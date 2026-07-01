Νέα εποχή στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Μειώνεται η φορολογία, έρχονται τα «Ανοιχτά ΤΕΑ»
Νέα εποχή στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Μειώνεται η φορολογία, έρχονται τα «Ανοιχτά ΤΕΑ»
Το νέο νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο για περισσότερους ασφαλισμένους, απλοποιεί τους κανόνες και διευρύνει τα φορολογικά κίνητρα
Η μείωση των συντελεστών φορολόγησης, τα «ανοιχτά ταμεία» και η απλούστευση των διαδικασιών είναι οι βασικές αλλαγές που εισάγονται στο σχέδιο νόμου για τη βελτίωση του πλαισίου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) το οποίο εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του Ιουλίου.
Ειδικότερα το φορολογικό καθεστώς των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) που αποτελούσε «αγκάθι» για τους εμπλεκόμενους φορείς, βελτιώνεται ως εξής: Τα φορολογικά κίνητρα αποσυνδέονται από τα έτη ασφάλισης και συνδέονται με την ηλικία του ασφαλισμένου, κατά τρόπο πιο απλό και λειτουργικό.
Έως σήμερα, με βάση τον τελευταίο νόμο για την Επαγγελματική Ασφάλιση (ν.5078/23) η φορολόγηση για τις παροχές των ΤΕΑ είναι 20% για ένα έως πέντε έτη ασφάλισης, 15% για έξι έως δέκα έτη ασφάλισης, 10% για 11 έως 20 έτη και 5% και πάνω από 21 έτη ασφάλισης. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα καθώς συνεχίζεται ο διάλογος με τους φορείς.. Ωστόσο αναμένεται να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές με πιθανότερο σενάριο ο πρώτος και βασικός συντελεστής φορολόγησης από 20% που είναι σήμερα να υποχωρήσει κάτω από το 15%.
Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση.
Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, όπου το 90% των επιχειρήσεων της χώρας έχει έως 10 εργαζόμενους , δομή που καθιστά δύσκολη τη δημιουργία αυτοτελούς Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Με τα ανοιχτά ταμεία (ΤΕΑ Ομπρέλες) τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, θα διευκολυνθεί η ένταξη των εργαζόμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Μάλιστα για το σκοπό αυτό καταργείται το όριο των 100 μελών που είχε θεσμοθετήσει ο προηγούμενος νόμος καθώς ήταν δύσκολο να επιτευχθεί στις μικρές επιχειρήσεις.
Για να δημιουργηθούν «Ανοιχτά Ταμεία» αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι Τράπεζες, που έχουν ήδη ΤΕΑ και οι Κοινωνικοί Φορείς (πχ ΓΣΕΕ, ΣΕΒ) και τα Επιμελητήρια. Δημιουργώντας ένα Ανοιχτό Ταμείο, ή μετατρέποντας ένα ήδη υπάρχον ΤΕΑ, σε Ανοιχτό, εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν πολύ περισσότερους ασφαλισμένους. Η άδεια λειτουργίας των Ανοιχτών ΤΕΑ θα χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Επίσης, μέσω της συμμετοχής σε Ανοιχτά ΤΕΑ, ελαχιστοποιείται το διαχειριστικό κόστος που συνεπάγεται η λειτουργία ενός ΤΕΑ.
Παράλληλα θεσπίζεται και το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης, που θα λειτουργεί ως αντίβαρο στα ΤΕΑ, με ίδιους κανόνες λειτουργίας. Το νέο προιόν θα εκδίδεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ. Θα τελεί υπό την αυστηρή επιτήρηση της ΤτΕ και, εντασσόμενο στο β’ πυλώνα, το συγκεκριμένο προϊόν θα έχει το ίδιο αυστηρό πλαίσιο εποπτείας που έχουν τα ΤΕΑ, αλλά και τα ίδια φορολογικά κίνητρα.
Θεσπίζεται επίσης η δυνατότητα των ΤΕΑ να προσφέρουν στα μέλη τους προγράμματα υγείας με την προϋπόθεση ότι ο σχετικός κίνδυνος καλύπτεται πλήρως από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή από πάροχο υπηρεσιών υγείας μέσω σύμβασης σταθερού κατά κεφαλή κόστους. Μάλιστα θα υπάρχει η δυνατότητα να ασφαλίζεται μέλος της οικογένειας του άμεσα ασφαλισμένου.
«Δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο συμπληρωματικό πλαίσιο ασφάλισης επιπλέον του πρώτου πυλώνα ασφάλισης, του e-ΕΦΚΑ. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους δίνοντάς τους τη δυνατότητα πρόσθετης συνταξιοδοτικής προστασίας. Ενισχύουμε τις επιχειρήσεις δίνοντάς τους τη δυνατότητα επιπλέον παροχών και κινήτρων. Ενδυναμώνουμε την Εθνική Οικονομία ενισχύοντας την αποταμίευση των νοικοκυριών και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Χτίζουμε σήμερα για καλύτερη προστασία και καλύτερη συνταξιοδοτική προοπτική στα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.
