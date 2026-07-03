ElvalHalcor: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ από 250 έως 300 εκατ. για το νέο πενταετές business plan της βιομηχανίας
ElvalHalcor: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ από 250 έως 300 εκατ. για το νέο πενταετές business plan της βιομηχανίας
Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 9 Ιουλίου - Τα μηνύματα από τα road shows του Λονδίνου ενισχύουν τις προσδοκίες για την άντληση κεφαλαίων που θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις 455 εκατ. ευρώ έως το 2030
Το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφεται για τις ελληνικές εισηγμένες στα πρόσφατα roadshows του Λονδίνου φαίνεται να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν νέο γύρο μεγάλων κεφαλαιακών κινήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα μεγάλοι όμιλοι του κλάδου της ενέργειας και των υποδομών αλλά και όσες δρομολογούνται, τη σκυτάλη στις μεγάλες κινήσεις άντλησης κεφαλαίων φαίνεται να παίρνει τώρα η ελληνική βιομηχανία, με την ElvalHalcor να δρομολογεί την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους 455 εκατ. ευρώ έως το 2030.
Η εταιρεία έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 9 Ιουλίου, με βασικό θέμα τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 250 έως 300 εκατ. ευρώ.
Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών που σύμφωνα πληροφορίες εκτιμάται θα ανοίξει από 13 έως 17 Ιουλίου.
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Μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα μεγάλοι όμιλοι του κλάδου της ενέργειας και των υποδομών αλλά και όσες δρομολογούνται, τη σκυτάλη στις μεγάλες κινήσεις άντλησης κεφαλαίων φαίνεται να παίρνει τώρα η ελληνική βιομηχανία, με την ElvalHalcor να δρομολογεί την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος ύψους 455 εκατ. ευρώ έως το 2030.
Η εταιρεία έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 9 Ιουλίου, με βασικό θέμα τη χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 250 έως 300 εκατ. ευρώ.
Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών που σύμφωνα πληροφορίες εκτιμάται θα ανοίξει από 13 έως 17 Ιουλίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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