DIMAND και Hilton ετοιμάζουν τα επόμενα βήματα μετά το project της Θεσσαλονίκης στο ΦΙΞ
DIMAND και Hilton ετοιμάζουν τα επόμενα βήματα μετά το project της Θεσσαλονίκης στο ΦΙΞ
Με τον όμιλο της Hilton «αυτή την στιγμή έχουμε ενεργές συζητήσεις για δύο ακόμη projects, ξεκινάμε ωστόσο με τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χθές ο κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της DIMAND
Προπομπός για νέες συνεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών θα είναι η συμφωνία DIMAND – Ηilton για το νέο Hilton Θεσσαλονίκης στο συγκρότημα ΦΙΞ, τη μεγάλη ανάπλαση που «τρέχει» η εισηγμένη εταιρεία ανάπτυξης στη δυτική πλευρά της συμπρωτεύουσας.
Στο πλαίσιο των σχετικών ανακοινώσεων χθες και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο διευθύνων σύμβουλος της DIMAND κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι με τον όμιλο της Hilton «αυτή την στιγμή έχουμε ενεργές συζητήσεις για δύο ακόμη projects, ξεκινάμε ωστόσο με τη Θεσσαλονίκη». Χθες από τη συμπρωτεύουσα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη λειτουργία του πρώτου 5άστερου ξενοδοχείου με την υπογραφή της Hilton που θα λειτουργήσει στο υπό ανάπλαση συγκρότημα, συνολικού προϋπολογισμού 196 εκατ. ευρώ, του ΦΙΞ στη δυτική είσοδο της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στο πλαίσιο των σχετικών ανακοινώσεων χθες και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο διευθύνων σύμβουλος της DIMAND κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι με τον όμιλο της Hilton «αυτή την στιγμή έχουμε ενεργές συζητήσεις για δύο ακόμη projects, ξεκινάμε ωστόσο με τη Θεσσαλονίκη». Χθες από τη συμπρωτεύουσα, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν τη λειτουργία του πρώτου 5άστερου ξενοδοχείου με την υπογραφή της Hilton που θα λειτουργήσει στο υπό ανάπλαση συγκρότημα, συνολικού προϋπολογισμού 196 εκατ. ευρώ, του ΦΙΞ στη δυτική είσοδο της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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