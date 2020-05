Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε αστάθμητη μεταβλητή για το χρονοδιάγραμμααναδεικνύονται οι, καθώς οι προβλέψεις των μετεωρολόγων αναμετρήθηκαν μετωπικά τις τελευταίες ώρες με τις απόψεις των λοιμωξιολόγων, με αποτέλεσμα την επίσπευση της αποκλιμάκωσης των περιορισμών, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο.παράκαμψε προς το παρόν τα επιδημιολογικά δεδομένα, με τονότι ανοίγουν «από το Σάββατο 16 Μαΐου οι 515 οργανωμένες παραλίες, περίκλειστες ή μη, της χώρας». Η εξέλιξη αυτή, η οποία δεν ήταν μέχρι πρότινος ορατή στη «γέφυρα ασφάλειας» που έχει στήσει η κυβέρνηση για την ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα, ήρθε να προστεθεί στο «καυτό» δεκαήμερο για την Πολιτική Προστασία, αλλά και την, καθώς πολλαπλασιάζονται τα σημεία εκκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, θέτοντας σε «κόκκινο» συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό.Τοαπό την πλευρά του έδωσε στη δημοσιότητα έναν οδηγό () για τους κανόνες λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ. Στον οδηγό περιλαμβάνεται, μάλιστα, και σχεδιάγραμμα για το πώς πρέπει να στήνονται οι ομπρέλες.Επειδή, ωστόσο, «κόκκινο» θα δείξει και το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο, θετικά αποφάνθηκαν τελικά οιαπέναντι στις εκκλήσεις των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να επαναλειτουργήσουν τις οργανωμένες παραλίες, με το επιχείρημα της ανεξέλεγκτης προσέλευσης των πολιτών σε υπαίθριους χώρους και παραλίες, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Η, για την οποία μεσολάβησαν σειρά δημάρχων κυρίως προς τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας,, συνοδεύεται από μια αυστηρή δέσμη μέτρων για το άνοιγμα των οργανωμένων ακτών,(που υπάγονται σε τρεις ΚΑΔ), σε συνδυασμό με ανοιχτούς ΚΑΔ για take away διάθεση καφέ.29.11.00 - μόνο για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται παραλίες)29.11.02 - υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών)29.11.05 - υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/ και καθισμάτων παραλιών (πλαζ), αφού θα υπάρχουν ομπρέλες, ξαπλώστρες και προσωπικό εξυπηρέτησης των λουόμενων, αλλάέρχονται την ίδια ώρα να υπενθυμίσουν την παρουσία του κορωνοϊού και την πρωτόγνωρη κατάσταση που η πανδημία έχει επιβάλλει. Με αυτά τα δεδομένα, στο πρώτο μπάνιο για το φετινό καλοκαίρι ο κ. Χαρδαλιάς γνωστοποίησε ότι από τις 8 το πρωί του Σαββάτου, οι «οργανωμένες παραλίες θα λειτουργούν με τους εξής όρους και κανόνες»: · Είναιη καταγραφή του αριθμού των παρευρισκόμενων.· Ο μέγιστος αριθμός λουόμενων είναι τα· Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται στα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου δύο ομπρελών.· Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν μέχρι, με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα.· Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στο 1,5 μέτρο.· Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικεία, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ) λειτουργούν αποκλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο (take away).· Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο.· Απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων ποτών.στα σημεία αυτά.· Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο του καταστήματος.· Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο.· Υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους.Με την σκιά του κορωνοϊού να απλώνεται νοερά πάνω από την αμμουδιά, στα μέτρα προστασίας για την παραλία προβλέπονται ακόμη. Επίσης, υποχρεωτική είναι η απολύμανση και στις εγκαταστάσεις υγιεινής, με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης να αναρτά υποχρεωτικά σχετικό πρόγραμμα, εμφανές σε περίπτωση ελέγχου. Στην ίδια κατεύθυνση:· Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου.· Απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή.· Είναι απαραίτητο και στις παραλίες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής.Ακόμη και αν το Σάββατο μονοπωλεί η, με απόσταση δώδεκα ωρών ανοίγουν την επομένη, δηλαδή την Κυριακή 17 Μάϊου για το κοινό και οι εκκλησίες, θέτοντας σε πλήρη εγρήγορση στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου γιατρούς και δημόσιες υπηρεσίες, για την ευλαβική τήρηση των κανόνων. Μολονότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έχει προσαρμοστεί με τις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες, προχωρώντας πανελλαδικά στη, επαφίεται στο ποίμνιο να κάνει πράξη την «αγάπη προς τον πλησίον», εφόσον δεν τον πλησιάζει. Παρόλα αυτά, στην πρώτη ανοιχτή για τους πιστούς θεία λειτουργία την Κυριακή, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:· Ο αριθμός πιστών που μπορεί να συμμετέχει, καθορίζεται από την αναλογία, 1 άτομο ανά 10 τ.μ. με απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις.· Για τους χώρους λατρείας που είναι άνω των 500 τ.μ., ο μέγιστος αριθμός είναι 50 άτομα. Για παράδειγμα, ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 300 τ.μ. μπορεί να δεχτεί έως 30 πιστούς, ενώ ένας χώρος λατρείας επιφάνειας 800 ή 1.000 ή 1.500 τ.μ. μπορεί να δεχτεί ως 50 άτομα.· Επιπλέον, υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας, ενώ είναι υποχρεωτική η χρήση αντισηπτικού.· Σε περίπτωση λειτουργιών σε υπαίθριους χώρους, ισχύουν οι γενικοί κανόνες περί δημοσίων υπαίθριων συναντήσεων.Εξίσου κρίσιμη ως προς τις πιθανές συνέπειες στην εθνική επιδημιολογική καμπύλη είναι και η Δευτέρα 18 Μάϊου, καθώς:· Εκκινούν τα μαθήματα σχεδόν σε όλες σχεδόν τις τάξεις της, δηλαδή στην Α και Β Λυκείου - και Α, Β και Γ Γυμνασίου αντίστοιχα, όπως και στα Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών, με ισχυρή σύσταση, ωστόσο, για τηλεκπαίδευση.· Την ίδια ημέρα-για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας- σε όλη την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη. Μάλιστα, η μετάβαση στην Κρήτη θα είναι εφικτή και αεροπορικώς, εκτός από τις ακτοπλοϊκές γραμμές, αυξάνοντας κατακόρυφα τον αριθμό των πολιτών που θα μετακινηθούν από τις εστίες τους την επόμενη εβδομάδα, με την ευχή όλων να μην φέρουν τον ιό προς τον προορισμό που έχουν επιλέξει.Σύμφωνα με πληροφορίες, και αεροπορικά και ακτοπλοϊκά θα συνδεθούν με την ηπειρωτική χώρα και τα υπόλοιπα νησιά στις 25 Μάϊου με την τελική απόφαση να «κλειδώνει» στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Για την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 25 μηνός προσανατολίζεται το κυβερνητικό επιτελείο να μεταφέρει και την(mall), καθώς τη σχετική ενδοκυβερνητική συζήτηση αποκάλυψε χθες στον Θέμα 104,6 ο Υφυπουργός Ανάπτυξης,. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνισε ότι «κουμπώνει» για την 1η Ιουνίου η επανεκκίνηση των επιχειρήσεων εστίασης, με την κυβέρνηση να καταλήγει τελικά στην τήρηση του αρχικού της σχεδιασμού για τα εστιατόρια και τα καφέ, παρά τις σθεναρές πιέσεις των εκπροσώπων του κλάδου για επίσπευση της επαναφοράς τους στην κανονικότητα.