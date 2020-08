Η Έρρικα Πρεζεράκου εξομολογείται: Άκουσα ένα «ντουπ» και είδα το χέρι μου σε πολλά κομμάτια

Η Ερρικα Πρεζεράκου την εποχή όπου μεσουρανούσε στους στίβους

Ταξίδεψε για λίγες ημέρες στηνκαθώς, όπως η ίδια λέει, είναι σε φάση εσωτερικής αναζήτησης και έχει ανάγκη από χρόνο και ηρεμία για το αποκαλυπτικό βιβλίο που γράφει για τον πρωταθλητισμό στο άλμα επί κοντώ. Μια ανέμελη βόλτα στα γαλάζια νερά των Κυκλάδων με το φουσκωτό του φίλου της και το κύμα που σήκωσε το πέρασμα ενός πλοίου, μετά από τη νοσηλεία της στο, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το μικρό νησί, μιλάει στο «ΘΕΜΑ» για την περιπέτειά της, την κατάσταση της υγείας της, αλλά και τις αποκαλύψεις που θα κάνει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που αναμένεται να ολοκληρώσει το επόμενο χρονικό διάστημα.«Οι γιατροί μού είπαν ότι ο παράμεσός μου παραμένει ζωντανός. Και αυτό ήταν το καλύτερο νέο. Αρχισα να χοροπηδάω πάνω κάτω από τη χαρά μου μέσα στο νοσοκομείο. Εχω κάνει ένα χειρουργείο πέντε ωρών, όμως όλα θα πάνε καλά. Εχω χάσει το μικρό μου δαχτυλάκι και όσα συμβαίνουν αποτελούν το τελειότερο σενάριο συγκριτικά με όσα έγιναν. Οπότε είμαι χαρούμενη...» λέει η διακεκριμένη πρώην αθλήτρια του άλματος επί κοντώ.Σύμφωνα με το σήμα του Λιμενικού, το περιστατικό που οδήγησε την πρώην αθλήτρια και φιναλίστ του talent show «» στο νοσοκομείο διαδραματίστηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής 7 Αυγούστου.Μετά από ένακαι σημαντική απώλεια αίματος, η πρώην αθλήτρια προσπαθεί να αναρρώσει και να σταθεί στα πόδια της. Εμφανώς ταλαιπωρημένη άλλα αισιόδοξη, δέχτηκε να μιλήσει στο «ΘΕΜΑ» για τον εφιάλτη στα κύματα και το ένστικτο επιβίωσης που ενεργοποιήθηκε μέσα της και την έσωσε από βέβαιο θάνατο.«Στην Κύθνο πήγα την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ημουν στην πρώτη ημέρα», λέει από την άλλη άκρη της γραμμής και αφού παίρνει μια βαθιά αγχωμένη ανάσα περιγράφει το σκηνικό του τρόμου. «Ο καιρός ήταν σχετικά ήπιος. Ολα συνέβησαν πάνω στην προσπάθεια να αποφευχθεί το κύμα από τα απόνερα ενός μεγάλου πλοίου. Είναι εφιαλτικό αυτό που συνέβη. Και τώρα που το ανακαλώ στη μνήμη μου, μόνο που το ακούω, φρικάρω», λέει.Στην ερώτηση ποιες ήταν οι σκέψεις όταν βρέθηκε στη θάλασσα και πώς βίωσε όλο αυτό που συνέβη, αποκρίθηκε: «Ακουσα ένα “ντουπ” και αμέσως σήκωσα το χέρι μου. Είδα ότι ήταν σε πολλά κομμάτια, η προπέλα το είχε κάνει καινούριο... Και τότε μπήκα ενστικτωδώς στην ενέργεια, αυτό που λέμε, της επιβίωσης. Πραγματικά χωρίς να σκεφτώ μπήκα στη διαδικασία να κολυμπήσω, να προσεγγίσω τη βάρκα για να σωθώ».Στη συνέχεια η Ερρικα Πρεζεράκου αναφέρεται, τον τραυματισμό και τη μεταφορά της στα ιατρεία του κυκλαδίτικου νησιού. Τα λόγια βγαίνουν με δυσκολία από το στόμα της. Ο λαβωμένος εαυτός της από το χειρουργείο και το σοκ που υπέστη την κάνουν να κομπιάζει.Η φωνή της σπάει. Λέει και ξαναλέει ότι δεν θέλει να θυμάται όλα όσα πέρασε. «Στην Κύθνο όπου ήμουν όλα έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Και εδώ θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ και του ελικοπτέρου που λειτούργησαν γρήγορα και άμεσα. Με πήραν άρον άρον από την Ελευσίνα, όπου προσγειωθήκαμε, και με πήγαν πολύ γρήγορα στο ΚΑΤ».