξαγωγή δικώνΕπίπεδο αΣυμμετοχή 50 % πολιτώνΣτο Επίπεδο βΑναστέλλεται συνολικά η λειτουργία τουςΣτο επίπεδο αΥποχρεωτική χρήση μάσκας σε προσωπικό και κοινό6 άτομα αν τραπέζι και 50% δυναμικότηταΠεριορισμός ωραρίου λειτουργίας -κλειστά 23.30 έως 5 το πρωίΚαθολική απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και ζωντανής μουσικήςΕπίπεδο βΠλήρης ανατολήΈνα άτομο ανά 10 τμΕιδική απολύμανση σε τροχήλαταΣτο επίπεδο β προβλέπεται λειτουργία και το ΣαββατοκύριακοΕπίπεδο αΥποχρεωτική χρήση μάσκας για προσωπικό6 άτομα στο τραπέζι - μόνο καθήμενοιΠεριορισμός ωραρίου λειτουργίαςΚαθολική απαγόρευση ζωντανής μουσικήςΕπίπεδο βαναστολή λειτουργίαςΕπίπεδο α50% πληρότητα – ηλεκτρονικό εισιτήριοΕπίπεδο βΑναστολή λειτουργίαςΠεριορισμός αριθμού ατόμων βάσει εμβαδούΚατάργηση αναμονής – λειτουργία μόνο με ραντεβούΕπίπεδο β - αναστολή εξόδουΕπίπεδο α3 μέτρα απόσταση στους πάγκουςΕπίπεδο βΣυμμετοχή 50% των πολιτών και 5 μέτρα απόστασηΈνα άτομο ανά 10 τ.μ.4 άτομα για 20 -100 τμΕπίπεδο α65% πληρότητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς και τα πλοίαΣτα ταξί μέχρι 2 επιβάτεςΕπίπεδο βΜέχρι 3 άτομα στα ΙΧ1 συνοδός ανά ασθενήΠεριορισμός χειρουργείων -εξαίρεση ογκολογικάΕπίπεδο α1 παιδί ανά 5 τμΥποχρεωτική χρήση μάσκας για παιδιά μέχρι 4 ετώνΕπίπεδο βΑναστολή λειτουργίαςΥποχρεωτική χρήση μάσκαςΚαταγραφή εισερχομένων – εξερχομένωνΕπίπεδο α1.5 μέτρο απόσταση για ηθοποιούςΕπίπεδο β2 μέτρα απόστασηΕπίπεδο αΑνάλογα με επιδημιολογική κατάστασηΜέχρι 50 άτομα συμμετοχή με απόσταση 1,5 μέτρουΕπίπεδο βΑναστολή όλων των δημόσιων συναθροίσεωνΕπίπεδο α50% πληρότητα -ηλεκτρονικό εισιτήριοΕπίπεδο βΑναστολή προσέλευσης κοινού –δυνατότητα διαδικτυακής μετάδοσηςΕπίπεδο α1,5 απόσταση μεταξύ των επισκεπτώνΕπίπεδο βΑναστολή συνεδρίων και εκθέσεωνΥποχρεωτική χρήση μάσκαςΕπίπεδο αΈνα άτομο ανά 10τ.μ. και 50 καθήμενοιΕπίπεδο βΟ Μιχάλης Χρυσοχοϊδης από την πλευρά του αναφέρθηκε στον ρόλο και την αποστολή της ΕΛΑΣ λέγοντας ότι χθες την παρασκευή έκανε 48000 ελέγχους και κατέγραψε 1900 παραβάσεις και 254 παραβάσεις σε μαγαζιά."Όλη η ΕΛΑΣ θα είναι στον δρόμο από την αρχηγό μέχρι τον τελευταίο αστυφύλακα είπε και τόνισε με έμφαση: «Σκάβει τάφους όποιος δεν τηρεί τα μέτρα».





Τα νέα κρούσματα





Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 2056 νέα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 62 συνδέονται με συρροές.



