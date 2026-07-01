Nούμερο 1 η Ελλάδα ως προς το επενδυτικό ενδιαφέρον στον κλάδο φιλοξενίας
Nούμερο 1 η Ελλάδα ως προς το επενδυτικό ενδιαφέρον στον κλάδο φιλοξενίας
Οι επενδυτές βλέπουν τέσσερις προκλήσεις στη χώρα όπως η περιορισμένη παρουσία διεθνών επενδυτών, η επίσης περιορισμένη παρουσία εταιρειών διαχείρισης, η έντονη εποχικότητα αλλά και η έλλειψη εργατικού δυναμικού
Εντυπωσιακή άνοδο, καταλαμβάνοντας πλέον την πρώτη θέση καταγράφει η Ελλάδα σε σχέση με το θεσμικό επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό στον κλάδο της φιλοξενίας, με τη χώρα μας να είναι η πρώτη επιλογή για τα διεθνή κεφάλαια που επιδιώκουν να τοποθετηθούν σε τουριστικά ακίνητα σε κορυφαίες τουριστικές αγορές της Ευρώπης όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία.
Παρόλ’ αυτά, δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, όπως η περιορισμένη παρουσία διεθνών επενδυτών, η επίσης περιορισμένη παρουσία εταιρειών διαχείρισης και των λεγόμενων ‘’white label operators’’ εταιρειών δηλαδή που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ επενδυτών και διαχειριστών αναλαμβάνοντας τη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων χωρίς να είναι ιδιοκτήτες, η έντονη εποχικότητα που περιορίζει τη διάρκεια λειτουργίας των ξενοδοχείων σε μικρότερο διάστημα κατά τη διάρκεια της χρονιάς αλλά και η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι οι βασικές αιτίες για τις οποίες οι επενδυτές μπορεί να ρευστοποιούν τις τοποθετήσεις τους νωρίτερα του αναμενομένου.
Tα στοιχεία παρουσιάστηκαν, την Τρίτη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Questex με την Enterprise Greece για τα ευρήματα των δύο νέων διεθνών ερευνών για τις τάσεις των επενδύσεων στον τομέα της φιλοξενίας. Πρόκειται για το Investor Pulse Check, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης του IHIF EMEA στο Βερολίνο τον Μάρτιο του 2026, καθώς και την ειδική έρευνα μεταξύ 62.500 διεθνών συνδρομητών της Hospitality Investor που έγινε τον Ιούνιο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Παρόλ’ αυτά, δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, όπως η περιορισμένη παρουσία διεθνών επενδυτών, η επίσης περιορισμένη παρουσία εταιρειών διαχείρισης και των λεγόμενων ‘’white label operators’’ εταιρειών δηλαδή που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ επενδυτών και διαχειριστών αναλαμβάνοντας τη λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων χωρίς να είναι ιδιοκτήτες, η έντονη εποχικότητα που περιορίζει τη διάρκεια λειτουργίας των ξενοδοχείων σε μικρότερο διάστημα κατά τη διάρκεια της χρονιάς αλλά και η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι οι βασικές αιτίες για τις οποίες οι επενδυτές μπορεί να ρευστοποιούν τις τοποθετήσεις τους νωρίτερα του αναμενομένου.
Tα στοιχεία παρουσιάστηκαν, την Τρίτη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Questex με την Enterprise Greece για τα ευρήματα των δύο νέων διεθνών ερευνών για τις τάσεις των επενδύσεων στον τομέα της φιλοξενίας. Πρόκειται για το Investor Pulse Check, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης του IHIF EMEA στο Βερολίνο τον Μάρτιο του 2026, καθώς και την ειδική έρευνα μεταξύ 62.500 διεθνών συνδρομητών της Hospitality Investor που έγινε τον Ιούνιο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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