Η Δομίνικα Γκρνόβα είναι το top model των 2 τροχών

Κλείσιμο

Η άνεση της Σλοβάκας καλλονής -με βάση την Ελλάδα- Δομίνικα Γκρνόβα στον φακό και η αδυναμία της για τις μηχανές την έχρισαν πρέσβειρα της Ducatti

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ενα από τα προσόντα της-ή Δομινίκης όπως την αποκαλούν στην Ελλάδα- είναι ότι δείχνει πάντα φρέσκια. Ισως επειδή δεν φοβάται να πάει εκεί όπου νιώθει σαν καινούρια. Το πρόσωπό της δεν μαρτυρά τα 17 χρόνια εμπειρίας που έχει πίσω της ως μοντέλο. Σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες motorcycle-influencers στον κόσμο. Μόνο η σελίδα της dominika_rides στο Instagram έχει πάνω από 73.000 followers, ενώ οι προβολές των βίντεό της στο YouTube ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Εκτός από brand ambassador της Ducatti είναι και η επίσημη παρουσιάστρια του Red Bull MotoGP Rookies Cup -ο αγώνας μεταδίδεται παγκοσμίως από το Red Bull TV- από το 2019, όταν την επέλεξε o επικεφαλής της ομάδας της Red Bull στη Βαλένθια. Ανήκει επίσης στην ομάδα των social media του ενεργειακού ποτού.Η Δομίνικα ζει στην Ελλάδα από τη χρονιά που πήγαινε στη Γ' Δημοτικού: οι γονείς της αγάπησαν τη χώρα όταν πέρασαν τον μήνα του μέλιτος στην Κρήτη και μετά από μερικά χρόνια αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Βέροια. Η καριέρα της στο μόντελινγκ ξεκίνησε το 2004, όταν η Δομινίκη κέρδισε τον διαγωνισμόστην Ελλάδα και στη συνέχεια πήρε μέρος στην παγκόσμια διοργάνωση του ίδιου διαγωνισμού στη Σαγκάη. Εκεί τράβηξε την προσοχή πρακτορείων μοντέλων από την Ιαπωνία, οι οποίοι της πρότειναν να εργαστεί στη χώρα τους, όπου έμεινε συνολικά τρία χρόνια.«Αυτή η εμπειρία με βρήκε στα εφηβικά μου χρόνια και με σημάδεψε σε τέτοιο βαθμό που νιώθω μισή Γιαπωνέζα. Είναι μια απίστευτη χώρα, άλλος πλανήτης. Οι καπνιστές κυκλοφορούν με ένα τασάκι στην τσέπη ώστε να μη λερώνουν με τη στάχτη τους την πόλη. Το οποίο, αφού κάνουν το τσιγάρο τους, αδειάζουν στον κάδο απορριμμάτων. Ολα δουλεύουν ρολόι. Είναι καλοί, ευγενικοί και λίγο “ρομποτάκια” θα έλεγα, αφού δύσκολα θα παρεκκλίνουν από την πορεία τους», περιγράφει η Δομινίκη που μέχρι την εγκατάστασή της στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου η μόνη της σχέση με τον ασιατικό κόσμο ήταν το καράτε. Για την ακρίβεια, υπήρξε πρωταθλήτρια του αθλήματος στην κατηγορία της μέχρι που στα 17 της χρόνια διαγνώστηκε με ένα πρόβλημα στην καρδιά, που την ανάγκασε να αλλάξει άρδην τα σχέδιά της.«Αν δεν αντιμετώπιζα αυτό το εμπόδιο ως μια ένδειξη ότι χρειάζεται να αλλάξω κατεύθυνση, τώρα θα δίδασκα καράτε», μου λέει εξηγώνας πώς κατέληξε να κάνει full-time modelling και από τη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκε στο Τόκιο να κάνει παγκόσμια καμπάνια για τα Dunkin Donuts τρώγοντας ντόνατ με κάρι. Στην Ιαπωνία την αποκαλούσαν «lingerie queen», επειδή δούλευε για όλα τα brands που είχαν σχέση με εσώρουχα και νυφικά. «Ισως επειδή στην Ιαπωνία θέλουν το γλυκό baby face σαν το δικό μου. Είχα επίσης το κατάλληλο σώμα για εσώρουχα και νυφικά».Τη ρωτάω αν έχει φορέσει ποτέ στην προσωπική της ζωή νυφικό: «Δεν έχω παντρευτεί, αλλά είμαι σε σχέση εδώ και δεκαπέντε χρόνια, από τα 17 μου. Με τον σύντροφό μου είμαστε σαν παντρεμένοι αφού συζούμε». Στην πρώτη της δουλειά με νυφικά ο «γαμπρός» ήταν ένας Γερμανός 40άρης, ο οποίος της ζητούσε συνέχεια συγγνώμη -«Ι’m so sorry!»- γιατί ένιωθε άσχημα που έπρεπε να φωτογραφηθεί μαζί του ενώ εκείνη ήταν μόλις 17 χρόνων.Μετά την Ιαπωνία η Δομινίκη πήγε στο Μιλάνο. Αλλά εκεί της έλεγαν ότι μικροέδειχνε. Και μετά από ένα διάστημα στην Ελλάδα, που λειτουργούσε πάντα σαν βάση της, δούλεψε στην Ισπανία όπου συνεργάστηκε με μεγάλα brands, όπως την αλυσίδα πολυκαταστημάτων «El Corte Ingles» -«κάτι σαν τα “Attica” της Ισπανίας, αλλά πολύ μεγαλύτερα»- κι έκανε καμπάνιες για περιοδικά όπως το «Grazia», το «Marie Claire» και το «Madame Figaro». H πρώτη της μεγάλη δουλειά ήταν ως κεντρικό πρόσωπο της παγκόσμιας καμπάνιας της Lacoste και στη συνέχεια του Jimmy Choo. Πιο πρόσφατα, έκανε τρεις καμπάνιες για τον οίκο Louboutin.