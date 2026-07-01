Nούμερο 1 η Ελλάδα ως προς το επενδυτικό ενδιαφέρον στον κλάδο φιλοξενίας

Οι επενδυτές βλέπουν τέσσερις προκλήσεις στη χώρα όπως η περιορισμένη παρουσία διεθνών επενδυτών, η επίσης περιορισμένη παρουσία εταιρειών διαχείρισης, η έντονη εποχικότητα αλλά και η έλλειψη εργατικού δυναμικού