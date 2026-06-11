Στην Ελλάδα το μέταλλο που χρειάζεται κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο

Ο Κώστας Σλούκας εμφανίστηκε στο Telekom Center Athens για το κρίσιμο Game 4 των τελικών της Basket League παρέα με μια Porsche 911 Carrera 4S σε ανθρακί μεταλλική απόχρωση. Και μπορεί να μην έπαιξε στον αγώνα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR, αναμφίβολα όμως τράβηξε τα βλέμματα με την τετράτροχη... σύντροφό του!

ΗPorsche 911 είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στον κόσμο που έχει παραμείνει αδιάκοπα σε παραγωγή από το 1963 χωρίς να αλλάξει ποτέ η βασική του φιλοσοφία: κινητήρας πίσω, οπίσθια ανάρτηση, σιλουέτα που αναγνωρίζεις από 500 μέτρα. Η γενιά 992 — η τρέχουσα — αποτελεί την πιο ώριμη και τεχνολογικά προηγμένη έκφραση αυτής της φιλοσοφίας. Και η έκδοση Carrera 4S είναι για πολλούς το «sweet spot» της γκάμας: αρκετά ισχυρή για να σε κρατά σε εγρήγορση σε κάθε οδήγηση, αρκετά εκλεπτυσμένη για να μην κουράζει στην καθημερινή χρήση...





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