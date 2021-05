Γκέιτς Vs Γκέιτς: Βρέχει δισεκατομμύρια στο διαζύγιο του αιώνα

Σαν Ντιέγκο Νότια Καλιφόρνια Στα 27 χρόνια του γάμου του, το ζευγάρι κατάφερε να «χτίσει» ένα αξιοθαύμαστο πορτφόλιο από πολυτελείς επαύλεις. Εκτός από τα ακίνητα όμως, ο Μπιλ έχει αδυναμία και στη γη. Σήμερα είναι και επισήμως ο μεγαλύτερος φεουδάρχης στις ΗΠΑ Ουάσινγκτον

Το 1987 οήταν ό,τι είναι ησήμερα. Μην πάει ο νους σας στο κακό. Σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes», ο ιδρυτής και τότε επικεφαλής (CEO) της Microsoft ενσάρκωνε τον νεότερο αυτοδημιούργητο δισεκατομμυριούχο στην ιστορία του κόσμου. Μέσα σε μια χρονιά ο τότε 32χρονος προφήτης της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης είχε καταφέρει να αυξήσει το εισόδημά του κατά περίπου, αθροίζοντας προσωπική περιουσία 1,25 δισ. δολαρίων.Τα Windows είχαν γίνει ήδη ο πολιορκητικός κριός με τον οποίο θα κατακτούσε τον κόσμο και θα έκανε γνωστό το όνομά του στις εσχατιές της Γης, στην πατρίδα του απολάμβανε τιμές επιδραστικού πολύ πριν από την επινόηση του όρου και φυσικά είχε ήδη τόσο σωρευμένο πλούτο που, εφόσον το επιθυμούσε, θα μπορούσε να φερθεί γενναιόδωρα στον εαυτό του και να μην τον σπαταλήσει για καμία παραπάνω εργατοώρα στο υπόλοιπο της ζωής του.Το 1987 αποδείχτηκε σημαδιακό και για έναν ακόμα λόγο. Ηταν η χρονιά που το ερωτικό πεπρωμένο του τον συνάντησε ενσαρκωμένο στην 23χρονη τότε μάνατζερ της Microsoft. Αντάμωσαν πρώτη φορά σε ένα πικ νικ και γνωρίστηκαν καλύτερα στη διάρκεια ενός επαγγελματικού δείπνου στη Νέα Υόρκη. Πολλά χρόνια μετά, συγκεκριμένα το 2018, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ «Inside Bill’s Brain» («Στο μυαλό του Μπιλ», διαθέσιμο στο Netflix), ο Γκέιτς θυμόταν ότι η συνάντησή του με τη Μελίντα τον φόρτωσε με ένα δυσβάσταχτο άχθος. Επί περίπου ένα χρόνο προβληματιζόταν εάν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως συζύγου. Αλλωστε αισθανόταν ήδη δεμένος -και μάλιστα με ισόβια δεσμά- στο άρμα της Microsoft.Πώς θα μπορούσε να χωρέσει δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη; Στην αφήγησή της στο ίδιο ντοκιμαντέρ η Μελίντα Γκέιτς ανέτρεχε στη στιγμή που βρήκε τον μέλλοντα σύζυγό της ξαπλωμένο στο κρεβάτι του να φτιάχνει μια λίστα με τα θετικά και τα αρνητικά ενός ενδεχόμενου γάμου. Του πήρε επτά χρόνια για να αποφασίσει, διάστημα ικανό ώστε η μέλλουσα κυρία Γκέιτς να αντιληφθεί το μεγαλύτερο μειονέκτημα του αγαπημένου της:. Ο γάμος τους έγινε το 1994 υπό άκρα μυστικότητα και ασφάλεια στη Χαβάη -συγκεκριμένα αντάλλαξαν όρκους μπροστά από τη δωδέκατη τρύπα του γηπέδου γκολφ στο «Manele Bay Hotel»- και κόστισε περίπου -το δυσθεώρητο για την εποχή- ένα εκατ. δολάρια. Πάντως, όσο μεθοδικός και λεπτολόγος κι αν ήταν ο, όσους αλγορίθμους κι αν έβαλε κάτω για να προβλέψει την επιτυχία ή την αποτυχία του γάμου του, δεν σκέφτηκε τελικά το αυτονόητο: να συνάψει προγαμιαίο συμβόλαιο με εκείνη που πρόβαλε ως γυναίκα της ζωής του. