Ρόζι Χάντινγκτον - Τζέισον Στέιθαμ: Η «λαίδη» και ο «αλήτης»

https://t.co/DEUfSJMTi3 Rosie Huntington-Whiteley and beau Jason Statham’s luxury Greece getaway with son Jack https://t.co/QYpCwCGfcI pic.twitter.com/0zr0DOGYxk

Κλείσιμο

Πριν τον ανακαλύψει το Χόλιγουντ, ο Τζέισον Στέιθαμ εργάστηκε ακόμη και ως πωλητής αρωμάτων-μαϊμού και φο κοσμημάτων σε υπαίθριες αγορές

Η 35χρονη σήμερα Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι υπήρξε Αγγελος της Victoria’s Secret και το πρόσωπο στις καμπάνιες των Marks & Spencer

Κλείσιμο

Πριν από λίγες ημέρες η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, που ξεκίνησε τη μοντελική καριέρα της στα 15 της χρόνια με έναν μάλλον αυθόρμητο αλλά αποδοτικό τρόπο, ανοίγοντας τον Χρυσό Οδηγό και αναζητώντας πρακτορεία μοντέλων και δουλειές στο Λονδίνο, φιλοξενήθηκε από τους « Financial Times » ως case study για την επιχειρηματική της είσοδο στη βιομηχανία των προϊόντων ομορφιάς. Παρεμπιπτόντως, η αξία της εν λόγω αγοράς υπολογίζεται παγκοσμίως στα 130 δισ. δολάρια με σταθερά ανοδική τάση. Πριν από έναν χρόνο η Βρετανή ίδρυσε τη Rose Inc, μια εταιρεία φιλικών στο περιβάλλον προϊόντων ομορφιάς, η οποία στην πραγματικότητα είναι η εξέλιξη του μπλογκ που είχε δημιουργήσει για να μοιράζεται συμβουλές make up και ενδιαφέρουσες ιστορίες γυναικών, από εκείνες που διάβαζε στα περιοδικά όταν ήταν έφηβη. Ναι, σε έναν ψηφιακό κόσμο το «Ρόδο» του βρετανικού μόντελινγκ επιμένει να ορκίζεται στις σελίδες των περιοδικών.Αναλογική νοσταλγία; Γιατί όχι; Ας μην ξεχνάμε πως η βετεράνος πια τοπ μόντελ μεγάλωσε με αφίσες της Ναόμι Κάμπελ αναρτημένες στους τοίχους του δωματίου της, ενώ μαζί με την επονομαζόμενη «γαζέλα» έκανε το ντεμπούτο της σε πασαρέλα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης την άνοιξη του 2004.Πάντως, αν και επιμένει στο να διαχωρίζει τη θέση της από το προϊόν της -κι αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει από την εντυπωσιακή ένδεια δικών της φωτογραφιών στο e-shop της-, πολλά από τα προϊόντα της βασίζονται στη δική της, βιωματική εμπειρία, αφού, όπως πολλάκις έχει εξομολογηθεί, ταλαιπωρήθηκε για χρόνια από ακμή. Εντάξει, έχει δημιουργήσει και ένα lipstick ακριβώς στο χρώμα των χειλιών της, αλλά δεν το κάνει -μεγάλο- θέμα. Οπως και τίποτα απ’ όσα άπτονται της ιδιωτικής ζωής της.Την ίδια ακριβώς στάση διατηρεί και ο Τζέισον Στέιθαμ, τον οποίο η Χάντινγκτον γνώρισε το 2009 σε μια κοσμική λαοσύναξη. Και, όπως έχει πει, δεν πίστευε στα μάτια και στα αυτιά της. Ο έκτοτε σύντροφός της είναι, σύμφωνα με την περιγραφή της, ένας ταπεινός τύπος, χιουμορίστας, ρεαλιστής και δουλευταράς. Τι θαυμάζει κυρίως σε εκείνον; Το γεγονός ότι σε αντίθεση με την ίδια τίποτα δεν του χαρίστηκε στη ζωή. Η Χάντινγκτον δηλώνει γοητευμένη από το ότι ο αγαπημένος της χρειάστηκε μέχρι τα 30 του, πριν τον ανακαλύψει το Χόλιγουντ μέσω του σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι , να κάνει διάφορες δουλειές για τα προς το ζην, όπως τον πωλητή αρωμάτων-μαϊμού και φο κοσμημάτων σε υπαίθριες αγορές. Μάλιστα, συνέχιζε την τελευταία απασχόλησή του ακόμα κι όταν το μόντελινγκ του είχε χτυπήσει την πόρτα ως επιτομή του μάτσο αρσενικού των 90s.