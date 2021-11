«Σκοτώνονται» οι σταρ του Χόλιγουντ για ένα διαμέρισμα σε παλιό ξενοδοχείο του Μπρούκλιν

Η θέα που βλέπουν από τα παράθυρά τους οι ένοικοι του The Standis Ενα από τα διαμερίσματα του υπερκτιρίου που πωλείται πλήρως επιπλωμένο και με όλες τις σύγχρονες ανέσεις

Μαίρη Λουίζ Πάρκερ Το ζεύγος Εμιλι Μπλαντ και Τζον Κρασίνσκι Πολ Τζιαμάτι





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το The Standish φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της λίστας με τις πιο περιζήτητες κατοικίες για πλούσιους και διάσημους στη Νέα Υόρκη. Στρατηγικά τοποθετημένο στο αριστοκρατικό Μπρούκλιν Χάιτς, αυτό το κτίριο, πέρα από τη μεγαλοπρεπή του όψη και το επιβλητικό δωδεκαώροφο ανάστημά του, έχει τη δική του ιστορία, η οποία ξεκινάει το 1903, όταν χτίστηκε ως ξενοδοχείο.Το όνομά του τότε ήταν «The Standish Arm Hotel» και στις εποχές της δόξας του βρισκόταν ανάμεσα στις πρώτες επιλογές όσων επιθυμούσαν να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο που να συνδυάζει το class με την εγγύτητα στη Γουόλ Στριτ και το ευρύτερο Μανχάταν - μια ανάσα δρόμος μέσω της Γέφυρας του Μπρούκλιν, όπως το διαφήμιζαν.Σήμερα είναι ένα συγκρότημα υπερπολυτελών διαμερισμάτων, των οποίων οι τιμές ξεκινούν από 1,3 εκατ. δολάρια και φτάνουν μέχρι και τα 13,5 εκατ. δολάρια. Το ρετιρέ που αγόρασε, πάντως, ο Ματ Ντέιμον για να στεγάσει τη φαμίλια του πριν από δύο χρόνια προφανώς ήταν το μεγαλύτερο και το πολυτελέστερο όλων, αφού το έκλεισε στην προνομιακή -για τους πωλητές- τιμή των 16,7 εκατ. δολαρίων.Το οικόπεδο πάνω στο οποίο χτίστηκε το «Standish Arm Hotel» ανήκε στην Ελίζα Ματίλντα Τσάντλερ, γνωστή στην καλή κοινωνία της Νέας Υόρκης ως κυρία Σ.Β. Γουάιτ, σύζυγος του Στίβεν Βαν Κούλεν Γουάιτ, πρώην γερουσιαστή και μετέπειτα φημισμένου χρηματιστή της Γουόλ Στριτ. Μακρινός πρόγονος της Ελίζα Ματίλντα, δε, ήταν ο αξιωματικός Μάιλς Στάντις, ένας από τους πρώτους Βρετανούς αποίκους της Αμερικής που ήρθαν να αναζητήσουν την τύχη τους στη νεοανακαλυφθείσα ήπειρο με το ιστορικό πλοίο «Mayflower» το 1620. Εξ ου και το Standish μπήκε πρώτο-πρώτο στη μαρκίζα με τα ονόματα του ξενοδοχείου, το οποίο ξεχώρισε αμέσως για την επιβλητική αρχιτεκτονική του που είχε την υπογραφή του διάσημου στην εποχή του αρχιτέκτονα Φρανκ Σ. Λόου. Ο 20ός αιώνας βρισκόταν στην αρχή του, η περιοχή του Μπρούκλιν αναπτυσσόταν αλματωδώς και οι εύποροι επισκέπτες της Νέας Υόρκης -επιχειρηματίες ως επί το πλείστον- ήταν πρόθυμοι να πληρώνουν 2.000 δολάρια τον μήνα για να μένουν σε ένα καλοφτιαγμένο στούντιο του καινούριου ξενοδοχείου με την απρόσκοπτη θέα στο Μανχάταν.Η φήμη του «Standish Arm Hotel» ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη που έφτασε μέχρι τα αυτιά του Τζο Σούστερ και του Τζέρι Σίγκελ στο Κλίβελαντ, δύο πιτσιρικάδων που έκαναν τα πρώτα τους βήματα ως κομικογράφοι. Ο πρώτος τους ήρωας ήταν ένας τύπος που το πρωί φορούσε γυαλιά μυωπίας και δούλευε σε εφημερίδα και το βράδυ έβαζε τη γαλάζια στολή του και έσωζε τον κόσμο. Το όνομά του ήταν Κλαρκ Κεντ, για τους φίλους Σούπερμαν και έμενε στον πέμπτο όροφο του «Standish Arm Hotel» - στις σελίδες του κόμικ πάντα.Με το πέρασμα των χρόνων και τη μεταπολεμική οικονομική κρίση, το στάτους του ξενοδοχείου άρχισε να πιάνει τόσο πάτωμα, που ούτε ο Σούπερμαν δεν μπορούσε να το σηκώσει στις στιβαρές του πλάτες. Το 1981 αγόρασαν το κτίριο οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, που έχουν μεγάλη οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή του Μπρούκλιν. Λίγα γνωρίζουμε για την τύχη του στα χρόνια που μεσολάβησαν από το 1981 μέχρι το 2007, οπότε μεταπωλήθηκε σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, και έως το 2016, όταν οι νέοι ιδιοκτήτες του, η DDG και η Westbrook Partners, αποφάσισαν να το μετατρέψουν σε συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων. Αυτό που ξέρουμε πλέον είναι ότι το αναγεννημένο κτίριο ζει νέες εποχές δόξας.Αυτή είναι η διεύθυνση είναι του The Standish. Το κτίριο αναπαλαιώθηκε με συνέπεια προκειμένου να διατηρήσει ατόφια την επιβλητική εξωτερική όψη που με τόσο μεράκι είχε σχεδιάσει ο Λόου. Πρόκειται άλλωστε για ένα εξαιρετικό δείγμα προπολεμικής αρχιτεκτονικής με σήμα κατατεθέν τα τεράστια αψιδωτά παράθυρα από τα οποία χαζεύεις την πόλη αφ’ υψηλού. Για τον ανασχεδιασμό του επιστρατεύτηκε εταιρεία που ειδικεύεται στην αναπαλαίωση ιστορικών κτιρίων και αναζητήθηκαν τα αυθεντικά οικοδομικά υλικά για να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές. Το εσωτερικό του, βέβαια, είναι υπερμοντέρνο, όπως αρμόζει σε ένα πολυτελέστατο συγκρότημα διαμερισμάτων τα οποία προορίζονται μόνο για πλούσιους που θέλουν και την αίγλη του χτες και τις ανέσεις του αύριο. Το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, ο παιδικός σταθμός και η 24ωρη εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους του κτιρίου είναι ανάμεσα στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στους κατοίκους αυτού του μικροσύμπαντος πολυτέλειας.Κάτι η αίγλη των περασμένων, κάτι που έμενε ο Σούπερμαν εκεί, κάτι που το The Standish με την καινούρια του ταυτότητα είναι η τελευταία λέξη της σύγχρονης πολυτελούς πολυκατοικίας, ο ένας διά- σημος σταρ μετά τον άλλον άρχισαν να σκαρφαλώνουν στους ορόφους του και να στήνουν τα παλατάκια τους. Η Εμιλι Μπλαντ και o σύζυγός της Τζον Κρασίνσκι ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να αγοράσουν διαμέρισμα, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όγδοο όροφο και τους κόστισε 15,3 εκατ. δολάρια.Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το ζευγάρι και οι δύο κόρες τους από πέρυσι μένουν μόνιμα στο Λονδίνο, αλλά το οροφοδιαμέρισμα στο The Standish παραμένει στην ιδιοκτησία τους για να έχουν κάπου να μένουν όποτε πετάγονται στη Νέα Υόρκη. Ενοικος είναι και η ηθοποιός και συγγραφέας Μαίρη Λουίζ Πάρκερ, που ενδεχομένως δεν έχει τα χρήματα και τις ανάγκες του ζεύγους Μπλαντ - Κρασίνσκι και συμβιβάστηκε με ένα διαμέρισμα πέντε υπνοδωματίων, τεσσάρων μπάνιων και μιας κουζινοτραπεζαρίας -δύο σε ένα- στη φιλική τιμή των 4,3 εκατ. δολαρίων. Στα ατού του περιμβάνεται το κλασικό τζάκι στο σαλόνι για να μαζεύει τους φίλους της γύρω από τη φωτιά και να τους διηγείται τις ιστορίες που γράφει.Καλός της γείτονας είναι ο Πολ Τζιαμάτι με τη γυναίκα του, που απέκτησαν ένα από τα πιο φθηνά διαμερίσματα -μόλις 1,3 εκατ. δολάρια-, με τρία υπνοδωμάτια και δύο μπάνια και δηλώνουν ικανοποιημένοι με την αυτάρκειά τους. Ο πιο πρόσφατος διάσημος ένοικος είναι φυσικά ο Ματ Ντέιμον που καπάρωσε ολόκληρο τον τελευταίο όροφο, διότι ως σταρ πρώτου μεγέθους απαιτεί να έχει όλους τους υπόλοιπους κάτω από τις παντόφλες του. Η τιμή-ρεκόρ που πλήρωσε ήταν τα προαναφερθέντα 16,7 εκατ. δολάρια, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες λιγότερο από τα χρήματα που εισέπραξε από την πώληση της προηγούμενης έπαυλής του στο Πάλισειντς (16,9 εκατ. δολάρια). Τον λες και κερδισμένο.