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.Η μέσω Twitter ανακοίνωση του διαζυγίου των Γκέιτς την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν μάλλον πιο σοκαριστική από τονκαι σίγουρα κατά τι πιο ενδιαφέρουσα από την κρίση στον γάμο του Γιώργου και της Μαρίνας Πατούλη. Οι Γκέιτς τόσο χάρη στο πολύπλευρο και πολυδάπανο φιλανθρωπικό έργο τους όσο και στη γενικότερη στάση τους στη δημόσια σφαίρα είχαν υπερβεί την εικόνα του τέλειου ταιριάσματος, του ζευγαριού που ήταν «καταδικασμένο» να γεράσει μαζί και θεωρούνταν πια θεσμός. Και αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κανείς από τη σπουδή των μεγαλύτερων αμερικανικών ενημερωτικών δικτύων που διέκοψαν τη ροή τους για να μεταδώσουν την έκτακτη είδηση με αίσθημα σοκ και δέους,Η αλήθεια βέβαια είναι ότι όταν μιλάμε για το διαζύγιο του τέταρτου πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου -το Bloomberg υπολογίζει την περιουσία του στα 146 δισ. δολάρια, το «Forbes» κάνει μια πιο μετριοπαθή εκτίμηση στα 130 δισ.- το σκανδαλοθηρικό ενδιαφέρον πρέπει να θεωρείται μάλλον αυτονόητο. Ειδικά με δεδομένο το προηγούμενο του διαζυγίου του Τζεφ Μπέζος, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, από τη συγγραφέα και επί 23 χρόνια σύζυγό του Μακένζι Σκοτ το 2019. Ο χωρισμός του ιδρυτή της Amazon εξελίχθηκε μάλλον αναίμακτα, με εκείνον να προσφέρει στην πρώην συμβία του το 25% των μετοχών της Amazon, ήτοι 35 δισ. δολάρια, αρκετά για να την εντάξουν στο πάνθεον των εξευτελιστικά πλούσιων ανθρώπων του πλανήτη. Το ζήτημα είναι εάν οιθα καταρρίψουν το ρεκόρ.. Ηδη μία ημέρα πριν από τη δημοσιοποίηση της απόφασής τους ο Γκέιτς μετέφερε στην πρώην σύζυγό του μετοχές αξίας 2,4 δισ. δολαρίων - 4,9% (121 εκατ. δολάρια) της μεξικανικής Coca-Cola FEMSA, 6,7% (386 εκατ. δολάρια) της επίσης μεξικανικής εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών Televisa, 1,9% (1,55 δισ. δολάρια) των Εθνικών Σιδηροδρόμων του Καναδά και 3,7% (307 εκατ. δολάρια) της AutoNation Inc., της ηγέτιδας αμερικανικής εταιρείας λιανικής πώλησης αυτοκινήτων. Ναι, η Μελίντα Γκέιτς είναι ήδη δισεκατομμυριούχος. Και μάλλον αυτή είναι μόνο η αρχή της μεγάλης μοιρασιάς.. Ελάχιστοι γνωρίζουν το πρόσωπό του, ενώ στα 27 χρόνια που βρίσκεται στη δούλεψη του ιδρυτή της Microsoft έχει δώσει μόλις μία συνέντευξη, το μακρινό 1999. Οταν προσελήφθη ήταν ο μοναδικός υπάλληλος της επενδυτικής εταιρείας του, της σημερινής Cascade Investement, αλλά αυτό ουδόλως τον εμπόδισε να δεκαπλασιάσει το βιος του αφεντικού του μέσα σε κάτι λιγότερο από τρεις δεκαετίες. Μέσω της Cascade o Γκέιτς συμμετέχει σε μια πλειάδα επιχειρήσεων που εκτείνονται από τη φιλοξενία και τον τουρισμό (Four Seasons), τα ποτά (Diageo), τις μεταφορές (Εθνικοί Σιδηρόδρομοι του Καναδά) και την τεχνολογία (Microsoft) μέχρι την εναλλακτική διατροφή (Beyond Meat), αλλά και τον σχεδιασμό πυρηνικών αντιδραστήρων (Terra Power). Ο Λάρσον έχει ακόμα την πλήρη επίβλεψη του φιλανθρωπικού οργανισμού Bill & Melinda Gates Foundation, αλλά και την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το πρώην πλέον ζευγάρι τηρεί στο ακέραιο τη δέσμευση του έχει αναλάβει μέσω του Giving Pledge.