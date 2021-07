Γουίμπλεντον: Από το 1877 έως σήμερα είναι το «ιερό δισκοπότηρο» του τένις

Χειραψία μετά το τέλος του αγώνα για τις Ελεν Γουίλς και Ντόροθι Ράουντ γύρω στο 1920-30

Ο Βρετανός Αρθουρ Γκορ επί το έργον

Σερένα Γουίλιαμς

Κέιτ και Μέγκαν, συνοδεία της Πίπα Μίντλετον στην περιβόητη προσπάθεια να πείσουν για την καλή σχέση τους από τις κερκίδες του Γουίμπλεντον

Ο Γεώργιος ΣΤ' του Ηνωμένου Βασιλείου και ο διοικητής Λούις Γκρέιγκ κάπου στις αρχές του 20ού αιώνα

Η θρυλική Γαλλίδα τενίστρια Σουζάν Λενγκλέν (1935)

Μαρτίνα Ναβρατίλοβα (1984) Η Ελισάβετ απονέμει το τρόπαιο στη νικήτρια Βιρτζίνια Γουέιντ (1977) Ο διάσημος Σουηδός του τένις Μπγιορν Μποργκ σηκώνει το κύπελλο το 1978 Ο Ρότζερ Φέντερερ συγχαίρει τον νικητή Ραφαέλ Ναδάλ (2008) Τόπλες εισβολέας στο γήπεδο (1996)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το καλοκαίρι του 2019 ηυπήρχε μόνο ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Οι άνθρωποι συναντιούνταν, διασκέδαζαν και είχαν και άφθονο χρόνο για σκότωμα, εξ ου και καντάρια μελανιού χύνονταν τότε για τη σχέση τηςμε τη. Οι δύο συννυφάδες έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να θολώσουν τα νερά και να δείξουν πόσο αγαστή ήταν η συνύπαρξή τους στο Παλάτι. Κορωνίδα του ανένδοτου που είχαν ξεκινήσει η δούκισσα του Κέιμπριτζ και η δούκισσα του Σάσεξ έγινε η κοινή εμφάνισή τους στο τουρνουά του Γουίμπλεντον στις αρχές Ιουλίου.Χωρίς τους πρίγκιπες συζύγους τους και συνοδεία της Πίπα Μίντλετον παρακολούθησαν τον τελικό των γυναικών. Μάλιστα, ο βρετανικός Τύπος εξερράγη από ενθουσιασμό όταν εντόπισε το χέρι της Μίντλετον να απλώνεται τρυφερά στον ώμο της Μαρκλ ως παρηγοριά για τη σχεδόν ατιμωτική ήττα της επιστήθιας φίλης της Σερένα Γουίλιαμς σε μόλις 56 λεπτά από τη Σιμόνα Χάλεπ. Αλλά ακόμα και το αποτέλεσμα του αγώνα πέρασε σε δεύτερη μοίρα.. Κάποτε πρωταγωνιστής ήταν το τένις. Στο All England Lawn Tennis and Croquet Club πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας στην ιστορία του τένις. Ξεκίνησε το απόγευμα της 22ας Ιουνίου και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της 24ης Ιουνίου 2010. Ο Αμερικανός Iσνερ κατάφερε να επικρατήσει του Γάλλου Μαού έπειτα από 11 ώρες και πέντε λεπτά παιχνιδιού.Ο τελικός ανδρών του 2010 διήρκεσε σχεδόν όσο ολόκληρη η πρώτη διοργάνωση -αποκλειστικά με τη συμμετοχή ανδρών- τον Ιούλιο του 1877. Είκοσι δύο ερασιτέχνες αθλητές, υποκινούμενοι περισσότερο από περιέργεια για το νέο άθλημα που λάνσαρε το κλαμπ κροκέ, πλήρωσαν από μία γκινέα για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους. Πρώτος νικητής ήταν ο Σπένσερ Γκορ, στον οποίο απονεμήθηκε το ασημένιο τρόπαιο με τον χαρακτηριστικό ανανά στην κορυφή και ένα χρηματικό έπαθλο 12 γκινεών, ευγενική χορηγία του αθλητικού περιοδικού «The Field».Την πρώτη εκδοχή του τενιστικού τουρνουά παρακολούθησαν 200 θεατές που πλήρωσαν από ένα σελίνι για να απολαύσουν το προνόμιο, οι οποίοι στα αμέσως επόμενα χρόνια αυξήθηκαν εκθετικά, όπως δηλαδή και το ενδιαφέρον για το σπορ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις σε δεκαπέντε χρόνια η λέξη «κροκέ» απαλείφθηκε από τον τίτλο του κλαμπ, αφού όλα τα μέλη του καταπιάνονταν πια με το τένις, ωστόσο επανήλθε λίγα χρόνια αργότερα τιμής ένεκεν στο παρελθόν του συλλόγου. Το 1922 το τουρνουά μεταφέρθηκε τοπογραφικά στις σημερινές εγκαταστάσεις του -πλέον διαθέτει 19 γήπεδα- και την ίδια χρονιά καταργήθηκε ο όχι τόσο δίκαιος κανόνας που ήθελε τον νικητή της προηγούμενης χρονιάς να προκρίνεται απευθείας στον τελικό της επόμενης. Εν τω μεταξύ από το 1884 είχαν πατήσει πρώτη φορά γρασίδι και οι γυναίκες.