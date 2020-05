Financial Times: Η Κύπρος και οι Ρώσοι της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την- και όχι μόνο - εξάρτηση τηςαπό τη Ρωσία περιγράφουν σε εκτενές ρεπορτάζ τους οι. Μαλιστα, φιλοξενούνται δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη, ο οποίος σημειώνει ότιγια την αντιμετώπιση της απειλής από την Άγκυρα.Ο Κύπριος Πρόεδρος ρωτήθηκε αν θα στήριζε ένα αίτημα από τον Πρόεδρογια άσκηση βέτο κατά των ευρωπαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, απαντώντας ότι «οικογένειά μας είναι η ΕΕ». Πρόσθεσε ωστόσο ότι υποστηρίζει το την θέση και άλλων χωρών όπως η Γαλλία για διεύρυνση του διαλόγου με το Κρεμλίνο. Ο Κύπριος Πρόεδροςτους ισχυρισμούς για αρνητική έκθεση από την επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, για ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας πως η σχετική έκθεση του Δεκεμβρίου αναφερόταν σε πρόοδο σε όλους τους τομείς, αν και παραδέχεται ότι απομένουν ακόμα βήματα να γίνουν.Παράλληλα, ο Πρόεδρος ρωτήθηκε για το δικηγορικό του γραφείο και τις παραχωρήσεις «χρυσών διαβατηρίων», με τοννα σημειώνει ότι παραχώρησε τις μετοχές του γραφείου του στις κόρες του, όταν ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας, αρνούμενος οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος. Μάλιστα, δήλωσε ότι θα ήθελε να δει κάποιες υποθέσεις να διερευνώνται, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρξε «προνομιακή μεταχείριση» των συγκεκριμένων πελατών του δικηγορικού γραφείου.Στο σχετικό θέμα,, στο τομέα των κοσμημάτων, του Μιχάλη Κωνσταντίνου, ο οποίος δηλώνει ρωσόφιλος, καθώς η ρωσική παρουσία στη Λεμεσό, του επέτρεψε να χτίσει τη δική του αλυσίδα καταστημάτων. Μιλώντας στους Financial Times, o Κωνσταντίνου σημείωσε ότι είναι «αδύνατο» για την Κύπρο να αποχωριστεί τη ρωσική κοινότητά της, είτε αυτοί είναι πολιτογραφημένοι πολίτες, είτε επενδυτές. Ο ρόλος των Ρώσων στην πρόσφατη ιστορία της Κύπρου είναι κάτι περισσότερο από μια πηγή πλούτου για λιανοπωλητές ειδών πολυτελείας.Οι Financial Times αναφέρουνΗ εφημερίδα κάνει εκ νέου αναφορά στο επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου, με την παροχή «χρυσών διαβατηρίων», τονίζοντας ότι η σχέση μεταξύ μιας κερδοφόρας επιχείρησης και ενός Κύπριου αξιωματούχου δημιουργεί ευρύτερους φόβους για πολιτική διαφθορά αφήνοντας σκιές για τη διαφάνεια στο κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα φιλοξενεί επίσης δήλωση του Βρετανού επενδυτή Μπιλ Μπράουντερ, γνωστού επικριτή της Μόσχας και της ρωσικής παρουσίας στην Κύπρο, ο οποίος σχολιάζει ότι η κατάσταση στην Κύπρο είναι ακόμα «ένα χάλι» ως προς τις συναλλαγές με τη Ρωσία, με πολλούς να επωφελούνται οικονομικά.Σύμφωνα με τους Financial Times η βάση της ρωσικής παρουσίας στη Κύπρο είναι οι πολιτικοί δεσμοί του κομμουνιστικού κόμματος ΑΚΕΛ με την Σοβιετική Ένωση, καθώς. Μέχρι τα τέλη του 2012 και με βάση τις εκτιμήσεις του οίκου Moody’s, οι ρωσικές τράπεζες και εταιρείες είχαν καταθέσει 31 δισεκατομμύρια δολάρια στην Κύπρο, ποσό μεγαλύτερο από το ετήσιο ΑΕΠ του νησιού. Τα διασυνοριακά δάνεια των ρωσικών τραπεζών σε κυπριακές εταιρείες ρωσικών συμφερόντων, ανήλθαν περίπου σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Λεμεσός υπήρξε ιστορικά το κέντρο της ρωσικής κοινότητας της Κύπρου, με αποτέλεσμα κάποιοι να την ονομάζουν «Λεμέσογκραντ». Στο δημοσίευμα γίνεται επίσης αναφορά στο «ρωσικό κόμμα» που δημιούργησαν Ρώσοι που πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι με το πρόγραμμα των «Χρυσών διαβατηρίων». Πρόκειται για κόμμα που δεν έχει καμία σχεδόν εμβέλεια και δεν έχει αποτολμήσει ποτέ συμμετοχή σε εκλογές. Οι ιδρυτές του ισχυρίζονται που δεν έχουν σχέση με το ρωσικό κράτος.