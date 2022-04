The First Lady: Οι σιδηρές κυρίες του Λευκού Οίκου

Η Μπέτι Φορντ, η Μισέλ Ομπάμα και η Ελινορ Ρούσβελτ υπήρξαν αρχόντισσες του Λευκού Οίκου σε διαφορετικές δεκαετίες, όμως όλες τους φρόντισαν να αφήσουν το δικό τους στίγμα στην πολιτική -έστω και ως προεδρικές σύζυγοι

Βαϊόλα Ντέιβις / Μισέλ Ομπάμα - Η βραβευμένη ηθοποιός σπατάλησε πολλές εργατοώρες μελετώντας την αυτοβιογραφία της πρώην πρώτης κυρίας που υποδύεται. «Νιώθω προστατευτική απέναντί της», ανέφερε η ίδια. «Η δουλειά του ηθοποιού είναι να μην κρίνει τους ανθρώπους που ενσαρκώνει, αλλά στην περίπτωσή της νιώθω συνεπαρμένη»

Γκίλιαν Αντερσον / Ελινορ Ρούσβελτ - «Η Γκίλιαν έχει ένα είδος ποιητικής ποιότητας», σχολίασε η σκηνοθέτις της σειράς Σούζαν Μπιρ για τη Βρετανίδα ηθοποιό που ανέλαβε να ενσαρκώσει τη μακροβιότερη πρώτη κυρία της Αμερικής. Η σειρά θα αναφερθεί, μεταξύ άλλων, και στη σχέση του προέδρου Ρούσβελτ με τη Λορένα Χίκοκ

Μισέλ Φάιφερ / Μπέτι Φορντ - «Η Μισέλ είναι ταυτόχρονα όμορφη και εύθραυστη και τρωτή και δυνατή. Είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμασταν, γιατί η Μπέτι ήταν όλα αυτά», σχόλιασε για την επιλογή της διάσημης σταρ η παραγωγός της σειράς Κάθι Σούλμαν