Πριν βρεθεί στο Λονδίνο, η Δομινίκη έζησε για έναν χρόνο στη Νέα Υόρκη, όπου συγκατοίκησε για ένα διάστημα με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Ηταν το 2014, είχα μόλις πάει στη Νέα Υόρκη. Η Ηλιάνα έμενε ήδη εκεί κι επειδή η συγκάτοικός της μετακόμιζε, εκείνη έμενε ξαφνικά χωρίς σπίτι. Οταν επικοινωνήσαμε και άκουσε τα ελληνικά μου, μου είπε “α, είσαι Ελληνίδα!”. Κι έτσι νιώθω, αν και η καταγωγή μου είναι 100% από τη Σλοβακία. Οπότε και οι δύο ελληνόφωνες, μοντέλα, είπαμε να συγκατοικήσουμε. Μείναμε έναν χρόνο μαζί, στο κέντρο του Μανχάταν. Κάναμε και γιόγκα μαζί».Ομως η ζωή στη Νέα Υόρκη δεν της ταίριαζε. «Στον ένα χρόνο έφυγα. Το πρακτορείο μου ήθελε να με κρατήσει στην Αμερική, όμως δεν μου άρεσε που βρισκόμουν μακριά από τους πελάτες μου στην Ευρώπη και ιδιαίτερα σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Αντίθετα, μου άρεσε ότι στην Ευρώπη, διανύοντας σχετικά μικρές αποστάσεις, ταξιδεύεις ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες. Επίσης με ενοχλούσε αυτό το “fake it until you make it” attitude για το οποίο μου μιλούσαν όλοι με το που πάτησα το πόδι μου στην Αμερική. Δεν μου αρέσει να δείχνω κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Και βέβαια ήταν πολύ δύσκολο για τη σχέση μου. Οσα χρήματα έβγαζα τα ξόδευα για να έρθω στην Ελλάδα και να δω τον σύντροφό μου που ζει και εργάζεται εδώ ως μικροβιολόγος. Εχοντας επιστρέψει πλέον στην Ελλάδα αποφάσισα να πάω με μια φίλη μου για ένα Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο», θυμάται.Οταν πηγαίνει στο πρακτορείο που την εκπροσωπεί παγκοσμίως, το Next, για να τους χαιρετήσει πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, ο booker της την πείθει να μείνει μια εβδομάδα στο Λονδίνο για κάστινγκ. «Ετσι με άρπαξαν όλα τα mainstream brands -Superdry, Next, Nasty Gal, Guru, Very. Εγινα η best-seller των e-shops και ιδιαίτερα του Asos, για το οποίο δούλευα για πέντε χρόνια κάθε μέρα και πολλές φορές με διπλή αμοιβή τα Σαββατοκύριακα. Εφτασα σε σημείο να πω “δεν αντέχω άλλο!”. Κι εκεί που πήγα για ένα Σαββατοκύριακο, έμεινα στο Λονδίνο εφτά χρόνια. Στα τρία χρόνια ήρθε και ο φίλος μου. Με το Brexit, όμως, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Είχα φτάσει τα 28 μου χρόνια κι άρχισα να ψάχνω και μια άλλη διέξοδο πέρα από το μόντελινγκ».Οσο ακόμα βρισκόταν στο Λονδίνο, η Δομινίκη ξεκίνησε να ζωγραφίζει. Πραγματοποίησε μάλιστα και μια έκθεση με τα έργα της στο περίφημο Old Truman Brewery. Παράλληλα είχε ανακαλύψει και την αγάπη της για τους δύο τροχούς: μετά από 3-4 χρόνια στη βρετανική πρωτεύουσα όπου οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς την είχαν ταλαιπωρήσει και της κόστιζαν χρόνο, αποφάσισε να αποκτήσει την ανεξαρτησία της αγοράζοντας μια Ducatti. Οταν στο αφιέρωμα που της έκανε η «Sunday Telegraph» αναφέρθηκε ότι ήταν ένα μοντέλο που πληρωνόταν σαν την Κέιτ Μος χωρίς να είναι το ίδιο διάσημη, ότι ήταν το αποτελεσματικότερο μανεκέν για e-shop πωλήσεις, καθώς και ότι πηγαινοέρχεται στα κάστινγκ με μια Ducatti, ακόμα μία μεγάλη πόρτα άνοιξε για τη Δομινίκη.«Αυτό το αφιέρωμα τράβηξε το ενδιαφέρον της μητρικής εταιρείας της Ducatti στην Ιταλία, όπου και με κάλεσαν για να μου προτείνουν να γίνω πρέσβειρα του brand και να παρουσιάζω κάθε καινούριο μοντέλο “racer” στο διεθνές press launch». Eτσι ξεκίνησε μια καινούρια περιπέτεια, μαζί με τη σελίδα @dominika_rides στο Instagram. «Μέσα από την τέχνη θεραπεύτηκα, οι μοτοσικλέτες με έκαναν ευτυχισμένη», μου λέει.Και αν σκεφτεί κανείς ότι η ριψοκίνδυνη επιθυμία να ασχοληθεί με τις μηχανές ξεκίνησε με ένα «τελεσίγραφο» που απηύθυνε στον σύντροφό της -«ή θα αγοράσω δική μου μοτοσικλέτα ή θα χωρίσουμε»- η δύναμη της αγάπης στην περίπτωση της Δομινίκης όχι μόνο νίκησε, αλλά την έκανε διάσημη και ως motorcycle influencer ◆