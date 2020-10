Κορωνοϊός - Μητσοτάκης: Μάσκες παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα στις 17 «πορτοκαλί» περιοχές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αντίστροφα φαίνεται ότι μετράει το ρολόι για την ανακοίνωση νέων μέτρων στις «πορτοκαλί» και τις «κόκκινες» περιοχές καθώς οι ολοένα αυξανόμενοι αριθμοίέχουν θορυβήσει τους ειδικούς και τις αρχές.Όπως είπε ο πρωθυπουργός κατά την τακτική του συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας,, το απόγευμα θα απευθυνθεί στους πολίτες και θα τους ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί τώρα, καθώς και για τα νέα μέτρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο, ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει μήνυμα προς τους πολίτες στις 19:00.Είμαστε αντιμέτωποι με το δεύτερο κύμα της πανδημίας, σημείωσε ο πρωθυπουργός. «Εξακολουθούμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυτό δεν είναι παρηγοριά» είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.Σε λίγη ώρα, στις 12:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τηλεδιάσκεψη με τουςκαθώς συνολικά 43 από τις 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας μετρούν θετικά, δύο εκ των οποίων (Κοζάνη, Καστοριά) βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού και σε τοπικό lockdown και άλλες 17 σε «πορτοκαλί» συναγερμό, λίγο πριν τοΚατά πληροφορίες, στο μήνυμά του το απόγευμα, ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να ανακοινώσει μάσκες παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 00:30 τη νύχτα στις 17 «πορτοκαλί» περιοχές.· υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους· περιορισμός της κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες (σε περιοχές ενταγμένες στα επίπεδα 3 και 4)· και επαυξημένες περιπολίες σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους συνάθροισης κυρίως τις βραδινές ώρες, με στόχο την αποφυγή του συνωστισμού.Ζητούμενο της κυβέρνησης είναι να υπάρξει συντονισμός για την αναχαίτιση της διασποράς των κρουσμάτων και σε αυτό το πλαίσιο αποκλείεται ο Πρωθυπουργός να απευθυνθεί με νέο τηλεοπτικό του μήνυμα το απόγευμα προς τους πολίτες, δεδομένης της κρισιμότητας της συγκυρίας για την περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού.Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου τα κρούσματα κορωνοϊού ήταν 363 και χθες έφτασαν τα 865. Στην Αττική τα κρούσματα εκτινάχθηκαν σε 331, αριθμός ρεκόρ της επιδημίας για το λεκανοπέδιο. Χθες επίσης έγιναν 92 νέες εισαγωγές ασθενών σε νοσοκομεία της χώρας και οι διασωληνωμένοι ήταν 89. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 534. Ο δείκτης θετικότητας στη χώρα μας, δηλαδή το ποσοστό των θετικών στον κορωνοϊό ατόμων, είναι στο 3,6%. Επίσης, η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 37 έτη ενώ στηη διάμεση ηλικία είναι ακόμα χαμηλότερη, στα 28 έτη.Τα στοιχεία δείχνουν μια κατάσταση οριακά ελεγχόμενη (δεν έχει φθάσει καν κατά τους ειδικούς η δύσκολη περίοδος με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους που θα εκτινάξει τα κρούσματα) η οποία μοιάζει πολύ δύσκολα, αν όχι με μεγάλο τίμημα, αναστρέψιμη.Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, από αύριο, Παρασκευή, επιβάλλεται το δεύτερο, μετά την Κοζάνη,, μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί σκληρά και στην αρχή της πρώτης φάσης της επιδημίας τον περασμένο Μάρτιο, με συρροές κρουσμάτων από ταξίδια και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως μνημόσυνα, και μετράει πολλές απώλειες.Και κατά τη δεύτερη φάση της επιδημίας η Καστοριά βρίσκεται πάλι στο προσκήνιο.Πρόκειται για τη δεύτερη περιοχή της χώρας που περνά στο τελευταίο επίπεδο, του αυξημένου κινδύνου. Για 14 ημέρες και η Καστοριά, με ισχύοντα μέτρα μεταξύ άλλων, την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων (εκτός των καταστημάτων τροφίμων για τα οποία ισχύουν ειδικά μέτρα), αναστολή λειτουργίας της εστίασης (πρόβλεψη μόνο για take away), όλων των πολιτιστικών θεαμάτων, υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.