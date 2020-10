Κορωνοϊός: Συσκέψεις στο Μαξίμου για τα νέα μέτρα - Ίσως και εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε κρίση καμπή για την έκβαση της δεύτερης φάσης της πανδημίας στην Ελλάδα εξελίσσεται η τρέχουσα εβδομάδα, καθώς αριθμός - ρεκόρ καταγράφηκε χθες αναφορικά με τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα, τα οποία. Η κατακόρυφη αυτή αύξηση, η οποία έσπασε τοκατά μέσο όρο σε καθημερινή βάση όλο το προηγούμενο διάστημα, συνιστά εκ των πραγμάτων ορόσημο για τις επόμενες αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες δεν φαίνεται πως θα αργήσουν ιδιαίτερα.Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επιδημιολογικά δεδομένα συνεκτιμώνται τις τελευταίες ώρες από το, ενώ μια πιο ευκρινή εικόνα αναμένεται να έχει, κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί, σε σύσκεψή του με τα μέλη της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, μετά την επιστροφή του από την Κύπρο.Παρότι ο κ. Μητσοτάκης βρισκόταν χθες στην Μεγαλόνησο για τις ανάγκες της αναβάθμισης της, η απότομη κλιμάκωση του ρυθμού μετάδοσης του ιού είχε ως αποτέλεσμα να σημάνει γενικός συναγερμός επί ελληνικού εδάφους, θέτοντας τηνκαι στοαπό αύριο, Παρασκευή.Η επιδείνωση της υγειονομικής εικόνας σε κλίμακα νομού ωθεί την κυβέρνηση στην εντατικοποίηση της επιτήρησης και των υφιστάμενων μέτρων προστασίας (πλην των νέων), με τη δυναμική συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει σήμερα, με ζητούμενο τον κοινό συντονισμό για την αναχαίτιση της διασποράς των κρουσμάτων. Με το ίδιο πρόταγμα, δεν αποκλείεται ο Πρωθυπουργός, δεδομένης της κρισιμότητας της συγκυρίας για την περαιτέρω εξάπλωση του κορονοϊού. Ενεργά, άλλωστε, στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου παραμένουν νέα μέτρα, όπως:(σε περιοχές ενταγμένες στα επίπεδα 3 και 4)· καισυνάθροισης κυρίως τις βραδινές ώρες, με στόχο την αποφυγή του συνωστισμού.Παρότι, το ενδεχόμενο ενός lockdown στην Αττική αποκλείεται προσώρας από το κυβερνητικό επιτελείο, η εφαρμογήδηλαδή μορφών τοπικού lockdown σε όσους νομούς της χώρας χρειαστεί, ηχεί ως βεβαιότητα για τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη, καθώς είναι σαφώςγια την οικονομική δραστηριότητα, η εφαρμογή του στην ελληνική περιφέρεια σε σχέση με το λεκανοπέδιο της Αττικής.Σε κάθε περίπτωση,για τη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης του ιού, δεν επαρκεί από μόνο του για να θεραπεύσει την έντονη ανησυχία στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, καθώς ο χθεσινός αριθμός των κρουσμάτων αποτύπωσε την πραγματική δυναμική του συντελεστή της γεωμετρικής προόδου, με τον οποίο μεταδίδεται ο ιός στη χώρα, στενεύοντας τα περιθώρια ελιγμών για το εθνικό σύστημα υγείας. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με το γεγονός ότιτης πανδημίας, δεν αποκλείεται να επιφέρουν κεντρικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης του κορονοϊού από τις 27 χώρες- μέλη της ΕΕ. Η εντεινόμενη αγωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδήγησε και στη σύγκληση έκτακτης Συνόδου Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης στις 29 Οκτωβρίου, καθώς η μεγάλη εικόνα σε επίπεδο ηπείρου δεν γνωρίζει την παραμικρή βελτίωση, με τους ηγέτες να ανταλλάσσουν απόψεις για τυχόν νέους φραγμούς στην εξάπλωση του ιού.