Έλενα Κρίστενσεν: Η χίπισσα του μόντελινγκ

. Εξώφυλλα στα μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου, πασαρέλες στους πιο διάσημους οίκους, βιντεοκλίπ που έμειναν στην ιστορία - η Δανέζαχόρτασε χρήματα και δόξα ζώντας τη ζωή της όπως ακριβώς την ήθελε, ελεύθερη σαν τσιγγάνα.Σήμερα που έχει κλείσει πλέον τα 51 και έχει ήδη μια καριέρα πίσω της ως φωτογράφος, κάνει επιλεκτικές δουλειές στο μόντελινγκ, ενώ πρόσφατα έκανε θεαματικό revival ως μούσα του διάσημου brand εσωρούχων. Αψεγάδιαστο κορμί, ζυγωματικά που δεν γνώρισαν την ήττα που προκαλεί η βαρύτητα και το trademark γατίσιο βλέμμα της εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να προκαλούν επιφωνήματα θαυμασμού και δείχνουν ότι δεν άλλαξε τίποτα στην εμφάνισή της από τις ένδοξες εποχές που μεσουρανούσε στα catwalks.. Μετά την αναβολή του εμβληματικού ετήσιου σόου και το κλείσιμο αρκετών καταστημάτων ανά τον κόσμο, αποφάσισε να αλλάξει φιλοσοφία και να παρουσιάσει τη γυναίκα του σήμερα που σπάει τα στερεότυπα ηλικίας και ομορφιάς. Μετά τηκαι την παρουσίαση της συλλογής της Fenty, που είναι ένας ύμνος στη διαφορετικότητα, ηεπιστράτευσε plus size μοντέλα όπως η Κάντις Χαφάιν, η Ντανιέλα Πέστοβα που είναι 49 ετών και ανάμεσά τους την Ελενα Κρίστενσεν, η οποία στα πρώτα -ήντα της ήταν και αυτή που επιμελήθηκε τη φωτογράφηση.. Πολλές φορές σε συνεντεύξεις της δήλωνε ότι μπορεί ο κόσμος να έβλεπε τη λάμψη πίσω από κάθε catwalk ή εξώφυλλό της, αυτή όμως παρέμενε μια hippie soul του μόντελινγκ.. Μπορεί το όνομά της να συνδέθηκε με τη χρυσή εποχή της πασαρέλας και της βιομηχανίας της μόδας, όμως μέχρι και σήμερα παραμένει μποέμ και ασχολείται με πολλά, όπως με το αρχιτεκτονικό σχέδιο, το interior design και φυσικά τη φωτογραφία.. «Αν δεν πετύχεις από την αρχή, τράβα άλλο δρόμο στη ζωή σου. Διαφορετικά, η αυτοπεποίθησή σου θα πέσει στα πατώματα κι εσύ θα νιώθεις πιο σκατά από ποτέ», είναι η συμβουλή που δίνει στα κορίτσια που ονειρεύονται καριέρα μοντέλου, ενώ όταν τη ρωτούν πότε σκοπεύει να αποσυρθεί ενοχλείται και δεν το κρύβει. «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι μεγαλώνω, ούτε έλεγα πως τώρα πάω από τα 35 στα 36. Δεν το σκεφτόμουν όταν ήμουν 20 χρόνων, θα το κάνω τώρα;», λέει, διευκρινίζοντας ότι το θέμα της ηλικίας είναι μια καραμέλα που κατασκευάστηκε αποκλειστικά από τα media. «Οταν μια γυναίκα πατήσει τα 40, όλοι αναρωτιούνται πώς μπορεί να κρατιέται σε τόσο καλή φυσική κατάσταση. Οταν όμως ένας άντρας περάσει τα 40, μιλούν μόνο για τις φιλοδοξίες του. Αν κοιτάζεις καθημερινά τον εαυτό σου στον καθρέφτη, δεν θα έρθει ποτέ η στιγμή που θα τρομάξεις από μια απότομη αλλαγή».. Μιλά δανέζικα, ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, ενώ το 1986, σε ηλικία 17 ετών, κατέκτησε τον τίτλο Μις Δανία και εκπροσώπησε τη χώρα της στα Miss Universe, και στα 18 της συμμετείχε στον διαγωνισμό Look of the Year. Στα 19 της ξεκίνησε με οτοστόπ για το, με τους γονείς