Κάρολιν Μέρφι: Γιατί το όνομά της έγινε... συνώνυμο της ομορφιάς

Η Κάρολιν Μέρφι έχει διανύσει χιλιόμετρα στις πασαρέλες όλων των εμβληματικών οίκων μόδας και ανήκει στη γενιά των μοντέλων που συνεχίζουν να έχουν ζήτηση και μετά τα 40 τους χρόνια

Με την κόρη της Ντίλαν

Με το μοντέλο Γκρέις Ελίζαμπεθ Με τον Πίτερ Κόπινγκ Με τη Λάρα Στάιν στο σόου της Miu Miu

Σε εκδήλωση στο Κέντρο Ροκφέλερ Με τις Σοφία Χέσκεθ, Μαριάννα Γουλανδρή, Κατ Ντιλέι, Σάρλοτ Τίλμπουρι κ.ά. Με τον Τομ Φορντ στο Met Gala το 2011





Η δεκαετία του ’90 υπήρξε χρυσωρυχείο για τη βιομηχανία της μόδας, αλλά και μεγάλο εκκολαπτήριο υπερ-μοντέλων που κυριάρχησαν για δεκαετίες.όπως η, η, η, ηβγαίνουν once in a lifetime και ημπήκε επάξια στη λαμπερή αυτή μπριγκάντα, αν και ήταν η πιο... αθόρυβη. Επάνω της το μόνο που «φώναζε» ήταν η καλλονή της. Το καθαρό γαλάζιο βλέμμα και μια ομορφιά που απέπνεε γαλήνη. Το αντίθετο δηλαδή απ’ ό,τι υπήρξε η ίδια ως παιδί.Με πατέρα πιλότο και μητέρα νοικοκυρά, η Κάρολιν υπήρξε ως παιδί ένα αγρίμι. Εκανε όλη μέρα σερφ, είχε μελανιές και γρατζουνιές στα πόδια από τα χτυπήματα, ενώ παίζοντας ποδόσφαιρο με τον μεγαλύτερο αδελφό της είχε σπάσει και κάποια πλευρά. «Για τον λόγο αυτό η μητέρα μου, μόλις έγινα 16 ετών, μ’ έγραψε σ’ ένα πρακτορείο μοντέλων, μήπως και καταφέρω να θυμίσω κάποια στιγμή κορίτσι. Οταν είδα τις πρώτες μου δημοσιευμένες φωτογραφίες, σάστισα. Σχεδόν μ’ ενόχλησε η θηλυκότητά μου», λέει η ίδια, χρόνια αργότερα, ως καταξιωμένο μοντέλο πλέον. Φωτογραφήσεις, catwalk, βιντεοκλίπ και στο ενδιάμεσο σπουδές. Η Κάρολιν είχε ανησυχίες και δεν θαμπωνόταν από το εφήμερο της λάμψης. Γράφεται στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και παρακολουθεί μαθήματα αμερικανικής λογοτεχνίας. Λατρεύει τον Χέμινγουεϊ και τον Στάινμπεκ και χρωστά ευγνωμοσύνη στον Μάριο Τεστίνο που είναι ο φωτογράφος που της άνοιξε τον δρόμο για τα μεγάλα brands, καθώς μαζί του έκανε την πρώτη της φωτογράφηση στη γαλλική «» με ρούχα Dolce & Gabbana και την ίδια σε μια παλιά Cadillac ως. Η προσγειωμένη της συμπεριφορά την έκανε αγαπητή και κάπως έτσι στα 18 της χρόνια ψηφίζεται «Μοντέλο της 3ης Χιλιετίας». Δεν αργούν να έρθουν τα μεγάλα συμβόλαια με την Estee Lauder (2001), οι ταινίες (υποδύθηκε το 1999 την ερωμένη του Εϊντριεν Μπρόντι στην ταινία «Τα χρυσά χρόνια»), το πρόσωπό της κυριαρχεί, κατακτά τον τίτλο «Model of the Year» και ξαφνικά, στο απόγειο της καριέρας της, αποφασίζει ότι θέλει χρόνο για να βρει τις ισορροπίες της και εγκαταλείπει τα πάντα για σχεδόν μία δεκαετία. Πουλά σπίτι, έπιπλα, αυτοκίνητο και πηγαίνει να ζήσει στην Κόστα Ρίκα!«Είχαν συμβεί πολλά μέσα σε πολύ μικρό διάστημα. Απίστευτες εξελίξεις στη ζωή μου που τάραξαν τις ισορροπίες μου. Ηταν επιτακτική ανάγκη να αλλάξω περιβάλλον». Στην Κόστα Ρίκα παντρεύεται τον Τζέικ Σρέντερ που πουλούσε σανίδες του σερφ: «Κανείς δεν καταλάβαινε τι έκανα τότε. Είναι όμως απλό. Δημιούργησα ένα όμορφο πλάσμα, την κόρη μου Ντίλαν, και όταν ήμουν έτοιμη, ξαναμπήκα στον αγώνα. Συνειδητοποίησα ότι μου έλειψε το μόντελινγκ και νομίζω ότι εκείνη ήταν η στιγμή που το αντιμετώπισα ως πραγματική δουλειά. Η γιαγιά μου, που ήταν κι αυτή μοντέλο στα νιάτα της, θυμάμαι, μου έλεγε: «Βλέπεις, εγγόνα μου, προτίμησα να είμαι μανεκέν παρά στενογράφος. Ο κόσμος της μόδας μ’ έσωσε».. Διέθετε πλέον περισσότερη αυτοπεποίθηση ως γυναίκα. «Επίσης, έχω μάθει να είμαι πιο χαλαρή. Βλέπω τα νεότερα κορίτσια που κινούνται στον χώρο με απίστευτο άγχος για να κλείσουν τη μία δουλειά μετά την άλλη και αναρωτιέμαι αν πραγματικά απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Πάντα απολάμβανα τη δουλειά μου και τη θεωρούσα ευλογία.Επίσης, νιώθω τυχερή που έχτισα την καριέρα μου την εποχή που δεν υπήρχαν τα social media, όπου πλέον ο καθένας έχει λόγο και άποψη και όλοι από influencers γίνονται μοντέλα ή ηθοποιοί, έχοντας απλώς κάποιες χιλιάδες followers ως προσόν». Στα κορίτσια που επιθυμούν να ακολουθήσουν καριέρα μοντέλου δεν έχει παρά μόνο μια συμβουλή να δώσει: «Μην παραμελήσετε την καλλιέργειά σας. Να σπουδάσετε. Μετά βρείτε έναν καλό ατζέντη και μείνετε μακριά από τη νύχτα και τα ναρκωτικά. Χρησιμοποιήστε το μόντελινγκ ως σημαντική εμπειρία ζωής και αποταμιεύστε χρήματα. Δεν κρατά για πάντα».. Αλλοτε μούσα των Calvin Klein, Salvatore Ferragamo, Prada, Versace και Οscar de la Renta, η Μέρφι σήμερα είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Shinola και η πιο μακρόχρονη ambassador της Estee Lauder. Είναι ένας άνθρωπος αυτόφωτος, καλλιεργημένος, με έντονες περιβαλλοντικές ανησυχίες και πολλά ταλέντα. Εχει ασχοληθεί με το interior design και τα σπίτια της σε Νέα Υόρκη, Μαϊάμι και Λος Αντζελες φέρουν τη δική της μοναδική σφραγίδα. Μάλιστα, πολλές φορές έχει αναλάβει να σχεδιάσει και σπίτια συναδέλφων της, όπως της Ασλεϊ Γκράχαμ. Νιώθει τυχερή γιατί απέκτησε την καλύτερη εκπαίδευση ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, μαθαίνοντας δίπλα στους μεγαλύτερους φωτογράφους της οικουμένης, συνομιλώντας με λαμπερά μυαλά ανθρώπων που κυριαρχούσαν στη μόδα όπως ο, οκαι πολλοί άλλοι. Διαβάζει μανιωδώς, παρακολουθεί κινηματογράφο, έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζει στη Νέα Υόρκη και δεν σταματά να ενημερώνεται γύρω από τον χώρο της τέχνης. Παράλληλα, ως ακτιβίστρια, στηρίζει εδώ και χρόνια δράσεις για την προστασία των ωκεανών.Εχει καταφέρει μέσα στο πέρασμα των χρόνων να βλέπει πολλές γυναίκες να συνδέονται μαζί της χάρη στην οικεία και φινετσάτη παρουσία της. Η προσέγγισή της στον χρόνο και την ομορφιά αποπνέει χαλαρότητα. «Ομορφιά για μένα είναι αυτά που λες και αυτά που νιώθεις. Αν κάνεις ωραία πράγματα και είσαι ευγενική με τον εαυτό σου και με τους άλλους, αυτό είναι αληθινή ομορφιά».. «Δεν πιστεύω στη μάχη τού να εξαφανίσουμε τις ρυτίδες. Η σωστή φροντίδα και περιποίηση του δέρματος αρκούν. Από εκεί και πέρα, φροντίζουμε να κοιμόμαστε καλά, να πίνουμε πολύ νερό, να βασίζουμε τη διατροφή μας σε φρούτα και λαχανικά, να γελάμε όσο περισσότερο μπορούμε, να πίνουμε ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί χωρίς φόβο, να απολαμβάνουμε μια μακαρονάδα με φίλους και να μη φοβόμαστε τη σοκολάτα όταν την επιθυμούμε. Δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζονται ενοχές».. «Κάνω το μπάνιο μου κάθε βράδυ, καθαρίζω το πρόσωπό μου, φορώ τον ορό Advanced Night Repair και βάζω ενυδατική. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βέβαια, έκανα έξτρα περιποίηση με μάσκες και layering με ορούς καθώς είχα άπλετο χρόνο». Μιλώντας για την πρώτη της ανάμνηση από την Estee Lauder, ανατρέχει στη γιαγιά της, που είναι η γυναίκα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή της. «Η πρώτη μου ανάμνηση ήταν το μπουντουάρ της γιαγιάς μου στο οποίο ανάμεσα στα πολλά μπουκαλάκια κυριαρχούσαν τα χρυσά κραγιόν και το άρωμα της Estee, Beautiful. Θυμάμαι ότι παρακαλούσα τους γονείς μου να μου το αγοράσουν, ενώ είχα τη φωτογραφία της Πολίνα Πορίζκοβα από την καμπάνια κολλημένη στον τοίχο του δωματίου μου. Η γιαγιά μου πάντα μου έλεγε “beauty is as beauty does” και αυτή είναι μια συμβουλή που έμαθα κι εγώ στην κόρη μου Ντίλαν. Να μη μένει στο εξωτερικό των πραγμάτων. Να είναι ευγενική με τον εαυτό της και με τους άλλους. Θέλω να αγαπά».. Γυναίκες με τις οποίες πρώτα συνδέθηκε επαγγελματικά και μετά με φιλία που κρατά χρόνια: «Υπέροχοι άνθρωποι, εξαιρετικές μητέρες, με συγκλονιστικό στυλ». Το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή της θεωρεί ότι είναι η κόρη της. «Τη μεγάλωσα μόνη μου σε όλα τα επίπεδα. Δεν ήταν πάντα εύκολο, αλλά άξιζε τον κόπο. Είναι μια καταπληκτική κοπέλα, 20 ετών, και καμαρώνω όταν βλέπω πώς κινείται στον κόσμο».Στους άλλους θαυμάζει την ταπεινοφροσύνη, την ανιδιοτέλεια και το «να βοηθούν τους άλλους αθόρυβα», συμπληρώνει, ενώ το μότο της ζωής της είναι: «Ακουσε την καρδιά σου και όχι το μυαλό σου, ακόμη κι αν αυτό που θα κάνεις εμπεριέχει τεράστιο ρίσκο. Εχω ζήσει μια ζωή αντισυμβατική ακολουθώντας πάντα την καρδιά μου και δεν έχω μετανιώσει ούτε μια στιγμή γι’ αυτό».