Airbnb: Αγώνας ταχύτητας για να προλάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα νέα μέτρα
Airbnb: Αγώνας ταχύτητας για να προλάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα νέα μέτρα
Καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις μέχρι την 1η Ιουλίου για άδειες, πωλήσεις και γονικές παροχές
Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για την περιουσία τους εφόσον διαθέτουν ή σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν ακίνητα μέσω Airbnb σε περιοχές όπου επιβάλλονται νέοι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπει από την 1η Ιουλίου αλλαγές οι οποίες δεν επηρεάζουν μόνο όσους θέλουν να αποκτήσουν νέα άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και όσους σχεδιάζουν να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν ή να δωρίσουν ακίνητα που λειτουργούν σήμερα με ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).
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