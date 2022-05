Στο Μονακό με την Μόνικα Μπελούτσι

Η διοργανώτρια και πρόεδρος του «Maria Callas Monaco Gala & Awards» Ιωάννα Ευθυμίου με τη Μόνικα Μπελούτσι και τον αδελφό της πριγκίπισσας Σαρλίν, γενικό γραμματέα του Princess Charlene Foundation, Γκάρετ Γουίτστοκ Στην επιβλητική αίθουσα «Empire» Μια καμέλια κοσμούσε τη θέση κάθε καλεσμένου Από τη δημοπρασία των έργων τέχνης

Η Χάρις Απέργη και ο διευθυντής του Princess Charlene Monaco Foundation, Πασκάλ Γκρανέρο Η Ρόη Αποστολοπούλου με δημιουργία Celia Kritharioti Τομ Βολφ, Μόνικα Μπελούτσι, Μάριος Φραγκούλης Η παράσταση της Μόνικα Μπελούτσι «Μαρία Κάλλας: Επιστολές και αναμνήσεις» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του σκηνοθέτη της Τομ Βολφ

Η Κλέλια Χατζηιωάννου με τη Μόνικα Μπελούτσι και τον Κωνσταντίνο Σκορίλα Οι παρουσιαστές της βραδιάς Γιώργος Ντάβλας και Εμυ Λιβανίου Εμπνευση αποτέλεσε το θρυλικό γκαλά του 1960 με την Ελληνίδα ντίβα της όπερας Στέλιος Χατζηιωάννου, Κωνσταντίνος Σκορίλας, Κλέλια Χατζηιωάννου, Ορλα Μέρφι Μεγαλείο άλλης εποχής στο «Hôtel de Paris» στο Μόντε Κάρλο

Η Κατερίνα Παναγοπούλου παραλαμβάνει το βραβείο της από τον Ινδό δισεκατομμυριούχο Πρακάς Χιντούχα Ο Κώστας Βαρώτσος με την κόρη του Χριστίνα Ιωάννα Ευθυμίου, Μόνικα Μπελούτσι, Βικτόρια Σίλβστεντ Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, Σοφία Βαχάρη-Τσουβελεκάκη Η Κατερίνα Λαναρά με τον σύντροφό της Κριστιάν Ντουράντ

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αυτό ήταν το πρώτο διεθνές event του φετινού καλοκαιριού, γι’ αυτό και οι προσκλήσεις ήταν sold out από πολύ νωρίς. Εστω και αν το κόστος τους άγγιζε τα 500 ευρώ το άτομο. Το δεύτερο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά «Maria Callas Monaco Gala & Awards» πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου υπό την αιγίδα του πρίγκιπα Αλβέρτου και αρωγούς το Ελληνικό Προξενείο και την Ελληνική Κοινότητα του Μονακό στην εμβληματική αίθουσα «Empire» του «Hôtel de Paris» στο Μόντε Κάρλο, με μεγάλη επιτυχία και ξεχωριστούς προσκεκλημένους.Διοργανώτρια και πρόεδρος του «Maria Callas Monaco Gala & Awards» είναι η διακεκριμένη ζωγράφος και ιδιαίτερα αγαπητή στους κύκλους του πριγκιπάτου Ιωάννα Ευθυμίου (που εντυπωσίασε με τη δημιουργία-υπερπαραγωγή της Ολγας Καραβερβέρη), η οποία συντόνισε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια της βραδιάς εισπράττοντας τα εύσημα. Εμπνευση της εκδήλωσης, την οποία στήριξε το Παλάτι, αποτέλεσε το θρυλικό γκαλά που διοργανώθηκε το 1960 στην Οπερα του Μόντε Κάρλο, τότε που η αξέχαστη Μαρία Κάλλας μάγεψε με τη μοναδική φωνή της το κοινό, ανάμεσα στο οποίο βρίσκονταν και οι στενοί φίλοι της πρίγκιπας Ρενιέ και πριγκίπισσα Γκρέις του Μονακό και, φυσικά, ο μεγάλος έρωτας της ζωής της Αριστοτέλης Ωνάσης. Τη λαμπερή εκδήλωση παρουσίασαν η Εμη Λιβανίου-Ζησιοπούλου και ο Γιώργος Ντάβλας.Το μεγαλειώδες event ήταν αντάξιο των γκαλά που πραγματοποιούνταν στο Πριγκιπάτο επί εποχής Αρίστου. Και μόνο η παρουσία της Μόνικα Μπελούτσι έστρεψε το διεθνές ενδιαφέρον στο κοσμοπολίτικο κρατίδιο. Η Ιταλίδα καλλονή με το μεσογειακό ταμπεραμπέντο που έχει κατακτήσει τις πασαρέλες κορυφαίων οίκων μόδας και έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες το τελευταίο διάστημα εντυπωσιάζει παρουσιάζοντας την παράσταση «Μαρία Κάλλας: Επιστολές και Αναμνήσεις» σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα την απολαύσαμε στο Ηρώδειο τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.μονοπώλησε τα βλέμματα και τις εντυπώσεις μέσα στο Dolce & Gabbana φόρεμά της που συνόδευσε με κοσμήματα Cartier. Καθόλου τυχαία επιλογή φυσικά, αφού η σταρ είναι πρέσβειρα του γαλλικού οίκου. «Αγαπώ την Ελλάδα, την οποία, όπως γνωρίζετε, επισκέπτομαι κάθε καλοκαίρι. Η ιδιοσυγκρασία μου ταιριάζει με αυτήν των Ελλήνων. Τα τελευταία χρόνια ζω μέσα από τη Μαρία Κάλλας. Αυτή τη γυναίκα που υπήρξε εύθραυστη αλλά και μύθος», δήλωσε η ηθοποιός, που εκείνη τη βραδιά τιμήθηκε με το βραβείο Best Artist και υπήρξε εξαιρετικά προσηνής με όσους και όσες θέλησαν να τη φωτογραφήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί της.Μαζί της βραβεύτηκαν για την πορεία τους σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της όπερας, της προσφοράς και της φιλανθρωπίας, του αθλητισμού και της τέχνης.Ο Τομ Βολφ, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης της παράστασης που έβαλε την Μπελούτσι στον ρόλο της Μαρίας Κάλλας, παρέλαβε το βραβείο Best Director, ο Μάριος Φραγκούλης το Best Music Artist, η Κλέλια Χατζηιωάννου το Charity Woman, η Κατερίνα Παναγοπούλου το Solidarity και η Βασιλική Καστελλάνα το Cultural Leader. Τιμητικά βραβεία παρέλαβαν επίσης ο τενόρος Δημήτρης Πλατανιάς, η σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου, ο αθλητής Γκατό Μάρβιν, η εικαστικός Χάρις Απέργη και ο γνωστός γλύπτης Κώστας Βαρώτσος.Τις βραβεύσεις ακολούθησε ρεσιτάλ που πραγματοποιήθηκε στη μεγαλοπρεπή αίθουσα «Salle Empire». Οι βραβευμένοι καλλιτέχνες της όπερας Μυρτώ Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό, όπως και ο Γιάννης Τσανακαλιώτης και η νεαρή Μονεγάσκα Στέλα Αλμόντο. που ενθουσίασαν με το ταλέντο τους στο πιάνο.Ο διάκοσμος στάθηκε αντάξιος της αριστοκρατικής διοργάνωσης διεγείροντας όλες τις αισθήσεις. Η πρωτότυπη ανθοσύνθεση που έγινε σημείο αναφοράς της βραδιάς ήταν μια δημιουργία του διάσημου Μονεγάσκου ανθοκόμου Μάρκο Τραβέρσο: οι καλεσμένοι έσπευσαν να φωτογραφηθούν στον παραμυθένιο τοίχο από τα 1.200 φρέσκα τριαντάφυλλα και τις 600 ορτανσίες και παιώνιες σε διάφορους χρωματισμούς.Αριστοτεχνικό ήταν και το art de la table για τους ακριβοθώρητους καλεσμένους του μικροσκοπικού πριγκιπάτου.Το «παρών» έδωσαν διεθνώς διακριμένα πρόσωπα, jet setters και μέλη του παλατιού, όπως ο αδελφός της πριγκίπισσας Σαρλίν, Γκάρετ Γουίτστοκ, που διατελεί γενικός γραμματέας του Princess Charlene Foundation και ο Πασκάλ Γκρανέρο, διευθυντής του ίδιου ιδρύματος. Εκεί ήταν φυσικά και οι πρέσβεις του «Maria Callas Monaco Gala & Awards» Βασίλης και Ρόη Αποστολοπούλου, όπως και ο επίτημος Ελληνας Πρόξενος Πέτρος Μαχάς και η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Μονακό Σοφία Βαχάρη-Τσουβελεκάκη. Αυτή ήταν και μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, γνωστού και ως «Μr Easy Jet», αλλά και του διευθυντή πολυεθνικής εταιρείας Κωνσταντίνου Σκορίλα προκειμένου να τιμήσουν την Κλέλια Χατζηιωάννου που παρέλαβε το βραβείο της φιλανθρωπίας. Στην παρέα τους ήταν και η Ντόρα Πάλλη, ενώ ο Στέλιος Χατζηιωάννου συνοδευόταν από τη σύζυγό του Ορλα Μέρφι. Υπέροχη εμφάνιση πραγματοποίησαν η Ηβα Πάστρα και η κόρη της Βερόνικα, σύζυγος του «Mr Nammos», Ζαννή Φραντζέσκου. Στο Μονακό βρέθηκαν επίσης το επιχειρηματικό ζεύγος Γρηγόρη και Κατερίνας Στασινοπούλου, το μοντέλο Βικτόρια Σίλβστεντ και οι Ινδοί Χιντούχα - ο επιχειρηματίας Πρακάς Χιντούχα συγκαταλέγεται στη λίστα «Forbes» με τους μεγιστάνες του πλανήτη.Στο πλαίσιο του ετήσιου γκαλά «Maria Callas Monaco Gala & Awards» γνωστοί καλλιτέχνες και γκαλερί απ’ όλο τον κόσμο χορήγησαν έργα τους για τη δημοπρασία που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Artcurial Monaco μετά το επίσημο δείπνο. Οι επιχειρηματίες κονταροχτυπήθηκαν για έργα των Κάρολ Φόιερμαν, Λίνα Κόντες, Μάρκος Μαρίν, Ζαν Νοέλ Σαζέλ, Εριέττας Βορδώνη, Κώστα Βαρώτσου, Ερικ Σάλιν, Art Box και YellowKorner Monaco. Oλα τα έσοδα διατέθηκαν στο ίδρυμα της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό Princess Charlene Foundation ◆