της να αντιδρούν σε αυτή της την απόφαση, αλλά η ίδια από μικρή ήξερε να ακολουθεί τα «θέλω» της χωρίς συμβιβασμούς. Εχοντας μόλις αποφοιτήσει από το κολέγιο, το μόνο που ήθελε ήταν να βρει μια δουλειά για το χαρτζιλίκι της και μετά να συνεχίσει τα ταξίδια της. Ολα αυτά μέχρι τη στιγμή που φωτογραφίζεται για το γαλλικό «Elle» από τον διάσημο φωτογράφο Πίτερ Λίντμπεργκ. Η φωτογράφηση αυτή λειτούργησε ως προπομπός για να σκαρφαλώσει στο Δωδεκάθεο του μόντελινγκ. Αυτή είναι η στιγμή που την προσέχει ο μεγάλος, ο οποίος της άνοιξε διάπλατα την πόρτα του οίκου. «Αλλα κορίτσια ζούσαν σε όλο του το μεγαλείο το επάγγελμα του μοντέλου και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το δικό μου στομάχι ποτέ δεν μου το επέτρεψε», είχε δηλώσει παλαιότερα. «Πάντα ένιωθα αμήχανα με τον χαρακτηρισμό “”. Δεν θωρούσα ποτέ ότι χρειάζεται κάτι υπεράνθρωπο για να γίνεις μοντέλο και ντρεπόμουν για όλον αυτό τον θαυμασμό και την προσοχή».. Εξώφυλλα, καμπάνιες για Armani, Versace, Chanel,και όλους τους μεγάλους οίκους, χρυσά συμβόλαια με εταιρείες καλλυντικών. Ηταν ένας από τους πρώτους «Αγγέλους» της Victoria’s Secret, σχεδίασε η ίδια εσώρουχα για μεγάλη εταιρεία, κι όμως όλα της άφηναν μια αίσθηση ανικανοποίητου: «Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Ολοι περίμεναν από μένα να είμαι και στη ζωή μου όσο σέξι ήμουν στη δουλειά μου. Να κυκλοφορώ με push-up bras, ψεύτικες βλεφαρίδες, τόνους μέικ απ, εξτένσιον στα μαλλιά. Εγώ πάλι ήμουν καλά όταν έπαιζα αυτό τον ρόλο μπροστά στα φώτα, γιατί ήξερα ότι ήταν ρόλος, δεν ήμουν εγώ. Στην καρδιά μου ήξερα πως ήμουν πάντα hippie».. Το 1990 η συμμετοχή της στο βιντεοκλίπ του Κρις Αϊζακ «Wicked game» υποδαύλισε πολλές φαντασιώσεις. Επαιζε non stop στο MTV και ανακηρύχθηκε ως το πιο σέξι βίντεο όλων των εποχών. Παράλληλα η ίδια δεν σταματούσε να ζει τη ζωή της στο κόκκινο, πηγαίνοντας σε πάρτυ με τις διάσημες φίλες της μοντέλα, να κάνει σχέσεις με σταρ του Χόλιγουντ όπως ο, ενώ η σχέση που τη σημάδεψε ήταν αυτή με τον τραγουδιστή των INXS Μάικλ Χάτσενς, ο οποίος το 1997 βρέθηκε κρεμασμένος από μια δερμάτινη ζώνη σε ξενοδοχείο στο Σίδνεϊ, σε ηλικία 37 ετών. Οταν γνωρίστηκε με τον Χάτσενς, το 1991, αυτός συμπλήρωνε ήδη τρία χρόνια σχέσης με την, την οποία και χώρισε τηλεφωνικά μόλις γνώρισε την Κρίστενσεν.«Ο Μάικλ ήταν ένας πολύ όμορφος και ευγενικός άνδρας, ταλαντούχος και με ψυχή. Περάσαμε υπέροχα μαζί και γελάσαμε πολύ τα χρόνια που ήμασταν μαζί, αλλά τελικά απομακρυνθήκαμε. Ημουν πολύ νέα για να έχω την ευθύνη να είμαι με κάποιον μεγαλύτερό μου, ο οποίος ζούσε μια πολύ διαφορετική ζωή από μένα. Και μάλλον και εκείνος ένιωσε κάτι παρόμοιο. Ομως, δεν σταματήσαμε ποτέ να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Instagram πριν από λίγο καιρό, στην επέτειο του θανάτου του.