Η πρώτη κυρία της Αμερικής δεν υπήρξε ποτέ διακοσμητικό στοιχείο, η κυρία του κυρίου που στέκεται δίπλα του φορώντας το λαμπερό της χαμόγελο και το ατσαλάκωτο ταγέρ της, κατά προτίμηση μαζί με τα παιδιά τους, για να ενισχύσει την εικόνα του προέδρου με τις ιδιότητες «καλός σύζυγος και οικογενειάρχης».Ο ρόλος της είναι ενεργός και η στάση της, η δράση της και η προσωπικότητά της μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν πόντους δημοτικότητας και κύρους από τον σύζυγο πλανητάρχη. Κάποιες από τις προεδρικές συζύγους που πέρασαν από την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, βέβαια, ξεχώρισαν περισσότερο από άλλες, είτε για τον έντιμο δημόσιο βίο τους είτε για τον σκανδαλώδη ιδιωτικό, αυτόν που κρυβόταν επιμελώς πίσω από τις κλειστές πόρτες και τον προστατευτικό τοίχο που ύψωναν γύρω τους οι σύμβουλοί τους.Η νέα σειρά ανθολογίας «The First Lady», που γυρίστηκε για λογαριασμό της ιδιωτικής πλατφόρμας Showtime, επιχειρεί να ανοίξει τις κλειστές πόρτες και να γκρεμίσει τους τοίχους για να μας δώσει μια γεύση από τη ζωή των πιο εμβληματικών γυναικών που φόρεσαν τον τίτλο της πρώτης κυρίας και επηρέασαν με τον τρόπο τους τις πολιτικές εξελίξεις. Ο πρώτος κύκλος είναι αφιερωμένος στη Μισέλ Ομπάμα, την Μπέτι Φορντ και την Ελινορ Ρούσβελτ, τρεις γυναίκες που απέκτησαν τη δική τους θέση στην Ιστορία, η καθεμία για τους δικούς της λόγους.Αυτούς τους λόγους επιχειρούν να μας δείξουν τρεις από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς του καιρού μας, η Βαϊόλα Ντέιβις, η Μισέλ Φάιφερ και η Γκίλιαν Αντερσον, που φορούν σαν κοστούμι στα μέτρα τους τους αντίστοιχους ρόλους και μας δίνουν ένα κίνητρο παραπάνω για να δούμε τη νέα σειρά.Info: Η σειρά «The First Lady» κάνει πρεμιέρα στο Showtime στις 17 Απριλίου. Στην Ελλάδα θα προβάλλεται μέσω της COSMOTE TV.Τι είναι όμως αυτό που κάνει τις τρεις προαναφερθείσες πρώτες κυρίες ιδανικές για να ανοίξουν τον χορό των τηλεοπτικών αποκαλύψεων; Η Μισέλ Ομπάμα θεωρείται μία από τις δημοφιλέστερες -αν όχι η πιο δημοφιλής- προεδρική σύζυγος της αμερικανικής Ιστορίας, μια δυναμική γυναίκα με έντονη προσωπικότητα και ακόμα πιο έντονη κοινωνική δράση. Η αυτοβιογραφία της «Becoming: Η δική μου ιστορία» έγινε best seller πριν καν προλάβει να κυκλοφορήσει επισήμως, σπάζοντας ρεκόρ προπαραγγελιών.Ολοι ήθελαν να διαβάσουν το success story της γυναίκας που ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος της προεδρικής θητείας του Μπαράκ Ομπάμα ο άσος στο καλοραμμένο μανίκι του. Η σειρά την παρουσιάζει ως μια γυναίκα που ενδιαφέρεται για την ασφάλεια και την ευζωία της δικής της οικογένειας, ενώ παράλληλα παλεύει να βοηθήσει και τις οικογένειες των άλλων. Στην περίπτωσή της, η προσέγγιση είναι μάλλον αγιογραφική. Αλλωστε, η Ομπάμα είναι μία από τις ελάχιστες γυναίκες του δημόσιου βίου που δεν έκρυβαν ένοχα μυστικά για την προσωπική τους ζωή -τουλάχιστον όχι κάτι που να έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής- και μία από τις μοναδικές πρώτες κυρίες που αναδείχθηκαν χωρίς κόπο σε role model., που ο Λευκός Οίκος δεν είναι η επίσημη κατοικία της οικογένειας Ομπάμα, η Μισέλ και ο πρώην πρόεδρος εξακολουθούν να εξαργυρώνουν το καλό όνομα και τη φήμη τους -που οφείλονται κυρίως σε εκείνη- με δικά τους τηλεοπτικά projects, όπως το πιο πρόσφατο «Southside with You», χάρη στα οποία προσθέτουν μερικά ακόμα εκατομμύρια δολάρια στον τραπεζικό λογαριασμό τους και μας δείχνουν πως η ζωή συνεχίζεται και μετά το τέλος της προεδρικής θητείας - ίσως και καλύτερα.ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο της Ομπάμα και η πρώτη σταρ που προσεγγίστηκε για να πρωταγωνιστήσει στη σειρά γενικότερα. Η ίδια δεν παίρνει τον ρόλο της αψήφιστα: «Η σκέψη ότι μπορεί η Μισέλ Ομπάμα να παρακολουθεί τη σειρά δεν με αφήνει να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν θέλω να την προσβάλω με τον τρόπο που θα την ενσαρκώσω. Μπορεί να νομίζουμε ότι ξέρουμε τα πάντα γι’ αυτήν -και η αλήθεια είναι ότι έκανα τεράστια έρευνα-, αλλά υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές στιγμές της που για να τις αναπαραστήσω έπρεπε να βασιστώ στο δικό μου ένστικτο.Το πώς κοιμάται στο κρεβάτι με τον Μπαράκ ή το πώς βάζει σε πειθαρχία τα παιδιά της, για παράδειγμα, είναι οι μικρές καθημερινές στιγμές για τις οποίες κάνω χρήση της καλλιτεχνικής αδείας. Οπότε πραγματικά έχω τεράστιο φόβο μέσα μου. Αυτό βέβαια είναι και το ζητούμενο ενός καλλιτέχνη: το να κατανοήσει τον χαρακτήρα κάποιου άλλου και να μεταμορφωθεί σε αυτόν τον άλλον»., από την άλλη, ήταν μια γυναίκα που πάλευε με τα δικά της πάθη και προσπαθούσε να ξεφύγει από τις δαγκάνες του αλκοολισμού. Στα ανεπίσημα πάρτυ του Λευκού Οίκου λάτρευε να επιδεικνύει τις ντίσκο φιγούρες της, χωρίς να προσπαθεί απαραιτήτως να κρύψει ότι το καλό της κέφι οφειλόταν στα κάμποσα παραπάνω ποτηράκια. Στις νηφάλιες στιγμές της διοργάνωνε ηχηρές καμπάνιες υπέρ των γυναικείων δικαιωμάτων, της άμβλωσης και του διαζυγίου.Ιστορικός θα μείνει ο χαρακτηρισμός της ως «μη κυρίας» που της απέδωσαν οι Συντηρητικοί στον απόηχο μιας τηλεοπτικής της εμφάνισης, στη διάρκεια της οποίας ξεκαθάρισε ότι δεν θα απέτρεπε τα παιδιά της από τις προγαμιαίες σχέσεις και τα «ψυχαγωγικά» ναρκωτικά. Αυτή η δήλωσή της ωστόσο ανέβασε τη δημοτικότητά της στα ύψη. Κατά βάθος οι Αμερικανοί δεν είναι και τόσο συντηρητικοί. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της σειράς, η Μισέλ Φάιφερ που υποδύεται την αμφιλεγόμενη πρώτη κυρία «πρόσθεσε μια αίσθηση χιούμορ και κομψότητας στον χαρακτήρα της».του πρώτου κύκλου της σειράς είναι η Ελινορ Ρούσβελτ, σύζυγος του Φραγκλίνου, ενός από τους πιο εμβληματικούς προέδρους της αμερικανικής Ιστορίας. Και η ίδια όμως υπήρξε μία από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές γυναίκες της εποχής της. Εγινε διάσημη για τις πρωτοποριακές ιδέες της -μιλάμε για το ’30 και το ’40-, σύμφωνα με τις οποίες όλοι είχαν ίσα δικαιώματα, ανεξαρτήτως φύλου και φυλής.Η σειρά εστιάζει στις προσπάθειές της να στηρίξει τον σύζυγό της στα σοβαρά προβλήματα υγείας του και ταυτόχρονα στον διακαή πόθο της να έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο στην πολιτική. Η Γκίλιαν Αντερσον, που υποδύθηκε υποδειγματικά τη Μάργκαρετ Θάτσερ στη σειρά «The Crown», αναβαθμίζεται περαιτέρω ως Ελινορ Ρούζβελτ. Η ίδια δήλωσε σχετικά: «Είμαι τυχερή γιατί υπήρχε πολύ υλικό να μελετήσω για τις ιστορικές γυναίκες που υποδύθηκα. Τελικά, όμως, απλώς κάνεις τη δουλειά σου και μετά την αφήνεις πίσω σου. Ο κόσμος είτε θα το λατρέψει είτε θα το μισήσει, αλλά αυτό δεν είναι δική σου υπόθεση. Το μόνο που μπορώ εγώ να κάνω είναι να εύχομαι για το καλύτερο».Φωτογραφίες: AFP / Visualhellas.gr, Getty Images / Ideal Image