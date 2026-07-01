Axelera AI B.V. Greece: Θυγατρική στην Ελλάδα από τον «μονόκερο» των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης
Axelera AI B.V. Greece: Θυγατρική στην Ελλάδα από τον «μονόκερο» των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης
Οι δηλώσεις του Έλληνα founder Ευάγγελου Ελευθερίου – Το πλάνο για τη χώρα μας, οι προσλήψεις, οι… 3 Κ.Α.Δ. - Οι επενδύσεις των «κολοσσών» και η αποτίμησή της
Τα άλματα που πετυχαίνει η ελληνική τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας, επιτρέπουν σε διακεκριμένα στελέχη και εταιρείες να κατακτούν νέες «κορυφές» στη διεθνή αγορά.
Ο Ευάγγελος Ελευθερίου και η Axelera AI, δεν χρειάζονται πια… συστάσεις. Ταυτόχρονα όμως δεν βάζουν όρια στην πορεία τους.
H δυναμικά ανερχόμενη scale up με το «ελληνικό DNA» και έδρα την Ολλανδία, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή προηγμένων ενεργειακά αποδοτικών τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο τεχνολογικό αντικείμενο, ανήκει ήδη στην παγκόσμια «ελίτ» του κλάδου της, έχοντας πλέον χαρακτηριστεί ως unicorn.
Η είδηση που αφορά άμεσα την Ελλάδα είναι ότι η Axelera AI «ταξίδεψε» τον Ιούνιο από το Αϊντχόβεν στην… Αθήνα, έχοντας αποκτήσει εδώ και 21 ημέρες νομική οντότητα και στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο Ευάγγελος Ελευθερίου και η Axelera AI, δεν χρειάζονται πια… συστάσεις. Ταυτόχρονα όμως δεν βάζουν όρια στην πορεία τους.
H δυναμικά ανερχόμενη scale up με το «ελληνικό DNA» και έδρα την Ολλανδία, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή προηγμένων ενεργειακά αποδοτικών τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο τεχνολογικό αντικείμενο, ανήκει ήδη στην παγκόσμια «ελίτ» του κλάδου της, έχοντας πλέον χαρακτηριστεί ως unicorn.
Η είδηση που αφορά άμεσα την Ελλάδα είναι ότι η Axelera AI «ταξίδεψε» τον Ιούνιο από το Αϊντχόβεν στην… Αθήνα, έχοντας αποκτήσει εδώ και 21 ημέρες νομική οντότητα και στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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