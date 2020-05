Χωρίς κενές θέσεις, αλλά με μάσκα στα αεροπλάνα - Δείτε όλο το σχέδιο της ΕΕ για τον τουρισμό

Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα χρειάζεται να διατηρούν κενές τις μεσαίες θέσεις στα αεροπλάνα, αλλά η

εν πτήσει και στους χώρους των αεροδρομίων θα είναι υποχρεωτική, καθώς εκκινούν σταδιακά οι μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η Κομισιόν προτείνει επίσης οι περιορισμοί που υφίστανται στις «μη αναγκαίες μετακινήσεις» στα 26 κράτη της Ζώνης Σένγκεν να επεκταθούν κατά 30 μέρες έως τις 15 Ιουνίου.

Ακόμη, στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ανάγκες πολιτών να επισκεφτούν μέλη της οικογένειάς τους και αγαπημένα τους πρόσωπα σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

- Ευελιξία βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εισάγουν καθεστώτα, όπως συστήματα εγγυήσεων για κουπόνια και άλλα συστήματα ρευστότητας, να υποστηρίζουν εταιρείες στον τομέα των μεταφορών και των ταξιδιών και να διασφαλίζουν ότι ικανοποιούνται οι αξιώσεις αποζημίωσης που προκαλούνται από την

. Τα συστήματα κουπονιών μπορούν να εγκριθούν πολύ γρήγορα από την Επιτροπή, μετά από κοινοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

- Χρηματοδότηση από την ΕΕ: Η ΕΕ συνεχίζει να παρέχει άμεση ρευστότητα σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση μέσω της πρωτοβουλίας Coronavirus Response Instrument, υπό κοινή διαχείριση με τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Επιτροπή διέθεσε χρηματοδότηση έως και 8 δισεκατομμύρια ευρώ για 100.000 μικρές

που επλήγησαν από την κρίση, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Το πρόγραμμα SURE βοηθά τα κράτη μέλη να καλύψουν το κόστος των εθνικών συστημάτων εργασίας μικρής διάρκειας και παρόμοιων μέτρων που επιτρέπουν στις εταιρείες να διασφαλίζουν

. Η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, των κοινωνικών εταίρων και των εταιρειών για τη διευκόλυνση της επαναπροσδιορισμού, ιδίως για τους εποχιακούς εργαζόμενους.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την προώθηση ενός συστήματος κουπονιών προστασίας βάσει του οποίου οι πελάτες μπορούν να υποστηρίξουν τα αγαπημένα τους ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης πανευρωπαϊκές επικοινωνιακές εκστρατείες που χαρακτηρίζουν την Ευρώπη ως νούμερο ένα

.

Για να συμπληρώσει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα ενθαρρύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών υπηρεσιών για να προσφέρει περισσότερες επιλογές, καλύτερη κατανομή πόρων και νέους τρόπους διαχείρισης των ταξιδιών και τουριστικές ροές.

Η Επιτροπή θα διοργανώσει μια ευρωπαϊκή σύμβαση για τον τουρισμό με θεσμικά όργανα της ΕΕ, τη βιομηχανία, τις περιφέρειες, τις πόλεις και άλλους ενδιαφερόμενους για να οικοδομήσουν από κοινού το μέλλον ενός βιώσιμου, καινοτόμου και ανθεκτικού ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος - του «ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον τουρισμό 2050».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ιχνηλάτησης της COVID-19 σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο πακέτου μέτρων που στόχο έχουν την άρση των περιορισμών στα σύνορα και την τόνωση του κλάδου τουρισμού και ταξιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Οι χώρες σπεύδουν να αναπτύξουν εφαρμογές ιχνηλάτησης για κινητά τηλέφωνα, με την ελπίδα ότι η τεχνολογία smartphone μπορεί να βοηθήσει να ανοίξουν και πάλι τα σύνορα χωρίς να υπάρξει

.

Αυτό με τη σειρά του προκάλεσε ανησυχίες για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και παρακολούθηση από κρατικές υπηρεσίες για καιρό μετά τη χαλάρωση της κρίσης του κορωνοϊού. Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για να εντοπίσουν αυτούς που ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους που προσβλήθηκαν από τον ιό.

αναφέρεται σε ερωταπαντήσεις που ανήρτησε σήμερα η Κομισιόν στην ιστοσελίδα της αναφορικά με τις εφαρμογές ιχνηλάτησης.

