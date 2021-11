Η ταλαντούχα Ζεντάγια είναι... πολλά σε ένα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H περίπτωση της Ζεντάγια είναι από αυτές που σου φέρνουν δάκρυα στα μάτια. Μόλις 25 χρόνων, έχει γίνει το σύμβολο της Generation Ζ, που όλως τυχαίως χαρακτηρίζεται από το αρχικό γράμμα του ονόματός της - το οποίο, παρεμπιπτόντως, σημαίνει «να είσαι ευγνώμων» στη διάλεκτο Σόνα. Πανέμορφη και αιθέρια, έχει γίνει σημείο αναφοράς για τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί κάνοντας την αρχή στην τελετή των Οσκαρ του 2015 με το ανυπέρβλητο λευκό φόρεμα Vivienne Westwood, το οποίο σέταρε με dreadlocks. Αυτή η εμφάνιση την έβαλε με το δεξί στη λίστα με τις πιο καλοντυμένες και αποτυπώθηκε σε κούκλα Barbie, που πλέον είναι συλλεκτική.Τον δε τίτλο «Fashion Icon» πλέον θα τον φέρει και με τη βούλα, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της επιτροπής των CFDA Fashion Awards, που υποκλίθηκε στις συγκλονιστικές ενδυματολογικές της επιλογές. Η Ζεντάγια, άλλωστε, εκτός από το να φοράει καλύτερα τα ρούχα των πιο καταξιωμένων σχεδιαστών, έχει βάλει και το δικό της χεράκι στη μόδα, αφού παρέα με τον Τόμι Χίλφιγκερ έχει δημιουργήσει τη δική της gender fluid συλλογή, Daya by Zendaya.Οταν πάντως δεν εντυπωσιάζει στα κοσμικά events ως fashion idol, η Ζεντάγια τραγουδάει, χορεύει (στα όνειρα των fans της και στον 16ο κύκλο του αμερικανικού «Dancing with the stars») και παίζει σε σειρές και ταινίες.Ξεκίνησε την καριέρα της στα 14 της από τη σειρά του Disney Channel «Shake it up». Εγινε διάσημη χάρη στο άλμπουμ της «Zendaya», που κυκλοφόρησε το 2013, και σε μια σειρά από διάσπαρτα singles που ακολούθησαν. Εγινε σούπερ διάσημη το 2017 όταν πρωταγωνίστησε στις ταινίες «The Greatest Showman» και «Spider-man: The Homecoming», όπου υποδυόταν την MJ, ρόλο που επανέλαβε το 2019 στο «Spider-Man: Far From Home» και τώρα θα ξαναπαίξει στο «Spider-Man: No Way Home» που έχει στα σκαριά. Στο φετινό «Dune» κάνει πέρασμα-αστραπή, αλλά και πάλι το όνομά της στους τίτλους ήταν κράχτης για τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram.Αυτές τις ημέρες η Ζεντάγια, εκτός από την επιτυχία της, απολαμβάνει και τον έρωτά της με τον Τομ Χόλαντ, τον οποίο γνώρισε στο σετ του «Spider-Man» πριν από τέσσερα χρόνια και μόλις πρόσφατα εδέησε να επιβεβαιώσει τις φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι - εκτός κι αν είναι διαφημιστικό κόλπο για την προώθηση της επερχόμενης ταινίας τους. Γιατί η Ζεντάγια, κατά τ’ άλλα, δεν χρειάζεται προώθηση.