Αναλυτικότερα:



22 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

4 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο

464 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 6 συνδέονται με γνωστές συρροές

839 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 11 συνδέονται με γνωστή συρροή, ενώ 260 κρούσματα συνδέονται με

δειγματοληπτικό έλεγχο του ΕΟΔΥ

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

9 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

54 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές

24 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

3 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας

21 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

14 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

19 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστές συρροές

27 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

21 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή

9 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

6 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

18 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

20 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

3 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

70 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 24 συνδέονται με γνωστές συρροές

2 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

14 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λευκάδας

15 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

31 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

17 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

25 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

65 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

82 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

8 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Φωκίδας

30 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

8 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

4 κρούσματα στη Π.Ε. Χίου, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή

61 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.



Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 39251, εκ των οποίων το 55.1% άνδρες.



4112 (10.5%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 13278 (33.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.



135 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 38 (28.1%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 93.3%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 291 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 6 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 626 θανάτους συνολικά στη χώρα. 238 (38.0%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Δείτετην ημερήσια επιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΥΑναλυτικά οι ανακοινώσεις του Νίκου Χαρδαλιά και του Μιχάλη ΧρυσοχοΐδηΝ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Καλησπέρα σας από το κτίριο Φάρος της Πολιτικής Προστασίας.Το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να παρουσιάζει εκθετική αύξηση. Οι γοργοί ρυθμοί ροής των δεδομένων, επιβάλλουν να κινούμαστε με ταχύτητα, αλλά και αποφασιστικότητα. Δεν μπορούμε να μένουμε στατικοί, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία επιθετική έξαρση της πανδημίας. Και πρέπει να δράσουμε σήμερα, ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα.Για αυτό και προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα επίθεση του ιού. Γιατί τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι δυναμικά, προσαρμόζονται δηλαδή σε κάθε αλλαγή των δεδομένων και έρχονται να ανταποκριθούν στις όποιες επιδημιολογικές εξελίξεις.Νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα δυναμικό σχέδιο για τον Νοέμβριο, ώστε «να διεκδικήσουμε έναν πιο αισιόδοξο Δεκέμβριο, με όσο γίνεται ομαλότερη κοινωνική ζωή». Ένα σχέδιο που έχει ως στόχο να περιορίσει τη διασπορά του ιού, εφαρμόζοντας όμως ένα διαφορετικό μείγμα μέτρων από αυτό της άνοιξης.