αναφέρεται σε άλλο σημείο.

Οι ανησυχίες ότι οι εφαρμογές δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν διασυνοριακά στην ΕΕ ήλθαν στην επιφάνεια ύστερα από διαμάχη μεταξύ της

και της Apple. Η Γαλλία κατηγόρησε την εταιρία ότι υπονομεύει τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό καθώς αρνείται να καταστήσει τα μοντέλα iPhones πιο συμβατά με την σχεδιαζόμενη εφαρμογή ιχνηλάτησης «StopCovid».

Πλαίσιο κανόνων για τηνκατά το φετινό «μη φυσιολογικό καλοκαίρι» ανακοίνωσε η, με στόχο να μη χαθεί εντελώς η σεζόν για την τουριστική βιομηχανία.Σύμφωνα με την Κομισιόν δεν χρειάζεται να υπάρχουν κενές θέσεις στα αεροπλάνα, αλλά θα είναι υποχρεωτική η χρήση της. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων προτείνεται στις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ιχνηλάτησης σε εθελοντική βάση: Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είχε ζητήσει στο κείμενο των οκτώ προτάσεών της να υποβάλλονται σεοι ταξιδιώτες 72 ώρες πριν από το ταξίδι. Πάντως, οι συστάσεις της ΕΕ δεν δεσμεύουν τα κράτη. Βασικό κριτήριο, πάντως, για τοθα είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα για κάθε περιοχή.«Η Ελληνική Κυβέρνηση χαιρετίζει το πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για τον τουρισμό και τις μεταφορές που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου δεν ήταν αυτονόητη», σχολίασε μετά την ανακοίνωση του πλαισίου για την επανεκκίνηση του τουρισμού ο κυβερνητικός εκπρόσωποςΗ Κομισιόν έκανε εκτενή αναφορά στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την εξασφάλιση ρευστότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε στις μικρομεσαίες. Παράλληλα, από το πρόγραμμα SURE θα χρηματοδοτηθούν θέσεις εργασίας.«Αυτό δεν θα είναι ένα φυσιολογικό καλοκαίρι... Όμως, αν κάνουμε όλοι προσπάθειες, δεν θα χρειαστεί να περάσουμε το καλοκαίρι αποκλεισμένοι στο σπίτι και το καλοκαίρι δεν θα χαθεί εντελώς για την τουριστική βιομηχανία», δήλωσε η, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.*Οι ταξιδιώτες ενθαρρύνονται να αγοράζουν εισιτήρια, να κάνουν κρατήσεις και check in online.* Οι επιβάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτικές μάσκες, ειδικά όταν δεν θα μπορούν να εφαρμόζονται πλήρως και πάντοτε τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.*Οι φυσικές αποστάσεις πρέπει να διασφαλίζονται κατά τους ελέγχους ασφαλείας και την παράδοση και παραλαβή αποσκευών.*Διάδρομοι θα πρέπει να προβλεφθούν για να διαχωρίζουν την ροή των επιβατών στα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τους σταθμούς λεωφορείων, τις αποβάθρες πλοίων και τους σταθμούς δημοσίων αστικών μέσων μεταφοράς.*Από τους επιβατικούς σταθμούς θα πρέπει να απομακρυνθούν οι πάγκοι, τα τραπέζια και κάθε είδους εξοπλισμός που ευνοεί τον συνωστισμό ή να αναδιαταχθούν κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει την αποστασιοποίηση.*Θα πρέπει να επιτρέπεται η επιβίβαση μικρότερου αριθμού επιβατών σε λεωφορεία, τρένα και φέρι μπόουτ και επιβάτες που δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια θα πρέπει να κάθονται χωριστά.*Το προσωπικό των μέσων μεταφοράς θα πρέπει να φορά προστατευτικό εξοπλισμό.*Αντισηπτικά διαλύματα πρέπει να είναι διαθέσιμα και τα μέσα μεταφοράς πρέπει να απολυμαίνονται συστηματικά.*Τρόφιμα, ποτά και άλλα προϊόντα δεν πρέπει να είναι διαθέσιμα προς πώλησιν επί των μέσων μεταφοράς.*Τα καταστήματα duty-free και άλλα ταξιδιωτικά καταστήματα θα πρέπει να ελέγχουν τις κινήσεις των επιβατών με τον ορισμό σημείων στάσης επί του δαπέδου και να περιορίζουν τον αριθμό των πελατών, να ενισχύσουν τα μέτρα καθαριότητας και να εγκαταστήσουν φραγμούς για την τήρηση αποστάσεων στα ταμεία, μεταξύ άλλων μέτρων.