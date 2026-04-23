Τέλος η φαλάκρα; Το νέο προϊόν από την Κίνα που υπόσχεται επανεμφάνιση μαλλιών μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ελπιδοφόρα είναι τα νέα για την τριχόπτωση έπειτα από πρόσφατη επιστημονική έρευνα στην Ταϊπέι, η οποία φέρνει στο προσκήνιο μια πειραματική θεραπεία βασισμένη σε φυτικό ορό για το τριχωτό της κεφαλής. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση στην πυκνότητα και το πάχος των μαλλιών μέσα σε οκτώ εβδομάδες χρήσης.Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες με επικεφαλής τον δρα Τσονγκ Μιν Τσανγκ της εταιρείας Schweitzer Biotech Company και έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η συγκεκριμένη φόρμουλα μπορεί να προσφέρει ταχύτερα αποτελέσματα σε σχέση με ορισμένες υπάρχουσες θεραπείες, οι οποίες συχνά απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να εμφανίσουν βελτίωση.Ο ορός συνδυάζει φυτικής προέλευσης ενώσεις από το φυτό Centella asiatica με συστατικά που χρησιμοποιούνται ήδη σε καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης του τριχωτού της κεφαλής. Η σύνθεση σχεδιάστηκε με στόχο την ενίσχυση της υγείας του δέρματος της κεφαλής και των θυλάκων των τριχών.Η μελέτη έγινε σε 60 άτομα ηλικίας 18 έως 60 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες, με κάποιους να χρησιμοποιούν τον φυτικό ορό και άλλους ένα παρόμοιο προϊόν χωρίς δραστικά συστατικά, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα. Όλοι εφάρμοζαν κάθε βράδυ 1 ml από το προϊόν στο τριχωτό της κεφαλής για 56 ημέρες.