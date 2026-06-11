Μύρισε… θυμάρι (με εκλογές μαζί) στην Πειραιώς, η ντροπή της Πολεοδομίας και η μούγγα (και) του ΠΑΣΟΚ, ο γάμος της ΔΕΗ, η Vodafone και η Nova
Μύρισε… θυμάρι (με εκλογές μαζί) στην Πειραιώς, η ντροπή της Πολεοδομίας και η μούγγα (και) του ΠΑΣΟΚ, ο γάμος της ΔΕΗ, η Vodafone και η Nova
Χαίρετε, ήσυχη πολιτικά εβδομάδα διανύουμε μπαίνοντας, όσο πάει, μέσα στη θερινή ραστώνη, με τον Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει σταθερά δημοσίως ότι θα πάει τις εκλογές το 2027, αλλά και τις περιοδείες του να τις κάνει σ’ όλη την Ελλάδα
Σήμερα έχει συνέντευξη στον ANT1 TV (Χατζηνικολάου) και θα επαναλάβει τα περί κάλπης το 2027, το Σάββατο θα πεταχτεί μια Ρόδο γιατί έχει καιρό να πάει και η βασική του αρχή είναι να εκμεταλλεύεται ακόμα και μια ημέρα, αυτό το καλό πολιτικά συνήθειο της έντονης κινητικότητας το ‘χει. Μου λένε ότι χθες υπήρξε μια μικρή αναταραχή για το θέμα της αύξησης του μισθού των δεσποτάδων, αλλά μεταξύ μας δεν είναι και κάτι τρομερό. Δηλαδή, αν ο μητροπολίτης έχει μισθό 1.500 ευρώ καθαρά, το μόνο που θα κάνει είναι να ζει μόνο από το παγκάρι, ενώ τώρα θα ζει και από το παγκάρι! Απορώ πώς δεν το είχε λύσει το θέμα του Ιερώνυμου ο Τσίπρας επί πρωθυπουργίας του, που είναι και φανατικός του υποστηρικτής. Οι πιο τακτικοί αναγνώστες θυμούνται ότι εμείς τον λέγαμε και Συριζώνυμο, τώρα βέβαια θα πρέπει να μετονομαστεί και σε «Ελλαsώνυμο», αλλά είναι κακόηχο. Όχι ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν τα πάει καλά και με τον Μητσοτάκη, αλλά τέλος πάντων τώρα για 1,5 χιλιάρικο αύξηση δεν αξίζει η συζήτηση, αφού μιλάμε για λιγότερους από 100 παπάδες, στο κάτω κάτω τόσα παίρνουν και οι γ.γ. υπουργείων.
Ο αισιόδοξος Μητσοτάκης μύρισε... θυμάρι κι εκλογές
-Για κάποιον λόγο, όποτε προσεγγίζει τα γραφεία της ΝΔ, ο Μητσοτάκης είναι ιδιαιτέρως κεφάτος. Αυτό έγινε και χθες το απόγευμα, όταν έφτασε στην Πειραιώς, που τους επόμενους μήνες θα αποκτήσει νέα ζωή, καθώς τα γραφεία θα γεμίζουν. Τον περίμενε κόσμος και ο ίδιος εμφανίστηκε χαρούμενος, ίσως γιατί και το μέρος είναι συνδεδεμένο με νίκες του κόμματός του και του ίδιου φυσικά. Τώρα, όποιος είδε ή διάβασε τη χθεσινή ομιλία του και δεν του μύρισε εκλογές με στρατηγική μιας Κυριακής, ατάκες περί κινδύνου ακυβερνησίας, θιάσων πατριδοκάπηλων κ.λπ., μάλλον έχει ξεχάσει τα βασικά… Στα ντεσού της χθεσινής μέρας να σας πω ότι ο Κυρανάκης ήταν από νωρίς στο γραφείο του, στον δεύτερο όροφο του κόμματος, μαζί με τους δικούς του συνεργάτες, προκειμένου να προετοιμάσει την ομιλία του, ενώ σήμερα αναλαμβάνει ήδη την πρώτη κομματική αποστολή στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
Πολεοδομίες
-Πριν πάμε στα πιο επίκαιρα της ημέρας, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την υπό εξέλιξη υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες, την οποία να σημειωθεί ότι εξιχνιάζουν οι κρατικές αρχές, δηλαδή η ΕΛΑΣ (του Μιχάλη, όχι του Αλέξη). Όσο θα υπάρχει αυτή η χαοτική κατάσταση και η πολυνομία, οι δήμοι που είναι μέγιστη εστία διαφθοράς και συναλλαγής, αλλά και λίγο το υπουργείο Περιβάλλοντος, λίγο (έως πάρα πολύ;) το ΤΕΕ τόσο θα συμβαίνουν δυο πράγματα: πρώτον συναλλαγή, χρηματισμός, ανομία και δεύτερον και κυριότερο, καταστροφή του περιβάλλοντος, το οποίο δυστυχώς δεν επανέρχεται. Και στο επίπεδο της περιβαλλοντολογικής και πολεοδομικής πολιτικής πέρασαν δυο τετραετίες ΝΔ χωρίς να γίνει σχεδόν (ή απολύτως) τίποτα. Επομένως, δεν ξέρω τι ποινικές ευθύνες θα βρεθούν κι αν βρεθούν στον γενικό γραμματέα που απομακρύνθηκε (Μπακογιάννης) αλλά όλη η Ελλάδα ξέρει ότι οι πολεοδομίες είναι κάτι σαν μια σύγχρονη μαφία στη χώρα. Πολύ χειρότερη κατάσταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί συναλλάσσεται όλη η Ελλάδα.
Και το ΠΑΣΟΚ άφωνο…
-Και να μην ξεχάσω να σας πω ότι με εντυπωσίασε, όπως και εσάς ίσως τους πιο παρατηρητικούς, η σχεδόν αφωνία του ΠΑΣΟΚ για το θέμα. Τι έπαθε ο λαλίστατος Νίκος για τους συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς, για το ΤΕΕ; Μια λιτή ανακοίνωση έβγαλε το ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο και μετά μούγγα!
Manual για το έργο
-Ένα στοιχείο, στο οποίο ο Μητσοτάκης επενδύει πολύ ενόψει προεκλογικής περιόδου, είναι η κωδικοποίηση του κυβερνητικού έργου, η προβολή δηλαδή όσων προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έγιναν πράξη, έτσι ώστε να έχουν αξιοπιστία οι προεκλογικές υποσχέσεις που θα δώσει. Ήδη, το κόμμα έχει ετοιμάσει ένα ντοσιέ για τα στελέχη, κωδικοποιώντας βασικά έργα που έχουν γίνει και δίνοντας επιχειρήματα για τις τοπικές κοινωνίες και τις δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ λογικά με αντίστοιχο πνεύμα θα τρέξει και καμπάνια το επόμενο διάστημα και στα social media.
Η μπάλα στον Χατζηδάκη
-Ο Μητσοτάκης χρέωσε ακόμα μια ευθύνη στις πλάτες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Και αυτό γιατί ο Χατζηδάκης θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της σύνταξης του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ, μαζί με μια επιτροπή ειδικών, υπό τον τίτλο Ατζέντα 2030.
Ένας φίλος από τα παλιά
Ο αισιόδοξος Μητσοτάκης μύρισε... θυμάρι κι εκλογές
-Για κάποιον λόγο, όποτε προσεγγίζει τα γραφεία της ΝΔ, ο Μητσοτάκης είναι ιδιαιτέρως κεφάτος. Αυτό έγινε και χθες το απόγευμα, όταν έφτασε στην Πειραιώς, που τους επόμενους μήνες θα αποκτήσει νέα ζωή, καθώς τα γραφεία θα γεμίζουν. Τον περίμενε κόσμος και ο ίδιος εμφανίστηκε χαρούμενος, ίσως γιατί και το μέρος είναι συνδεδεμένο με νίκες του κόμματός του και του ίδιου φυσικά. Τώρα, όποιος είδε ή διάβασε τη χθεσινή ομιλία του και δεν του μύρισε εκλογές με στρατηγική μιας Κυριακής, ατάκες περί κινδύνου ακυβερνησίας, θιάσων πατριδοκάπηλων κ.λπ., μάλλον έχει ξεχάσει τα βασικά… Στα ντεσού της χθεσινής μέρας να σας πω ότι ο Κυρανάκης ήταν από νωρίς στο γραφείο του, στον δεύτερο όροφο του κόμματος, μαζί με τους δικούς του συνεργάτες, προκειμένου να προετοιμάσει την ομιλία του, ενώ σήμερα αναλαμβάνει ήδη την πρώτη κομματική αποστολή στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
Πολεοδομίες
-Πριν πάμε στα πιο επίκαιρα της ημέρας, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την υπό εξέλιξη υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες, την οποία να σημειωθεί ότι εξιχνιάζουν οι κρατικές αρχές, δηλαδή η ΕΛΑΣ (του Μιχάλη, όχι του Αλέξη). Όσο θα υπάρχει αυτή η χαοτική κατάσταση και η πολυνομία, οι δήμοι που είναι μέγιστη εστία διαφθοράς και συναλλαγής, αλλά και λίγο το υπουργείο Περιβάλλοντος, λίγο (έως πάρα πολύ;) το ΤΕΕ τόσο θα συμβαίνουν δυο πράγματα: πρώτον συναλλαγή, χρηματισμός, ανομία και δεύτερον και κυριότερο, καταστροφή του περιβάλλοντος, το οποίο δυστυχώς δεν επανέρχεται. Και στο επίπεδο της περιβαλλοντολογικής και πολεοδομικής πολιτικής πέρασαν δυο τετραετίες ΝΔ χωρίς να γίνει σχεδόν (ή απολύτως) τίποτα. Επομένως, δεν ξέρω τι ποινικές ευθύνες θα βρεθούν κι αν βρεθούν στον γενικό γραμματέα που απομακρύνθηκε (Μπακογιάννης) αλλά όλη η Ελλάδα ξέρει ότι οι πολεοδομίες είναι κάτι σαν μια σύγχρονη μαφία στη χώρα. Πολύ χειρότερη κατάσταση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί συναλλάσσεται όλη η Ελλάδα.