Ειδικότερα το φορολογικό καθεστώς των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) που αποτελούσε «αγκάθι» για τους εμπλεκόμενους φορείς, βελτιώνεται ως εξής: Τα φορολογικά κίνητρα αποσυνδέονται από τα έτη ασφάλισης και συνδέονται με την ηλικία του ασφαλισμένου, κατά τρόπο πιο απλό και λειτουργικό.
Έως σήμερα, με βάση τον τελευταίο νόμο για την Επαγγελματική Ασφάλιση (ν.5078/23) η φορολόγηση για τις παροχές των ΤΕΑ είναι 20% για ένα έως πέντε έτη ασφάλισης, 15% για έξι έως δέκα έτη ασφάλισης, 10% για 11 έως 20 έτη και 5% και πάνω από 21 έτη ασφάλισης. Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα καθώς συνεχίζεται ο διάλογος με τους φορείς.. Ωστόσο αναμένεται να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές με πιθανότερο σενάριο ο πρώτος και βασικός συντελεστής φορολόγησης από 20% που είναι σήμερα να υποχωρήσει κάτω από το 15%.
Δημιουργία Ανοιχτών ΤΕΑ
Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση.
Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, όπου το 90% των επιχειρήσεων της χώρας έχει έως 10 εργαζόμενους , δομή που καθιστά δύσκολη τη δημιουργία αυτοτελούς Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Με τα ανοιχτά ταμεία (ΤΕΑ Ομπρέλες) τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, θα διευκολυνθεί η ένταξη των εργαζόμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Μάλιστα για το σκοπό αυτό καταργείται το όριο των 100 μελών που είχε θεσμοθετήσει ο προηγούμενος νόμος καθώς ήταν δύσκολο να επιτευχθεί στις μικρές επιχειρήσεις.
Για να δημιουργηθούν «Ανοιχτά Ταμεία» αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι Τράπεζες, που έχουν ήδη ΤΕΑ και οι Κοινωνικοί Φορείς (πχ ΓΣΕΕ, ΣΕΒ) και τα Επιμελητήρια. Δημιουργώντας ένα Ανοιχτό Ταμείο, ή μετατρέποντας ένα ήδη υπάρχον ΤΕΑ, σε Ανοιχτό, εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν πολύ περισσότερους ασφαλισμένους. Η άδεια λειτουργίας των Ανοιχτών ΤΕΑ θα χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Επίσης, μέσω της συμμετοχής σε Ανοιχτά ΤΕΑ, ελαχιστοποιείται το διαχειριστικό κόστος που συνεπάγεται η λειτουργία ενός ΤΕΑ.
Παράλληλα θεσπίζεται και το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης, που θα λειτουργεί ως αντίβαρο στα ΤΕΑ, με ίδιους κανόνες λειτουργίας. Το νέο προιόν θα εκδίδεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ. Θα τελεί υπό την αυστηρή επιτήρηση της ΤτΕ και, εντασσόμενο στο β’ πυλώνα, το συγκεκριμένο προϊόν θα έχει το ίδιο αυστηρό πλαίσιο εποπτείας που έχουν τα ΤΕΑ, αλλά και τα ίδια φορολογικά κίνητρα.
Θεσπίζεται επίσης η δυνατότητα των ΤΕΑ να προσφέρουν στα μέλη τους προγράμματα υγείας με την προϋπόθεση ότι ο σχετικός κίνδυνος καλύπτεται πλήρως από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή από πάροχο υπηρεσιών υγείας μέσω σύμβασης σταθερού κατά κεφαλή κόστους. Μάλιστα θα υπάρχει η δυνατότητα να ασφαλίζεται μέλος της οικογένειας του άμεσα ασφαλισμένου.
«Δημιουργούμε ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο συμπληρωματικό πλαίσιο ασφάλισης επιπλέον του πρώτου πυλώνα ασφάλισης, του e-ΕΦΚΑ. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους δίνοντάς τους τη δυνατότητα πρόσθετης συνταξιοδοτικής προστασίας. Ενισχύουμε τις επιχειρήσεις δίνοντάς τους τη δυνατότητα επιπλέον παροχών και κινήτρων. Ενδυναμώνουμε την Εθνική Οικονομία ενισχύοντας την αποταμίευση των νοικοκυριών και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Χτίζουμε σήμερα για καλύτερη προστασία και καλύτερη συνταξιοδοτική προοπτική στα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.
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