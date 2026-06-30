Νομοσχέδιο για Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: Πώς θα λειτουργούν τα «ανοιχτά» ΤΕΑ για τις μικρές επιχειρήσεις

Τι αλλάζει με το νέο ομαδικό ασφαλιστικό προϊόν και την απλούστευση των διαδικασιών - Το νομοσχέδιο θα τεθεί εντός του Ιουλίου σε δημόσια διαβούλευση, ενώ θα οδεύσει προς τη βουλή το φθινόπωρο





Η υπουργός εργασίας, μεγαλύτερη ευελιξία και καθιστά την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική χωρίς αυτό να μειώνει στο παραμικρό την πολιτική ενίσχυσης του πρώτου πυλώνα της δημόσιας ασφάλισης, του ΕΦΚΑ. Το νομοσχέδιο θα τεθεί εντός του Ιουλίου σε δημόσια διαβούλευση ενώ θα οδεύσει προς τη βουλή το φθινόπωρο.



των παροχών. Το ισχύον καθεστώς, που συνδέει τη φορολογική επιβάρυνση κυρίως με τα χρόνια συμμετοχής στο Ταμείο, αντικαθίσταται από σύστημα στο οποίο βασικό κριτήριο θα αποτελεί η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος λαμβάνει την παροχή. Όσο πιο κοντά στη συνταξιοδότηση γίνεται η έξοδος από το πρόγραμμα, τόσο ευνοϊκότερη θα είναι η φορολογική μεταχείριση. Πάντως, οι αλλαγές στη φορολογία των ΤΕΑ που αποτελούσαν «αγκάθι» στο διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς θα «κλειδώσουν» σε δεύτερο χρόνο καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις.



Σήμερα τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης δεν ξεπερνούν το 1% του ΑΕΠ, όταν στις άλλες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ με ώριμα συστήματα δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, είναι σημαντικά υψηλότερο. Σήμερα λειτουργούν 27 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με περίπου 55.000 ασφαλισμένους και μέσο ατομικό λογαριασμό περίπου 10.500 ευρώ.



Τρεις είναι οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο νόμου, το οποίο απαντά στις προκλήσεις του δημογραφικού, καθώς και την αύξηση προσδόκιμου ζωής, βελτιώνει και απλουστεύει τις διαδικασίες, αποκτά πιο ευέλικτο πλαίσιο και ενισχύει την προστασία των ασφαλισμένων.



1. Ανοιχτά ΤΕΑ :



Η πρώτη μεγάλη είναι η εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση.







Τα ανοιχτά ΤΕΑ θα λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον πληρούν τη λειτουργία της “κανονιστικής συμμόρφωσης” στο σύστημα διακυβέρνησής τους. Μέσω της συμμετοχής σε Ανοιχτά ΤΕΑ ελαχιστοποιείται το διαχειριστικό κόστος που συνεπάγεται η λειτουργία ενός ΤΕΑ



Με την ενισχυμένη δικλείδα ασφαλείας, θα μπορούν να δέχονται νέες επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις, χωρίς προηγούμενη εποπτική έγκριση για κάθε επιμέρους προσχώρηση επαγγελματιών.



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Ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα μπορεί να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση σε επαγγελματική συνταξιοδοτική αποταμίευση.



2. ΟΑΠΕΣ : Δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η θέσπιση Ομαδικού Ασφαλιστικού Προϊόντος Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ)



Το ΟΑΠΕΣ που εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα, θα εκδίδεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ. Θα τελεί υπό την αυστηρή επιτήρηση της ΤτΕ με το ίδιο αυστηρό πλαίσιο εποπτείας που ισχύει για τα ΤΕΑ.



Θα ισχύουν επίσης τα ίδια ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα με τα ΤΕΑ. Επιδιώκεται έτσι η εξομοίωση των όρων λειτουργίας, εποπτείας και φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ ΤΕΑ και ΟΑΠΕΣ, ώστε να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά.



3. Φορητότητα: Κεντρική παρέμβαση για την προστασία των ασφαλισμένων είναι η πλήρης φορητότητα των δικαιωμάτων τους, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.



Οι νέες ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο σχέδιο νόμου για τη βελτίωση του πλαισίου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) αποσκοπούν στην επέκταση της επαγγελματικής ασφάλισης μέσω του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι να αποκτήσουν πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή («δεύτερη» σύνταξη).Η υπουργός εργασίας, Νίκη Κεραμέως , που παρουσίασε το νομοσχέδιο σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο τόνισε σε συνέντευξη τύπου πως το νομοσχέδιο επιτρέπειστο παραμικρό την πολιτική ενίσχυσης του πρώτου πυλώνα της δημόσιας ασφάλισης, τουΤο νομοσχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, αλλαγές στη φορολόγηση . Το ισχύον καθεστώς, που συνδέει τη φορολογική επιβάρυνση κυρίως με τα χρόνια συμμετοχής στο Ταμείο, αντικαθίσταται από σύστημα στο οποίο βασικό κριτήριο θα αποτελεί η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος λαμβάνει την παροχή. Όσο πιο κοντά στη συνταξιοδότηση γίνεται η έξοδος από το πρόγραμμα, τόσο ευνοϊκότερη θα είναι η φορολογική μεταχείριση. Πάντως, οι αλλαγές στη φορολογία των ΤΕΑ που αποτελούσαν «αγκάθι» στο διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς θα «κλειδώσουν» σε δεύτερο χρόνο καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις.Σήμερα τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, όταν στις άλλες χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ με ώριμα συστήματα δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, είναι σημαντικά υψηλότερο. Σήμερα λειτουργούν 27 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με περίπου 55.000 ασφαλισμένους και μέσο ατομικό λογαριασμό περίπου 10.500 ευρώ., το οποίο απαντά στις προκλήσεις του δημογραφικού, καθώς και την αύξηση προσδόκιμου ζωής, βελτιώνει και απλουστεύει τις διαδικασίες, αποκτά πιο ευέλικτο πλαίσιο και ενισχύει την προστασία των ασφαλισμένων.Η πρώτη μεγάλη είναι η, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση.Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, όπου το 90% των επιχειρήσεων της χώρας έχει έως 10 εργαζόμενους, δομή που καθιστά δύσκολη τη δημιουργία αυτοτελούς Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Με τα ανοιχτά ταμεία (ΤΕΑ Ομπρέλες) τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, θα διευκολυνθεί η ένταξη των εργαζόμενων και ελεύθερων επαγγελματιών.Τα ανοιχτά ΤΕΑ θα λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον πληρούν τη λειτουργία της “κανονιστικής συμμόρφωσης” στο σύστημα διακυβέρνησής τους. Μέσω της συμμετοχής σε Ανοιχτά ΤΕΑ ελαχιστοποιείται το διαχειριστικό κόστος που συνεπάγεται η λειτουργία ενός ΤΕΑΜε την ενισχυμένη δικλείδα ασφαλείας, θα μπορούν να δέχονται νέες επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις, χωρίς προηγούμενη εποπτική έγκριση για κάθε επιμέρους προσχώρηση επαγγελματιών.Έτσι, μία μικρή επιχείρηση που δεν μπορεί να ιδρύσει αυτοτελές ΤΕΑ θα μπορεί, μέσω Ανοιχτού ΤΕΑ, να προσφέρει στους εργαζομένους της πρόσθετη συνταξιοδοτική παροχή.Ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα μπορεί να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση σε επαγγελματική συνταξιοδοτική αποταμίευση.Το ΟΑΠΕΣ που εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα, θα εκδίδεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ. Θα τελεί υπό την αυστηρή επιτήρηση της ΤτΕ με το ίδιο αυστηρό πλαίσιο εποπτείας που ισχύει για τα ΤΕΑ.Θα ισχύουν επίσης τα ίδια ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα με τα ΤΕΑ. Επιδιώκεται έτσι η εξομοίωση των όρων λειτουργίας, εποπτείας και φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ ΤΕΑ και ΟΑΠΕΣ, ώστε να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά.: Κεντρική παρέμβαση για την προστασία των ασφαλισμένων είναι η πλήρης φορητότητα των δικαιωμάτων τους, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Με τον τρόπο αυτό, ο εργαζόμενος που αλλάζει εργασία μπορεί να μεταφέρει ευκολότερα τα δικαιώματά του σε νέο φορέα επαγγελματικής ασφάλισης.



