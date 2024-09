Τζάνετ ΜακΤίρ, η μοντέρνα θεά του Kaos

Κλείσιμο

έσβησε το 63ο κεράκι της γενέθλιας τούρτας της στις 6 Αυγούστου χωρίς κανέναν φόβο για τον χρόνο που περνάει, αλλά με πολύ πάθος για τους ρόλους που θα προστεθούν στο ρεπερτόριό της. Προς το παρόν τής αρέσει να ενσαρκώνει θεές. Τον περασμένο χρόνο υποδύθηκε τη Φαίδρα στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου και φέτος παρουσιάζει μια μοντέρνα εκδοχή της Ηρας στη νέα σειρά του Netflix «Kaos», μια ευφυή μεταφορά της ελληνικής μυθολογίας στον σύγχρονο κόσμο., αλλά και πάλι, πότε υπήρξε κάτι λιγότερο από υπέροχη;είναι γεμάτο από συμμετοχές σε αξιόλογες ταινίες (όπως «Albert Nobbs», «», «Tumbleweeds», «Η γυναίκα με τα Μαύρα» και «» του 1992, όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Ρέιφ Φάινς και τη Ζιλιέτ Μπινός) και σειρές (όπως «The Governor», «Η Λευκή Βασίλισσα» και «Ozark»). Ωστόσο, λόγω των σπουδών της στην περίφημη Royal Academy of Dramatic Arts (για τους φίλους RADA) και της μακράς θητείας της στις σκηνές του Λονδίνου αρχικά και αργότερα της Νέας Υόρκης, η ΜακΤιρ εκλαμβάνει το θέατρο ως δουλειά της και τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη ως το χόμπι της.δύο βραβεία «Λόρενς Ολιβιέ», ένα Τόνι και μια Χρυσή Σφαίρα, αλλά κανένα Οσκαρ, παρότι η ταλαντούχα ηθοποιός έχει βρεθεί δύο φορές υποψήφια για το χρυσό αγαλματίδιο - το 2000 για το «Tumbleweeds» και το 2012 για το «Albert Nobbs». Καθόλου δεν την πείραξε που έφυγε και τις δύο φορές με άδεια χέρια. «Για εμάς τους Βρετανούς τα Οσκαρ είναι περισσότερο πάρτυ παρά βραβεία. Οταν ακούω τους Αμερικανούς να λένε “Θεέ μου, αυτή ήταν η πιο συναρπαστική μέρα της ζωής μου”, εγώ απλά σκέφτομαι “όχι και τόσο”». Την ατάκα μάλλον θα την έκανε γαργάρα σε περίπτωση που όντως κέρδιζε., η ΜακΤιρ θεωρεί πιο συναρπαστική ημέρα της ζωής της την ημέρα που παρευρέθηκε στο Μπάκιγχαμ για τα γενέθλια της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ το σωτήριο έτος 2008 και έλαβε από την εορτάζουσα τον τιμητικό τίτλο OBE (Officer of the Order of the British Empire και στα ελληνικά Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας), για τη μεγάλη προσφορά της στην τέχνη. Μπροστά σε αυτό, ίσως το Οσκαρ όντως ωχριά.