Και το ΠΑΣΟΚ άφωνο…
-Και να μην ξεχάσω να σας πω ότι με εντυπωσίασε, όπως και εσάς ίσως τους πιο παρατηρητικούς, η σχεδόν αφωνία του ΠΑΣΟΚ για το θέμα. Τι έπαθε ο λαλίστατος Νίκος για τους συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς, για το ΤΕΕ; Μια λιτή ανακοίνωση έβγαλε το ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο και μετά μούγγα!
Manual για το έργο
-Ένα στοιχείο, στο οποίο ο Μητσοτάκης επενδύει πολύ ενόψει προεκλογικής περιόδου, είναι η κωδικοποίηση του κυβερνητικού έργου, η προβολή δηλαδή όσων προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έγιναν πράξη, έτσι ώστε να έχουν αξιοπιστία οι προεκλογικές υποσχέσεις που θα δώσει. Ήδη, το κόμμα έχει ετοιμάσει ένα ντοσιέ για τα στελέχη, κωδικοποιώντας βασικά έργα που έχουν γίνει και δίνοντας επιχειρήματα για τις τοπικές κοινωνίες και τις δημόσιες τοποθετήσεις, ενώ λογικά με αντίστοιχο πνεύμα θα τρέξει και καμπάνια το επόμενο διάστημα και στα social media.
Η μπάλα στον Χατζηδάκη
-Ο Μητσοτάκης χρέωσε ακόμα μια ευθύνη στις πλάτες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Και αυτό γιατί ο Χατζηδάκης θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της σύνταξης του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ, μαζί με μια επιτροπή ειδικών, υπό τον τίτλο Ατζέντα 2030.
Ένας φίλος από τα παλιά
-Μια παρουσία με έντονο συμβολισμό για τη χώρα μαθαίνω ότι θα υπάρξει στο σημερινό Eurogroup. Ο λόγος για τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση του Κυριάκου Πιερρακάκη και θα συμμετάσχει στη σημερινή συζήτηση μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης. Έτσι, στο σημερινό τραπέζι θα προστεθεί ένας βαθύς γνώστης των οικονομικών της ΕΕ, αλλά και ένας διαχρονικός φίλος της Ελλάδας, που απέδειξε σε δύσκολες μέρες την αγάπη του για τη χώρα μας.
Τι ενώνει Πιερρακάκη-Ρούτε
-Στο περιθώριο του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης πραγματοποίησε χθες δύο συναντήσεις σε κορυφαίο επίπεδο, με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και με τον Μαρκ Ρούτε. Και αν για τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ θα σας τα πω πιο κάτω, η συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ πήγε παραπάνω από εξαιρετικά. Σε τέτοιον βαθμό που ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ προσκάλεσε τον Ρούτε σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Eurogroup, προκειμένου να συζητήσουν για θέματα άμυνας. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι μια από τις αφορμές για να δημιουργηθεί άμεσα αμοιβαία συμπάθεια είναι ότι οι δύο άνδρες βρήκαν ένα κοινό σημείο, το οποίο δεν είναι άλλο από την αγάπη τους για τον συγγραφέα Ρόμπερτ Κάρο.
Η Ελλάδα στα Βαλκάνια μέσω ΔΝΤ
-Επιστρέφω στη συνάντηση Πιερρακάκη-Γκεοργκίεβα, κατά την οποία η επικεφαλής του ΔΝΤ μίλησε με παραπάνω από κολακευτικά λόγια για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον από αυτό το τετ α τετ ήταν η επισημοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στο νέο περιφερειακό κέντρο που ετοιμάζει το Ταμείο στα Βαλκάνια, με στόχο να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα των γειτονικών μας κρατών. Δεν το λες και λίγο, μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια χρειαζόταν τη βοήθεια του ΔΝΤ σήμερα να διαδραματίζει ρόλο συμβούλου στην ευρύτερη περιοχή της. Και, σύμφωνα με όσα ακούω, πέρα από το συμβολικό κομμάτι, υπάρχει και μια ιδιαίτερα ουσιαστική πτυχή, αυτή της επιστροφής της Ελλάδας στα Βαλκάνια, ένα asset της χώρας που ατόνησε λόγω της κρίσης.
Η Revolut απειλεί τις συστημικές τράπεζες
-Ο πραγματικός και πλέον απειλητικός ανταγωνιστής των ελληνικών (και όχι μόνον) τραπεζών είναι η Revolut. Διεισδύει στην εγχώρια αγορά με μεγάλη ταχύτητα, παίρνει πελάτες των συστημικών και αποσπά κερδοφόρες συναλλαγές. Η ψηφιακή, προς το παρόν, παρουσία της επιτρέπει να κινείται γρήγορα και ευέλικτα λεηλατώντας τα πελατολόγια των παραδοσιακών τραπεζών. Ενδεικτικό των ανατροπών που φέρνει στην αγορά η Revolut είναι ότι στις 29 Μαΐου ανακοίνωσε πως “ξεπέρασε στην Ελλάδα τα 2 εκατομμύρια πελάτες, ενισχύοντας τη φιλοδοξία της να εξελιχθεί σε μια από τις κορυφαίες τράπεζες της χώρας”. “Εξυπηρετεί πάνω από το 18% του πληθυσμού” προσθέτοντας πως η Ελλάδα “είναι η 11η μεγαλύτερη αγορά της παγκοσμίως”. Και για να μη μείνει καμία αμφιβολία για τα επόμενα βήματα της Revolut, ενημέρωσε πως “η επικείμενη λειτουργία ελληνικού υποκαταστήματος θα προσφέρει ελληνικά ΙΒΑΝ και νέες τοπικές τραπεζικές υπηρεσίες”. Από τον Ιούλιο η Revolut θα επιβάλλει νέες χρεώσεις για τις υπηρεσίες της -κυρίως σε επαγγελματίες- αλλά και πάλι οι νέες χρεώσεις εξακολουθούν να είναι πολύ ανταγωνιστικές. Οι συστημικές τράπεζες περιμένουν πως αργά ή γρήγορα η Revolut θα εισέλθει δυναμικά στην αγορά των χορηγήσεων και θα προσφέρει σημαντικές αποδόσεις σε καταθετικούς λογαριασμούς.
Εποπτική πίεση από ΕΚΤ στην ψηφιακή τράπεζα
-Η απειλή επιδιώχθηκε κάπως να μετριαστεί, καθώς -σύμφωνα με τους Financial Times- η ραγδαία επέκταση της Revolut θα συνοδεύεται πλέον από αυξημένο εποπτικό έλεγχο. Η ΕΚΤ το καλοκαίρι του 2025 επέβαλε περιορισμούς στον ευρωπαϊκό βραχίονα της Revolut και ζήτησε από την ψηφιακή τράπεζα να προχωρήσει σε ανεξάρτητο έλεγχο των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και νομικής εποπτείας που σχετίζονται με τις εγκρίσεις νέων υπηρεσιών. Παράλληλα, περιόρισε προσωρινά τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής θυγατρικής να λανσάρει νέα προϊόντα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο έως ότου αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί. Οι FT σημειώνουν πως οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ αγγίζουν τον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου της Revolut, ωστόσο η εποπτική πίεση που ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι δεν φαίνεται να ανέκοψε την ανάπτυξή της.
Το ομόλογο της Motor Oil και το τίμημα του πολέμου
-Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να καλυφθεί το βιβλίο προσφορών. Μέχρι χθες νωρίς το απόγευμα, η ζήτηση για το νέο ευρωομόλογο της Motor Oil είχε ξεπεράσει το 1,4 δισ. ευρώ, υπερκάλυψη 3,5 φορές για έκδοση 400 εκατ. Η διοίκηση της ΜΟΗ πήρε από τις διεθνείς αγορές την απάντηση που ζητούσε, με Citi, Goldman Sachs και HSBC στο τιμόνι της έκδοσης. Τίτλος senior unsecured, καθεστώς Reg S, λήξη 18 Ιουνίου 2031, σταθερό επιτόκιο με εξαμηνιαία καταβολή τόκων, αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης γύρω στο 4,375% και διακανονισμός στις 18 Ιουνίου. Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Euronext Δουβλίνου. Τα κεφάλαια θα αποπληρώσουν το eurobond των 400 εκατ. του Ιουλίου 2021, που λήγει τον ερχόμενο Ιούλιο και κόστιζε 2,125%. Είναι η 5η ομολογιακή έξοδος του ομίλου και η 5η επιτυχημένη. Μάιος 2014 και Απρίλιος 2017, eurobonds των 350 εκατ. Μάρτιος 2021, το «εγχώριο» 7ετές των 200 εκατ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με επιτόκιο-ρεκόρ 1,90%. Ιούλιος 2021, το eurobond των 400 εκατ. Και τώρα, το 4ο διεθνές ομόλογο, μέσα σε εμπόλεμη ενεργειακή συγκυρία. Σε καιρούς που τα Στενά του Ορμούζ καθορίζουν τους τιμοκαταλόγους στις αγορές, η επιχειρησιακή ευελιξία είναι το ακριβότερο περιουσιακό στοιχείο. Το 2021 η Motor Oil δανείστηκε 400 εκατ. με 2,125%. Το 2026 δανείζεται τα ίδια 400 εκατ. κοντά στο 4,4%. Ίδιο ποσό, διπλάσιο τίμημα. Είναι το τίμημα του πολέμου.
