Airbnb: Αγώνας ταχύτητας για να προλάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα νέα μέτρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Αγώνας ταχύτητας για να προλάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα νέα μέτρα

Καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις μέχρι την 1η Ιουλίου για άδειες, πωλήσεις και γονικές παροχές

Airbnb: Αγώνας ταχύτητας για να προλάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα νέα μέτρα
Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για την περιουσία τους εφόσον διαθέτουν ή σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν ακίνητα μέσω Airbnb σε περιοχές όπου επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπει από την 1η Ιουλίου αλλαγές οι οποίες δεν επηρεάζουν μόνο όσους θέλουν να αποκτήσουν νέα άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και όσους σχεδιάζουν να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν ή να δωρίσουν ακίνητα που λειτουργούν σήμερα με ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης