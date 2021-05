Benifer: Οι πρώην, οι νυν & οι... διαχρονικοί

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Αφλεκ έζησαν μαζί για μόλις 18 μήνες και ακύρωσαν τον γάμο τους τέσσερις ημέρες προτού ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας Ο Αλεξ Ροντρίγκεζ αποδείχτηκε πολύ «άτακτος»

: Στα βαθιά 48 πια, αρχετυπικά γοητευτικός, χωρισμένος, πατέρας τριών παιδιών, πρόσφατα λαβωμένος από το ατελέσφορο ειδύλλιό του με την(βλ. το επόμενο Bond girl), ηθοποιός, σκηνοθέτης και επαγγελματίας παίκτης πόκερ, με συχνές υποτροπές στην εξάρτησή του από το αλκοόλ. Αριστος γνώστης των ισπανικών, με εκπεφρασμένη αντιπάθεια στους παπαράτσι και αχίλλειο πτέρνα του το διαζύγιό του από την ηθοποιό Τζένιφερ Γκάρνερ, που θεωρεί το μεγαλύτερο σφάλμα της ζωής του.: Απόλυτη ενσάρκωση του νεόκοπου θέσφατου πως η ζωή επανεκκινεί στα 50, κάτοχος των πιο διάσημων και των πιο σμιλεμένων γλουτών στον κόσμο (συγγνώμη, Κιμ Καρντάσιαν), παντρεμένη τρεις φορές και χωρισμένη άλλες τόσες, μητέρα δύο παιδιών, τραγουδίστρια, ηθοποιός και χορεύτρια, πολυεκατομμυριούχος που γνωρίζει από πρώτο χέρι πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Μόλις χώρισε από τον παρ’ ολίγον τέταρτο σύζυγό της, ο οποίος φαίνεται πως ήταν άστατος πολύ. Η πανδημία τη γλίτωσε από τα έξοδα του διαζυγίου, αφού ο γάμος της με τον παλαίμαχο παίκτη του μπέιζμπολ αναβλήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι λόγω: Αλλοτινό φωτογενές ζευγάρι της βιομηχανίας του θεάματος που έζησαν μαζί για μόλις 18 μήνες, αλλά το ειδύλλιό τους χαράχτηκε στο συλλογικό ασυνείδητο της ποπ κουλτούρας. Εγιναν γνωστοί με το πάντρεμα των αρχικών γραμμάτων των ονομάτων τους και κεφαλαιοποίησαν τη διασημότητά τους όταν τέσσερις ημέρες πριν από τον γάμο τους, στις 10 Σεπτεμβρίου του 2003, τον ακύρωσαν. Δεκαεπτά χρόνια μετά τον οριστικό χωρισμό τους που επισημοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2004, διάστημα αρκετό για να έχουν πει ο ένας για τον άλλον τα χειρότερα στις συνεντεύξεις τους, βρήκαν μεταξύ τους την τέλεια παρηγοριά. Σε κάποιους η φημολογούμενηακούγεται ως η πιο ρομαντική ιστορία του κόσμου.Σε άλλους μοιάζει απλώς με ιστορία που επαναλαμβάνεται ως φάρσα με περισσότερη χοληστερίνη και τριγλυκερίδια στο αίμα των μεσόκοπων ερωτευμένων celebrities. Στα καλά νέα ο Μπεν Αφλεκ λογικά έχει ακόμα κάπου καταχωνιασμένο το αξίας 1,2 εκατ. δολαρίων περίφημο ροζ διαμάντι που του είχε επιστρέψει η Τζένιφερ Λόπεζ μετά τη διάλυση του αρραβώνα τους. Αν αυτή τη φορά ο δεσμός τους ευοδωθεί, μπορεί να της το προσφέρει ξανά.Την προηγούμενη εβδομάδα ο Μπεν Αφλεκ είδε το όνομά του να αναδύεται στον αφρό της επικαιρότητας εξαιτίας της αποκάλυψης μιας ημιδιάσημης TikToker πως τη φλέρταρε πριν από μερικούς μήνες στο Tinder των διασήμων, την εφαρμογή γνωριμιών Raya. Λογικά τα νέα τον βρήκαν στη Μοντάνα και πιθανότατα θα τον έκαναν να ξεσπάσει σε γέλια. Αλλά μπορεί και όχι. Αλλωστε με συντροφιά την, τη γυναίκα που κάποτε ερωτεύτηκε σφόδρα και έφτασε μαζί της ως την εξώθυρα της εκκλησίας, θα είχε άλλα πιο ενδιαφέροντα πράγματα να πει και, κυρίως, να κάνει.Σύμφωνα με την αποκάλυψη της «Daily Mail», ο ηθοποιός και η τραγουδίστρια πέρασαν μια εβδομάδα στην πολυτελή κατοικία τουστο Yellowstone Club, όπου παρεμπιπτόντως διατηρούν σπίτια ο Μπιλ Γκέιτς και ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με τη σύζυγό του Τζέσικα Μπίελ.. Το περιοδικό «People» έσπευσε να δημοσιεύσει μάλιστα δηλώσεις από το περιβάλλον της Λατίνας σταρ, σύμφωνα με τις οποίες η Λόπεζ είναι ευτυχής που περνά χρόνο με τον πάλαι ποτέ αγαπημένο της. Βέβαια, κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, εάν δηλαδή το άλλοτε ζευγάρι αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον κάποτε φλογερό έρωτά του. Μπορούμε πάντως να μιλάμε για αναβίωση του θρύλου των Benifer, απλώς ακόμα δεν είναι επίσημο.