Παράλληλα, άλλες τέσσερις περιοχές, η, η, ηκαι οι, χρωματίστηκαν με, δηλαδή θα βρίσκονται στο επίπεδο συναγερμού 3. Σε... πορτοκαλί, δηλαδή σε αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση, βρίσκονται συνολικά 17 περιοχές: εκτός από τις τέσσερις προαναφερθείσες περιοχές που αναβαθμίστηκαν χθες στο επίπεδο 3, σε αυτό βρίσκονται επίσης η, η, η, το, η, τα, η, η, η, η, η, ηκαι τααναβαθμίστηκε στο επίπεδο 3 του επιδημιολογικού κινδύνου, έπειτα από μιαόπου από μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων στις αρχές Οκτωβρίου έφθασε σε τριψήφιο αριθμό, με πολλαπλές νέες διαγνώσεις και εστίες της λοίμωξης Covid-19 και κύριο χαρακτηριστικό τον χαμηλό μέσο όρο ηλικίας των κρουσμάτων. Η Θεσσαλονίκη, από τα οποία τα 22 συνδέονται με γνωστές συρροές και 32 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Άλλα 125 κρούσματα είχαν καταγραφεί προχθές.Δύο επίπεδα «ανέβηκαν» οι Σέρρες που πλέον μπαίνουν και αυτές από αύριο στο επίπεδο 3, σε σχέση με το επίπεδο 1 και χαμηλότερο που ήταν μέχρι χθες, λόγω υψηλού επιδημιολογικού φορτίου τις τελευταίες 14 ημέρες. Κατά ένα επίπεδο ανέβηκαν η Λάρισα και η Βοιωτία, καθώς βρίσκονταν στο μέτριο κίνδυνο ή αλλιώς επίπεδο 2.Ταόπου καταγράφηκαν χθες 32 νέα κρούσματα κορωνοϊού, παραμένουν οριακά στο επίπεδο 3 αγγίζοντας τα επίπεδο 4. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, οι δείκτες επικινδυνότητας στα Ιωάννινα είναι οριακοί και αναμένεται να επαναξιολογηθούν μεθαύριο.Αξίζει να αναφερθεί από τη χθεσινή επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ ότι καταγράφηκαν 13 στην Εύβοια, 12 κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία, 10 στην Αχαΐα, 9 στην Πέλλα, από 8 στην Πιερία και στην Καβάλα, από 6 κρούσματα στο Ηράκλειο, στη Λέσβο και στη Νάξο, 5 στο Κιλκίς, από 4 στη Μεσσηνία, τα Τρίκαλα, τη Ροδόπη, από 3 στη Μαγνησία, την Ξάνθη, τη Χαλκιδική.Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας,Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους με συγχρωτισμόΛήψη μέτρων για περιορισμό συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας.Έως 9 άτομα με μάσκες και τήρηση απόστασης 1.5 μ.Σύσταση για περιορισμό επισκέψεων από άτομα διαφορετικών νοικοκυριώνΜονάδες φροντίδας ηλικιωμένωνΜάσκα στο προσωπικόΑναστολή επισκεπτηρίουΜάσκα στο προσωπικό και σε όλους τους εισερχόμενουςΈνας συνοδός ανά ασθενήΠεριορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 40%Αναστολή εξόδουΜάσκα από 4 ετών και άνωΜάσκαέως 50 φοιτητές καθήμενοι σε αμφιθέατραΤηλε-εκπαίδευσηΜάσκαΣε εσωτερικό χώρο: 1 άτομο ανά 15 τ.μ τουλάχιστον, έως 50 καθήμενοιΑναστολή λειτουργίας εκθέσεων1 άτομο ανά 15 τ.μ. και έως 50 άτομα, καθήμενοι με μάσκαΑρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία:1,5 μέτρο απόστασηΜάσκα για όλουςYποχρεωτική χρήση μάσκας για όλουςΣυναυλιακοί χώροι, Θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστατικές τέχνες (μόνο καθήμενοι)Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής30% πληρότηταYποχρεωτική χρήση μάσκαςΛειτουργία μέχρι 31/10/202030% πληρότηταYποχρεωτική χρήση μάσκαςΥποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίουΑναστολή διενέργειας σε χώρους κλειστών γηπέδων και γυμναστηρίωνΑνοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής30% πληρότηταYποχρεωτική χρήση μάσκαςΛειτουργία μέχρι 31/10/20201 παιδιά ανά 10 τ.μ. έως 20 παιδιάYποχρεωτική χρήση μάσκας (>2 ετών)1 συνοδός ανά παιδί.Συνοδοί με μάσκα στο χώρο αναμονής.Τήρηση αποστάσεων στα τραπεζο-καθίσματα και κανόνων υγιεινήςΧωρίς ζωντανή μουσική -Μόνο καθήμενοι4 άτομα ανά τραπέζιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 150 καθήμενοιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 30% : του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 90 καθήμενοιΑποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζιαΥποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικόΚλειστά 00.00-05.00Μόνο καθήμενοι4 άτομα ανά τραπέζιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 100 καθήμενοιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 20% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 50 καθήμενοιΑποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζιαΥποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικόΚλειστά 00.00-05.00Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό4 άτομα ανά τραπέζιΠληρότητα 50% της ωφέλιμης επιφάνειαςΑποστάσεις τραπεζο-καθισμάτων (σχετική ΚΥΑ)Κλειστά 00.00-05:00 (εξαιρείται Take away - delivery με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ)Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησης.50% σε