Έπιασε τα πενήντα ο Riviera Tower
-Στο Ελληνικό οι κατασκευαστικές ταχύτητες έχουν ανέβει αισθητά και ο Riviera Tower πιάνει το τελικό του ύψος, τον 50ό όροφο. Ο πύργος κατοικιών που θα δεσπόζει στο project της ανάπτυξης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού φτάνει στον τελευταίο όροφο και το βράδυ της Παρασκευής, δηλαδή αύριο, ημέρα που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί και η τελευταία σκυροδέτηση. Συγκεκριμένα, θα πέσει η τελευταία «πλάκα» τσιμέντου στον ουρανοξύστη των 197 μέτρων και κατόπιν απομένει σε αυτό το επίπεδο η τοποθέτηση ενός σκεπάστρου. Αυτά για τον σκελετό του κτηρίου που θα έχει συνολικά 170 κατοικίες. Στους χαμηλότερους ορόφους έχει ξεκινήσει η διαμόρφωση στο εξωτερικό κέλυφος, ενώ στο εσωτερικό βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση των διαμερισμάτων. Με βάση την τελευταία ενημέρωση από τη Lamda, η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται τον Μάιο του 2027.
Ο γάμος (από συνοικέσιο) ΔΕΗ-Vodafone που στριμώχνει τη Nova
-Οι συζητήσεις είχαν διαρκέσει αρκετό διάστημα και τελικά βρήκε λευκός καπνός με τις ΔΕΗ και Vodafone να συμφωνούν σε ένα δεσμευτικό πλαίσιο για να ενώσουν τις εταιρείες τους, ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All, στις οπτικές ίνες σε ένα κοινό σχήμα που θα παρέχει υπηρεσίες χονδρικής δικτύου μέχρι το σπίτι (FTTH) προς όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Αφού ολοκληρωθεί το due diligence και όλα προχωρήσουν καλώς, θα πέσουν οι τελικές υπογραφές να δημιουργηθεί η νέα εταιρεία στην οποία ΔΕΗ και Vodafone θα συμμετάσχουν 50%-50% με στόχο να δημιουργήσουν έναν νέο πόλο στις ψηφιακές υποδομές κόντρα στον ΟΤΕ. Τα οφέλη από το deal είναι σημαντικά και για τις δύο πλευρές: η ΔΕΗ αποκτά σημαντικό πελατολόγιο, επιταχύνει και ενισχύει το μερίδιό της στο άκρως ανταγωνισμό πεδίο των οπτικών ινών και η Vodafone συμπράττει στρατηγικά με τον challenger της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και παράλληλα καθίσταται μέτοχος σε μια μεγαλύτερη εταιρεία. Παρεμβατικό ρόλο για να κλείσει η συμφωνία είχε ο CEO της Vodafone Ελλάδας, Αχ. Κανάρης, καθώς ενώ αρχικά οι επιλογές για τη Fiber2All ήταν διαφορετικές, πέτυχε να γίνει ο «γάμος» με τη ΔΕΗ αλλά και να πείσει τη μητρική Vodafone Group να υλοποιήσει μια σημαντική επένδυση για να επιτευχθεί το 50-50% στην νέα εταιρεία, αφού η ΔΕΗ FiberGrid είναι σε μέγεθος μεγαλύτερη. Το δίκτυο Fiber To The Home της ΔΕΗ FiberGrid έχει φτάσει σε 1,88 εκατ. νοικοκυριά από τα οποία πάνω από 1,1 εκατ. είναι διαθέσιμα για άμεση σύνδεση. Το αντίστοιχο δίκτυο της Vodafone Fiber2All καλύπτει πάνω από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις. Η ασυμμετρία μεγέθους εξηγεί γιατί η ισομερής συμμετοχή (50-50) προϋποθέτει αποτίμηση που θα αντισταθμίσει τη διαφορά. Πρακτικά, η Vodafone θα καταβάλει τίμημα στο νέο σχήμα ώστε να συμμετάσχει ισότιμα και εκτονώνει την πίεση που είχε στην αγορά για να σταθεί μεταξύ ΔΕΗ και ΟΤΕ. Το deal φέρνει σε δύσκολη θέση τη Nova που ανήκει στη United Group, της οποίας η BC Partners υλοποιεί στρατηγική σταδιακής αποεπένδυσης. Από την άλλη, ο ΟΤΕ, έχει φέρει την οπτική ίνα σε περισσότερα από 2,1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις, με στόχο περίπου 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026, ενώ μέσω της εξαγοράς της Terna Fiber και της συμμετοχής στο UFBB, η κάλυψη αναμένεται να προσεγγίσει τα 3,5 εκατ. γραμμές έως το 2030. Η υλοποίηση του σχεδίου ΔΕΗ Vodafone θα περάσει από διάφορα στάδια. Θα προηγηθεί due diligence, αδειοδότηση, και ρυθμιστική αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο εταιρείες έρχονται πιο κοντά, όχι για να εξαγοράσει η ΔΕΗ τη Vodafone, όπως είχε ακουστεί, αλλά μεταβάλλοντας τη δυναμική στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό κομμάτι των οπτικών ινών. Επόμενο επεισόδιο, να δούμε τι θα κάνει -εάν τελικά το αποφασίσει- η ΔΕΗ με την κινητή τηλεφωνία.
«Ανασχηματισμοί» στην Jetoil
-«Ανασχηματισμοί» υπάρχουν και στις εταιρείες και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Cetracore-Jetoil που βρίσκεται σε περιπέτεια από τον περασμένο Δεκέμβριο καθώς λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «πάγωσαν» όλα τα περιουσιακά στοιχεία της. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει τότε την αναστολή των δραστηριοτήτων της, μετά τη συμπερίληψη του βασικού της μετόχου Μουρταζά Λακχανί (επικεφαλής της Mercantile Maritime Group) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έτσι προστέθηκε, κατά κάποιον τρόπο, ένα ακόμη επεισόδιο στο μακρύ σήριαλ της Jetoil από την εποχή που αυτή αποτέλεσε την επιχειρηματική «κοιτίδα» της οικογένειας Μαμιδάκη και συνεχίστηκε με τη γιγάντωσή της, αλλά μετά με το οικονομικό της ναυάγιο, την αυτοκτονία του Κυριάκου Μαμιδάκη και το πέρασμα στον έλεγχο της αυστριακής εταιρείας (κατά ορισμένους, ρωσικών συμφερόντων) Cetracore Energy και του εμπόρου πετρελαίου Μουρταζά Λακχανί. Αρκετές αλλαγές υπήρξαν και στη διοίκηση της Cetracore-Jetoil, τους τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, στις 6 Νοεμβρίου 2025 συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τη Shazia Mukhtar, ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, τον Λεωνίδα Ψάρρα ως μέλος και τον Κωνσταντίνο Σκουλούδη ως μέλος. Η Shazia Mukhtar φέρεται να είναι Group General Counsel της Mercantile Maritime, συμφερόντων του Μ. Λακχανί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τότε επικεφαλής της Cetracore Jetoil ήταν ο Χρήστος-Ιωάννης Καρνέζης. Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025 όμως ο Λεωνίδας Ψαρράς επέδωσε στην εταιρεία μέσω εξώδικης δήλωσης την παραίτησή του από μέλος του Δ.Σ. Το οποίο έτσι έμεινε… διμελές. Στη συνέχεια, στις 26 Μαΐου 2026 βγήκε Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), επί αίτησης περί διορισμού προσωρινής διοίκησης στην εταιρεία, «ώστε να διενεργεί κάθε επείγουσας φύσης πράξη για τη διασφάλιση των συμφερόντων της». Η προσωρινή διοίκηση απαρτίζεται από τη Shazia Mukhtar, ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, την Inna Kochetova (ως μέλος) που είναι Corporate Legal Counsel στη Cetracore Energy GmbH και τον Ιωάννη Κουρτέση (ως μέλος). Όπως διευκρινίζεται, τα πρόσωπα αυτά διορίστηκαν μέλη του Δ.Σ. «μέχρι τη συζήτηση και υπό τον όρο συζήτησης της παραπάνω αίτησης στις 23/06/2026, οπότε ορίστηκε να δικαστεί». Να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη…
Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν το «rotation» στόλου
-Στο μέτωπο των ναυπηγήσεων, η δραστηριότητα των ελληνικών συμφερόντων επικεντρώθηκε αποκλειστικά σχεδόν στο dry bulk. Η Seanergy Maritime Holdings προχώρησε σε παραγγελία ενός bulker 181.000 dwt στο κινεζικό ναυπηγείο Hengli Heavy Industry, με προγραμματισμένη παράδοση το 2027, στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου των capesize. Ιδιαίτερα δραστήρια εμφανίζεται και η DryDel Shipping, η οποία έκλεισε μία παραγγελία για πλοίο 82.000 dwt στα ιαπωνικά ναυπηγεία Shin Kurushima / SK Sanoyas Mizushima, με παράδοση το 2028. Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω το orderbook της με δύο ακόμη παραγγελίες πλοίων 64.000 dwt, στα ναυπηγεία Nihon Shipyard στην περιοχή Imabari και στο Oshima Shipbuilding, με παραδόσεις το 2029 και το 2030 αντίστοιχα. Οι κινήσεις αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, τα ελληνικά συμφέροντα έχουν τοποθετήσει συνολικά 269 νέες παραγγελίες πλοίων, εκ των οποίων 32 αφορούν dry bulk carriers, 127 tankers, 86 containerships και 21 πλοία μεταφοράς αερίου. Στο μεταξύ, μπορεί η ελληνική παρουσία στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων να ήταν συγκρατημένη την τελευταία εβδομάδα, ωστόσο πίσω από τους αριθμούς διακρίνεται μια σαφής στρατηγική ανανέωσης και αναδιάρθρωσης του ελληνόκτητου στόλου. Στην αγορά των Kamsarmax, το ενδιαφέρον στράφηκε στην πώληση του THEMIS (81.882 dwt, ναυπήγησης 2012), το οποίο κατασκευάστηκε στα κινεζικά ναυπηγεία COSCO (Dalian) Shipyard στο Dalian. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, πίσω από τη συναλλαγή βρέθηκαν ελληνικά συμφέροντα, με το πλοίο να αλλάζει χέρια έναντι 18,25 εκατ. δολαρίων προς αγοραστές που παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν προχωρήσει σε 240 αγορές μεταχειρισμένων πλοίων, εκ των οποίων 125 αφορούν φορτηγά ξηρού φορτίου, 89 δεξαμενόπλοια, 21 containerships και μία μονάδα μεταφοράς αερίου. Την ίδια στιγμή, έχουν βρεθεί στην πλευρά των πωλητών σε 327 συναλλαγές, με 161 bulkers, 124 tankers, 28 containerships και 9 gas carriers να εξέρχονται από ελληνικά χαρτοφυλάκια. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη διαρκή προσπάθεια ανανέωσης του στόλου και τη μετατόπιση κεφαλαίων προς νεότερα ή περισσότερο αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία.
