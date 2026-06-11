Μύρισε… θυμάρι (με εκλογές μαζί) στην Πειραιώς, η ντροπή της Πολεοδομίας και η μούγγα (και) του ΠΑΣΟΚ, ο γάμος της ΔΕΗ, η Vodafone και η Nova

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Σήμερα έχει συνέντευξη στον ANT1 TV (Χατζηνικολάου) και θα επαναλάβει τα περί κάλπης το 2027, το Σάββατο θα πεταχτεί μια Ρόδο γιατί έχει καιρό να πάει και η βασική του αρχή είναι να εκμεταλλεύεται ακόμα και μια ημέρα, αυτό το καλό πολιτικά συνήθειο της έντονης κινητικότητας το ‘χει. Μου λένε ότι χθες υπήρξε μια μικρή αναταραχή για το θέμα της αύξησης του μισθού των δεσποτάδων, αλλά μεταξύ μας δεν είναι και κάτι τρομερό. Δηλαδή, αν ο μητροπολίτης έχει μισθό 1.500 ευρώ καθαρά, το μόνο που θα κάνει είναι να ζει μόνο από το παγκάρι, ενώ τώρα θα ζει και από το παγκάρι! Απορώ πώς δεν το είχε λύσει το θέμα του Ιερώνυμου ο Τσίπρας επί πρωθυπουργίας του, που είναι και φανατικός του υποστηρικτής. Οι πιο τακτικοί αναγνώστες θυμούνται ότι εμείς τον λέγαμε και Συριζώνυμο, τώρα βέβαια θα πρέπει να μετονομαστεί και σε «Ελλαsώνυμο», αλλά είναι κακόηχο. Όχι ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν τα πάει καλά και με τον Μητσοτάκη, αλλά τέλος πάντων τώρα για 1,5 χιλιάρικο αύξηση δεν αξίζει η συζήτηση, αφού μιλάμε για λιγότερους από 100 παπάδες, στο κάτω κάτω τόσα παίρνουν και οι γ.γ. υπουργείων.Ο αισιόδοξος Μητσοτάκης μύρισε... θυμάρι κι εκλογές-Για κάποιον λόγο, όποτε προσεγγίζει τα γραφεία της ΝΔ, ο Μητσοτάκης είναι ιδιαιτέρως κεφάτος. Αυτό έγινε και χθες το απόγευμα, όταν έφτασε στην Πειραιώς, που τους επόμενους μήνες θα αποκτήσει νέα ζωή, καθώς τα γραφεία θα γεμίζουν. Τον περίμενε κόσμος και ο ίδιος εμφανίστηκε χαρούμενος, ίσως γιατί και το μέρος είναι συνδεδεμένο με νίκες του κόμματός του και του ίδιου φυσικά. Τώρα, όποιος είδε ή διάβασε τη χθεσινή ομιλία του και δεν του μύρισε εκλογές με στρατηγική μιας Κυριακής, ατάκες περί κινδύνου ακυβερνησίας, θιάσων πατριδοκάπηλων κ.λπ., μάλλον έχει ξεχάσει τα βασικά… Στα ντεσού της χθεσινής μέρας να σας πω ότι ο Κυρανάκης ήταν από νωρίς στο γραφείο του, στον δεύτερο όροφο του κόμματος, μαζί με τους δικούς του συνεργάτες, προκειμένου να προετοιμάσει την ομιλία του, ενώ σήμερα αναλαμβάνει ήδη την πρώτη κομματική αποστολή στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.Πολεοδομίες-Πριν πάμε στα πιο επίκαιρα της ημέρας, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την υπό εξέλιξη υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες, την οποία να σημειωθεί ότι εξιχνιάζουν οι κρατικές αρχές, δηλαδή η ΕΛΑΣ (του Μιχάλη, όχι του Αλέξη). Όσο θα υπάρχει αυτή η χαοτική κατάσταση και η πολυνομία, οι δήμοι που είναι μέγιστη εστία διαφθοράς και συναλλαγής, αλλά και λίγο το υπουργείο Περιβάλλοντος, λίγο (έως πάρα πολύ;) το ΤΕΕ τόσο θα συμβαίνουν δυο πράγματα: πρώτον συναλλαγή, χρηματισμός, ανομία και δεύτερον και κυριότερο, καταστροφή του περιβάλλοντος, το οποίο δυστυχώς δεν επανέρχεται. Και στο επίπεδο της περιβαλλοντολογικής και πολεοδομικής πολιτικής πέρασαν δυο τετραετίες ΝΔ χωρίς να γίνει σχεδόν (ή απολύτως) τίποτα. Επομένως, δεν ξέρω τι ποινικές ευθύνες θα βρεθούν κι αν βρεθούν στον γενικό γραμματέα που απομακρύνθηκε (Μπακογιάννης) αλλά όλη η Ελλάδα ξέρει ότι οι πολεοδομίες είναι κάτι σαν μια σύγχρονη μαφία στη χώρα. Πολύ χειρότερη κατάσταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί συναλλάσσεται όλη η Ελλάδα.Και το ΠΑΣΟΚ άφωνο…-Και να μην ξεχάσω να σας πω ότι με εντυπωσίασε, όπως και εσάς ίσως τους πιο παρατηρητικούς, η σχεδόν αφωνία του ΠΑΣΟΚ για το θέμα. Τι έπαθε ο λαλίστατος Νίκος για τους συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς, για το ΤΕΕ; Μια λιτή ανακοίνωση έβγαλε το ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο και μετά μούγγα!Manual για το έργο-Ένα στοιχείο, στο οποίο ο Μητσοτάκης επενδύει πολύ ενόψει προεκλογικής περιόδου, είναι η κωδικοποίηση του κυβερνητικού έργου, η προβολή δηλαδή όσων προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έγιναν πράξη, έτσι ώστε να έχουν αξιοπιστία οι προεκλογικές υποσχέσεις που θα δώσει. Ήδη, το κόμμα έχει ετοιμάσει ένα ντοσιέ για τα στελέχη, κωδικοποιώντας βασικά έργα που έχουν γίνει και δίνοντας επιχειρήματα για τις τοπικές κοινωνίες και τις δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ λογικά με αντίστοιχο πνεύμα θα τρέξει και καμπάνια το επόμενο διάστημα και στα social media.Η μπάλα στον Χατζηδάκη-Ο Μητσοτάκης χρέωσε ακόμα μια ευθύνη στις πλάτες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Και αυτό γιατί ο Χατζηδάκης θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της σύνταξης του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ, μαζί με μια επιτροπή ειδικών, υπό τον τίτλο Ατζέντα 2030.Ένας φίλος από τα παλιά