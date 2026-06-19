ΑΔΜΗΕ: Υπερκάλυψη της AMK κατά 14 φορές – Στα €4,05 η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή
ΑΔΜΗΕ: Υπερκάλυψη της AMK κατά 14 φορές – Στα €4,05 η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή
Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της Capital World Investors με επένδυση 70 εκατ. ευρώ, καθώς και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 270,9 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του ποσοστού του Δημοσίου στο 51,12%
Κατά 14 φορές υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ που ολοκληρώθηκε χθες, κατά το μέρος που αφορά την άντληση κεφαλαίων από την αγορά, κατά το μέρος που αφορούσε την άντληση κεφαλαίων από την αγορά, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον εγχώριων και διεθνών επενδυτών για το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή.
Με σημερινή ανακοίνωσή του, ο ΑΔΜΗΕ γνωστοποίησε ότι η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών διαμορφώθηκε στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή, ενώ θα εκδοθούν συνολικά 130.864.197 νέες μετοχές. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της Capital World Investors με επένδυση 70 εκατ. ευρώ, καθώς και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 270,9 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του ποσοστού του Δημοσίου στο 51,12%.
Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας και τις διασυνδέσεις των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 17 παρ. 2, και 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 16 Ιουνίου, 2026, αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την προσφορά νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,12 Ευρώ εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») μέσω:
(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος και σε κάθε περίπτωση δυνάμει των εκάστοτε εφαρμοστέων εξαιρέσεων, από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου και/ή σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά», καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά») και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2026, αναφορικά με την τιμή στόχο της Συνδυασμένης Προσφοράς λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα κατωτέρω:
(α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από θεμελιώδη επενδυτή (cornerstone investor) ήτοι από την Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group («Capital World Investors»), η οποία εγγράφηκε για €70,0 εκατομμύρια καθώς και από την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ»), εταιρεία που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία αποτελεί τον υφιστάμενο μέτοχο πλειοψηφίας της Εταιρείας, η οποία εγγράφηκε για €270,9 εκατομμύρια και θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της ανερχόμενο σε 51,12%, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς. Επιπλέον των ανωτέρω, η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε σημαντική ζήτηση από άλλους βασικούς (anchor) επενδυτές, από μια σειρά παγκοσμίου βεληνεκούς, υψηλής κεφαλαιοποίησης, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, καθώς και από εξειδικευμένους επενδυτές του κλάδου. Τελικώς, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (με εξαίρεση τις προσφορές από τον ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και την Capital World Investors) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλάσια, με τις περισσότερες Νέες Μετοχές να αναμένεται να διατεθούν σε θεμελιώδεις επενδυτές και υφιστάμενους μετόχους.
(β) Με βάση την ανωτέρω ζήτηση, στις 19 Ιουνίου, 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
(i) να αποδεχτεί προσφορές για τις Νέες Μετοχές για το ποσό των €530,0 εκατομμυρίων και(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης για τις Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην Συνδυασμένη Προσφορά στα €4,05 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Συνεπώς, ένας συνολικός αριθμός 130.864.197 Νέων Μετοχών αναμένεται να εκδοθεί. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 Ιουνίου 2026.
Με σημερινή ανακοίνωσή του, ο ΑΔΜΗΕ γνωστοποίησε ότι η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών διαμορφώθηκε στα 4,05 ευρώ ανά μετοχή, ενώ θα εκδοθούν συνολικά 130.864.197 νέες μετοχές. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της Capital World Investors με επένδυση 70 εκατ. ευρώ, καθώς και της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 270,9 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του ποσοστού του Δημοσίου στο 51,12%.
Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας και τις διασυνδέσεις των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 17 παρ. 2, και 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 16 Ιουνίου, 2026, αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την προσφορά νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,12 Ευρώ εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») μέσω:
(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος και σε κάθε περίπτωση δυνάμει των εκάστοτε εφαρμοστέων εξαιρέσεων, από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικού Δελτίου και/ή σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) σύμφωνα με το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (Regulation S) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Διεθνής Προσφορά», καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά») και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 18 Ιουνίου 2026, αναφορικά με την τιμή στόχο της Συνδυασμένης Προσφοράς λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα κατωτέρω:
(α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από θεμελιώδη επενδυτή (cornerstone investor) ήτοι από την Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group («Capital World Investors»), η οποία εγγράφηκε για €70,0 εκατομμύρια καθώς και από την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΔΜΗΕ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ»), εταιρεία που ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και η οποία αποτελεί τον υφιστάμενο μέτοχο πλειοψηφίας της Εταιρείας, η οποία εγγράφηκε για €270,9 εκατομμύρια και θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της ανερχόμενο σε 51,12%, μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς. Επιπλέον των ανωτέρω, η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε σημαντική ζήτηση από άλλους βασικούς (anchor) επενδυτές, από μια σειρά παγκοσμίου βεληνεκούς, υψηλής κεφαλαιοποίησης, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές, καθώς και από εξειδικευμένους επενδυτές του κλάδου. Τελικώς, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (με εξαίρεση τις προσφορές από τον ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και την Capital World Investors) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλάσια, με τις περισσότερες Νέες Μετοχές να αναμένεται να διατεθούν σε θεμελιώδεις επενδυτές και υφιστάμενους μετόχους.
(β) Με βάση την ανωτέρω ζήτηση, στις 19 Ιουνίου, 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:
(i) να αποδεχτεί προσφορές για τις Νέες Μετοχές για το ποσό των €530,0 εκατομμυρίων και(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης για τις Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην Συνδυασμένη Προσφορά στα €4,05 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στην Διεθνή Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Συνεπώς, ένας συνολικός αριθμός 130.864.197 Νέων Μετοχών αναμένεται να εκδοθεί. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 Ιουνίου 2026.
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