Το shelf registration/prospectus της Αγγελικής Φράγκου
-Η κίνηση της Navios Maritime Partners να ανοίξει «παράθυρο» άντλησης έως και 500 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική αγορά δεν πέρασε απαρατήρητη στη Wall Street. Η εταιρεία της Αγγελικής Φράγκου δεν προχωρά άμεσα σε έκδοση τίτλων, αλλά εξασφαλίζει την ευελιξία να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες όποτε το κρίνει σκόπιμο. Αυτό που έκανε είναι ότι κατέθεσε στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ένα shelf registration/prospectus, δηλαδή πήρε εκ των προτέρων την έγκριση να μπορεί να εκδώσει στο μέλλον μετοχές, ομόλογα ή άλλους τίτλους συνολικής αξίας έως 500 εκατ. δολαρίων. Το timing μόνο τυχαίο δεν θεωρείται. Η μετοχή έχει ενισχυθεί σημαντικά από την αρχή του έτους, ενώ η πρόσφατη επιτυχής άντληση κεφαλαίων μέσω ομολογιακής έκδοσης στο Όσλο επιβεβαίωσε ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να δείχνουν ισχυρή εμπιστοσύνη στον ναυτιλιακό όμιλο. Επισήμως, τα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, κεφάλαιο κίνησης, επενδύσεις και πιθανές εξαγορές πλοίων. Ωστόσο, στην αγορά αρκετοί εκτιμούν ότι η διοίκηση επιδιώκει να έχει διαθέσιμα κεφάλαια για να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν σε έναν κλάδο όπου οι ισορροπίες και οι αποτιμήσεις μεταβάλλονται γρήγορα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Navios επιλέγει να κινηθεί προληπτικά και όχι υπό πίεση χρηματοδότησης. Αυτό, σύμφωνα με αναλυτές, αποτελεί ένδειξη ισχύος και όχι ανάγκης.
Αθόρυβη επέκταση του Νικόλα Μαρτίνου σε πολλαπλά ναυπηγεία της Κίνας
-Η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου ανοίγει νέο κεφάλαιο στη ναυπηγική της στρατηγική, με έντονο άρωμα Κίνας και ακόμη εντονότερο στοιχείο επιστροφής σε παλιές αλλά ξεχασμένες συνεργασίες. Η εταιρεία έχει επανεμφανιστεί στην Dalian Shipbuilding Industry Group (DSIC) και μάλιστα μέσω της θυγατρικής Shanhaiguan, μετά από απουσία που, όπως λέγεται στην αγορά, αγγίζει σχεδόν τις τρεις δεκαετίες. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη ότι οι Έλληνες big players επιστρέφουν σε παραδοσιακά κινεζικά ναυπηγεία, αλλά με νέους όρους και μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Η εταιρεία έχει κλειδώσει πακέτο τεσσάρων LR2 Aframax δεξαμενόπλοιων, με παραδόσεις το 2029, μια χρονική περίοδος που δείχνει ότι ο σχεδιασμός γίνεται σε ορίζοντα αγοράς και όχι ευκαιρίας. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει παράλληλη ενίσχυση της σχέσης με τη Hengli Shipbuilding, όπου το αρχικό deal για τρία LR2 φαίνεται έχει ήδη «φουσκώσει» σε τέσσερα πλοία. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα θεωρείται η πληροφορία ότι έχει τεθεί στο τραπέζι και τρίτη, ξεχωριστή συμφωνία με άλλο κινεζικό ναυπηγείο για μικρότερου μεγέθους product tankers, κάτι που δείχνει διάχυση παραγγελιών σε πολλαπλές πλατφόρμες παραγωγής – μια τακτική που συνήθως δεν γίνεται τυχαία.
Το αθόρυβο νέο ρεκόρ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσέφερε στηρίγματα και έδωσε «ανάσες» στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η μετοχή ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση με άνοδο 0,7% στα 43,30 ευρώ, επίπεδο το οποίο συνιστά ένα νέο ιστορικό υψηλό. Η άνοδος αυτή χαρακτηρίζεται «αθόρυβη», καθώς η μετοχή μετρά πλέον πέντε διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με τις περισσότερες εξ αυτών να καταγράφουν μετρημένα κέρδη κάτω του 1%. Με αυτόν τον σταθερό και συμπαγή βηματισμό, ο τίτλος κατάφερε να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 43,2 ευρώ, το οποίο κρατούσε από τον περασμένο Μάιο.
Η ΔΕΗ ξεπέρασε την Εθνική Τράπεζα
-Μία ανατροπή με ιδιαίτερο συμβολισμό σημειώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η ΔΕΗ προσπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία την Εθνική Τράπεζα, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση των μεγαλύτερων εισηγμένων πίσω από την Coca-Cola HBC και τη Eurobank. Η ΔΕΗ διεύρυνε το ρεκόρ 18 ετών (επίπεδα Ιουλίου 2008), κλείνοντας χθες με άνοδο 1,17% στα 22,4 ευρώ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε μετά την επίσημη ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Vodafone Ελλάδας στον τομέα των δικτύων οπτικών ινών, εκτοξεύοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 13,38 δισ. ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα δέχθηκε ισχυρές τεχνικές πιέσεις και υποχώρησε κατά 2,48% στα 14,35 ευρώ, καθώς η μετοχή της διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα καθαρού ποσού 0,279 ευρώ ανά μετοχή). Η αποκοπή αυτή περιόρισε τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας στα 13,12 δισ. ευρώ, σφραγίζοντας την αλλαγή του status quo στο ταμπλό.
Μία ανάσα από τα υψηλά 18 ετών ο ΟΤΕ
-Σε μια συνεδρίαση όπου η πλειονότητα των τίτλων δέχθηκε πιέσεις, ο ΟΤΕ κινήθηκε «κόντρα στο ρεύμα» και έστησε ισχυρό αμυντικό ανάχωμα στο ταμπλό. Η μετοχή πραγματοποίησε εντυπωσιακό άλμα 2,9% και έκλεισε στα 18,8 ευρώ, προσεγγίζοντας τις παρυφές των 19 ευρώ. Με τη δυναμική αυτή κίνηση η μετοχή βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το υψηλό έτους των 18,86 ευρώ, που είχε αγγίξει τον περασμένο Μάιο. Παράλληλα, τα επίπεδα αυτά αποτελούν το υψηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Το αγοραστικό ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων εστιάζει πλέον στο επόμενο μεγάλο διαγραμματικό ορόσημο των 18,9 ευρώ, επίπεδο το οποίο η μετοχή έχει να συναντήσει από τον Μάιο του 2008. Η ισχυρή αυτονόμηση του ΟΤΕ επιβεβαιώνει, δε, τον ρόλο του ως ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου σε περιόδους χρηματιστηριακής μεταβλητότητας.
Μια ιστορική (και μοιραία;) μέρα στην ιστορία της Wall Street
-Η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα πολύ απλό γράφημα που απεικονίζει την εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της SpaceX από το 2015 μέχρι σήμερα. Η καμπύλη μοιάζει με εκτόξευση πυραύλου. Η γραμμή ήταν σχεδόν επίπεδη για μια δεκαετία. Από το 2015 ως το 2022, η SpaceX είχε μια λογική αποτίμηση μιας ιδιωτικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας. Μετά ήρθε η απογείωση και σήμερα, λίγες ώρες πριν από την εισαγωγή της στο Nasdaq με τον κωδικό SPCX, η SpaceX διεκδικεί αποτίμηση $1,77 τρισ. μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής στην ιστορία των αγορών, πουλώντας 555,6 εκατ. μετοχές στα $135 η μία και αντλώντας $75 δισ. Tο βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε 2 φορές με ζήτηση κοντά στα $150 δισ., ενώ 30% της προσφοράς δεσμεύτηκε για ιδιώτες επενδυτές. Η SpaceX ανακοίνωσε τζίρο $18,7 δισ. το 2025 και ζημία -$4,9 δισ. Το Starlink αντιπροσώπευε $11,4 δισ. από τα έσοδα, με λειτουργικό κέρδος $4,4 δισ., ενώ το τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης (με την εξαγορά του xAI τον Φεβρουάριο 2026) κατέγραψε λειτουργική ζημία -$6,35 δισ. Με απλά λόγια, το Starlink, χρηματοδοτεί τις φιλοδοξίες τεχνητής νοημοσύνης του Ελον Μασκ. Η Morgan Stanley προβλέπει έσοδα $3,4 τρισ. ως το 2040, δηλαδή 182 φορές περισσότερα από τα σημερινά. Τα έσοδα Τεχνητής Νοημοσύνης τα αποτιμά σε $190 δισ. έως το 2030. Η Goldman Sachs εκτιμά EBITDA $352 δισ. έως το 2030, από $6,6 δισ. σήμερα. Αμφότερες είναι ανάδοχοι της ιστορικής Δημόσιας Εγγραφής. Για να δικαιολογηθεί η αποτίμηση, η SpaceX πρέπει να επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης που δεν έχει πετύχει καμία εταιρεία στην Ιστορία. Η αποτίμηση των $1,77 τρισ. ισοδυναμεί με 94,7 φορές τα ετήσια έσοδα.
