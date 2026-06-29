Πώς τα 250 ευρώ θα γίνουν 50.000 ευρώ σε έξι μήνες ή και νωρίτερα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς τα 250 ευρώ θα γίνουν 50.000 ευρώ σε έξι μήνες ή και νωρίτερα

Η οικονομική απάτη βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους επενδυτές και τους καταναλωτές - Oι πιο επικίνδυνες μορφές

Πώς τα 250 ευρώ θα γίνουν 50.000 ευρώ σε έξι μήνες ή και νωρίτερα
Όσοι κινούμαστε στο διαδίκτυο έχουμε κάποια στιγμή γίνει αποδέκτες του περίφημου γράμματος από την Νιγηρία με την κληρονομιά του ιδιοκτήτη πετρελαιοπηγών, ή την επιστροφή φόρου η οποία ωστόσο απαιτεί την πιστοποίηση του τραπεζικού μας λογαριασμού με την δημοσιοποίηση του κωδικού μας. Το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό και η εξάπλωση του συνδέεται πολύ με την εξέλιξη της τεχνολογίας: Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει περάσει στην υπηρεσία του κυβερνοεγκλήματος, επιτρέποντας στους επιτήδειους να δημιουργούν ολοένα πιο πειστικές απάτες με μοναδικό στόχο την οικονομική εξαπάτηση των θυμάτων τους.

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