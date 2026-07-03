DIMAND και Hilton ετοιμάζουν τα επόμενα βήματα μετά το project της Θεσσαλονίκης στο ΦΙΞ

Με τον όμιλο της Hilton «αυτή την στιγμή έχουμε ενεργές συζητήσεις για δύο ακόμη projects, ξεκινάμε ωστόσο με τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χθές ο κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της DIMAND