Η Κίνα μαζεύει το χρυσάφι του κόσμου
-Για 19ο συνεχόμενο μήνα, η Κίνα αγόρασε τεράστιες ποσότητες χρυσού. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) πρόσθεσε 9,95 τόνους χρυσού τον Μάιο, ανεβάζοντας τα επίσημα αποθέματά της σε 2.331,52 τόνους, νέο ιστορικό ρεκόρ. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι τα πραγματικά αποθέματα χρυσού της Κίνας ενδέχεται να ξεπερνούν τους 5.400 τόνους, υπερδιπλάσια ποσότητα από αυτή που επισήμως δηλώνει η PBoC. Τον περασμένο Απρίλιο η PBoC είχε ήδη προσθέσει 8 τόνους, την υψηλότερη μηνιαία αγορά εδώ και 15 μήνες. Ο Μάιος ανέβασε το ρεκόρ. Ο χρυσός αντιπροσωπεύει ήδη πάνω από το 9% των συνολικών συναλλαγματικών αποθεματικών της Κίνας που ξεπέρασαν τα 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Μαΐου. Το πάγωμα των ρωσικών αποθεματικών 300 δισ. δολαρίων, το 2022, αποτέλεσε ημερομηνία ορόσημο για τη διαχείριση κρατικών αποθεματικών παγκοσμίως. Φυσικά και για την Κίνα. Το χρυσάφι δεν έχει «αντισυμβαλλόμενο» δεν απαιτεί αμερικανική υποδομή φύλαξης, δεν υπόκειται σε κυρώσεις, δεν κατάσχεται με διάταγμα. Η Κίνα συναλλάσσεται με όλο τον κόσμο, χωρίς να ζητά «σκληρό νόμισμα». Απλά μόλις εισπράττει ευάλωτα τοπικά νομίσματα, τα μετατρέπει σε χρυσάφι. Με τον τρόπο αυτόν, η Κίνα ψηφίζει για το μέλλον του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος.
H Λαγκάρντ μιλάει πρώτη. Τη φράση της θα ολοκληρώσει ο Γουόρς
-Aκριβώς έναν χρόνο από την ισχύ της τελευταίας της κίνησης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα αλλάζει κατεύθυνση. Ουδείς πλέον αμφιβάλει για την αύξηση 25 μονάδων βάσης στο κόστος χρήματος της ευρωζώνης που φέρνει το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25%. Οι περισσότεροι προεξοφλούν ακόμη μία αύξηση επιτοκίων τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. ECB. Στη συνέντευξη Τύπου η Κριστίν Λαγκάρντ δεν πρόκειται να είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Θα περιμένει να ακούσει πρώτα τον Αμερικανό ομόλογό της Κέβιν Γουόρς στην πρώτη συνεδρίαση της FED υπό την προεδρία του για να συντονίσει τα βήματα του ευρώ με το δολάριο. Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης σκαρφάλωσε στο 3,2% τον Μάιο από 3% τον Απρίλιο, με την ενέργεια στο +10,9% και τις υπηρεσίες στο +3,5%. Ο δομικός πληθωρισμός ανέβηκε στο 2,5% - υψηλό έτους. Είναι ο τρίτος συνεχόμενος μήνας πάνω από τον στόχο του 2%. Στις 16-17 Ιουνίου συνεδριάζει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και οι αγορές σήμερα δίνουν περίπου 65%-89% πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων στο 3,50%-3,75%. Η Επιτροπή Ανοικτών Αγορών (FOMC) είναι βαθιά διχασμένη. Η τελευταία απόφαση της FED, τον Απρίλιο, πέρασε με πλειοψηφία 8-4. Ο πληθωρισμός του ΔΤΚ Μαΐου αυξάνεται στο 4,2%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023. Ο βασικός πληθωρισμός ΔΤΚ αυξάνεται επίσης στο 2,9%, το υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο ονομαστικός πληθωρισμός είναι υπερδιπλάσιος από τον στόχο της Fed. Αν ο νέος Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης αντισταθεί στις πιέσεις Τραμπ και κρατήσει ακριβά τα επιτόκια του δολαρίου, η Λαγκάρντ κερδίζει χώρο και χρόνο ώστε η δεύτερη αύξηση επιτοκίων του ευρώ, να μην πληγώσει την αγορά.
Το φάντασμα του 1979 πάνω από την Ουάσιγκτον
-Όλα θυμίζουν τη δεκαετία του ’70 με τη μεγάλη -τότε- πετρελαϊκή κρίση. Οι αναλυτές πιστεύουν πως, αν επαναληφθούν τα λάθη της εποχής, ο δεύτερος γύρος πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία θα έρθει από το 2026 μέχρι το 2030 και θα είναι οδυνηρός. Ο εμπειρικός κανόνας της Wall Street λέει ότι όταν η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει +10% προσθέτει 0,4 μονάδες στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η άνοδος +40% στις τιμές του αργού πετρελαίου, από την έναρξη του πολέμου, μεταφράζεται σε περίπου 1,6 μονάδες πίεσης στο πληθωρισμό, ενώ η πλήρης μετακύλιση στις τιμές θα χρειαστεί 3 έως 6 μήνες. Πιστεύουν δηλαδή ότι τα χειρότερα έρχονται. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τα αντεπιχειρήματα. Η ING υπενθυμίζει ότι ακόμη και στα $110 το βαρέλι, οι πραγματικές τιμές πετρελαίου είναι σαφώς χαμηλότερες από τα τέλη της δεκαετίας του '70, ενώ η Δύση δεν είναι πια τόσο «διψασμένη» για πετρέλαιο. Η συνδικαλιστική κάλυψη έπεσε από 35% στο 15% (σύμφωνα με την ING), η τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών σπανίζει, και οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν μελετήσει τα λάθη τους. Ο σωρευτικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ από το 2020 έως σήμερα είναι της τάξης του 24%–26%, άρα απώλεια αγοραστικής δύναμης υπολογίζεται σήμερα στο 20% με 21%. Η Αμερική σήμερα δουλεύει με στεγαστικά επιτόκια από 6.44% έως 7%. Οδεύουν ολοταχώς προς εκείνη την εποχή της δεκαετίας του ’70.
Πηγή: newmoney.gr
Τι ενώνει Πιερρακάκη-Ρούτε
-Στο περιθώριο του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης πραγματοποίησε χθες δύο συναντήσεις σε κορυφαίο επίπεδο, με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και με τον Μαρκ Ρούτε. Και αν για τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ θα σας τα πω πιο κάτω, η συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ πήγε παραπάνω από εξαιρετικά. Σε τέτοιον βαθμό που ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ προσκάλεσε τον Ρούτε σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Eurogroup, προκειμένου να συζητήσουν για θέματα άμυνας. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι μια από τις αφορμές για να δημιουργηθεί άμεσα αμοιβαία συμπάθεια είναι ότι οι δύο άνδρες βρήκαν ένα κοινό σημείο, το οποίο δεν είναι άλλο από την αγάπη τους για τον συγγραφέα Ρόμπερτ Κάρο.
Η Ελλάδα στα Βαλκάνια μέσω ΔΝΤ
-Επιστρέφω στη συνάντηση Πιερρακάκη-Γκεοργκίεβα, κατά την οποία η επικεφαλής του ΔΝΤ μίλησε με παραπάνω από κολακευτικά λόγια για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον από αυτό το τετ α τετ ήταν η επισημοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στο νέο περιφερειακό κέντρο που ετοιμάζει το Ταμείο στα Βαλκάνια, με στόχο να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα των γειτονικών μας κρατών. Δεν το λες και λίγο, μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια χρειαζόταν τη βοήθεια του ΔΝΤ σήμερα να διαδραματίζει ρόλο συμβούλου στην ευρύτερη περιοχή της. Και, σύμφωνα με όσα ακούω, πέρα από το συμβολικό κομμάτι, υπάρχει και μια ιδιαίτερα ουσιαστική πτυχή, αυτή της επιστροφής της Ελλάδας στα Βαλκάνια, ένα asset της χώρας που ατόνησε λόγω της κρίσης.
Η Revolut απειλεί τις συστημικές τράπεζες
-Ο πραγματικός και πλέον απειλητικός ανταγωνιστής των ελληνικών (και όχι μόνον) τραπεζών είναι η Revolut. Διεισδύει στην εγχώρια αγορά με μεγάλη ταχύτητα, παίρνει πελάτες των συστημικών και αποσπά κερδοφόρες συναλλαγές. Η ψηφιακή, προς το παρόν, παρουσία της επιτρέπει να κινείται γρήγορα και ευέλικτα λεηλατώντας τα πελατολόγια των παραδοσιακών τραπεζών. Ενδεικτικό των ανατροπών που φέρνει στην αγορά η Revolut είναι ότι στις 29 Μαΐου ανακοίνωσε πως “ξεπέρασε στην Ελλάδα τα 2 εκατομμύρια πελάτες, ενισχύοντας τη φιλοδοξία της να εξελιχθεί σε μια από τις κορυφαίες τράπεζες της χώρας”. “Εξυπηρετεί πάνω από το 18% του πληθυσμού” προσθέτοντας πως η Ελλάδα “είναι η 11η μεγαλύτερη αγορά της παγκοσμίως”. Και για να μη μείνει καμία αμφιβολία για τα επόμενα βήματα της Revolut, ενημέρωσε πως “η επικείμενη λειτουργία ελληνικού υποκαταστήματος θα προσφέρει ελληνικά ΙΒΑΝ και νέες τοπικές τραπεζικές υπηρεσίες”. Από τον Ιούλιο η Revolut θα επιβάλλει νέες χρεώσεις για τις υπηρεσίες της -κυρίως σε επαγγελματίες- αλλά και πάλι οι νέες χρεώσεις εξακολουθούν να είναι πολύ ανταγωνιστικές. Οι συστημικές τράπεζες περιμένουν πως αργά ή γρήγορα η Revolut θα εισέλθει δυναμικά στην αγορά των χορηγήσεων και θα προσφέρει σημαντικές αποδόσεις σε καταθετικούς λογαριασμούς.