Βεβαίως, αμφότεροι ανήκουν πλέον στην καθεστηκυία τάξη της παγκόσμιας σόουμπιζ. Εκείνος ως ο πρώτος άνθρωπος που σου έρχεται στον νου στο άκουσμα των λέξεων «ταινία δράσης», εκείνη για το ευλογημένο DNA της αλλά και την επιχειρηματική δραστηριότητά της, η οποία είναι απολύτως εναρμονισμένη με τα κελεύσματα των καιρών, δηλαδή την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα, η υπερτροφική διασημότητά τους καθόλου δεν τους εμπόδισε να ξεφορτωθούν πριν από λίγους μήνες την έπαυλή τους στο Μαλιμπού (αντί 18,5 εκατ. δολαρίων) και να επιστρέψουν στα πάτρια βρετανικά εδάφη.Το ζευγάρι μαζί με τα δυο του παιδιά, τον 5χρονο Τζακ και την 6 μηνών Ιζαμπέλα, εγκαταστάθηκε στο Τσέλσι του Λονδίνου πέρυσι το καλοκαίρι. Ηταν μια απόφαση ζωής που τροφοδοτήθηκε πιθανότατα και από την εκπεφρασμένη ανάγκη της Χάντινγκτον να βρίσκεται όσο πιο κοντά στην αγγλική εξοχή. Είναι, άλλωστε, γέννημα-θρέμμα της.Η ίδια μεγάλωσε σε μια φάρμα στο Ντέβον με τον εκτιμητή ακινήτων πατέρα της, τη γυμνάστρια μητέρα της και τα δύο μικρότερα αδέλφια της, έναν αδελφό και μια αδελφή για τους οποίους αποφεύγει να μιλά, προκειμένου να μη ρίχνει βαριά τη σκιά της στη δική τους διαδρομή στο μόντελινγκ. Κυρίως όμως γαλουχήθηκε μέσα στη φύση παρακολουθώντας, ζώντας και παίζοντας με όλων των λογιών τα οικόσιτα ζώα: αγελάδες, κατσίκες, κότες, άλογα και πάει λέγοντας. Η επαφή με τη φύση είναι για την ίδια όχι απλώς βαλβίδα αποσυμπίεσης ή αναψυχής, αλλά και τρόπος ζωής.Την αγάπη και τον σεβασμό της για το περιβάλλον τα έχει αποκρυσταλλώσει και στη σειρά καλλυντικών της, αυτή που δημιούργησε σε συνεργασία με την εταιρεία Amyris - όχι, δεν ξύπνησε ένα βράδυ και άρχισε να παρασκευάζει αντιγηραντικές φόρμουλες στην κατσαρόλα του σπιτιού της. Από τα προϊόντα της που εστιάζουν κυρίως στο make up και την περιποίηση προσώπου έχουν αποκλειστεί περί τα 2.000 υλικά που είθισται να χρησιμοποιούνται σε ανάλογες φόρμουλες.Οτιδήποτε μη φυσικό και μη επιστημονικά ελεγμένο δεν έχει θέση σε μια σειρά καλλυντικών τα οποία ακολουθούν τη φιλοσοφία ζωής της Χάντινγκτον. Πως δηλαδή ο χρόνος είναι εξόχως πολύτιμος για να τον σπαταλά κανείς σε πολυδαίδαλες και χρονοβόρες κούρες και θεραπείες για το πρόσωπο.Το ζήτημα για εκείνη είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα στον μικρότερο δυνατό χρόνο. Ισως αυτό βέβαια είναι και μια έμμεση μομφή στην περιλάλητη σειρά της Κιμ Καρντάσιαν, τα εννέα βήματα της οποίας για να ακολουθήσει κανείς πρέπει προηγουμένως να ξοδέψει περί τα 700 ευρώ.Αν και η αλήθεια είναι ότι μια εξ αίματος, αφού ο προπάππους της ήταν βαρόνος, αλλά και εκ πεποιθήσεως ευγενής γυναίκα όπως η Χάντινγκτον δεν θα έμπαινε στον κόπο να απεργαστεί τέτοιες χαμερπείς πρακτικές.Φωρογραφίες: GETTY IMAGES / IDEAL IMAGE, AFP / BACKGRID / VISUALHELLAS.GR