Εκτοτε συμμετείχε στο εκδοτικό σχήμα του περιοδικού «Nylon», άρχισε να ασχολείται με τον ακτιβισμό και τη φιλανθρωπία και από τη σχέση της με τον ηθοποιό Νόρμαν Ρίντους απέκτησε τον γιο της Μίνγκους, ο οποίος της μοιάζει εκπληκτικά και ασχολείται και αυτός με το μόντελινγκ. Μέχρι που ο γιος της έγινε 2 ετών δεν είχε καν δικό της σπίτι, ενώ απέφευγε και τη συγκατοίκηση με τον πατέρα του παιδιού της!«Εχω καταφέρει να συμβιώσω μόνο με τον γιο μου», δηλώνει η ίδια. «Ημουν συνέχεια με μια βαλίτσα στο χέρι. Ταξίδευα συνεχώς λόγω δουλειάς. Ετσι ήρθαν τα πράγματα. Δεν ήταν επιλογή μου, αλλά τώρα έχω συνηθίσει και δύσκολα θα έμενα μαζί με κάποιον άλλο. Θέλω τον χώρο μου και τα πράγματά μου. Ωστόσο, ξέρεις, όταν γνωρίσω το κατάλληλο άτομο είμαι σίγουρη ότι θα του πω: “Ελα σπίτι και άσε τα πράγματά σου όπου θέλεις”. Αυτό όμως μπορεί να λειτουργήσει για λίγο... Μετά θα πρέπει να βρω την ισορροπία μου».. Διαθέτει ένα διαμέρισμα στην Κοπεγχάγη και ένα ονειρικό σπίτι με δική του λίμνη στο Κάτσκιλς της Νέας Υόρκης. Οδηγεί όλα αυτά τα χρόνια ένα: «Ποτέ δεν ακολούθησα μια δίαιτα, μου αρέσει το καλό φαγητό. Εχω καλό μεταβολισμό. Ξεκίνησα τα σπορ σχετικά μεγάλη, στα 30 μου. Κάνω μποξ δύο φορές την εβδομάδα και τρέχω, αλλά μετά από 21 λεπτά πέφτω ξερή. Η ηλικία δεν με αγχώνει. Τώρα είμαι σε καλύτερη φόρμα από τότε που ήμουν 25, που δεν γυμναζόμουν γιατί βαριόμουν». Ασχολείται, επίσης, με το pole dancing, ενώ όταν ταξιδεύει ασκείται κολυμπώντας και κάνοντας γιόγκα.Από το 1999 κάνει επιλεκτικές εμφανίσεις στις πασαρέλες, με κορυφαία την επανένωσή της με την Κλόντια Σίφερ, τη Ναόμι Κάμπελ, τη Σίντι Κρόφορντ και την Κάρλα Μπρούνι στην πασαρέλα του οίκουτο 2017, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι once a supermodel, always a supermodel. Σε ένα πάρτυ της Τζίτζι Χαντίντ είχε εμφανιστεί με τζιν και δαντελωτό κορσέ προκαλώντας τη μήνη της πρώην διευθύντριας της βρετανικής «Vogue», Αλεξάντρα Σούλμαν, η οποία δήλωσε ότι η επιλογή του κορσέ δεν συμβαδίζει με την ηλικία της. H δήλωση της Σούλμαν προκάλεσε αντιδράσεις και πολλές γυναίκες ενοχλήθηκαν.. «Προσωπικά, θα φορέσω ό,τι θέλω και ό,τι πιστεύω ότι θα με κάνει χαρούμενη. Πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου τι πιστεύει οποιοσδήποτε άλλος. Μεγαλώνοντας, στη Δανία αντιμετωπίζουμε το σώμα μας ως κάτι φυσικό. Θεωρούμε ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, κάτι που υιοθέτησα και στο μόντελινγκ. Το βλέπω σαν μια καλλιτεχνική προσέγγιση του γυναικείου σώματος, θέλω να δείξω την ομορφιά ενός σώματος που δίνει ζωή, κάτι που αποτελεί θαύμα της φύσης για πολλούς διαφορετικούς λόγους», τόνισε.Ο κίτρινος Τύπος ήθελε τηνα τη ζηλεύει παράφορα εξαιτίας της στενής παρέας που έκανε με τον σύζυγό της, αλλά η ίδια μοιάζει να μην πτοείται από τίποτα. Μιλώντας στους «Sunday Times» αποκάλυψε ότι κάποτε, όταν ταξίδευε με τον φωτογράφο Φαμπρίτσο Φέρι στα ανοιχτά του Ινδικού, έμειναν για λίγες μέρες στα ανοιχτά χωρίς τροφή και νερό ανάμεσα στους καρχαρίες μέχρι να τους βρουν γιατί είχε χαλάσει το σκάφος. Μια ζηλιάρα σύζυγος θα την πτοούσε;