Εξάλλου οι ιστοριοδίφες της σόουμπιζ μάλλον θα θυμούνται ότι η δημοσιότητα και η υπερβολική εξωστρέφεια ήταν που έδωσαν τη χαριστική βολή στη σχέση των κάποτε ερωτευμένων κάποτε νέων. Σε κάθε περίπτωση, τα νέα για το ταξίδι στη Μοντάνα ήρθαν λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι ο Αφλεκ επικοινωνούσε μέσω επιστολών με τη Λόπεζ λίγο πριν από την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Ροντρίγκεζ.. Το φιλμ ήταν σκέτη καταστροφή, αλλά η δουλειά είχε γίνει. Οείχε μείνει έκθαμβος μπρος στη Λατίνα εκκολαπτόμενη τότε σταρ, η Λόπεζ, όπως έλεγε, ήταν καταγοητευμένη από το διανοουμενίστικο στυλ του, αλλά και την ευφράδειά του στα ισπανικά. Για εκείνον θα μπορούσε ακόμα και να απαρνηθεί την αγαπημένη της ομάδα στο μπέιζμπολ, τους New York Mets, για να πανηγυρίζει για τους Boston Red Sox. Και το ’κανε. Ο Αφλεκ τής ανταπέδωσε πρωταγωνιστώντας στο βιντεοκλίπ τού «Jenny from the block». Της έγραφε ερωτικές επιστολές και εκείνη έλιωνε. Πίστευαν πως ήταν φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον, γεγονός που προσυπογράφει η απόφασή τους να παντρευτούν σε λιγότερο από έναν χρόνο από τη γνωριμία τους.Η ακύρωση του γάμου τους, τέσσερις ημέρες πριν από την τέλεση του μυστηρίου, οφείλεται, σύμφωνα με όσα είπαν αμφότεροι κατόπιν εορτής, στην αφόρητη πίεση που ένιωθε εκείνος από την υπερέκθεση της σχέσης τους. Στην πραγματικότητα, ο Αφλεκ που πάντα πίστευε πως ήταν κάτι καλύτερο και κάτι περισσότερο από απλώς τον «επόμενο ωραίο του σινεμά» είχε βαρεθεί να αντιμετωπίζεται ως toy boy στη βιομηχανία του θεάματος. Θεωρούσε μάλιστα πως ο κανιβαλισμός της σχέσης του με τη Λόπεζ ήταν η τροχοπέδη για να τον πάρει ο κόσμος στα σοβαρά.. Ακόμα και 13 χρόνια μετά τον χωρισμό τους, το 2017, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Vanity Fair» η Λόπεζ εξομολογούνταν ότι ο Αφλεκ ήταν ο πρώτος άνδρας που την πλήγωσε τόσο πολύ και τόσο βαθιά. Ελεγε μάλιστα τότε ότι μπορεί στον εξωτερικό παρατηρητή η σχέση να έμοιαζε επιφανειακή, για το θεαθήναι, της σχολής «θέλω κότερα, ελικόπτερα», όμως ο δεσμός τους ήταν πολύ πιο βαθύς και ειλικρινής.Και οι δύο πάντως αποφάσισαν να επουλώσουν τις πληγές τους γλείφοντάς τις σε κοινή θέα. Εξι μήνες μετά τον χωρισμό, τον Ιούνιο του 2004, η Λόπεζ παντρεύτηκε τον, ή αλλιώς τον άνδρα που την έκανε να νιώθει πως δεν ήταν μόνη της σε αυτή τη ζωή. Ακριβώς έναν χρόνο μετά, ο Αφλεκ παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία απέκτησαν δύο κόρες και έναν γιο. Η οικογενειακή ευτυχία των Αφλεκ κράτησε μια δεκαετία.Από το 2015 ο ηθοποιός απλώς φιλοξενούνταν στο σπίτι της οικογένειας, ενώ το 2017 εκδόθηκε το διαζύγιό του από την Γκάρνερ, τη γυναίκα για την οποία έχει πολλάκις εξομολογηθεί πως μετάνιωσε που χώρισε. Η τέλεια ευτυχία της Λόπεζ κράτησε ακόμα λιγότερο. Το 2011 μαζί με τον Μαρκ Αντονι ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους και τρία χρόνια αργότερα ήταν ελεύθεροι πια και στα χαρτιά. Η πιο πρόσφατη γνωστή σχέση του Αφλεκ ήταν εκείνη με την Κουβανή ηθοποιό Ανα ντε Αρμάς.Μπορεί πέρυσι εν μέσω πανδημίας να παρουσιάζονταν από τα media ως το νέο τέλειο ζευγάρι, όμως τελικά η συμβίωσή τους δεν μακροημέρευσε. Σημείο τριβής λέγεται πως ήταν η επιθυμία της ηθοποιού να αποκτήσει παιδιά, πράγμα που ο Αφλεκ δεν θέλει ούτε να συζητά πια. Οσο για τη Λόπεζ, ο πολυφωτογραφημένος δεσμός της με τον παλαίμαχο παίκτη του μπέιζμπολ Αλεξ Ροντρίγκεζ ναυάγησε. Η σεξουαλική λαιμαργία του αρραβωνιαστικού της λέγεται πως ήταν εκείνη που οδήγησε την 51χρονη Λόπεζ στον χωρισμό.. Αν μη τι άλλο, προσφέρει και ελπίδα πως μπορεί στο μέλλον να ικανοποιηθεί και ένα έτερο, ίσως και μεγαλύτερο, λαϊκό αίτημα, να ξανασμίξουν η Τζένιφερ Ανιστον με τον Μπραντ Πιτ. Ιδανικά, όσο τους κρατάνε ακόμα τα πόδια τους.