Βρετανοί, Αμερικανοί, Γάλλοι, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί παίκτες έλαμπαν πια στα κορτ του Γουίμπλεντον, τα οποία ήταν πάντα στρωμένα με γρασίδι - πρόκειται για την αγαπημένη επιφάνεια παιχνιδιού του Ρότζερ Φέντερερ που κατέχει τα σκήπτρα του πολυνίκη του αγγλικού τουρνουά με οκτώ τρόπαια στο παλμαρέ του, ενώ το αντίστοιχο ρεκόρ στις γυναίκες κατέχει η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα με εννέα νίκες, οι έξι εκ των οποίων σερί μεταξύ 1982-1987. Το Γουίμπλεντον είναι το μόνο από τα τέσσερα Grand Slam (Αυστραλιανό, Ρολάν Γκαρός, US Open) που παίζεται σε χορτάρι. Από το 2001 τα γήπεδα καλύπτονται αποκλειστικά με σίκαλη, αφού μελέτη του Αθλητικού Ινστιτούτου του Γιορκσάιρ απέδειξε την ανθεκτικότητά της στον σύγχρονο τρόπο παιξίματος. Κουρεύεται ψυχαναγκαστικά σε ύψος 8 εκατοστών.Το 1937 ξεκίνησε η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από το BBC - για λίγο δεν πρόλαβε να καταγράψει τους απανωτούς θριάμβους του Φρεντ Πέρι.Οι Βρετανοί θα χρειαζόταν να περιμένουν 77 χρόνια για να ξαναδούν συμπατριώτη τους να κερδίζει εντός έδρας. Το θαύμα έγινε όταν ο Αντι Μάρεϊ νίκησε το 2013 τον. Το 1968 επετράπη η συμμετοχή επαγγελματιών παικτών (και ήρθαν τα σεβαστά χρηματικά έπαθλα), το 2001 οι αμοιβές των ανδρών και των γυναικών παικτών εξισώθηκαν, ενώ από το 2019 απαλείφθηκε η προσφώνηση Miss (δεσποινίς) για τις ανύπαντρες ή single παίκτριες - οι αγώνες χωρίζονται σε Gentlemen’s και Ladies’ και όχι σε Men’s και Women’s όπως στα υπόλοιπα αθλήματα.Πολλά μπορεί να συγχρονίζονται με την κάθε εποχή στο Γουίμπλεντον, όμως μιλάμε για θεσμό -και δη βρετανικό- που διατηρεί ως κόρη οφθαλμού τα όσια και τα ιερά του. Το τουρνουά επιτρέπει μόνο τη διαφήμιση της Rolex εντός των γηπέδων, δηλαδή του επίσημου χρονομέτρη των αγώνων, αφού η ασύστολη εμπορευματοποίηση είναι κόντρα στις αξίες του συλλόγου που το διαχειρίζεται. Χαρακτηριστικά, έχει συνάψει μία από τις μακροβιότερες συνεργασίες για τα μπαλάκια με την εταιρεία Slazenger που κρατά από το 1902 - και φυσικά τελεί υπό τη σκέπη της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Ομως, η βασίλισσα Ελισάβετ έχει παρακολουθήσει μόλις τέσσερις φορές αγώνες του πρωταθλήματος. Το 1957, το 1962, το 1977 και το 2010. Το βασιλικό θεωρείο όμως είναι πάντα εκεί και οι 128 συμμετέχοντες γνωρίζουν τον απαράβατο κανόνα, πως εάν δηλαδή η βασίλισσα ή ο πρίγκιπας Κάρολος εμφανιστούν σε κάποιο αγώνα, εκείνοι τους οφείλουν μια ελαφριά υπόκλιση πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.. Η λευκή στολή είναι παράδοση που ακολουθεί το τουρνουά από τα γεννοφάσκια του. Μόνο μια λωρίδα χρώματος πάχους 1 εκ. είναι ανεκτή στα ρούχα και τα παπούτσια, ενώ το Γουίμπλεντον ενθαρρύνει τους αθλητές να μη φέρουν εξοπλισμό με φανταχτερές λεπτομέρειες ή λογότυπα. Ακόμα και τα εσώρουχά τους, στην περίπτωση που είναι χρωματιστά, δεν επιτρέπεται να φεγγίζουν.Ιδια παραμένουν και τα τρόπαια: ένα αντίγραφο του κυπέλλου για τους άνδρες με χαραγμένα πάνω τα ονόματα όλων των προηγούμενων νικητών, μια ρέπλικα του δίσκου για τις γυναίκες. Ακλόνητη είναι και η παράδοση της άφθονης κατανάλωσης Pimms (περίπου 280.000 ποτήρια κάθε χρόνο στις 14 ημέρες του τουρνουά), αλλά και του παραδοσιακού «κολατσιού» με φράουλες και κρέμα. Στην τελευταία διοργάνωση του 2019 καταναλώθηκαν 28.000 κιλά φράουλες και 7.000 λίτρα κρέμας ζαχαροπλαστικής. Σήμα κατατεθέν του Γουίμπλεντον είναι πια και το κοράκι που απομακρύνει τα περιστέρια από τα γήπεδα.Ο Rufus όχι μόνο διεκδικεί δάφνες σταρ -διαθέτει λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα-, αλλά είναι τόσο διάσημος ώστε το 2012 έπεσε θύμα απαγωγής - με αίσιο τέλος. Η φετινή διοργάνωση ξεκινά στις 28 Ιουνίου, παραδοσιακά ημέρα Δευτέρα, και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου. Το έπαθλο στα ατομικά αγωνίσματα είναι 1,7 εκατ. λίρες, σχεδόν 30% μειωμένο απ’ όσα κέρδισε ο Τζόκοβιτς στοτο 2019.