Τι αλλάζει, λοιπόν, από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 6 το πρωί και για ένα μήνα;Ξεκινάμε με τα μέτρα που θα έχουν ισχύ σε όλη την επικράτεια και θα είναι ενιαία ανεξάρτητα από το επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας της κάθε περιοχής.Ξεκινάμε λοιπόν με τα λεγόμενα οριζόντια μέτρα.Το πρώτο και σημαντικότερο από αυτά είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια.Γιατί η μάσκα σε συνδυασμό με την τήρηση αποστάσεων αποτελεί αυτή τη στιγμή το καλύτερο μέσο προστασίας που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι το εμβόλιο πριν το εμβόλιο. Γιατί αν όλοι φοράμε μάσκα και τη φοράμε σωστά, η πιθανότητα μετάδοσης του ιού είναι απειροελάχιστη.Να σημειωθεί ότι η επιβίβαση πλέον στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν επιτρέπεται χωρίς τη χρήση μάσκας.Επίσης, προβλέπεται περιορισμός της κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί σε όλη τη χώρα.Στόχος του μέτρου, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι να μειωθούν οι μετακινήσεις και οι βραδινές άσκοπες συναθροίσεις, που ευνοούν τη μετάδοση του ιού.Να σημειωθεί ότι του μέτρου εξαιρούνται προφανώς οι μετακινήσεις για λόγους εργασίας και λόγους υγείας.Επιπλέον, η τηλε-εργασία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% είναι υποχρεωτική τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα.Γιατί με την τηλε-εργασία διασφαλίζεται η συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται η υγεία εργαζομένων και εργοδοτών, αλλά και των οικογενειών τους.Ένα ακόμα οριζόντιο μέτρο, μέτρο με πανελλαδική εμβέλεια που στόχο έχει τον περιορισμό της διασποράς του ιού που παρατηρείται στις νεότερες ηλικίες, είναι η υποχρεωτική τηλε-εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Του μέτρου εξαιρούνται μόνο οι κλινικές και τα εργαστήρια των τελειόφοιτων φοιτητών.Προκειμένου να προστατεύσουμε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, αναστέλλεται επίσης σε όλη την επικράτεια το επισκεπτήριο σε όλες τις δομές πρόνοιας, όπως οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.Τέλος, το λιανεμπόριο, το χονδρεμπόριο, τα σχολεία, οι ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι, τα ξενοδοχεία, η βιομηχανία και τα κομμωτήρια παραμένουν ανοιχτά σε όλη τη χώρα και σε όλα τα επίπεδα υγειονομικής προστασίας και ασφάλειας. Γιατί; Διότι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων, δείχνουν ότι τα μέτρα τηρούνται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις και χώρους με αποτέλεσμα να μην επιβαρύνεται ουσιαστικά η επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να αποφύγουμε ένα συνολικό «πάγωμα» της καθημερινότητάς μας. Άλλωστε, όπως διευκρίνισε και ο Πρωθυπουργός, σε αντίθεση με την άνοιξη και την πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας, σε αυτή τη συγκυρία και το πακέτο μέτρων δεν απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός νομού. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι θα συνοδεύεται με ελέγχους και σκληρή επιτήρηση των προβλεπόμενων μέτρων σε όλη την επικράτεια, θέμα για το οποίο θα σας ενημερώσει ευθύς μετά ο Υπουργός μας, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.Ανακεφαλαιώνουμε, λοιπόν! Σε όλη τη χώρα ανεξάρτητα του επίπεδου υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας κάθε περιοχής, ισχύουν τα εξής:Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού.Περιορισμός κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις πέντε το πρωί.Απαγόρευση επιβίβασης σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς χωρίς μάσκα.Υποχρεωτική τηλε-εργασία τουλάχιστον κατά 50% σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.Υποχρεωτική τηλε-εκπαίδευση στα ΑΕΙ.Αναστολή επισκεπτηρίου σε όλες τις δομές πρόνοιας.Ανοιχτό όλο το λιανεμπόριο και χονδρεμπόριο, καθώς και η βιομηχανία. Ανοιχτά τα σχολεία. Ανοιχτοί οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι. Ανοιχτά τα ξενοδοχεία και τα κομμωτήρια.Δεύτερη σημαντική αλλαγή. Από την Τρίτη τα 4 επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας συγχωνεύονται σε 2 επίπεδα κατά τον ακόλουθο τρόπο:το επίπεδο 1 (πράσινο) και το επίπεδο 2 (κίτρινο) συγχωνεύονται στο επίπεδο Α’ -επιτήρησης (κίτρινο)αντίστοιχα τα επίπεδα 3 (πορτοκαλί) και 4 (κόκκινο) συγχωνεύονται στο επίπεδο Β’ -αυξημένου κινδύνου (κόκκινο).