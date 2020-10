Ριάνα: Για πρώτη φορά στη λίστα Forbes με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στην Αμερική

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To περιοδικόαποκάλυψε τημε τιςΣτην κορυφή της λίστας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είναι η επιχειρηματίας,ς, συνιδρύτρια τηςεταιρείας υλικών κατασκευών, η περιουσία της οποίας υπερβαίνει τώρα ταΜία σημαντική νέα είσοδος είναι της τραγουδίστριας της ποπ και R&B,της οποίας η σειρά καλλυντικώνκατέγραψε πωλήσεις περίπουτο 2019. Η Ριάνα καταλαμβάνει τηνθέση στη λίστα.Νεοεισερχόμενη στη λίστα είναι και η, η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και ριάλιτι σταρ του «Keeping Up with the Kardashians» που βρίσκεται στην. Η περιουσία της ανέρχεται σεκαι προέρχεται από τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των καλλυντικών και από το 10% ποσοστό που λαμβάνει από τις εξαιρετικά κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες των παιδιών της.Η κόρη της Κρις Τζένερ,είναι στημε περιουσίακαι η άλλη κόρη της,στημε περιουσίαΗ μεγιστάνας των ΜΜΕεμφανίζεται στηνμε περιουσίαΤρεις διάσημες τραγουδίστριες επίσης περιλαμβάνονται στη λίστα, ηείναι στηνμε περιουσία, ηστημε περιουσίακαι ηστημε περιουσίαΣτη λίστα των, στηείναι ημε περιουσίαη οποία ίδρυσε την, εταιρεία ιατρικού λογισμικού, στηντουμε περιουσίαΑκολουθούν οι:συνιδρύτρια αλυσίδας πρατηρίων υγρών καυσίμων (),) συνιδρύτρια της αλυσίδαςΣτηνβρίσκεται η) γκουρού του μάρκετινγκ πίσω από τον, όμιλο τροφίμων και ποτών που ίδρυσε με τον σύζυγό της.είναι στηνμε περιουσίαιδρύτρια με τον σύζυγό της μεγαλύτερης μεταφορικής εταιρείας στις ΗΠΑ,με περιουσία, CEO της, παρόχου τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι στηνΣτηνβρίσκεται η, παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών και στημε περιουσίατου brand ενδυμάτων και αξεσουάρ