*Υπηρεσίες ιχνηλάτησης και προειδοποιητικά μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων σε εθελοντική βάση. Αυτές οι εφαρμογές θα λειτουργούν διασυνοριακά.*Ο εξαερισμός πρέπει να ενισχυθεί, με νοσοκομειακού τύπου φίλτρα και κάθετη ροή αέρα.*Η κίνηση των επιβατών εντός της καμπίνας πρέπει να περιορισθεί, με την μείωση των χειραποσκευών και των επαφών με το πλήρωμα.*Η ροή των επιβατών πρέπει να παραμένει ελεγχόμενη μέσω της έγκαιρης προσέλευσης στο αεροδρόμιο. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο on line check-in, στον περιορισμό των επαφών κατά την παράδοση των αποσκευών, τους ελέγχους ασφαλείας και τους συνοριακούς ελέγχους, στην επιβίβαση και κατά την παραλαβή των αποσκευών.*Η προπαραγγελία υπηρεσιών στο εσωτερικό του αεροσκάφους θα πρέπει να γίνεται, όπου είναι δυνατόν, την ώρα της κράτησης.* Τερματικοί σταθμοί, χώροι ανάπαυσης κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων, χώροι στάθμευσης και σταθμοί ανεφοδιασμού και φόρτισης θα πρέπει να διατηρούν υψηλά επίπεδα υγιεινής* Στους σταθμούς θα πρέπει να γίνεται η κατάλληλη ρύθμιση της ροής των επιβατών* Όπου δεν μπορεί να εξασφαλιστούν επαρκή επίπεδα σε ό,τι αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να εξετάζεται το κλείσιμο στάσεων ή σταθμών.* Η επιβίβαση θα πρέπει να γίνεται από την πίσω πόρτα και να χρησιμοποιούνται τα παράθυρα αντί του κλιματισμού για τον αερισμό των οχημάτων.* Ο καθορισμός των θέσεων θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να οργανωθεί ούτως ώστε τα μέλη μιας οικογένειες να μπορούν να καθίσουν μαζί, ενώ θα πρέπει να διαχωρίζονται οι μεμονωμένοι επιβάτες.* Στα μικρά λεωφορεία (mini-bus), δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους επιβάτες να κάθονται δίπλα στον οδηγό εκτός κι να είναι δυνατός ο φυσικός διαχωρισμός τους απ' αυτόν.* Εάν είναι δυνατόν, οι επιβάτες θα πρέπει να διαχειρίζονται μόνοι τους τις αποσκευές τους.* Η συχνότητα των δρομολογίων των τρένων και η χωρητικότητα των συρμών θα πρέπει να αυξηθούν, εάν κριθεί απαραίτητο να περιοριστεί η πυκνότητα του επιβατικού κοινού.* Οι εταιρίες διαχείρισης σιδηροδρόμων θα πρέπει να εφαρμόσουν υποχρεωτικές κρατήσεις θέσεων σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων και σε περιφερειακά τρένα.* Για διαδρομές μικρών αποστάσεων, οι επιβάτες θα πρέπει να αφήνουν κενά καθίσματα μεταξύ τους, εκτός και αν είναι μέλη της ίδιας οικογένειας* Οι εταιρίες διαχείρισης σιδηροδρόμων θα πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα καταμέτρησης επιβατών, κυρίως σε τρένα που εξυπηρετούν εργαζομένους που μετακινούνται από και προς τη δουλειά τους καθώς και στον προαστιακό σιδηρόδρομο, προκειμένου να υπάρχει διαχείρισης της χωρητικότητας.* Θα πρέπει να υπάρχει διαχείριση της ροής επιβατών στις στάσεις και θα πρέπει να κλείνουν οι σταθμοί εάν δεν μπορούν να διασφαλιστούν επαρκή επίπεδα σε ό,τι αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας.* Θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα προκειμένου να ενθαρρύνεται η μετακίνηση εκτός των ωρών αιχμής, όπως προσαρμοσμένη τιμολόγηση ή ευέλικτο ωράριο εργασίας στην περίπτωση τρένων που εξυπηρετούν εργαζομένους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός.* Οι πόρτες θα πρέπει να ανοίγουν σε κάθε στάση είτε αυτόματα είτε από απόσταση από τον οδηγό.