Η φορητότητα συνδυάζεται με την αυστηρή εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε η ενίσχυση της ευελιξίας να συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων. –



Σημαντικές είναι και οι εξής αλλαγές :



- Θεσπίζεται η δυνατότητα παραμονής στην επαγγελματική ασφάλιση ακόμα και σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας (ανεργία).



Με αυτόν τον τρόπο, η απώλεια εργασίας δεν οδηγεί αυτομάτως και σε απώλεια συνέχειας στην επαγγελματική ασφάλισης.



- Καταργείται το όριο των 100 μελών που αποτελούσε προϋπόθεση για την σύσταση επαγγελματικού ταμείου ενώ θα διευκολύνεται η αδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος .



- Για οποιαδήποτε λειτουργική αλλαγή δε θα απαιτείται αλλαγή του καταστατικού του ΤΕΑ. Με το νέο πλαίσιο, ένα ΤΕΑ θα μπορεί να δημιουργεί ή να τροποποιεί πρόγραμμα για ήδη συμμετέχουσα χρηματοδοτούσα επιχείρηση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς αλλαγή καταστατικού.



- Η ηλικία εξόδου από την ασφάλισης σχετίζεται με την ηλικία του του ασφαλισμένου και όχι με τα έτη ασφάλισης. Βελτιώνονται τα φορολογικά κίνητρα, με αποσύνδεση από τα έτη ασφάλισης και σύνδεση με την ηλικία του ασφαλισμένου, κατά τρόπο πιο απλό και λειτουργικό.



Η αλλαγή αυτή αντιμετωπίζει πρακτικές δυσκολίες που έχουν ανακύψει από τη σύνδεση των παροχών με τα έτη ασφάλισης και καθιστά το πλαίσιο πιο ευχερώς εφαρμόσιμο.



- Καταργείται το φορολογικό πέναλτι όσων εισέρχονται στα ΤΕΑ σε μεγαλύτερη ηλικία ( δε υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας) προκειμένου ο θεσμός να καλύψει περισσότερους εργαζόμενους.



- Θεσπίζεται η δυνατότητα των ΤΕΑ να προσφέρουν στα μέλη τους προγράμματα υγείας με την προϋπόθεση ότι ο σχετικός κίνδυνος καλύπτεται πλήρως από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή από πάροχο υπηρεσιών υγείας μέσω σύμβασης σταθερού κατά κεφαλή κόστους



- Θεσπίζεται η δυνατότητα να ασφάλισης μελών της οικογενείας του άμεσα ασφαλισμένου



- Προσαρμόζεται σε ευνοϊκότερα επίπεδα το πλαφόν των εισφορών ( καταργείται το πλαφόν 20%)



Επίσης, βελτιώνεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία ενώ θωρακίζεται το δικαίωμα της ενημέρωσης των ασφαλισμένων για την επένδυση τους και ενισχύεται η διαφάνεια και ο εποπτικός ρόλος της ΤτΕ μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και εντύπων.



Στην πράξει θα υπάρχει υποχρέωση πληροφόρησης του ασφαλισμένου ώστε σε μια εικόνα να έχει πλήρη απεικόνιση της απόδοσης και της επένδυσης του.



Τέλος, το όφελος για την οικονομία είναι ότι θα επιτυγχάνεται συσσώρευση επενδυτικών κεφαλαίων και διοχέτευση ρευστότητας στην οικονομία και αποτροπή φυγής κεφαλαίων.



Επίσης, ενισχύεται η μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών και αξιοποιείται η επαγγελματική ασφάλιση ως εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, επένδυσης και ενίσχυσης της συνταξιοδοτικής επάρκειας.

Μαίρη Λαμπαδίτη 30.06.2026, 17:32