Με τα νέα αυτά δεδομένα, η κατάταξη των 74 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, σύμφωνα και με την αρμόδια για τον Χάρτη επιτροπή των λοιμωξιολόγων, διαμορφώνεται από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και για 14 ημέρες ως εξής:Στο επίπεδο Α’-Επιτήρησης (κίτρινο) κατατάσσονται οι ακόλουθες 47 Περιφερειακές Ενότητες:Αιτωλοακαρνανίας, Άνδρου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Γρεβενών, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θάσου, Θεσπρωτίας, Ιθάκης, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρδίτσας, Καρπάθου-Κάσου, Κέας-Κύθνου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κω, Λακωνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Λήμνου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Μήλου, Μυκόνου, Νήσων Αττικής (πλην της Σαλαμίνας), Πάρου, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ρόδου, Σάμου, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χανίων, ΧίουΣτο επίπεδο Β’-Αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) κατατάσσονται οι υπόλοιπες 27 Περιφερειακές Ενότητες:Όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής και ο Πειραιάς πλην των νήσων, Βοιωτία, Δράμα, Έβρος, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Θήρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καστοριά, Κιλκίς, Κοζάνη, Λάρισα, Νάξος (πλην της Αμοργού), Ξάνθη, Πέλλα, Πιερία, Ροδόπη, Σέρρες, Τρίκαλα, ΧαλκιδικήΔηλαδή από τις 74 συνολικά Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, 47 βρίσκονται στο επίπεδο Α-επιτήρησης (κίτρινο) και 27 στο επίπεδο Β-αυξημένου κινδύνου (κόκκινο).Ας δούμε τώρα αναλυτικά τα μέτρα που θα ισχύουν σε καθένα από τα δύο επίπεδα, δηλαδή στο επίπεδο Α’-Επιτήρησης (κίτρινο) και το Επίπεδο Β’-Αυξημένου Κινδύνου (κόκκινο).Όσον αφορά στον αθλητισμό, στο επίπεδο Α’ (στις κίτρινες περιοχές) προβλέπονται:Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές καιΜείωση στο 75% του μέγιστου αριθμού των αθλουμένων ανά εγκατάσταση.Επίσης, ισχύουν οι εξειδικευμένες Οδηγίες και Υγειονομικά πρωτόκολλα για τις προπονήσεις και τους αγώνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.Στο επίπεδο Β’ (δηλαδή στις κόκκινες περιοχές) προβλέπεται:Αναστολή κάθε αθλητικής δραστηριότητας.Επιτρέπεται η ατομική άσκηση μόνο σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (χωρίς προπονητή).Επιτρέπεται η ατομική άθληση μόνο σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε συγκεκριμένα αθλήματα όπως αντισφαίριση, σκοποβολή, τοξοβολία, ιστιοπλοΐα (με μονομελές πλήρωμα), κωπηλασία (με μονομελές πλήρωμα), κανόε καγιάκ (με μονομελές πλήρωμα), θαλάσσιο σκι, στίβος, κολύμβηση (σε ανοιχτή μόνο θάλασσα), ποδηλασία, γκολφ, ιππασία και μηχανοκίνητος αθλητισμός.Επιτρέπεται, επίσης, η διεξαγωγή αγώνων μόνο της Α’ Εθνικής ποδοσφαίρου (Super League) και της Α1 Εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket League), καθώς και ευρωπαϊκών αγώνων (Champions League & Europa League) σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα της FIFA και της FIBA.Για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία τόσο στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) όσο και το επίπεδο Β’ (κόκκινο), προβλέπεται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.Για τα κλειστά μουσεία, στο επίπεδο Α’(κίτρινο) προβλέπονται τα εξής:2 μέτρα απόσταση,1 άτομο ανά 15 τ.μ. καιΟμαδικές ξεναγήσεις έως 10 άτομα.Ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), η λειτουργία τους αναστέλλεται.Όσον αφορά στα γυμναστήρια, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό, κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου καθώς και στην ομαδική άσκηση.Εξαιρείται από τη χρήση μάσκας η ατομική άσκηση (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τήρηση απόστασης 2μ.Επίσης, θα πρέπει να τηρείται η αναλογία 1 άτομο ανά 10 τ.μ.Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), αναστέλλεται κάθε λειτουργία των γυμναστηρίων.