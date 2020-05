Κορωνοϊός - CNN: Η Ελλάδα από τους πρώτους ευρωπαϊκούς προορισμούς που θα ανοίξουν για τους τουρίστες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την Ελλάδα ως έναν από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς που θα «ανοίξουν» το καλοκαίρι για τους ανά τον κόσμο επισκέπτες κατονομάζουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, εκθειάζοντας τις πολιτικές που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση, κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας που προκάλεσε ο νέοςΜε τίτλο «H Eυρώπη στον απόηχο του κορωνοϊού, υπόσχεται να ξανανοίξει για καλοκαιρινό τουρισμό», άρθρο της Tamara Hardingham-Gill, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του(Travel), αναφέρει ότι η Ευρώπη που της αναλογεί το 50% του παγκόσμιου τουρισμού, έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την πανδημία του κορωνοϊού. Η ΕΕ εκπόνησε ένα σχέδιο για το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων της ώστε μέσω του τουρισμού να πετύχει την αναθέρμανση της οικονομίας της.Αναφέρονται αναλυτικά στα μέτρα που έλαβαν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και στις προοπτικές για τον τουρισμό, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα για την οποία σημειώνεται (ενότητα με φωτογραφία τηςστην αρχή, με τη λεζάντα:“Η Ελλάδα ελπίζει να υποδεχθεί τουρίστες τον Ιούνιο”): Η Ελλάδα ίσως είναι ένας από τους πρώτους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς που θα ανοίξει πάλι για τους επισκέπτες της , καθώς εφαρμόζοντας έγκαιρα τα περιοριστικά μέτρα, έχει κατορθώσει να κρατήσει τα κρούσματα και τους θανάτους από τον κορονοϊό σε αξιοσημείωτα χαμηλό επίπεδο (150 θάνατοι μέχρι σήμερα). Μερικές επιχειρήσεις όπως κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία ήδη ξεκίνησαν την επαναλειτουργία τους και ο πρωθυπουργόςδήλωσε ότι ελπίζει η χώρα να υποδεχθεί τουρίστες την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, οι διακοπές στην Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2020 θα είναι πολύ διαφορετικές για προφανείς λόγους.«Η τουριστική εμπειρία αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι λιγάκι διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων ετών. Ίσως τα μπαρ να μην είναι ανοικτά και να μην υπάρχει συνωστισμός, ωστόσο ακόμη μπορεί να αποκομίσει κανείς μια φανταστική εμπειρία από την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση η παγκόσμια επιδημία θα έχει μια φθίνουσα πορεία» δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα στο CNN, o κ.Μητσοτάκης.Οι περιορισμοί μετακινήσεων εντός της Ελλάδας θα αρθούν τηνεπιτρέποντας τη μετακίνηση μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας, εκτός από τα νησιά. Τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν την 1η Ιουνίου και τα εποχιακά ένα μήνα αργότερα, ενώ προς το παρόν, όλοι οι διεθνείς επισκέπτες πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορωνοϊού άμα τη αφίξει τους στην Ελλάδα. Ο κ.Μητσοτάκης πρότεινε ως επιπρόσθετο προληπτικό μέτρο, οι τουρίστες να υποβάλλονται στο τεστ πριν την άφιξη τους στην Ελλάδα.