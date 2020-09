Οταν τα αστέρια του Χόλιγουντ αποφασίζουν να δαμάσουν τα κύματα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο Μαλιμπού, τον Σεπτέμβριο του 2002 το συνεργείο δούλευε πυρετωδώς για τα γυρίσματα της ταινίας «Αγγελοι του Τσάρλι 2». Ο κόσμος όμως που είχε μαζευτεί δεν σταματούσε να επευφημεί την όμορφη ξανθιά που με τη σανίδα της δάμαζε τα κύματα. Η Κάμερον Ντίαζ ανήκει στη φυλή των αρχετυπικών California girls. Ψηλή, ξανθιά, ηλιοκαμένη, μοιάζει να γεννήθηκε πάνω σε μια σανίδα.Η λατρεία της για το σέρφ ήταν τέτοια που πολλές φορές έκανε προπονήσεις με τον κολλητό της και 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Κέλι Σλέιτερ, ενώ στα 31α γενέθλιά της, στην παραλία Γουαϊκίκι στη Χαβάη, έσπασε τη μύτη της όταν ένας σέρφερ τη χτύπησε με τη σανίδα του. Σήμερα, στα 47 της, ονειρεύεται τη στιγμή που θα κυνηγάει τα κύματα με την κόρη της!Στα 56 της χρόνια η ιέρεια του welness δεν σταματά να βρίσκει τρόπους να βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση και να κρατά το κορμί της σε φόρμα. Η γυναίκα με το προσωνύμιο «The body», που είδε τον εαυτό της εξώφυλλο πολλές φορές στο «Sports illustrated», αποφάσισε να μάθει σέρφινγκ σε ηλικία 47 ετών και από τότε κυνηγά τα κύματα χωρίς διακοπή. Η προπονήτριά της και πρωταθλήτρια του αθλήματος Ράστι Μίλερ ανέφερε ότι η Μακφέρσον διαθέτει τα ιδανικά πόδια για σέρφινγκ, αλλά και τη φοβερή αυτοπεποίθηση που χρειάζεται κάποιος για να κερδίσει στη μάχη με το κύμα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σ' αυτή τη ζωή!Από άσος των γηπέδων, δεινός σέρφερ. Ο 45χρονος Μπέκαμ λατρεύει το σέρφινγκ και μαζί με τους γιους του Μπρούκλιν, Ρομέο και Κρουζ απολαμβάνουν τα κύματα στο Μαλιμπού, παρέα με τον στενό φίλο της οικογένειας και γνωστό σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ.Φυσικά, η Βικτόρια ούτε που καταδέχεται να εγκαταλείψει την ξαπλώστρα της και την ηλιοθεραπεία, καθώς δεν φημίζεται για τη λατρεία της στο υγρό στοιχείο - άγνωστο ακόμα αν ξέρει και να κολυμπά. Αντιθέτως, ο σύζυγός της απολαμβάνει βουτιές και σανίδα και μάλιστα ως σέρφερ γύρισε και ένα διαφημιστικό της Pepsi με τους Ροναλντίνιο, Ρομπέρτο Κάρλος και Τιερί Ανρί.Στα 59 του διαθέτει κορμί αξιοζήλευτο και κέφι για περιπέτειες αμείωτο. Στη φωτογραφία μπορεί να βγαίνει από τον ωκεανό με το all time classic χαμόγελό του κι ένα T-shirt αλλά προηγουμένως έχει χαρίσει αμέτρητα ενσταντανέ πάνω στη σανίδα του με τους six pack κοιλιακούς του σε κοινή θέα. Η σανίδα του είναι το alter ego του. Εχει χειρουργηθεί στο γόνατο εξαιτίας ενός ατυχήματος που είχε στο σέρφινγκ, έχει παίξει μπουνιές με άλλον σέρφερ στη μέση του ωκεανού, δεν χάνει κύμα για κύμα και απολαμβάνει την αλμύρα περισσότερο κι από το σεξ, όπως έχει δηλώσει κατά καιρούς.