Όσον αφορά στη λειτουργία των Δικαστηρίων, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) ισχύουν τα ακόλουθα:Μέχρι 30 άτομα στην αίθουσα καιΜέτρα σε συνεννόηση με τις διοικήσεις των δικαστηρίων για αποφυγή συγχρωτισμού στις γραμματείες.Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), ισχύουν ειδικά πρωτόκολλα λειτουργίας και διεξαγωγής δικών που θα περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί.Σχετικά με τις Εμποροπανηγύρεις και τις Κυριακάτικες αγορές, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται συμμετοχή 50% των πωλητών με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων, ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), αναστέλλεται συνολικά η λειτουργία τους.Όσον αφορά στην εστίαση, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:Υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό, καθώς και από το κοινό κατά την αναμονή.6 άτομα ανά τραπέζι.Πληρότητα 50% της δυναμικότητας, βάσει της άδειας.Αποστάσεις ανάμεσα στα τραπεζο-καθίσματα, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.Περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας (θα παραμένουν δηλαδή κλειστά από τις 23:30 έως τις 05:00 το πρωί, με εξαίρεση το take away και το delivery, ενώ ισχύει καθολική απαγόρευση πώλησης αλκοόλ κατά τις ώρες αυτές), καθώς και απαγόρευση κάθε μορφής ζωντανής μουσικής.Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), προβλέπεται πλήρης αναστολή λειτουργίας, με εξαίρεση το take away και το delivery.Σχετικά με τα καταστήματα τροφίμων (όπως super market, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία) και στα δύο επίπεδα προβλέπεται:1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα από 20 έως 100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον).Επίσης, προβλέπεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια και καλάθια.Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) και μόνο, προβλέπεται επίσης η λειτουργία των καταστημάτων αυτών και το Σαββατοκύριακο.Όσον αφορά στη λειτουργία των κέντρων διασκέδασης (συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων και μπαρ), στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:Υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό, καθώς και από το κοινό κατά την αναμονή.6 άτομα ανά τραπέζιΚαι μόνο καθήμενοι, το τονίζουμεΓια τα κέντρα διασκέδασης χωρητικότητας άνω των 300 ατόμων, προβλέπεται πληρότητα 50% της δυναμικότητας με μέγιστο τους 300 καθήμενους,ενώ για τους χώρους διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα, προβλέπεται πληρότητα 50% της δυναμικότητας με μέγιστο τους 150 καθήμενους.Επίσης προβλέπεται απόσταση 1,8μ. ανάμεσα στα τραπέζια, καθώς καιπεριορισμός του ωραρίου λειτουργίας (κλειστά 23:30-05:00), καθώς και καθολική απαγόρευση κάθε μορφής ζωντανής μουσικής.Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), η λειτουργία τους αναστέλλεται.Για τις κινηματογραφικές προβολές, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:50% πληρότητα καιΥποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.Ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), οι κινηματογραφικές προβολές αναστέλλονται.Για τα κομμωτήρια και τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής, προβλέπονται τα εξής και για τα δύο επίπεδα:Μέτρα περιορισμού του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται εντός του καταστήματος βάσει εμβαδού, σύμφωνα πάντα με τη μέχρι σήμερα Κοινή Υπουργική Απόφαση.Κατάργηση της αναμονής και λειτουργία μόνο με ραντεβού.Για τα ΚΥΤ προσφύγων, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται μετακίνηση των φιλοξενουμένων σε ποσοστό μέχρι 15% ανά ώρα, με ανώτατο όριο τους 750 φιλοξενούμενους ημερησίως και πάντα με βάση τις οδηγίες του διοικητή.Ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) ισχύει αναστολή εξόδου.Όσον αφορά στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:Συμμετοχή του 65% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων καιΛειτουργία παράλληλων αγορών.Ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) προβλέπεται:Συμμετοχή του 50% των πωλητών, με 5 μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων καιΛειτουργία παράλληλων αγορών.Για το λιανεμπόριο, τόσο στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) όσο και στο επίπεδο Β’ (κόκκινο):Ισχύει περιορισμός βάσει εμβαδού, 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον των 100 τ.μ.).Για τις μεταφορές, προβλέπονται τα ακόλουθα και στα δύο επίπεδα:65% πληρότητα σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς καιΣτα πλοίαΣτο μεν επίπεδο Α’ (κίτρινο), στα ταξί επιτρέπονται μέχρι 3 επιβάτες, ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) επιτρέπεται ένας μόνο επιβάτης.Επίσης στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), επιτρέπονται μέχρι 3 άτομα στα ΙΧ (με εξαίρεση τις οικογένειες).Για τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα, προβλέπεταιΈνας συνοδός ανά ασθενή καιΠεριορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 20% στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) και μέχρι 80% στο επίπεδο Β’ (κόκκινο). Με εξαίρεση και για τα δύο επίπεδα, τα ογκολογικά και άκρως επείγοντα περιστατικά.Για τους παιδότοπους (στεγασμένους) στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:1 παιδί ανά 5 τ.μ. και έως 50 παιδιά.Υποχρεωτική χρήση μάσκας για τα παιδιά άνω των 4 ετών και1 συνοδός ανά παιδί.Επίσης, προβλέπεται τήρηση των αποστάσεων στα τραπεζο-καθίσματα και των κανόνων υγιεινής.Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), αναστέλλεται η λειτουργία των παιδότοπων.Αναφορικά με τις πρόβες και τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα, προβλέπονται τα εξής:Υποχρεωτική χρήση μάσκας στις πρόβες και για όσους δεν είναι στην σκηνή γυρίσματος,καθώς και καταγραφή των εισερχομένων και των εξερχομένων.Στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται επίσης 1,5 μέτρο απόσταση για τους ηθοποιούς και 2 μέτρα απόσταση για τις χορωδίες και τα πνευστά στις πρόβες, ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των συντελεστών αυξάνεται στα 2 μέτρα.Όσον αφορά τώρα στις συναθροίσεις, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεταιΗ λήψη μέτρων για τον περιορισμό των συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας.Στις συναθροίσεις του επιπέδου Α’ (κίτρινου) μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 50 άτομα,τηρώντας απόσταση υποχρεωτικά 1,5μ.Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) προβλέπεται αναστολή όλων των δημόσιων συναθροίσεων στο πλαίσιο των Συνταγματικών προβλέψεων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.Για τους συναυλιακούς χώρους, τις θεατρικές παραστάσεις και τις λοιπές παραστατικές τέχνες, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπονται τα εξής:50% πληρότητα καιυποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.Ενώ αναστέλλεται η διενέργεια τέτοιων εκδηλώσεων σε χώρους κλειστών γηπέδων και γυμναστηρίων.Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο) προβλέπεται αναστολή της προσέλευσης κοινού, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής παράστασης αποκλειστικά για διαδικτυακή μετάδοση.Σχετικά τώρα με τη διοργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται:1 άτομο ανά 10τ.μ. τουλάχιστον και έως 100 συμμετέχοντες, καθώς καιτήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων.Στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), η συγκεκριμένη δραστηριότητα αναστέλλεται.Στα σχολεία προβλέπεται η χρήση μάσκας για τα παιδιά άνω των 4 ετών και στα δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας.Τέλος, για τους χώρους λατρείας, στο επίπεδο Α’ (κίτρινο) προβλέπεται 1 άτομο ανά 10 τ.μ. και έως 50 άτομα, καθήμενοι. Ενώ στο επίπεδο Β’ (κόκκινο), επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα για όλες τις τελετές και λειτουργίες.Κλείνοντας και επειδή πολλές φορές έχουμε αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται από την εφαρμογή τους, θα ήθελα να υπενθυμίσω στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τον αριθμό 1520 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόσο για καταγγελίες για παράβαση των υγειονομικών μέτρων, όσο και για πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων σε κάθε επίπεδο επιδημιολογικού κινδύνου.