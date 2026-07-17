Η Οδύσσεια γύρισε σπίτι της: Στην Costa Navarino το έπος γίνεται εμπειρία
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Η Οδύσσεια γύρισε σπίτι της: Στην Costa Navarino το έπος γίνεται εμπειρία

Ο Όμηρος είναι, απροσδόκητα, ένας από τους πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού. Υπάρχει όμως ένα μέρος στην Ελλάδα όπου το έπος δεν χρειάστηκε ποτέ τη δύναμη του κινηματογράφου για να παραμείνει ζωντανό: η Μεσσηνία

Η Οδύσσεια γύρισε σπίτι της: Στην Costa Navarino το έπος γίνεται εμπειρία
Με αφορμή την έναρξη προβολής της ταινίας, την Παρασκευή 17 Ιουλίου η Costa Navarino διοργανώνει στο Danaos Open Air Cinema, στη Navarino Agora, μια βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο και τον πολιτισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία της διακεκριμένης συνθέτριας Ευανθίας Ρεμπούτσικα, προβολή της ταινίας και ένα θεματικό drone light show εμπνευσμένο από την «Οδύσσεια». Η ταινία θα συνεχίσει να προβάλλεται στο Danaos Open Air Cinema και το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με την παράδοση, στην αμμουδιά της Βοϊδοκοιλιάς αποβιβάστηκε ο Τηλέμαχος αναζητώντας τον Νέστορα, με την ελπίδα να μάθει νέα για τον πατέρα του. Ο βασιλιάς της Πύλου τον υποδέχθηκε στο τραπέζι του πριν ακόμη τον ρωτήσει ποιος είναι, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές φιλοξενίας της ομηρικής αφήγησης. Με αφετηρία αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, η Costa Navarino δημιούργησε φέτος έναν κύκλο εμπειριών εμπνευσμένων από την «Οδύσσεια», που συνδέει την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, την ευεξία, τη γαστρονομία και τις οικογενειακές δραστηριότητες.

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