Βλέποντας τη νομίζεις ότι γεννήθηκε με ταγέρ. Κι όμως, η ξανθιά που λατρεύουν οι Αμερικανοί από τότε που εμφανίστηκε στην «Εκδίκηση της ξανθιάς», μπορεί να είναι γνωστή για το χαρακτηριστικό preppy look της, ωστόσο πετάει τις γόβες με χαρά αν είναι να πιάσει τη σανίδα της και να ξεχυθεί στη θάλασσα. Η 44χρονη ηθοποιός και επιτυχημένο τηλεοπτική παραγωγός πλέον, λατρεύει το σέρφινγκ και με την πρώτη ευκαιρία παίρνει τη σανίδα αλλά και τα παιδιά της και βουτά στο Μαλιμπού απολαμβάνοντας την επαφή με τη θάλασσα ατελείωτες ώρες.Τον βλέπεις βαρύ κι ασήκωτο και νομίζεις ότι το μποξ είναι το άθλημα που του ταιριάζει; Λάθος μεγάλο. Ο 60χρονος Σον Πεν θεωρείται από τους καλύτερους σέρφερ που διαθέτει αυτή τη στιγμή η φυλή των Χολιγουντιανών σταρ. Ρώτα τα κύματα σε Χαβάη και Μαλιμπού να σου πουν για τις ατελείωτες ώρες που τα κυνηγά μανιωδώς. Πολλές φορές μάλιστα προσπάθησε να παρασύρει και τον κολλητό του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, αλλά ο Λίο προτιμά το κυνήγι μοντέλων ή το άνοιγμα μπουκαλιών πάνω σε σκάφη ή σε κάποιο beach party την ώρα που ο Σον παλεύει στα ανοιχτά του ωκεανού.Τι δουλειά έχει ένας Τεξανός με τα κύματα; Kι όμως, για τους aficionados του σέρφινγκ «Matthew is a bro». Ο διάσημος ηθοποιός έμαθε να κάνει σερφ το 2006 για τις ανάγκες της ταινίας «Surfer Dude» και έκτοτε εγκαταλείπει τη φάρμα του για τη Σάντα Μόνικα όσο πιο συχνά μπορεί ενώ μύησε στο σέρφινγκ και τα παιδιά του.Ο 33χρονος ηθοποιός και τραγουδιστής ποστάρει συνεχώς φωτογραφίες του πάνω στη σανίδα του, καθώς η θάλασσα γι' αυτόν αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφυγή. Κατά καιρούς, μάλιστα, έχει συμμετάσχει σε αγώνες σέρφινγκ για φιλανθρωπικούς σκοπούς τόσο στο Μπόντι της Αυστραλίας όσο και στο Μαλιμπού και τη Χαβάη. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος εκγύμνασης από την ισορροπία πάνω στη σανίδα, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα αντικρίζοντας το «χτισμένο» από το κύμα και την αλμύρα κορμί του.Iσως το μόνο μέρος που μπορείς να τη δεις χωρίς βαρύ μακιγιάζ και extreme look είναι πανω στη σανίδα της. Η Lady Gaga μυήθηκε στο σέρφινγκ το 2011 κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό και έκτοτε αναζητά το κύμα με κάθε ευκαιρία και αφορμή και από «pocker face» μετατρέπεται σε χρόνο dt σε... surfer face!