ΜΜΜΥποχρεωτική χρήση μάσκας και στη στάση των ΜΜΜ.50% σε πλοίαΜέχρι 2 επιβάτες σε taxiΠεριορισμός στον αριθμό επιβαινόντων στο ΙΧ μέχρι 4 άτομαΠροπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατέςΜείωση στο 50% του μέγιστου αριθμού αθλουμένων ανά εγκατάσταση (συνημμένος πίνακας)Οδηγίες και Υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνεςΕσωτερικοί χώροι: Ατομική αθλητική προπόνηση, σύμφωνα με τους κανόνες των γυμναστηρίωνΥποχρεωτική χρήση Μασκας στο προσωπικό, κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου καθώς και στην ομαδική άσκησηΕξαιρούνται η ατομική άσκηση (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τήρηση αποστάσεων 2μ1 άτομο ανά 15 τμΑπαγόρευση χρήσης αποδυτηρίων κλπΥποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)1 άτομο ανά 10 τ.μ.(4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέονΕιδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθιαΔιευρυμένο ωράριο50% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκωνΥποχρεωτική χρήση μάσκας από όλουςΕμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες Αγορές κλπΑναστολή λειτουργίαςΜάσκα υποχρεωτική για όλουςΠεριορισμός βάσει εμβαδού1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον)- Μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μόνο ατομική άθληση.- Αναστολή λειτουργίας γυμναστηρίων.- Αναστολή λειτουργίας σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.- Aναστολή λειτουργίας κινηματογραφικών προβολών.- Αναστολή λειτουργίας μουσικών σκηνών.- Μειωμένο προσωπικό και τηλεργασία σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.- Αναστολή λειτουργίας των υποθέσεων που αφορούν τη Δικαιοσύνη.- Αναστολή λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, Κυριακάτικων αγορών κ.λπ.- Αναστολή λειτουργίας της εστίασης. Θα υπάρχει λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης αποκλειστικά με take away – delivery. Αναστολή λειτουργίας κέντρων διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μπαρ (μόνο καθήμενοι σε τραπέζια).- Στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κοκ) θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό), 1 άτομο ανά 10 τ.μ (4 άτομα 20-100 τ.μ και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ επιπλέον), θα γίνεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, λειτουργία τους και Σαββατοκύριακο. |- Aναστολή λειτουργίας κομμωτηρίων, υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής κ.λπ.- Αναστολή εξόδου σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων.- Αναστολή λειτουργίας στο λιανεμπόριο.- Στις λαϊκές αγορές θα παρίσταται 50% των πωλητών με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων, λειτουργία παράλληλων αγορών, υποχρεωτική χρήση μάσκας απ' όλους, περιορισμός στις μετακινήσεις των εμπόρων (από περιοχή που είναι κόκκινη)- Στις μεταφορές υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, απαγόρευση μετακινήσεων εκτός Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορούν τα μέτρα, μέχρι ένας επιβάτης σε ταξί, περιορισμός επιβαινόντων σε ΙΧ μέχρι τρία άτομα.- Στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων επιβάλλεται μάσκα στο προσωπικό και αναστολή επισκεπτηρίων.- Στα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα επιβάλλεται μάσκα στο προσωπικό και σε όλους τους εισερχόμενους, ένας συνοδός ανά ασθενή, περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων έως 60% (εξαιρουμένων των ογκολογικών και επειγόντων περιστατικών).- Αναστολή λειτουργίας παιδότοπων.- Τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια.- Πρόβες για τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα μέσω τηλεδιάσκεψης, αναστολή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γυρισμάτων.- Αναστολή συναθροίσεων.- Αναστολή προσέλευσης κοινού, δυνατότητα διεξαγωγής παράστασης αποκλειστικά διαδικτυακά για τους συναυλιακούς χώρους, θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστάσεις (μόνο καθήμενοι).- Αναστολή συμμετοχής κοινού δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίου/έκθεσης μέσω διαδικτυακής μετάδοσης- Στα σχολεία ενδεχόμενη λειτουργία εκ περιτροπής σε συνδυασμό με τηλεκπαίδευση ή μόνο τηλεκπαίδευση.- Στους χώρους λατρείας έως 9 άτομα για όλες τις τελετές, λειτουργίες κλπ με υποχρεωτική χρήση μάσκας.