Εποπτική πίεση από ΕΚΤ στην ψηφιακή τράπεζα
-Η απειλή επιδιώχθηκε κάπως να μετριαστεί, καθώς -σύμφωνα με τους Financial Times- η ραγδαία επέκταση της Revolut θα συνοδεύεται πλέον από αυξημένο εποπτικό έλεγχο. Η ΕΚΤ το καλοκαίρι του 2025 επέβαλε περιορισμούς στον ευρωπαϊκό βραχίονα της Revolut και ζήτησε από την ψηφιακή τράπεζα να προχωρήσει σε ανεξάρτητο έλεγχο των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και νομικής εποπτείας που σχετίζονται με τις εγκρίσεις νέων υπηρεσιών. Παράλληλα, περιόρισε προσωρινά τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής θυγατρικής να λανσάρει νέα προϊόντα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο έως ότου αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί. Οι FT σημειώνουν πως οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ αγγίζουν τον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου της Revolut, ωστόσο η εποπτική πίεση που ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι δεν φαίνεται να ανέκοψε την ανάπτυξή της.
Το ομόλογο της Motor Oil και το τίμημα του πολέμου
-Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να καλυφθεί το βιβλίο προσφορών. Μέχρι χθες νωρίς το απόγευμα, η ζήτηση για το νέο ευρωομόλογο της Motor Oil είχε ξεπεράσει το 1,4 δισ. ευρώ, υπερκάλυψη 3,5 φορές για έκδοση 400 εκατ. Η διοίκηση της ΜΟΗ πήρε από τις διεθνείς αγορές την απάντηση που ζητούσε, με Citi, Goldman Sachs και HSBC στο τιμόνι της έκδοσης. Τίτλος senior unsecured, καθεστώς Reg S, λήξη 18 Ιουνίου 2031, σταθερό επιτόκιο με εξαμηνιαία καταβολή τόκων, αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης γύρω στο 4,375% και διακανονισμός στις 18 Ιουνίου. Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Euronext Δουβλίνου. Τα κεφάλαια θα αποπληρώσουν το eurobond των 400 εκατ. του Ιουλίου 2021, που λήγει τον ερχόμενο Ιούλιο και κόστιζε 2,125%. Είναι η 5η ομολογιακή έξοδος του ομίλου και η 5η επιτυχημένη. Μάιος 2014 και Απρίλιος 2017, eurobonds των 350 εκατ. Μάρτιος 2021, το «εγχώριο» 7ετές των 200 εκατ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με επιτόκιο-ρεκόρ 1,90%. Ιούλιος 2021, το eurobond των 400 εκατ. Και τώρα, το 4ο διεθνές ομόλογο, μέσα σε εμπόλεμη ενεργειακή συγκυρία. Σε καιρούς που τα Στενά του Ορμούζ καθορίζουν τους τιμοκαταλόγους στις αγορές, η επιχειρησιακή ευελιξία είναι το ακριβότερο περιουσιακό στοιχείο. Το 2021 η Motor Oil δανείστηκε 400 εκατ. με 2,125%. Το 2026 δανείζεται τα ίδια 400 εκατ. κοντά στο 4,4%. Ίδιο ποσό, διπλάσιο τίμημα. Είναι το τίμημα του πολέμου.
Έπιασε τα πενήντα ο Riviera Tower
-Στο Ελληνικό οι κατασκευαστικές ταχύτητες έχουν ανέβει αισθητά και ο Riviera Tower πιάνει το τελικό του ύψος, τον 50ό όροφο. Ο πύργος κατοικιών που θα δεσπόζει στο project της ανάπτυξης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού φτάνει στον τελευταίο όροφο και το βράδυ της Παρασκευής, δηλαδή αύριο, ημέρα που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί και η τελευταία σκυροδέτηση. Συγκεκριμένα, θα πέσει η τελευταία «πλάκα» τσιμέντου στον ουρανοξύστη των 197 μέτρων και κατόπιν απομένει σε αυτό το επίπεδο η τοποθέτηση ενός σκεπάστρου. Αυτά για τον σκελετό του κτηρίου που θα έχει συνολικά 170 κατοικίες. Στους χαμηλότερους ορόφους έχει ξεκινήσει η διαμόρφωση στο εξωτερικό κέλυφος, ενώ στο εσωτερικό βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση των διαμερισμάτων. Με βάση την τελευταία ενημέρωση από τη Lamda, η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται τον Μάιο του 2027.
Ο γάμος (από συνοικέσιο) ΔΕΗ-Vodafone που στριμώχνει τη Nova
-Οι συζητήσεις είχαν διαρκέσει αρκετό διάστημα και τελικά βρήκε λευκός καπνός με τις ΔΕΗ και Vodafone να συμφωνούν σε ένα δεσμευτικό πλαίσιο για να ενώσουν τις εταιρείες τους, ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All, στις οπτικές ίνες σε ένα κοινό σχήμα που θα παρέχει υπηρεσίες χονδρικής δικτύου μέχρι το σπίτι (FTTH) προς όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Αφού ολοκληρωθεί το due diligence και όλα προχωρήσουν καλώς, θα πέσουν οι τελικές υπογραφές να δημιουργηθεί η νέα εταιρεία στην οποία ΔΕΗ και Vodafone θα συμμετάσχουν 50%-50% με στόχο να δημιουργήσουν έναν νέο πόλο στις ψηφιακές υποδομές κόντρα στον ΟΤΕ. Τα οφέλη από το deal είναι σημαντικά και για τις δύο πλευρές: η ΔΕΗ αποκτά σημαντικό πελατολόγιο, επιταχύνει και ενισχύει το μερίδιό της στο άκρως ανταγωνισμό πεδίο των οπτικών ινών και η Vodafone συμπράττει στρατηγικά με τον challenger της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και παράλληλα καθίσταται μέτοχος σε μια μεγαλύτερη εταιρεία. Παρεμβατικό ρόλο για να κλείσει η συμφωνία είχε ο CEO της Vodafone Ελλάδας, Αχ. Κανάρης, καθώς ενώ αρχικά οι επιλογές για τη Fiber2All ήταν διαφορετικές, πέτυχε να γίνει ο «γάμος» με τη ΔΕΗ αλλά και να πείσει τη μητρική Vodafone Group να υλοποιήσει μια σημαντική επένδυση για να επιτευχθεί το 50-50% στην νέα εταιρεία, αφού η ΔΕΗ FiberGrid είναι σε μέγεθος μεγαλύτερη. Το δίκτυο Fiber To The Home της ΔΕΗ FiberGrid έχει φτάσει σε 1,88 εκατ. νοικοκυριά από τα οποία πάνω από 1,1 εκατ. είναι διαθέσιμα για άμεση σύνδεση. Το αντίστοιχο δίκτυο της Vodafone Fiber2All καλύπτει πάνω από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις. Η ασυμμετρία μεγέθους εξηγεί γιατί η ισομερής συμμετοχή (50-50) προϋποθέτει αποτίμηση που θα αντισταθμίσει τη διαφορά. Πρακτικά, η Vodafone θα καταβάλει τίμημα στο νέο σχήμα ώστε να συμμετάσχει ισότιμα και εκτονώνει την πίεση που είχε στην αγορά για να σταθεί μεταξύ ΔΕΗ και ΟΤΕ. Το deal φέρνει σε δύσκολη θέση τη Nova που ανήκει στη United Group, της οποίας η BC Partners υλοποιεί στρατηγική σταδιακής αποεπένδυσης. Από την άλλη, ο ΟΤΕ, έχει φέρει την οπτική ίνα σε περισσότερα από 2,1 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις, με στόχο περίπου 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026, ενώ μέσω της εξαγοράς της Terna Fiber και της συμμετοχής στο UFBB, η κάλυψη αναμένεται να προσεγγίσει τα 3,5 εκατ. γραμμές έως το 2030. Η υλοποίηση του σχεδίου ΔΕΗ Vodafone θα περάσει από διάφορα στάδια. Θα προηγηθεί due diligence, αδειοδότηση, και ρυθμιστική αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο εταιρείες έρχονται πιο κοντά, όχι για να εξαγοράσει η ΔΕΗ τη Vodafone, όπως είχε ακουστεί, αλλά μεταβάλλοντας τη δυναμική στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό κομμάτι των οπτικών ινών. Επόμενο επεισόδιο, να δούμε τι θα κάνει -εάν τελικά το αποφασίσει- η ΔΕΗ με την κινητή τηλεφωνία.