Σούπερ μόντελ, εκατομμυριούχος, μέλος της δυναστείας των Καρντάσιαν-Τζένερ: για την Κένταλ η ζωή μοιάζει να είναι ένα ατελείωτο πάρτυ και πλήθος ανέμελων στιγμών. Στις ακτές της Καλιφόρνια συναντά τους κολλητούς της, απολαμβάνει τζετ σκι και μπιτς βόλεϊ και στα μεγάλα κέφια της παίρνει τη σανίδα της και μαζί με το αγαλματένιο κορμί της προσφέρουν ονειρικά ενσταντανέ στους παπαράτσι που την ακολουθούν σε κάθε της βήμα. Δεν τη λες δεινή σέρφερ, απλώς γνωρίζει ότι η σανίδα προσφέρει ωραίες ινσταγκραμικές φωτογραφίες και φυσικά το εκμεταλλεύεται.To κορίτσι από τα Μπαρμπέιντος ξέρει να απολαμβάνει τη ζωή και προτιμά να απασχολεί το μυαλό της με μπίζνες παρά το κορμί της με επίπονες ασκήσεις. Γι' αυτό, αν και έκανε κάποια μαθήματα σέρφινγκ με τον εξπέρ του είδους, τον Μαροκινό Ραμζί Μπουκιάμ, ένα διάστημα που υπήρξε φλερτ ανάμεσά τους, η Ριάνα τη σανίδα την έχει για να λιάζεται και να χαλαρώνει. Not bad.Ετών 30, με ύψος 1,91 και κορμί ολύμπιου θεού, ο Αυστραλός Λίαμ κάνει σέρφινγκ από τα 13 του, έχει έρθει αντιμέτωπος με καρχαρία, κόντεψε να πνιγεί όταν τυλίχτηκε το σχοινί γύρω από τον λαιμό του και, αφού γλίτωσε απ' όλα αυτά, έμπλεξε στα δίχτυα της Μάιλι Σάιρους που τον εγκατέλειψε άσπλαχνα γιατί ερωτεύτηκε μια κολλητή της. Τώρα το αγόρι απολαμβάνει τα κύματα με τη νέα του αγαπημένη και όταν της δίνει ρεπό, έχει τα αδέρφια του Κρις και Λιουκ να τον συντροφεύουν είτε στο Μαλιμπού, είτε στις ακτές του Μπόντι, στη γενέτειρά τους.Γεννήθηκε στην Αλβανία, μεγάλωσε στη Μεγάλη Βρετανία και κάνει σέρφινγκ στο Μαλιμπού έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της Ανουάρ Χαντίντ, μοντέλο και αδερφό της Τζίτζι και της Μπέλα Χαντίντ. Η 25χρονη Dua Lipa, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι εξαιρετική τραγουδίστρια αλλά με τη σανίδα δεν το έχει. Παρ’ όλα αυτά, για να μην αφήνει μόνο του τον 21χρονο αγαπημένο της, ξαπλώνει στη σανίδα και δημιουργεί μικρούς παφλασμούς με τα χέρια της για να δείχνει αν μη τι άλλο ότι κάνει προσπάθεια.Ο κινηματογραφικός «Λεωνίδας» μπορεί και εντός του υγρού στοιχείου να αναφωνεί «Τhis is Sparta!» κάθε φορά που κάνει το κύμα να κομπλάρει με τη σανίδα του. Ο 50χρονος Σκωτσέζος, που είχε όνειρο να γίνει rock star, άρχισε να μαθαίνει σέρφινγκ μεγάλος, όμως οι επιδόσεις του ήταν, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, υπό του μηδενός. Η ταινία «Chasing Mavericks» στάθηκε αφορμή για να κάνει εντατικά μαθήματα μέχρι που στα γυρίσματα τον χτύπησε ένα τεράστιο κύμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτεί. Εκτοτε το σέρφινγκ έγινε απωθημένο και κάπως έτσι με την πρώτη ευκαιρία ψάχνει... θάλασσα.Ο 49χρονος ηθοποιός ανήκει στους αθόρυβους λάτρεις του σέρφινγκ. Θα λέγαμε ότι το αντιμετωπίζει όπως εμείς το πικ νικ στην εξοχή. Μαζί με τη φίλη του Ελεν Χαντ κάνουν συχνά σέρφινγκ παρέα - εξάλλου πρωταγωνίστησαν και στο «Ride», μια ταινία με θέμα το κυνήγι του κύματος.Party animal, χρυσή κληρονόμος, είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που την ακολουθούν. Καλή σέρφερ δεν νομίζω να την αποκάλεσε κανείς μέχρι τώρα, ωστόσο το προσπαθεί. 