Η Οδύσσεια γύρισε σπίτι της: Στην Costa Navarino το έπος γίνεται εμπειρία

Ο Όμηρος είναι, απροσδόκητα, ένας από τους πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού. Υπάρχει όμως ένα μέρος στην Ελλάδα όπου το έπος δεν χρειάστηκε ποτέ τη δύναμη του κινηματογράφου για να παραμείνει ζωντανό: η Μεσσηνία