Το 1520 είναι εξαιρετικά χρήσιμο στη φάση της τήρησης αυτών των μέτρων.Αγαπητοί μου συμπολίτες,Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή στη μάχη που δίνουμε όλοι μας καθημερινά για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας ο στόχος μας, η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι μία: να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία, να προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα όσους ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Και στην προσπάθειά μας αυτή, δεν επιτρέπονται δισταγμοί και εκπτώσεις.Τα μέτρα που λαμβάνουμε μπορεί να φαντάζουν δύσκολα, είναι όμως αναγκαία για να προφυλάξουμε το ύψιστο αγαθό που δεν είναι άλλο από την ανθρώπινη ζωή. Για μια ακόμα φορά δρούμε προληπτικά, έγκαιρα, όπως απαιτούν οι περιστάσεις.Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση, με μια πρόκληση, όμως, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Για αυτό και ζητάμε τη συνεργασία όλων. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους για πιστή, απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων. Γιατί μόνο έτσι θα αποδώσουν. Μόνο έτσι θα επαναλάβουμε αυτά που καταφέραμε και στην πρώτη φάση της πανδημίας, ώστε να μπορέσουμε το Δεκέμβριο να ζήσουμε σε ένα διαφορετικό, ομαλότερο περιβάλλον.Το επαναλαμβάνω: οι στιγμές είναι κρίσιμες. Η συνεργασία όλων μας είναι απολύτως απαραίτητη. Σε αυτή τη δοκιμασία είμαστε όλοι μαζί. Καλή δύναμη σε όλους.: Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ρόλο και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και η Ελληνική Κυβέρνηση και εξειδίκευσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, έτσι ώστε με την παρουσία μας σε καθημερινή βάση, να γίνουμε περαιτέρω αποτρεπτικοί στη διάδοση της πανδημίας.Χθες, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, η αστυνομία έκανε 40.000 ελέγχους για χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων και κατέγραψε περίπου 1.900 παραβάσεις. Επίσης, έχει ελέγξει 3.600 καταστήματα με 254 παραβάσεις. Οι έλεγχοι το Σαββατοκύριακο θα είναι εξίσου σαρωτικοί και περαιτέρω εντατικοί. Όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας είναι και θα είναι στον δρόμο. Από τον Αρχηγό της μέχρι τον πιο απλό αστυφύλακα.Κάνω έκκληση να μην πάρουμε με ελαφριά συνείδηση την κατάσταση. Δηλαδή να μην πούμε «ας βγούμε μια τελευταία φορά πριν μας κλείσουν». Όποιος διασκεδάζει, πίνει, τρώει, χωρίς να τηρεί τα μέτρα, σκάβει τάφους. Όποιος μαγαζάτορας σκέφτεται την είσπραξη της τελευταίας μέρας και παρανομεί, σκάβει τάφους. Είμαστε υποχρεωμένοι και ταυτόχρονα αποφασισμένοι να μην αφήσουμε εκδήλωση τέτοιων περιστατικών και τέτοιων συμπεριφορών. Είμαστε ήδη παντού και θα είμαστε παντού και από την Τρίτη που ξεκινούν τα νέα μέτρα. Συμπεριφορές του να φεύγουμε από νομό σε νομό και να πηγαίνουμε σε κάποιον άλλο που δεν έχει τεθεί σε συναγερμό, όπου τα καταστήματα είναι ανοιχτά και να τα γεμίζουμε, δεν θα γίνουν ανεκτές, για τον απλούστατο λόγο ότι και σε αυτές τις περιοχές οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί. Διότι διαφορετικά, η Ελλάδα θα κλείσει ολόκληρη. Περιμένουμε από τους πολίτες ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Το κοινό συμφέρον είναι η συμμόρφωση. Η ανυπακοή είναι σε αυτή την περίπτωση ανεύθυνη και παράνομη πράξη.Επιτρέψτε μου, τέλος, να αναφερθώ σε κάτι, κατά τη γνώμη μου, ουσιώδες που είναι η έννοια της αλληλεγγύης σήμερα. Η λυδία λίθος της αλληλεγγύης σήμερα είναι να φοράς μάσκα. Είναι να τηρείς τα μέτρα γιατί αυτός είναι ο κοινός αγώνας της επιβίωσης. Ανθρωπιά σήμερα είναι το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Τούρκο Πρόεδρο, χθες. Η ανθρώπινη ζωή είναι το ύψιστο αγαθό και η συμπόνια ξεπερνά τα σύνορα. Τον κορωνοϊό, τελικά, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Χαρδαλιάς, θα τον νικήσουμε με το εμβόλιο. Μέχρι τότε, θα τον δαμάσουμε με τη συμπεριφορά που θα οδηγείται από αυτή τη συναίσθηση της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.