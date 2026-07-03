ElvalHalcor: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ από 250 έως 300 εκατ. για το νέο πενταετές business plan της βιομηχανίας

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 9 Ιουλίου - Τα μηνύματα από τα road shows του Λονδίνου ενισχύουν τις προσδοκίες για την άντληση κεφαλαίων που θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις 455 εκατ. ευρώ έως το 2030