Τον Ιούνιο του 2010 ο Μπιλ Γκέιτς και ο Γουόρεν Μπάφετ πήραν την πρωτοβουλία να διαθέσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους για το κοινό καλό. Σκοπός τους ήταν να εμπνεύσουν τους πλούσιους να ανακατανείμουν αυτοβούλως τον πλούτο τους. Μέχρι σήμερα, 211 πάμπλουτοι και επιφανείς πολίτες έχουν συνασπιστεί μαζί τους.Τι σημασία έχει ποιος θα πάρει τι, αφού αμφότεροι είναι ορκισμένοι να επιστρέψουν το 99,69% του πλούτου τους στην κοινωνία μέσω του ιδρύματός τους; Οσο για το πού θα πάει το υπόλοιπο 0,31%; Στα τρία παιδιά τους, την 24χρονη Τζένιφερ, τελειόφοιτη της Ιατρικής και αρραβωνιασμένη με τον Αιγύπτιο ιππέα Ναγέλ Νασάρ, τον 21χρονο Ρόρι, φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και κλώνο του πατέρα του, και τη 18χρονη Φίμπι Γκέιτς. Καθένα θα λάβει προίκα από τους γονείς του μόλις 10 εκατ. δολάρια. «Πρέπει να χαράξουν το δικό τους μονοπάτι στη ζωή», έχει αποφανθεί ο Γκέιτς.Ναι,έχουν αρκετά χρήματα για να θρέψουν και τα δισέγγονα των αγέννητων εγγονών τους, αλλά κυρίως την ήδη υλοποιούμενη πρόθεση να προσφέρουν στην κοινωνία. Υπάρχουν όμως και κάποια κομμάτια της περιουσίας τους που έχουν μια συναισθηματική αξία παραπάνω. Με τα πολυτελή σπίτια τους στο Ιντιαν Γουέλς της Καλιφόρνιας, στο Γελοουστόουν και στο Σαν Ντιέγκο, με τη φάρμα στο Γουέλιγκτον της Φλόριντα, τα ράντσα σε Σάντα Φε και Γουαϊόμινγκ, τα χωράφια (ο Γκέιτς είναι ο μεγαλύτερος φεουδάρχης στις ΗΠΑ) στη Λουιζιάνα, στο Αρκάνσας και τη Νεμπράσκα, θα βρεθεί μια χρυσή τομή.. Η 6.000 τ.μ. έπαυλη που είναι χτισμένη στην όχθη της λίμνης Ουάσινγκτον διαθέτει 6 κουζίνες, 7 υπνοδωμάτια, 24 μπάνια, πισίνα 18μ. (μισή εσωτερική, μισή εξωτερική), χώρο υποδοχής 200 νοματαίων, ξενώνα, γκαράζ για 23 αυτοκίνητα, μια μικρή παραλία στρωμένη με άμμο Καραϊβικής, γυμναστήριο, ένα τεχνητό ρυάκι όπου ζουν -προφανώς ζωή χαρισάμενη- σολομοί και μία βιβλιοθήκη 200 τ.μ. όπου φυλάσσεται ο περίφημος χειρόγραφος «Κώδικας Λέστερ» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τον οποίο ο Γκέιτς απέκτησε σε δημοπρασία προς 35 εκατ. δολάρια. Κυρίως στο Xanadu 2.0, που είναι τόσο διάσημο ώστε μέχρι πριν από λίγα χρόνια ο Γκέιτς οργάνωνε tour ξενάγησης με αντίτιμο 35.000 δολάρια, η διάσημη οικογένεια στέγασε την οικογενειακή ευτυχία 20 και πλέον χρόνων. Ο Γκέιτς αγόρασε το 1988 την έκταση προς 1 εκατ. δολάρια, ενώ σήμερα πληρώνει το ίδιο ποσό σε φόρο ετησίως προς το Αμερικανικό Δημόσιο που εκτιμά την αξία της κατοικίας στα 150 εκατ. δολάρια. Βέβαια, ίσως και να εξακολουθήσουν να μοιράζονται την ίδια στέγη.