«Ανασχηματισμοί» στην Jetoil
-«Ανασχηματισμοί» υπάρχουν και στις εταιρείες και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Cetracore-Jetoil που βρίσκεται σε περιπέτεια από τον περασμένο Δεκέμβριο καθώς λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «πάγωσαν» όλα τα περιουσιακά στοιχεία της. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει τότε την αναστολή των δραστηριοτήτων της, μετά τη συμπερίληψη του βασικού της μετόχου Μουρταζά Λακχανί (επικεφαλής της Mercantile Maritime Group) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έτσι προστέθηκε, κατά κάποιον τρόπο, ένα ακόμη επεισόδιο στο μακρύ σήριαλ της Jetoil από την εποχή που αυτή αποτέλεσε την επιχειρηματική «κοιτίδα» της οικογένειας Μαμιδάκη και συνεχίστηκε με τη γιγάντωσή της, αλλά μετά με το οικονομικό της ναυάγιο, την αυτοκτονία του Κυριάκου Μαμιδάκη και το πέρασμα στον έλεγχο της αυστριακής εταιρείας (κατά ορισμένους, ρωσικών συμφερόντων) Cetracore Energy και του εμπόρου πετρελαίου Μουρταζά Λακχανί. Αρκετές αλλαγές υπήρξαν και στη διοίκηση της Cetracore-Jetoil, τους τελευταίους μήνες. Ειδικότερα, στις 6 Νοεμβρίου 2025 συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τη Shazia Mukhtar, ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, τον Λεωνίδα Ψάρρα ως μέλος και τον Κωνσταντίνο Σκουλούδη ως μέλος. Η Shazia Mukhtar φέρεται να είναι Group General Counsel της Mercantile Maritime, συμφερόντων του Μ. Λακχανί. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τότε επικεφαλής της Cetracore Jetoil ήταν ο Χρήστος-Ιωάννης Καρνέζης. Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025 όμως ο Λεωνίδας Ψαρράς επέδωσε στην εταιρεία μέσω εξώδικης δήλωσης την παραίτησή του από μέλος του Δ.Σ. Το οποίο έτσι έμεινε… διμελές. Στη συνέχεια, στις 26 Μαΐου 2026 βγήκε Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), επί αίτησης περί διορισμού προσωρινής διοίκησης στην εταιρεία, «ώστε να διενεργεί κάθε επείγουσας φύσης πράξη για τη διασφάλιση των συμφερόντων της». Η προσωρινή διοίκηση απαρτίζεται από τη Shazia Mukhtar, ως Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, την Inna Kochetova (ως μέλος) που είναι Corporate Legal Counsel στη Cetracore Energy GmbH και τον Ιωάννη Κουρτέση (ως μέλος). Όπως διευκρινίζεται, τα πρόσωπα αυτά διορίστηκαν μέλη του Δ.Σ. «μέχρι τη συζήτηση και υπό τον όρο συζήτησης της παραπάνω αίτησης στις 23/06/2026, οπότε ορίστηκε να δικαστεί». Να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη…
Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν το «rotation» στόλου
-Στο μέτωπο των ναυπηγήσεων, η δραστηριότητα των ελληνικών συμφερόντων επικεντρώθηκε αποκλειστικά σχεδόν στο dry bulk. Η Seanergy Maritime Holdings προχώρησε σε παραγγελία ενός bulker 181.000 dwt στο κινεζικό ναυπηγείο Hengli Heavy Industry, με προγραμματισμένη παράδοση το 2027, στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου των capesize. Ιδιαίτερα δραστήρια εμφανίζεται και η DryDel Shipping, η οποία έκλεισε μία παραγγελία για πλοίο 82.000 dwt στα ιαπωνικά ναυπηγεία Shin Kurushima / SK Sanoyas Mizushima, με παράδοση το 2028. Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω το orderbook της με δύο ακόμη παραγγελίες πλοίων 64.000 dwt, στα ναυπηγεία Nihon Shipyard στην περιοχή Imabari και στο Oshima Shipbuilding, με παραδόσεις το 2029 και το 2030 αντίστοιχα. Οι κινήσεις αυτές δεν είναι μεμονωμένες. Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, τα ελληνικά συμφέροντα έχουν τοποθετήσει συνολικά 269 νέες παραγγελίες πλοίων, εκ των οποίων 32 αφορούν dry bulk carriers, 127 tankers, 86 containerships και 21 πλοία μεταφοράς αερίου. Στο μεταξύ, μπορεί η ελληνική παρουσία στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων να ήταν συγκρατημένη την τελευταία εβδομάδα, ωστόσο πίσω από τους αριθμούς διακρίνεται μια σαφής στρατηγική ανανέωσης και αναδιάρθρωσης του ελληνόκτητου στόλου. Στην αγορά των Kamsarmax, το ενδιαφέρον στράφηκε στην πώληση του THEMIS (81.882 dwt, ναυπήγησης 2012), το οποίο κατασκευάστηκε στα κινεζικά ναυπηγεία COSCO (Dalian) Shipyard στο Dalian. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, πίσω από τη συναλλαγή βρέθηκαν ελληνικά συμφέροντα, με το πλοίο να αλλάζει χέρια έναντι 18,25 εκατ. δολαρίων προς αγοραστές που παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν προχωρήσει σε 240 αγορές μεταχειρισμένων πλοίων, εκ των οποίων 125 αφορούν φορτηγά ξηρού φορτίου, 89 δεξαμενόπλοια, 21 containerships και μία μονάδα μεταφοράς αερίου. Την ίδια στιγμή, έχουν βρεθεί στην πλευρά των πωλητών σε 327 συναλλαγές, με 161 bulkers, 124 tankers, 28 containerships και 9 gas carriers να εξέρχονται από ελληνικά χαρτοφυλάκια. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τη διαρκή προσπάθεια ανανέωσης του στόλου και τη μετατόπιση κεφαλαίων προς νεότερα ή περισσότερο αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία.
Το shelf registration/prospectus της Αγγελικής Φράγκου
-Η κίνηση της Navios Maritime Partners να ανοίξει «παράθυρο» άντλησης έως και 500 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική αγορά δεν πέρασε απαρατήρητη στη Wall Street. Η εταιρεία της Αγγελικής Φράγκου δεν προχωρά άμεσα σε έκδοση τίτλων, αλλά εξασφαλίζει την ευελιξία να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες όποτε το κρίνει σκόπιμο. Αυτό που έκανε είναι ότι κατέθεσε στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ένα shelf registration/prospectus, δηλαδή πήρε εκ των προτέρων την έγκριση να μπορεί να εκδώσει στο μέλλον μετοχές, ομόλογα ή άλλους τίτλους συνολικής αξίας έως 500 εκατ. δολαρίων. Το timing μόνο τυχαίο δεν θεωρείται. Η μετοχή έχει ενισχυθεί σημαντικά από την αρχή του έτους, ενώ η πρόσφατη επιτυχής άντληση κεφαλαίων μέσω ομολογιακής έκδοσης στο Όσλο επιβεβαίωσε ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να δείχνουν ισχυρή εμπιστοσύνη στον ναυτιλιακό όμιλο. Επισήμως, τα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, κεφάλαιο κίνησης, επενδύσεις και πιθανές εξαγορές πλοίων. Ωστόσο, στην αγορά αρκετοί εκτιμούν ότι η διοίκηση επιδιώκει να έχει διαθέσιμα κεφάλαια για να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν σε έναν κλάδο όπου οι ισορροπίες και οι αποτιμήσεις μεταβάλλονται γρήγορα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Navios επιλέγει να κινηθεί προληπτικά και όχι υπό πίεση χρηματοδότησης. Αυτό, σύμφωνα με αναλυτές, αποτελεί ένδειξη ισχύος και όχι ανάγκης.
Αθόρυβη επέκταση του Νικόλα Μαρτίνου σε πολλαπλά ναυπηγεία της Κίνας
-Η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου ανοίγει νέο κεφάλαιο στη ναυπηγική της στρατηγική, με έντονο άρωμα Κίνας και ακόμη εντονότερο στοιχείο επιστροφής σε παλιές αλλά ξεχασμένες συνεργασίες. Η εταιρεία έχει επανεμφανιστεί στην Dalian Shipbuilding Industry Group (DSIC) και μάλιστα μέσω της θυγατρικής Shanhaiguan, μετά από απουσία που, όπως λέγεται στην αγορά, αγγίζει σχεδόν τις τρεις δεκαετίες. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από πολλούς ως ένδειξη ότι οι Έλληνες big players επιστρέφουν σε παραδοσιακά κινεζικά ναυπηγεία, αλλά με νέους όρους και μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Η εταιρεία έχει κλειδώσει πακέτο τεσσάρων LR2 Aframax δεξαμενόπλοιων, με παραδόσεις το 2029, μια χρονική περίοδος που δείχνει ότι ο σχεδιασμός γίνεται σε ορίζοντα αγοράς και όχι ευκαιρίας. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει παράλληλη ενίσχυση της σχέσης με τη Hengli Shipbuilding, όπου το αρχικό deal για τρία LR2 φαίνεται έχει ήδη «φουσκώσει» σε τέσσερα πλοία. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα θεωρείται η πληροφορία ότι έχει τεθεί στο τραπέζι και τρίτη, ξεχωριστή συμφωνία με άλλο κινεζικό ναυπηγείο για μικρότερου μεγέθους product tankers, κάτι που δείχνει διάχυση παραγγελιών σε πολλαπλές πλατφόρμες παραγωγής – μια τακτική που συνήθως δεν γίνεται τυχαία.
Το αθόρυβο νέο ρεκόρ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
-Σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσέφερε στηρίγματα και έδωσε «ανάσες» στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η μετοχή ολοκλήρωσε τη χθεσινή συνεδρίαση με άνοδο 0,7% στα 43,30 ευρώ, επίπεδο το οποίο συνιστά ένα νέο ιστορικό υψηλό. Η άνοδος αυτή χαρακτηρίζεται «αθόρυβη», καθώς η μετοχή μετρά πλέον πέντε διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με τις περισσότερες εξ αυτών να καταγράφουν μετρημένα κέρδη κάτω του 1%. Με αυτόν τον σταθερό και συμπαγή βηματισμό, ο τίτλος κατάφερε να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ των 43,2 ευρώ, το οποίο κρατούσε από τον περασμένο Μάιο.
Η ΔΕΗ ξεπέρασε την Εθνική Τράπεζα
-Μία ανατροπή με ιδιαίτερο συμβολισμό σημειώθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η ΔΕΗ προσπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία την Εθνική Τράπεζα, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση των μεγαλύτερων εισηγμένων πίσω από την Coca-Cola HBC και τη Eurobank. Η ΔΕΗ διεύρυνε το ρεκόρ 18 ετών (επίπεδα Ιουλίου 2008), κλείνοντας χθες με άνοδο 1,17% στα 22,4 ευρώ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε μετά την επίσημη ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Vodafone Ελλάδας στον τομέα των δικτύων οπτικών ινών, εκτοξεύοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 13,38 δισ. ευρώ. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα δέχθηκε ισχυρές τεχνικές πιέσεις και υποχώρησε κατά 2,48% στα 14,35 ευρώ, καθώς η μετοχή της διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα καθαρού ποσού 0,279 ευρώ ανά μετοχή). Η αποκοπή αυτή περιόρισε τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας στα 13,12 δισ. ευρώ, σφραγίζοντας την αλλαγή του status quo στο ταμπλό.