Ο διάλογος που ακολουθεί έχει να κάνει με τη μετέπειτα πορεία της.Σίγουρα ένα δίμηνο.Δεν ξέρω. Θα σας πω σε δύο μήνες. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο γιατρός μου, ο κ. Σπυρίδωνος, που έκανε την επέμβαση έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά δεν έχω λόγια να τον ευχαριστήσω.Το φετινό καλοκαίρι για την πρώην αθλήτρια είναι διαφορετικό. Τα γεγονότα που συνέβησαν βορειοανατολικά της Κύθνου το καυτό μεσημέρι της 7ης Αυγούστου και ο ακρωτηριασμός του δακτύλου της θα αλλάξουν μια για πάντα τη ζωή της. Ομως και οι προηγούμενοι μήνες ήταν ιδιαίτερα φορτωμένοι για την πρώην αθλήτρια, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση επαγγελματικής δημιουργίας.Εχουμε το καλοκαιρινό camp στο ΟΑΚΑ και βρίσκομαι εκεί. Ομως επειδή γράφω ένα βιβλίο και είμαι σε φάση εσωτερικής αναζήτησης, κάποιες ημέρες την εβδομάδα είμαι εκτός για να έχω ουσιαστικό χρόνο για να γράψω. Είμαι στο ΟΑΚΑ και δεν έχω προγραμματισμένες διακοπές.Ενα βιβλίο που αφορά τον πρωταθλητισμό στο άλμα επί κοντώ. Ας πούμε ότι αφορά αυτό, χωρίς όμως να περιλαμβάνει κομμάτια που αφορούν αυτή την περίοδο της ζωής μου. Δεν είναι δηλαδή αυτοβιογραφία.Είναι σίγουρο ότι θα έχει κομμάτια που δεν τα ξέρετε καθόλου σε σχέση με την περίοδο αυτή. Ομως θέλω και πάλι να τονίσω ότι δεν είναι κάτι αυτοβιογραφικό. Εχει όμως να κάνει με ένα κομμάτι ψυχολογίας πολύ δυνατό στο οποίο μέσα στα χρόνια γνωρίσει καλά και το έχω σπουδάσει. Και έχει να κάνει για το τι τελικά φαίνεται και τι στην πραγματικότητα συμβαίνει στον πρωταθλητισμό. Πιστεύω πως θα έχει πολύ ενδιαφέρον.Θα καταλάβετε όταν το διαβάσετε. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Θα σας πω μόνο ότι ο τίτλος θα μπορούσε να είναι «Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται». Κάποιες φορές βλέπεις κάτι που συμβαίνει και κορυφώνεται και εκτονώνεται και πάντα υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό που φαίνεται στο συνειδητό και πάνω εκεί εξελίσσεται η ιστορία.Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ερρίκα Πρεζεράκου, το 2000, ξεκίνησε να ασχολείται με το άλμα επί κοντώ και τα επόμενα τρία χρόνια τη βρήκαν να ανεβαίνει σκαλί-σκαλί στα ψηλά επίπεδα του πρωταθλητισμού. Σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, όμως η ατυχία της ήταν μεγάλη όταν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της στη Γερμανία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας είχε έναν τραυματισμό: δύο σπασίματα στην κνήμη δεν της επέτρεψαν να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς του 2004.Τρία χρόνια αργότερα έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδας και βαλκανιονίκης κλειστού στίβου. Εκτός από τις αθλητικές της επιδόσεις, έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά και χορογραφία. Πήρε μέρος και κατέλαβε την πρώτη θέση στο talent show «Dancing with the Stars», ενώ πριν από λίγες εβδομάδες συμμετείχε και στον τελικό του «Just the Two of Us».