«Μια εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και προειδοποίησης εγκαθίσταται σε εθελοντική βάση και χρησιμοποιείται για να προειδοποιήσει τους χρήστες εάν έχουν βρεθεί κοντά για ορισμένο διάστημα σε κάποιον που βρέθηκε θετικός στην COVID-19»,«Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης πρέπει να είναι εθελοντικές, διαφανείς, ασφαλείς, διαλειτουργικές και να σέβονται τα προσωπικά δεδομένα ανθρώπων… Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι μόνο προσωρινές, ούτως ώστε να μπορούν να καταργηθούν μόλις τελειώσει η πανδημία. Και θα πρέπει να λειτουργούν οπουδήποτε στην ΕΕ, διασυνοριακά και σε όλα τα λειτουργικά συστήματα»,Εξάλλου ηπροχωρεί στην έναρξη νομικών διαδικασιών σε βάρος χωρών που παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ μη επιβάλλοντας στις εταιρείες να επιστρέψουν χρήματα σε πελάτες για ταξίδια ή διακοπές που ακυρώθηκαν εξαιτίας τηςΗ Βεστάγκερ δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πως οι ταξιδιωτικές εταιρείες, περιλαμβανομένων των, θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα στους ανθρώπους για να δεχθούν βεβαιώσεις καταβολής χρημάτων (vouchers) για να τις χρησιμοποιήσουν αργότερα, υπογράμμισε όμως πως οι πολίτες της ΕΕ έχουν θεμελιωδώς το δικαίωμα να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν καταβάλει, αν το θέλουν.«Από σήμερα θα σταλούν επιστολές στα κράτη μέλη που παραβιάζουν αυτή την πολύ θεμελιώδη αρχή. Οι επιστολές αυτές αποστέλλονται την ώρα που μιλάμε», δήλωσε αναφερόμενη στο πρώτο επίσημο βήμα στο πλαίσιο της αποκαλούμενης παραβίασης νομικών διαδικασιών.Οιτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτουν τα πάντα, από την κατάργηση των εσωτερικών περιορισμών στα σύνορα της ΕΕ έως τη χρήση εφαρμογών ανίχνευσης κινητών τηλεφώνων.«Στόχος μας είναι η δημιουργία ασφαλών συνθηκών σε κάθε τρόπο μεταφοράς, στο μέτρο του δυνατού, τόσο για τα άτομα που ταξιδεύουν όσο και για τους εργαζόμενους στις μεταφορές», δήλωσε η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕΜια συνολική στρατηγική για την ανάκαμψη το 2020 και μετάΜια κοινή προσέγγιση για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των περιορισμών στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ με σταδιακό και συντονισμένο τρόποΈνα πλαίσιο για τη στήριξη της σταδιακής αποκατάστασης των μεταφορών διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικούΜια πρόταση που στοχεύει να κάνει τα ταξιδιωτικά κουπόνια μια ελκυστική εναλλακτική λύση για την επιστροφή χρημάτων για τους καταναλωτές.Κριτήρια για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων και για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για ιδρύματα φιλοξενίας, όπωςΓια τουρίστες και ταξιδιώτεςΗ ελεύθερη κυκλοφορία και τα διασυνοριακά ταξίδια είναι βασικά για τον τουρισμό. Καθώς τα κράτη μέλη καταφέρνουν να μειώσουν την, οι γενικοί περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να αντικατασταθούν από πιο στοχοθετημένα μέτρα. Εάν η γενικευμένη άρση των περιορισμών δεν δικαιολογείται από την κατάσταση της υγείας, η Επιτροπή προτείνει μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση που ξεκινά με την άρση των περιορισμών μεταξύ περιοχών ή κρατών μελών με αρκετά παρόμοιες επιδημιολογικές καταστάσεις. Η προσέγγιση πρέπει επίσης να είναι ευέλικτη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επανεισαγωγής ορισμένων μέτρων εάν το απαιτεί η επιδημιολογική κατάσταση.-επιδημιολογικά, εστιάζοντας κυρίως σε τομείς όπου η κατάσταση βελτιώνεται, με βάση τις οδηγίες του(ECDC) και χρησιμοποιώντας τον περιφερειακό χάρτη που αναπτύχθηκε από το ECDC-τη δυνατότητα εφαρμογής μέτρων περιορισμού καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των συνοριακών διαβάσεων, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων διασφαλίσεων και μέτρων όπου η φυσική απόσταση μπορεί να είναι δύσκολο να διασφαλιστεί και-οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, με προτεραιότητα τη διασυνοριακή κυκλοφορία σε βασικούς τομείς δραστηριότητας και συμπεριλαμβανομένων προσωπικών λόγων.Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων έχει ιδιαίτερη σημασία: όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να επιτρέψει ταξίδια στην επικράτειά του ή σε συγκεκριμένες περιοχές και περιοχές εντός της επικράτειάς του, πρέπει να το κάνει χωρίς διακρίσεις - επιτρέποντας ταξίδια από όλες τις περιοχές, περιοχές ή χώρες στην ΕΕ με παρόμοιες επιδημιολογικές καταστάσεις. Στο ίδιο πνεύμα, όλοι οι περιορισμοί πρέπει να αρθούν χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους πολίτες της ΕΕ και σε όλους τους κατοίκους αυτού του κράτους μέλους ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέρη της Ένωσης σε παρόμοια επιδημιολογική κατάσταση.Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν γενικές αρχές για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και πλωτών οδών. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν μια σειρά συστάσεων, όπως η ανάγκη περιορισμού της επαφής μεταξύ επιβατών και εργαζομένων στις μεταφορές, και των ίδιων των επιβατών, μειώνοντας, όπου είναι εφικτό, την πυκνότητα των επιβατών.Οι οδηγίες περιλαμβάνουν επίσης ενδείξεις σχετικά με τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας, όπως μάσκες προσώπου και επαρκή πρωτόκολλα σε περίπτωση που οι επιβάτες παρουσιάζουν. Οι κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνουν επίσης συστάσεις για κάθε τρόπο μεταφοράς και απαιτούν συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών ενόψει της αποκατάστασης σταδιακών συνδέσεων μεταξύ τους.Η Επιτροπή καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο που παρέχει κριτήρια για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για ξενοδοχεία και άλλες μορφές καταλύματος, για την προστασία της υγείας τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζομένων. Αυτά τα κριτήρια περιλαμβάνουν επιδημιολογικά στοιχεία. υπάρχει επαρκής χωρητικότητα συστήματος υγείας για τους ντόπιους και τους τουρίστες · Ισχυρή επιτήρηση και παρακολούθηση και ικανότητα δοκιμής και ανίχνευση επαφών. Αυτές οι οδηγίες θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να μείνουν με ασφάλεια σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, Bed & Breakfast ή άλλα καταλύματα διακοπών, να τρώνε και να πίνουν σε, μπαρ και καφετέριες και να πηγαίνουν σε παραλίες και άλλους υπαίθριους χώρους αναψυχής.Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ κουπονιών ή επιστροφής χρημάτων για ακυρωμένα εισιτήρια μεταφοράς (, τρένο, λεωφορείο / πούλμαν και πλοία) ή οργανωμένα ταξίδια. Επαναβεβαιώνοντας αυτό το δικαίωμα, η σύσταση της Επιτροπής αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι τα κουπόνια θα γίνουν μια βιώσιμη και πιο ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι της αποζημίωσης για ακυρωμένα ταξίδια στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, η οποία έχει επίσης επιβαρύνει οικονομικά τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Τα εθελοντικά κουπόνια πρέπει να προστατεύονται από την αφερεγγυότητα του εκδότη, με ελάχιστη περίοδο ισχύος 12 μηνών και να επιστρέφονται μετά από ένα έτος το πολύ, εάν δεν εξαργυρωθούν. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν στους επιβάτες επαρκή ευελιξία, θα πρέπει να επιτρέπουν στους επιβάτες να ταξιδεύουν στην ίδια διαδρομή υπό τις ίδιες συνθήκες υπηρεσίας ή οι ταξιδιώτες να κάνουν κράτηση για ένα πακέτο ταξιδιωτικής σύμβασης με τον ίδιο τύπο υπηρεσιών ή ισοδύναμης ποιότητας. Θα πρέπει επίσης να μεταφέρονται σε άλλον ταξιδιώτη.