Μπορεί μεν η χώρα να έχει δώσει το έναυσμα για την υποδοχή τουριστών, ωστόσο, το να μεταβεί κανείς εκεί θα αποδειχθεί για τους περισσότερους, μια πρόκληση. Προς το παρόν οι εκτός ΕΕ πολίτες απαγορεύεται να μεταβούν στην Ελλάδα μέχρι τις 18 Μαΐου, ενώ οι περισσότερες χαμηλού κόστους πτήσεις που συνεισφέρουν αρκετά στις διεθνείς αφίξεις στη χώρα, έχουν σταματήσει.Παρόλα αυτά, επισημαίνεται στο δημοσίευμα, ο κ.Μητσοτάκης, επενδύει σε ένα ρεύμα ‘τουριστών υψηλού επιπέδου’ για την αναθέρμανση της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας που απασχολεί έναν στους πέντε Έλληνες.Το άρθρο συνοδεύει φωτογραφία της(10η από σειρά 17 με ανά τον κόσμο τουριστικούς προορισμούς), με τη λεζάντα: “Αθήνα/ Ελλάδα: Η υπό την προστασία της UNESCO Ακρόπολη, είναι το πλέον προφανές και δημοφιλές αξιοθέατο της Αθήνας. Όμως υπάρχουν πολλά που μπορεί να δει κανείς στις γειτονιές της πόλης”.Με τίτλο «η TUI περικόπτει 8.000 θέσεις εργασίας ενόσω επανεκτιμά το μέλλον του τουρισμού», εκτενές δημοσίευμα της Hanna Ziady στο CNN Business, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δικτύου και αναφέρεται στα σχέδια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού στον κόσμο (TUI), να επαναδραστηριοποιηθεί. Καθώς περιμένει μια μειωμένη ταξιδιωτική και τουριστική αγορά την επαύριον της πανδημίας του κορωνοϊού, αποφάσισε να περικόψει 8.000 θέσεις εργασίας.Η TUI ευελπιστεί τις επόμενες εβδομάδες, στο άνοιγμα ξανά, των ξενοδοχείων στην Ευρώπη, καθώς οι κυβερνήσεις αίρουν σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα. Σύμφωνα με τον Δ/ντα Σύμβουλο, Fritz Joussen, παρόλο που το μέλλον διαγράφεται αβέβαιο, οι αναλύσεις δείχνουν ότι ενώ οι κρατήσεις για το καλοκαίρι φέτος, είναι κατά 36% μειωμένες, εκείνες για το 2021, εμφανίζονται πολύ ελπιδοφόρες «Ο κόσμος επιθυμεί να ταξιδέψει. Η Ευρώπη πρέπει τώρα, να αρχίσει το σταδιακό της άνοιγμα. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δυνατές με υπευθυνότητα και με ξεκάθαρους κανόνες. Θα ξαναανακαλύψουμε τις διακοπές το 2020». Στο άρθρο σημειώνεται ότι η, ανακοινώνει σχεδιασμό που περιλαμβάνει αυξημένα μέτρα υγιεινής και προστασίας στα αεροδρόμια, τα ξενοδοχεία και τις κρουαζιέρες.Σε σύντομη αναφορά για την Ελλάδα, επισημαίνεται ότι η TUI, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ‘έντονες συζητήσεις’ με τα Υπουργεία Τουρισμού σε, για το πώς μπορεί να λειτουργήσει το σταδιακό ξανάνοιγμα.Αξιοσημείωτο, ότι στην κορυφή του δημοσιεύματος, προβάλλεται βίντεο διάρκειας 3,5 λεπτών, με τον κορυφαίο διπλωματικό συντάκτη του CNN, Nick Robertson, όπου, περιγράφει στην κάμερα του τ/ο δικτύου, τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά τις πτήσεις στην Ευρώπη, στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις στα κατά τόπους αεροδρόμια_ “This is what it's like to travel across Europe right now”.Στην αρχή του βίντεο, προβάλλονται πλάνα από την πρωινή αναχώρηση του δημοσιογράφου από το διεθνές αεροδρόμιο των Αθηνών, όπου επισημαίνεται η τήρηση αυστηρού πρωτοκόλλου πριν την επιβίβαση στο αεροπλάνο της επιστροφής.Με τίτλο «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις για το άνοιγμα των Συνόρων της», εμφανίστηκε στην έντυπη έκδοση της Wall Street Journal, η ανταπόκριση των Bojan Pancevski από το Βερολίνο και Daniel Michaels από Βρυξέλλες, για τα μέτρα που εξετάζει να λάβει η ΕΕ ώστε να ανοίξει τα σύνορά της.