Axelera AI B.V. Greece: Θυγατρική στην Ελλάδα από τον «μονόκερο» των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι δηλώσεις του Έλληνα founder Ευάγγελου Ελευθερίου – Το πλάνο για τη χώρα μας, οι προσλήψεις, οι… 3 Κ.Α.Δ. - Οι επενδύσεις των «κολοσσών» και η αποτίμησή της