Μία ανάσα από τα υψηλά 18 ετών ο ΟΤΕ
-Σε μια συνεδρίαση όπου η πλειονότητα των τίτλων δέχθηκε πιέσεις, ο ΟΤΕ κινήθηκε «κόντρα στο ρεύμα» και έστησε ισχυρό αμυντικό ανάχωμα στο ταμπλό. Η μετοχή πραγματοποίησε εντυπωσιακό άλμα 2,9% και έκλεισε στα 18,8 ευρώ, προσεγγίζοντας τις παρυφές των 19 ευρώ. Με τη δυναμική αυτή κίνηση η μετοχή βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το υψηλό έτους των 18,86 ευρώ, που είχε αγγίξει τον περασμένο Μάιο. Παράλληλα, τα επίπεδα αυτά αποτελούν το υψηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Το αγοραστικό ενδιαφέρον των θεσμικών χαρτοφυλακίων εστιάζει πλέον στο επόμενο μεγάλο διαγραμματικό ορόσημο των 18,9 ευρώ, επίπεδο το οποίο η μετοχή έχει να συναντήσει από τον Μάιο του 2008. Η ισχυρή αυτονόμηση του ΟΤΕ επιβεβαιώνει, δε, τον ρόλο του ως ασφαλούς επενδυτικού καταφυγίου σε περιόδους χρηματιστηριακής μεταβλητότητας.
Μια ιστορική (και μοιραία;) μέρα στην ιστορία της Wall Street
-Η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα πολύ απλό γράφημα που απεικονίζει την εξέλιξη της κεφαλαιοποίησης της SpaceX από το 2015 μέχρι σήμερα. Η καμπύλη μοιάζει με εκτόξευση πυραύλου. Η γραμμή ήταν σχεδόν επίπεδη για μια δεκαετία. Από το 2015 ως το 2022, η SpaceX είχε μια λογική αποτίμηση μιας ιδιωτικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας. Μετά ήρθε η απογείωση και σήμερα, λίγες ώρες πριν από την εισαγωγή της στο Nasdaq με τον κωδικό SPCX, η SpaceX διεκδικεί αποτίμηση $1,77 τρισ. μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής στην ιστορία των αγορών, πουλώντας 555,6 εκατ. μετοχές στα $135 η μία και αντλώντας $75 δισ. Tο βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε 2 φορές με ζήτηση κοντά στα $150 δισ., ενώ 30% της προσφοράς δεσμεύτηκε για ιδιώτες επενδυτές. Η SpaceX ανακοίνωσε τζίρο $18,7 δισ. το 2025 και ζημία -$4,9 δισ. Το Starlink αντιπροσώπευε $11,4 δισ. από τα έσοδα, με λειτουργικό κέρδος $4,4 δισ., ενώ το τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης (με την εξαγορά του xAI τον Φεβρουάριο 2026) κατέγραψε λειτουργική ζημία -$6,35 δισ. Με απλά λόγια, το Starlink, χρηματοδοτεί τις φιλοδοξίες τεχνητής νοημοσύνης του Ελον Μασκ. Η Morgan Stanley προβλέπει έσοδα $3,4 τρισ. ως το 2040, δηλαδή 182 φορές περισσότερα από τα σημερινά. Τα έσοδα Τεχνητής Νοημοσύνης τα αποτιμά σε $190 δισ. έως το 2030. Η Goldman Sachs εκτιμά EBITDA $352 δισ. έως το 2030, από $6,6 δισ. σήμερα. Αμφότερες είναι ανάδοχοι της ιστορικής Δημόσιας Εγγραφής. Για να δικαιολογηθεί η αποτίμηση, η SpaceX πρέπει να επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης που δεν έχει πετύχει καμία εταιρεία στην Ιστορία. Η αποτίμηση των $1,77 τρισ. ισοδυναμεί με 94,7 φορές τα ετήσια έσοδα.
Η Κίνα μαζεύει το χρυσάφι του κόσμου
-Για 19ο συνεχόμενο μήνα, η Κίνα αγόρασε τεράστιες ποσότητες χρυσού. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) πρόσθεσε 9,95 τόνους χρυσού τον Μάιο, ανεβάζοντας τα επίσημα αποθέματά της σε 2.331,52 τόνους, νέο ιστορικό ρεκόρ. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι τα πραγματικά αποθέματα χρυσού της Κίνας ενδέχεται να ξεπερνούν τους 5.400 τόνους, υπερδιπλάσια ποσότητα από αυτή που επισήμως δηλώνει η PBoC. Τον περασμένο Απρίλιο η PBoC είχε ήδη προσθέσει 8 τόνους, την υψηλότερη μηνιαία αγορά εδώ και 15 μήνες. Ο Μάιος ανέβασε το ρεκόρ. Ο χρυσός αντιπροσωπεύει ήδη πάνω από το 9% των συνολικών συναλλαγματικών αποθεματικών της Κίνας που ξεπέρασαν τα 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Μαΐου. Το πάγωμα των ρωσικών αποθεματικών 300 δισ. δολαρίων, το 2022, αποτέλεσε ημερομηνία ορόσημο για τη διαχείριση κρατικών αποθεματικών παγκοσμίως. Φυσικά και για την Κίνα. Το χρυσάφι δεν έχει «αντισυμβαλλόμενο» δεν απαιτεί αμερικανική υποδομή φύλαξης, δεν υπόκειται σε κυρώσεις, δεν κατάσχεται με διάταγμα. Η Κίνα συναλλάσσεται με όλο τον κόσμο, χωρίς να ζητά «σκληρό νόμισμα». Απλά μόλις εισπράττει ευάλωτα τοπικά νομίσματα, τα μετατρέπει σε χρυσάφι. Με τον τρόπο αυτόν, η Κίνα ψηφίζει για το μέλλον του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος.
H Λαγκάρντ μιλάει πρώτη. Τη φράση της θα ολοκληρώσει ο Γουόρς
-Aκριβώς έναν χρόνο από την ισχύ της τελευταίας της κίνησης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα αλλάζει κατεύθυνση. Ουδείς πλέον αμφιβάλει για την αύξηση 25 μονάδων βάσης στο κόστος χρήματος της ευρωζώνης που φέρνει το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25%. Οι περισσότεροι προεξοφλούν ακόμη μία αύξηση επιτοκίων τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. ECB. Στη συνέντευξη Τύπου η Κριστίν Λαγκάρντ δεν πρόκειται να είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Θα περιμένει να ακούσει πρώτα τον Αμερικανό ομόλογό της Κέβιν Γουόρς στην πρώτη συνεδρίαση της FED υπό την προεδρία του για να συντονίσει τα βήματα του ευρώ με το δολάριο. Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης σκαρφάλωσε στο 3,2% τον Μάιο από 3% τον Απρίλιο, με την ενέργεια στο +10,9% και τις υπηρεσίες στο +3,5%. Ο δομικός πληθωρισμός ανέβηκε στο 2,5% - υψηλό έτους. Είναι ο τρίτος συνεχόμενος μήνας πάνω από τον στόχο του 2%. Στις 16-17 Ιουνίου συνεδριάζει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και οι αγορές σήμερα δίνουν περίπου 65%-89% πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων στο 3,50%-3,75%. Η Επιτροπή Ανοικτών Αγορών (FOMC) είναι βαθιά διχασμένη. Η τελευταία απόφαση της FED, τον Απρίλιο, πέρασε με πλειοψηφία 8-4. Ο πληθωρισμός του ΔΤΚ Μαΐου αυξάνεται στο 4,2%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023. Ο βασικός πληθωρισμός ΔΤΚ αυξάνεται επίσης στο 2,9%, το υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο ονομαστικός πληθωρισμός είναι υπερδιπλάσιος από τον στόχο της Fed. Αν ο νέος Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης αντισταθεί στις πιέσεις Τραμπ και κρατήσει ακριβά τα επιτόκια του δολαρίου, η Λαγκάρντ κερδίζει χώρο και χρόνο ώστε η δεύτερη αύξηση επιτοκίων του ευρώ, να μην πληγώσει την αγορά.
Το φάντασμα του 1979 πάνω από την Ουάσιγκτον
-Όλα θυμίζουν τη δεκαετία του ’70 με τη μεγάλη -τότε- πετρελαϊκή κρίση. Οι αναλυτές πιστεύουν πως, αν επαναληφθούν τα λάθη της εποχής, ο δεύτερος γύρος πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία θα έρθει από το 2026 μέχρι το 2030 και θα είναι οδυνηρός. Ο εμπειρικός κανόνας της Wall Street λέει ότι όταν η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει +10% προσθέτει 0,4 μονάδες στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Η άνοδος +40% στις τιμές του αργού πετρελαίου, από την έναρξη του πολέμου, μεταφράζεται σε περίπου 1,6 μονάδες πίεσης στο πληθωρισμό, ενώ η πλήρης μετακύλιση στις τιμές θα χρειαστεί 3 έως 6 μήνες. Πιστεύουν δηλαδή ότι τα χειρότερα έρχονται. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τα αντεπιχειρήματα. Η ING υπενθυμίζει ότι ακόμη και στα $110 το βαρέλι, οι πραγματικές τιμές πετρελαίου είναι σαφώς χαμηλότερες από τα τέλη της δεκαετίας του '70, ενώ η Δύση δεν είναι πια τόσο «διψασμένη» για πετρέλαιο. Η συνδικαλιστική κάλυψη έπεσε από 35% στο 15% (σύμφωνα με την ING), η τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών σπανίζει, και οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν μελετήσει τα λάθη τους. Ο σωρευτικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ από το 2020 έως σήμερα είναι της τάξης του 24%–26%, άρα απώλεια αγοραστικής δύναμης υπολογίζεται σήμερα στο 20% με 21%. Η Αμερική σήμερα δουλεύει με στεγαστικά επιτόκια από 6.44% έως 7%. Οδεύουν ολοταχώς προς εκείνη την εποχή της δεκαετίας του ’70.
Πηγή: newmoney.gr
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