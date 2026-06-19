ΑΔΜΗΕ: Υπερκάλυψη της AMK κατά 14 φορές – Στα €4,05 η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή

Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της Capital World Investors με επένδυση 70 εκατ. ευρώ, καθώς και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 270,9 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του ποσοστού του Δημοσίου στο 51,12%