Μέχρι τότε, σε ισχύ τίθενται από αύριο ηαντίστοιχα, συνθήκη η οποία προβλέπει τα εξής μέτρα προστασίας:Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας,Σε όλους τους εξωτερικούς χώρους με συγχρωτισμόΛήψη μέτρων για περιορισμό συναθροίσεων ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας.Έως 9 άτομα με μάσκες και τήρηση απόστασης 1.5 μ.Σύσταση για περιορισμό επισκέψεων από άτομα διαφορετικών νοικοκυριώνΜονάδες φροντίδας ηλικιωμένωνΜάσκα στο προσωπικόΑναστολή επισκεπτηρίουΜάσκα στο προσωπικό και σε όλους τους εισερχόμενουςΈνας συνοδός ανά ασθενήΠεριορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 40%Αναστολή εξόδουΜάσκα από 4 ετών και άνωΜάσκαέως 50 φοιτητές καθήμενοι σε αμφιθέατραΤηλε-εκπαίδευσηΜάσκαΣε εσωτερικό χώρο: 1 άτομο ανά 15 τ.μ τουλάχιστον, έως 50 καθήμενοιΑναστολή λειτουργίας εκθέσεων1 άτομο ανά 15 τ.μ. και έως 50 άτομα, καθήμενοι με μάσκαΑρχαιολογικοί χώροι, ανοιχτά (υπαίθρια) μουσεία:1,5 μέτρο απόστασηΜάσκα για όλουςYποχρεωτική χρήση μάσκας για όλουςΣυναυλιακοί χώροι, Θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστατικές τέχνες (μόνο καθήμενοι)Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής30% πληρότηταYποχρεωτική χρήση μάσκαςΛειτουργία μέχρι 31/10/202030% πληρότηταYποχρεωτική χρήση μάσκαςΥποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίουΑναστολή διενέργειας σε χώρους κλειστών γηπέδων και γυμναστηρίωνΑνοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διεξαγωγής30% πληρότηταYποχρεωτική χρήση μάσκαςΛειτουργία μέχρι 31/10/20201 παιδιά ανά 10 τ.μ. έως 20 παιδιάYποχρεωτική χρήση μάσκας (>2 ετών)1 συνοδός ανά παιδί.Συνοδοί με μάσκα στο χώρο αναμονής.Τήρηση αποστάσεων στα τραπεζο-καθίσματα και κανόνων υγιεινήςΧωρίς ζωντανή μουσική -Μόνο καθήμενοι4 άτομα ανά τραπέζιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 150 καθήμενοιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 30% : του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 90 καθήμενοιΑποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζιαΥποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικόΚλειστά 00.00-05.00Μόνο καθήμενοι4 άτομα ανά τραπέζιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω 300 ατόμων: 30% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 100 καθήμενοιΧώροι διεξαγωγής χωρητικότητας έως 300 άτομα: 20% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 50 καθήμενοιΑποστάσεις 1.8μ ανάμεσα στα τραπέζιαΥποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικόΚλειστά 00.00-05.00Υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό4 άτομα ανά τραπέζιΠληρότητα 50% της ωφέλιμης επιφάνειαςΑποστάσεις τραπεζο-καθισμάτων (σχετική ΚΥΑ)Κλειστά 00.00-05:00 (εξαιρείται Take away - delivery με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ)Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις αφορούν τον τόπο/σημείο αναχώρησης ή εσωτερικής μετακίνησης.50% σε ΜΜΜΥποχρεωτική χρήση μάσκας και στη στάση των ΜΜΜ.50% σε πλοίαΜέχρι 2 επιβάτες σε taxiΠεριορισμός στον αριθμό επιβαινόντων στο ΙΧ μέχρι 4 άτομαΠροπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατέςΜείωση στο 50% του μέγιστου αριθμού αθλουμένων ανά εγκατάσταση (συνημμένος πίνακας)Οδηγίες και Υγειονομικά πρωτόκολλα για προπονήσεις και αγώνεςΕσωτερικοί χώροι: Ατομική αθλητική προπόνηση, σύμφωνα με τους κανόνες των γυμναστηρίωνΥποχρεωτική χρήση Μασκας στο προσωπικό, κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του γυμναστηρίου καθώς και στην ομαδική άσκησηΕξαιρούνται η ατομική άσκηση (π.χ. διάδρομος, βάρη) με τήρηση αποστάσεων 2μ1 άτομο ανά 15 τμΑπαγόρευση χρήσης αποδυτηρίων κλπΥποχρεωτική χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό)1 άτομο ανά 10 τ.μ.(4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέονΕιδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθιαΔιευρυμένο ωράριο50% των πωλητών, με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκωνΥποχρεωτική χρήση μάσκας από όλουςΕμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες Αγορές κλπΑναστολή λειτουργίαςΜάσκα υποχρεωτική για όλουςΠεριορισμός βάσει εμβαδού1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ επιπλέον)- Μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μόνο ατομική άθληση.- Αναστολή λειτουργίας γυμναστηρίων.- Αναστολή λειτουργίας σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.- Aναστολή λειτουργίας κινηματογραφικών προβολών.- Αναστολή λειτουργίας μουσικών σκηνών.- Μειωμένο προσωπικό και τηλεργασία σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.- Αναστολή λειτουργίας των υποθέσεων που αφορούν τη Δικαιοσύνη.- Αναστολή λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, Κυριακάτικων αγορών κλπ.- Αναστολή λειτουργίας της εστίασης. Θα υπάρχει λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης αποκλειστικά με take away – delivery. Αναστολή λειτουργίας κέντρων διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, μπαρ (μόνο καθήμενοι σε τραπέζια).- Στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κοκ) θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας (προσωπικό και κοινό), 1 άτομο ανά 10 τ.μ (4 άτομα 20-100 τ.μ και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ επιπλέον), θα γίνεται ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, λειτουργία τους και Σαββατοκύριακο. |- Aναστολή λειτουργίας κομμωτηρίων, υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής κλπ.- Αναστολή εξόδου σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων.- Αναστολή λειτουργίας στο λιανεμπόριο.- Στις λαϊκές αγορές θα παρίσταται 50% των πωλητών με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων, λειτουργία παράλληλων αγορών, υποχρεωτική χρήση μάσκας απ' όλους, περιορισμός στις μετακινήσεις των εμπόρων (από περιοχή που είναι κόκκινη)- Στις μεταφορές υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, απαγόρευση μετακινήσεων εκτός Περιφερειακής Ενότητας στην οποία αφορούν τα μέτρα, μέχρι ένας επιβάτης σε ταξί, περιορισμός επιβαινόντων σε ΙΧ μέχρι τρία άτομα.- Στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων επιβάλλεται μάσκα στο προσωπικό και αναστολή επισκεπτηρίων.- Στα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα επιβάλλεται μάσκα στο προσωπικό και σε όλους τους εισερχόμενους, ένας συνοδός ανά ασθενή, περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων έως 60% (εξαιρουμένων των ογκολογικών και επειγόντων περιστατικών).- Αναστολή λειτουργίας παιδότοπων.- Τηλεκπαίδευση στα πανεπιστήμια.- Πρόβες για τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα μέσω τηλεδιάσκεψης, αναστολή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γυρισμάτων.- Αναστολή συναθροίσεων.- Αναστολή προσέλευσης κοινού, δυνατότητα διεξαγωγής παράστασης αποκλειστικά διαδικτυακά για τους συναυλιακούς χώρους, θεατρικές παραστάσεις, λοιπές παραστάσεις (μόνο καθήμενοι).- Αναστολή συμμετοχής κοινού δυνατότητα διεξαγωγής συνεδρίου/έκθεσης μέσω διαδικτυακής μετάδοσης- Στα σχολεία ενδεχόμενη λειτουργία εκ περιτροπής σε συνδυασμό με τηλεκπαίδευση ή μόνο τηλεκπαίδευση.- Στους χώρους λατρείας έως 9 άτομα για όλες τις τελετές, λειτουργίες κλπ με υποχρεωτική χρήση μάσκας.